Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Еще 42 человека заболели коронавирусом в Карелии

Число заболевших COVID-19 увеличилось до 2151, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба за минувшие сутки, в Карелии выявлено 42 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 29 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Лумиваара), в Муезерском районе – 3 человека (поселок Волома), в Костомукше – 1 человек, в Суоярви – 3 человека, в Лоухи – 4 человека, в Кеми – 1 человек.

За сутки выздоровел 21 человек: в Петрозаводске – 10, в Муезерском районе – 7, в Прионежском районе – 3, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 350,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 545,7 случая, по Северо-Западу – 531,9.

Всего с начала пандемии в республики заболел коронавирусом 2151 человек, 1370 человек выздоровели.

Ранее глава Карелии назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной.

фото: © instagram.com/luizadrianinho

Бразильский футболист нашел замену красавице-жене из Петрозаводска

Футболист Луис Адриано, бросивший жену и троих детей ради модели из Карелии Екатерины Дорожко, закрутил новый роман.

Как стало известно Super, Адриано нашел новую любовь — тоже модель (и даже актриса, как она сама пишет в своих социальных сетях), только местную, "нужной" национальности. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся около четырех месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз.

Также девушка носит совместное фото с Адриано в чехле и выкладывает в Инстаграм фото с футбольных матчей.

При этом модель из Карелии Екатерина Дорожко выкладывала семейные фото с Адриано до недавнего времени, несмотря на то что Луис уже встречался с новой возлюбленной.

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас". Около месяца назад футболист удалил фотографии с Екатериной Дорожко из Сети.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Трехлетний мальчик попал под колеса автомобиля во дворе Петрозаводска

ДТП произошло во дворе у дома №12 на улице Луначарского.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу в 19:15 32-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь по дворовой территории по Луначарского, 12, сбил 3-летнего пешехода. Ребенок был под присмотром матери.

В результате происшествия мальчик получил травмы. Ребенок доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее годовалая девочка пострадала в ДТП под Петрозаводском.

фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive

Вертолет припарковался на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Жители столицы Карелии любуются вертолетом, сделавшем остановку у жилого комплекса на набережной Варкауса.

В паблике "Живой Петрозаводск" выложили фото вертолета, который припарковался на площадке на берегу Онежского озера.

"Вот такой красавец "припарковался" сегодня у Аквамарина", - комментируют фото в паблике.



Александр Цепек

Рядом с необычным летательным аппаратом горожане с удовольствием фотографируются.

Ранее сообщалось, что над Петрозаводском запустят вертолетные экскурсии.



Ольга Иконникова

"Вадовцы" с коронавирусом голодали в районной больнице в Карелии

Госпитализированные в Сортавальскую ЦРБ сотрудники ВАД пожаловались на качество питания в лечебном учреждении.

Когда был выявлен очаг коронавируса в вахтовом городке около поселка Пуйккола, где проживали сотрудники ВАД, и многие из заболевших дорожников были доставлены в Сортавальскую больницу. Вскоре от них появились жалобы на питание. Работяги, молодые мужчины были вынуждены голодать. Объемы ланч-боксов с едой, которую им приносили, оставляли желать лучшего.

"Когда доктор, приходя с утра в пищеблок, снимает пробу, то вопросов к меню на день чаще нет. Продукция, которую ему дают, соответствует нормам и по количеству, и по вкусовым качествам. Естественно, доктор ставит подпись, что пища пригодна к питанию. Но обращения пациентов говорят о другом. И когда стали поступать жалобы от пациентов, мы обратились в территориальное отделение Роспотребнадзора по Сортавальскому району. Но результата этого не дало", - рассказал главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов.

Подробнее о ситуации с питанием в районной больнице читайте в материале "Лечебное" питание: рыба с червями".

фото: Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска заставят подрядчика переделать лестницу на Вольной

Подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.

Специалистов управления благоустройства и экологии не устроили выполненные компанией ООО "Свой дом" работы на улице Вольной. Качество бетонного основания лестницы не соответствует заявленному, сообщили в администрации города.

В выходные дни подрядчик будет демонтировать участок изготовленного им основания лестницы, после чего сделает новое. Облицовка ступеней начнется лишь после того как специалисты администрации примут новое основание.

Ранее сообщалось, что компания, ремонтирующая лестничные спуски в Петрозаводске, не сдала объекты до 1 июля и попала под штрафные санкции.

