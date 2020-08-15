Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ТАСС

Опубликована оперативная сводка по COVID-19 в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 2701, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены 27 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19, в Прионежском районе – 2 (поселок Ладва, ст. Деревянка), в Кондопожском районе – 1 (село Янишполе), в Костомукше – 3, в Кеми – 1, в Сортавале – 1.

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 10, в Костомукше – 1, в Лахденпохье – 1, в Кондопожском районе – 4, в Пряжинском районе – 3, в Кемском районе – 1, в Прионежском районе – 7, в Медвежьегорском районе – 2, в Пудожском районе – 2.

Всего выздоровели 1940 человек.

На самокарантине находятся 916 человек (-12 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Проведено 129535 исследований (+1299 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 23 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 439,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 622 случая, по Северо-Западу – 643,6.

Напомним, 23-й жертвой COVID-19 стал 66-летний житель села Ведлозеро. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, имел сопутствующие заболевания.

фото: © ГИБДД Карелии

Пенсионерка погибла в страшном ДТП в Карелии

Трагедия произошла 14 августа в Беломорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 15.00 на 831 км автодороги "Кола" 58-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2111" отвлекся от управления, не учел необходимый боковой интервал при встречном разъезде и столкнулся с тягачом DAF, за рулем которого был житель республики Марий Эл.

В результате ДТП 72-пассажирка ВАЗ скончалась до прибытия "скорой".

Водитель и еще одна 56-летняя пассажирка ВАЗ травмированы и госпитализированы в Кемскую ЦРБ.

Водитель DAF не пострадал, автомобиль съехал в лесную полосу.

Проводится проверка.

Напомним, скончался 35-летний пешеход, которого иномарка сбила на трассе в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2019 год

Официальный портал Госдумы РФ опубликовал декларации о доходах депутатов.

Согласно декларации, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко заработала за 2019 год свыше 8 млн рублей. По сравнению с позапрошлым годом ее доход увеличился более чем на 600 тысяч рублей.

В собственности у Пивненко по-прежнему земельный участок площадью 2,5 тысячи кв м, квартира площадью 137,3 кв м, дом 103,5 кв. м, баня 45 кв м, два гаража по 40,6 и 24 кв м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.

фото: © Минкультуры Карелии

В Карелии проходит многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony (ФОТО)

В субботу, 15 августа, в горном парке "Рускеала" стартовал масштабный музыкальный фестиваль, сообщили в Минкультуры Карелии.

В этом году праздник музыки проходит в течение одного дня, а не трех, как планировалось ранее. Из-за пандемии и невозможности участия зарубежных артистов его программу сократили и изменили. Тем не менее фестиваль собрал звездный состав российских исполнителей, среди которых музыканты со всероссийской и мировой известностью.

Как и в прошлые годы, фестиваль под открытым небом вызвал большой интерес слушателей, в горный парк приехали и продолжают прибывать жители Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов России.

Как сообщают власти, нахождение гостей в Рускеале организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора – с соблюдением социальной дистанции, выдачей масок и антисептиков.



Но фотографии говорят об обратном: все зрители без масок, дистанция присутствует только там, где есть стулья, люди, расположившиеся самостоятельно не соблюдают безопасную дистанцию.

фото: © Из личного архива Олега Погодина

Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья

Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин рассказал о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.

Он с детства хотел стать гинекологом, как папа. Но начав карьеру врача, не стал греться в лучах славы признанного профессионала-отца. Он всегда был готов стоять часами у операционного стола и даже дома оттачивает свое мастерство на специальном тренажере. В 36 лет он стал заведующим отделения, где сегодня делают то, что еще вчера считалось в карельской гинекологии фантастикой. Но останавливаться на достигнутом доктор не намерен.

В нашей рубрике "Здравствуйте, доктор", рассказывающей о врачах Карелии, – заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин.

"Много проблем, связанных с наступлением беременности. И мы делаем разные операции, чтобы дама в результате смогла осуществить свою мечту о материнстве. Это и гистероскопии (патологии внутри матки), лапароскопии (удаление миоматозных узлов) и т.д. Наша цель скорректировать все таким образом, чтобы женщина смогла затем самостоятельно или с помощью репродуктивных технологий получить свою беременность... Другой пласт связан с проблемами женского здоровья в целом. Это и кровотечения, которые приводят к снижению гемоглобина, ухудшению качества жизни. Это проблема с недержанием мочи, выпадением и опущением женских половых органов. Вы не представляете, какой масштаб на сегодняшний день имеют эти проблемы. Мы могли бы заниматься сейчас только этим. Огромное количество женщин нуждается в нашей помощи", – поделился в интервью доктор.

Подробнее читайте в нашем материале "Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль".

фото: © ОНФ в Карелии

Частники "диктуют" городу в Карелии, как жить

Уже много лет Суоярви, по улицам которого периодически бегут зловонные реки, находится в заложниках у частников.

Все сети водоснабжения и водоотведения с канализационными насосными станциями и очистными сооружениями принадлежат отнюдь не муниципалитету. Не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

Глава Суоярвского муниципального района Наталья Васенина считает, что в Суоярви забудут о дурнопахнущих проблемах только тогда, когда канализационные сети и очистные станут муниципальной собственностью.

Глава администрации Суоярвского района Роман Петров признался, что решить вопросы с сетями быстро не получится. Отобрать жизненно важные объекты у частников нельзя. А выкупать очистные сооружения, о чем глава Карелии Артур Парфенчиков говорил во время одной из прямых линий в соцсетях в прошлом году, видимо, никто и не собирался.

Подробнее читайте в материале "Суоярви в режиме постоянной готовности".

фото: © instagram.com/sezhukov

Солист группы "Руки вверх" продолжает открывать для себя Карелию

Певец Сергей Жуков 14 августа провел насыщенный день в Карелии и посоветовал всем россиянам ехать в нашу республику.

На своей странице в Instagram лидер группы "Руки вверх" поделился с читателями новыми впеячатлениями о Карелии: Сергей вместе с семьей побывал в Рускеале, на водопаде Ахвенкоски, где снимали одну