фото: ОГИБДД ОМВД Муезерского района

Мотоциклист разбился в селе Карелии

Смертельное ДТП произошло в селе Реболы Муезерского района.

По сообщению Госавтоинспекции Муезерского района, 25 июля 2020 года в 02:30 в селе Реболы мужчина, управляя мотоциклом не справился с управлением и врезался в дерево. 42-летний мотоциклист был без шлема. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Ранее мотоциклист из Самарской области улетел в кювет на трассе в Карелии.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Клубника станет новым брендом Карелии, уверен Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что через несколько лет карельская клубника станет новым брендом региона.

Об этом руководитель республики пишет на своей странице в "ВКонтакте".

"Карельская клубника. Спасибо карельским фермерам. Уверен, пройдёт ещё несколько лет и это станет новым брендом Карелии", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, он выиграл уже много споров с московскими друзьями. Все, отведав карельской клубники, честно признавались, что вкуснее ягоды не пробовали в жизни, отмечает Парфенчиков.

Руководитель региона заявил, что фермерам власти будут помогать.

"Вопрос каждого держу на личном контроле. Очень надеюсь, к примеру, что в этом году предоставим под крупные новые плантации клубники земельные участки фермерскому хозяйству Юлии Шелемех. Сейчас эти наделы сельскохозяйственных угодий, находящиеся в федеральной собственности, переданы в ведение Карельского филиала РАН. Решение об условиях аренды найдём", - уверен Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что калитка станет первым территориальным брендом в Карелии.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Евросоюз призывает российские власти незамедлительно предоставить свободу историку Дмитриеву

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей сделал заявление в связи с вынесением в Петрозаводске приговора исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву.

"Представляется, что обвинения, выдвинутые против руководителя карельского отделения исторического общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, вызваны его правозащитной деятельностью и изучением политических репрессий советских времен, которое способствовало обнаружению мест массовых захоронений. Дело в отношении Дмитриева — это очередное звено в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Вынесенный приговор может дополнительно сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в стране. Европейский Союз призывает российские власти незамедлительно и безоговорочно предоставить свободу господину Дмитриеву по гуманитарным соображениям, приняв во внимание его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ЕС в России.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

фото: © Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии: "Мы стараемся не думать о смерти, сделав эту тему табу"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что в период пандемии нельзя абстрагироваться от реалий смерти.

После очередного летального исхода от коронавирусной инфекции глава Минздрава в минувшую пятницу поделился со своими подписчиками в "Вконтакте" мыслями о смерти.

"В современном мире многие люди абстрагированы от реалий смерти, - пишет Михаил Охлопков. - За последние столетия смерть перестала быть частью нашей обыденной жизни. Нам кажется, что всё это происходит где-то там, вдали от нас. Мы стараемся не думать о смерти, сделав эту тему табу. Некоторые даже считают, что мысли о смерти патологичны и губительны. Но, это не так! Ещё в Древнем Риме было придумано изречение "memento mori" - "помни о смерти", как напоминание о том, что, кем бы ты ни был, ты смертен".

Как отмечает министр, смерти земляков болью отражаются в наших сердцах.

"Каждый такой случай должен нацеливать нас на понимание того, что беда, с которой мы все столкнулись, наша общая. Принимать все меры, чтобы избегать смерти, вот, что важно!" - уверен министр.

Напомним, на 24 июля в Карелии была зарегистрировано еще одна смерь от коронавирусной инфекции: скончался 54-летний житель Петрозаводска. Мужчина находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие патологии. Это четырнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: pixabay

Жители Петрозаводска требуют наказать виновных в смерти кошки, которая подверглась зверским пыткам

Петиция в адрес прокурора Петрозаводска и главы Карелии за два дня собрала более 1600 подписей.

После того, как компания детей на Старой Кукковке замучила до смерти кошку, депутат Петросовета Елизавета Васильева решила обратить внимание властей на этот инцидент и привлечь к ответственности "палачей". Петиция, адресованная прокурора Петрозаводска и главе Карелии, появилась на сайте на change.org.

"20 июля 2020 года в городе Петрозаводске произошло ужасающее по своей жестокости событие. Была подвергнута зверским пыткам кошка. Её жестоко избивали палкой, жгли ротовую полость, сломали челюсть. В результате длительных пыток и полученных травм, ожогов кошка скончалась спустя всего несколько часов после того, как ее обнаружили. Самое страшное в этом инциденте то, что палачами и убийцами со слов свидетелей были малолетние дети", - пишут авторы петиции.

Создатели петиции требуют, чтобы в данной ситуации закон наконец-то заработал, и все виновные были выявлены и привлечены к ответственности.

"И, если несовершеннолетние дети, совершившие (осознанно или неосознанно) такое тяжкое преступление, не могут нести ответственности за свои действия, то их родители должны принять, согласно закону, всю ответственность за содеянное их детьми", - считают организаторы сбора подписей.

Они просят прокуратуру города Петрозаводска провести тщательное расследование данного инцидента и привлечь всех виновных к ответственности, согласно текущему законодательству. А глава Карелии, по мнению общественности, должен ускорить процесс создания рабочей группы по вопросам ответственного обращения с животными.

Ранее жители Карелии требовали от Артура Парфенчикова запретить въезд в республику цирков и зоопарков.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

За сутки коронавирусом в России заразились еще 5 871 человек

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 806 720, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки коронавирус в стране обнаружили у 5 848 человек, из них у 27% не было клинических проявлений.

Согласно данным оперштаба, суточный рост не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

Число уже выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 366, до 597 140.

По данным штаба, уже вылечились 74% всех заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 146. Всего от инфекции умерли 13 192 пациента.

Напомним, в Карелии число заболевших COVID-19 увеличилось до 2151. За сутки заболели 42 человека.

фото: © AP Photo/Vincent Yu

За сутки 12 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Число заболевших пневмонией в Карелии продолжает расти.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки 12 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 971 пациент, 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне в Карелии 8 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРИГОВОР ДМИТРИЕВУ, СВОБОДА ПЕТУНОВУ И СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии

В Петрозаводске вынесен приговор известному исследователю сталинских репрессий.

Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По делу об изготовлении порнографии Дмитриев оправдан.

Священник, осужденный за пьяное смертельное ДТП в столице Карелии, вышел на свободу

Как стало известно "Столице на Онего", 3 июля из колонии общего режима №7 освободился священник Иван Петунов, осужденный в 2016 году за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один человек скончался в Карелии от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 24 июля составило 14 человек, сообщили в оперштабе РК.

Ранее, 22 июля, скончался от коронавируса 43-летний житель Петрозаводска.

За 3,5 месяца от пневмонии в Карелии умерло 66 человек

Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 941 пациент.

Коронавирус не отступает

Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому ограничивается число участников массовых мероприятий, включая соревнования.

В Петрозаводске сегодня открываются кинотеатры

С 24 июля сеть кинотеатров "Мираж Синема" возобновляет свою работу в столице Карелии.

Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил работающим жителям республики старше 65 лет вновь оформить электронные больничные.

Кроме того, Парфенчиков распорядился обеспечить организацию изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (в случае приезда указанных лиц в Карелию).

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии провалили план по сбору доходов от продажи активов

В первой половине 2020 года поступления в региональный бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов составили всего около 4,4 миллиона рублей.

В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эти доходы сократились на 70 процентов, а годовой план по сбору доходов от реализации республиканских активов пока выполнен лишь на 1 процент. Настолько низких показателей в Карелии не было даже при бывшем председателе комитета по управлению государственным имуществом Денисе Косареве, которые не раз подвергался жесткой критике за провальную работу депутатами Законодательного собрания республики, а после своей отставки был осужден по обвинению в коррупции.

Подробнее читайте в материале "Бюджет Карелии вернулся к дефициту".

фото: kremlin.ru

Патриарх Кирилл благословил игумению Феофанию продать Mercedes, купленный за 9,5 млн рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса.

Об этом пишут РИА Новости на ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

По словам Лагойды, патриарх благословил игумении продать машину.

Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", — пишет он Telegram-канале.

При этом патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. "Об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и в 2017 годах", — отметил Легойда.

Ранее соощалось, игуменья Феофания (Мискина), приобрела автомобиль Mersedes-Benz представительского класса за 9,5 млн рублей. Монахиня совершила эту покупку в 2016 году. До этого она также ездила на Mercedes-Benz — автомобилям немецкого бренда игуменья не изменяет почти двадцать лет. За это время она сменила как минимум четыре машины, следует из данных ГИБДД. Помимо престижного автомобиля, Феофания владеет квартирой на Таганской улице стоимостью примерно 16 млн рублей. Что само по себе странно для "невесты Христовой", которая по доброй воле определилась на суровую жизнь в монастыре.

Игуменья Феофания находится во главе Покровского женского монастыря уже 25 лет. Помимо этого, она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове, а также руководит гостиницами РПЦ "Покровская" и "Даниловская". Обе гостиницы функционируют в рамках проекта по предоставлению жилья для паломников. Пятизвездочная гостиница «Покровская» открылась в 2015 году и предлагает своим постояльцам доступ к мощам Матроны Московской вне очереди. Правда, стоимость услуг у отеля немаленькая: номера стоят от 6000 до 180 000 рублей за ночь.

Погода в Петрозаводске сегодня, 25 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +10 ° …+19 ° 3 м/с ЮВ 748 мм.рт.ст. 63% день Небольшой дождь, +17 ° …+19 ° 4 м/с ЮВ 749 мм.рт.ст. 60% вечер Небольшой дождь, +14 ° …+16 ° 3 м/с ЮВ 749 мм.рт.ст. 81% ночь Небольшой дождь, +13 ° …+14 ° 2 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 89%

фото: © Столица на Онего

Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Ещё как минимум месяц российские туристы в Финляндию попасть не смогут.

Суоми продлила ограничения на передвижения через границу с восточным соседом до 25 августа. Об этом "Фонтанке" рассказали в Пограничной охране Финляндии 24 июля.

"Ограничения на пересечения границы с Россией продлены до 25 августа, и мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше", — признались изданию в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии, уточнив, что в страну по-прежнему пускают с целью учёбы или работы, но командировка, например, действительно должна быть обоснованной: "Во время пограничного контроля у командированного лица могут быть запрошены документы, обосновывающие въезд в страну. Такими документами могут быть, в частности, удостоверение о трудовом статусе и командировочное направление".

Также в списке других необходимых причин есть и "семейные дела (например, встречи с родственниками, партнерами, участие в похоронах или свадьбе, по случаям, связанным с болезнью)".

Каждый случай решается непосредственно в пункте пропуска на индивидуальной основе.

фото: Pixabay.com

В Карелии хозяйка пяти лающих по ночам собак получила штраф

В Костомукше оштрафовали женщину, чьи собаки не дают покоя соседям.

На административной комиссии в мэрии Костомукши рассмотрели жалобу на любительницу собак, пишет сетевое издание "64 параллель".

Соседи сообщили, что собаки, которые проживают в квартире женщины, громко лаяли в 22:30, нарушая их право на отдых. Костомукшанка пришла на комиссию с адвокатом, который попытался защитить свою доверительницу: правозащитник говорила о том, что соседи намеренно стучат в двери, тем самым провоцируют лай собак. Этот затяжной конфликт между соседями знаком членам административной комиссии, в эту квартиру они не могут попасть уже несколько месяцев. Соседи постоянно жалуются на свою собаколюбивую соседку. Часть животных ей удалось пристроить в вольер, однако в квартире проживают еще 5 питомцев. Женщина обещала исправить эту ситуацию, но это не избавило ее от штрафа.

Всего же на комиссии было рассмотрено 30 дел, одно из них прекращено за отсутствием доказательств совершения правонарушения гражданином, в отношении которого составлен протокол. За парковку в неположенном месте вынесено 5 предупреждений и 2 штрафа. За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время вынесено 11 предупреждений и 9 штрафов. За отправление естественных надобностей в общественном месте оштрафованы два гражданина. Общая сумма штрафов составила 15 600 рублей.

Напомним, шумных соседей в России хотят штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

фото: МЧС Карелии

Автомобиль улетел в кювет на трассе в Карелии

ДТП произошло на федеральной дороге А-121 "Сортавала", сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую пятницу в 23:47 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (5 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на 250 км федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала". Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее двух человек госпитализировали после страшной аварии на трассе в Карелии.

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Ночью в Карелии сгорели дом и хозпостройка

Пожары произошли в Калевальском и Пудожском районах, сообщили в МЧС Карелии.

По информации ведомства, 25 июля в 04:50 пожарно-спасательные подразделения Калевальского и Лоухского района (13 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке у дома №2 по улице Советская в поселке Калевала. На тушение возгорания ушло около 1,5 часов.

Ранее в 02:26 пожарные Пудожского района (6 человек, 3 единицы техники) выезжали в поселок Кубово, где на улице Молодежная горел дом №2. В 04:11 пожар был ликвидирован.

Ранее ягодники в Карелии сожгли 3 гектара леса.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

"Руслайн" запустил авиарейс из Петрозаводска в Мурманск

Самолеты из Петрозаводска в Мурманск будет летать два раза в неделю.

"Аэропорт "Петрозаводск" запустил еще один рейс совместно с авиакомпанией "Руслайн". Теперь летим еще и в Мурманск. Рейсы выполняются дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 2 000 рублей. Время в пути составляет 1 час 40 минут", - сообщается в паблике аэропорта.

Ознакомиться с расписанием рейсов можно сайте аэропорта, приобрести билеты - на сайте авиакомпании "Руслайн".

Ранее вылет самолета из Петрозаводска в Москву задержали из-за сообщения о бомбе.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске стартовало рейтинговое интернет-голосование по выбору территорий для благоустройства

С сегодняшнего дня жители столицы Карелии могу выбрать общественную территорию, которая будет благоустроена в 2021 году, сообщили в администрации города.

С 25 по 31 июля петрозаводчане могут выразить свое мнение на платформе "Активный горожанин". Администрация Петрозаводска призывает жителей выразить свое мнение по одному из предложенных вариантов:

- Кукковка: территория в районе здания Городской детской поликлиники № 2, Сортавальский бульвар, Пригородный парк в районе Петрозаводского дома-интерната для ветеранов;

- Зарека: Якорный парк;

- Голиковка: Машезерский сквер, Тихий сквер, аллея Памяти воинов Красной Армии, сражавшихся в Советско-Финляндской войне;

- Центр: Петровский сад, Сквер имени Юрия Гагарина, территория стадиона "Юность", Центральный сквер, Прибрежная зона реки Лососинка (от набережной Онежского озера до улицы Луначарского), территория в районе спортивного комплекса "Луми";

- Перевалка: парк Шиловка, часть территории Локомотивного сквера, Пристанционный сквер, парк Еловый Островок, часть территории парка Зеленый Берег, стадион в районе Средней общеобразовательной школы № 20;

- Древлянка: территория в районе Городской поликлиники № 1, лыжная база "Олимп", территория, ограниченная ЖК "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", Лесным проспектом и Сыктывкарской улицей, территория в районе Сыктывкарской улицы и ЖК "Снегири", территория в районе Парковой улицы;

- Октябрьский: территория Городской детской поликлиники № 1, Нобельский сквер;

- Каменный Бор: парк Каменный Бор;

- Соломенное: стадион на Ботанической улице, местечко Пески;

- Сулажгора: парк Сулажгорский Питомник;

- Рыбка: родник Сулажгорский.

С дизайн-проектами общественных территорий можно ознакомиться на сайте администрации.

Голосование закончится 31 июля в 21.00. Регистрация в личном кабинете проводится через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.

фото: Администрация Петрозаводска

Схему движения через переезды изменили из-за ремонта железнодорожных путей в Петрозаводске

На железнодорожном переезде на Пряжинском шоссе сегодня изменилась схема движения.

По сообщению администрации Петрозаводска, 25 июля с 6.00 до 12.00 на железнодорожном переезде на Пряжинском шоссе со стороны Транспортной улицы организовано реверсивное движение.

28 и 29 июля с 9.00 до 20.00 похожие изменения произойдут возле станции Онежский, на проезде Строителей. Реверсивное однополосное движение организуют на железнодорожном переезде, на участке соединяющем Южную промзону и Птицефабрику.

28 июля с 22.00 до 6.00 29 июля будет приостановлено движение транспорта через железнодорожный переезд на Пограничной улице, в районе Стекольного переулка. Здесь же 29 июля с 6.00 до 22.00 будет осуществляться реверсивное движение. С 22.00 29 июля до 6.00 30 июля проезд вновь будет полностью закрыт. Пропуск экстренных служб при необходимости будет осуществляться по временному настилу.

Все изменения связаны с ремонтом ОАО «РЖД» путей с переукладкой железнодорожного настила.

В администрация Петрозаводска просят водителей заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что троллейбус № 6 в Петрозаводске временно изменит маршрут.

фото: кадр из фильма "Отель "Элеон".

Появились разъяснения властей, как вернуть деньги за отмененную бронь в гостиницах

Туристы с аннулированной из-за пандемии коронавируса бронью в российских гостиницах смогут вернуть денежные средства и перенести бронь на более поздний срок.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаила Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь идёт о туристах, которые частично или полностью оплатили размещение в отеле. Новые даты заезда в гостиницу будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования на период последующих 18 месяцев. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Ночной поезд "Петрозаводск – Санкт-Петербург" возобновит курсирование с 30 июля

Скорый поезд № 11/12 сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург возвращается в расписание, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Для удовлетворения потребности пассажиров в повышении транспортной доступности в сообщении между Республикой Карелия и Санкт-Петербургом с 30 июля Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает скорый поезд № 11/12, следующий по маршруту Петрозаводск – Санкт-Петербург – Петрозаводск", - говорится в сообщении.

Первые рейсы из Петрозаводска поезд совершит 30, 31 июля и 2 августа, а с 5 августа будет курсировать 4 раза в неделю (по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям). Время отправления из Петрозаводска – 22:40 (мск.), прибытие в Санкт-Петербург – 06:24 (мск.) следующих суток.

Из Санкт-Петербурга пассажирский состав отправится 31 июля, 2 и 5 августа, а с 6 августа поезд начнет совершать рейсы уже 4 раза в неделю (по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям). Он будет отправляться в 23:20, а прибывать в Петрозаводск в 06:50 следующего дня.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования.

фото: © Виталий Тимкив/ТАСС

Продолжение банкета закончилось для жителя Петрозаводска уголовным делом

Мужчина совершил обокрал сожительницу и соседку, чтобы продолжить праздник, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились сразу две жительницы общежития в микрорайоне Зарека. Их обокрали.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 41-летний подозреваемый – сожитель одной из заявительниц. Он рассказал, что распивал спиртное вместе со своей подругой и соседкой. Он планировал продолжить праздник уже в одиночестве, а средств не было. Поэтому похитил телефоны у обеих женщин, а также 5 тысяч рублей у своей сожительницы. Мобильники сбыл, выручив не более тысячу рублей. Все средства потратил на алкоголь.

По факту краж возбуждены уголовные дела.

Ранее в Петрозаводске мужчина не смог устоять перед соблазном, оказавшись один на один в комнате с деньгами.

фото: кадр из ХФ "Hobo with a shotgun"

Рогвардейцы в Карелии задержали дебошира, громившего магазин

В Сегеже неадекватный мужчина устроил дебош в сетевом магазине.

Как рассказали в управлении Росгвардии Карелии, на пульт центра оперативного управления вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из сетевого магазина, расположенного на улице Ленина в Сегеже . К прибывшим на место росгвардейцам обратился директор торгового заведения и рассказал им о мужчине, который устроил дебош в магазине. Гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, всячески оскорблял работником магазина нецензурными словами, вёл себя неадекватно, а после сделанных ему замечаний и просьбы покинуть помещение вовсе начал ходить по торговому залу и скидывать продукцию с прилавков. В результате некоторые товары были испорчены.

Росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 42-летний гражданин без определенного места жительства.

Мужчина был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сильный покупатель пробил кулаком стену в магазине разливных напитков в Петрозаводске.

фото: Столица на Онего

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Карелии

О погоде на 26 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +14 градусов. Днем потеплеет до +17, +22 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем +19, +21 градусов.

фото: © AP Photo/Ron Frehm

Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит новые песни

Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций.

Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, пишет iReactor.

Слухи о возможном воссоединении группы ABBA стали появляться с 2018 года. В начале нынешнего года шведский квартет пообещал, что премьера двух песен состоится осенью. О точных планах коллектива Ллойд узнал у одного из участников Бьорна Ульвеуса. Информацией об этом поделилось издание The Independent.

"Они записали пять новых песен, которые должны были выйти еще в конце прошлого года", — отметил ведущий подкаста.

Ллойд заявил, что задержка связана с техническими трудностями и пандемией коронавируса. Ульвеус, по его словам, пообещал ему, что песни точно будут представлены в 2021 году.

ABBA никогда официально не объявляли об окончании деятельности, но группа уже на протяжении длительного времени считается распавшейся. Их последнее появление в качестве группы состоялось в эфире британской телепрограммы The Late, Late Breakfast Show (в прямом эфире из Стокгольма через спутник) 11 декабря 1982 года.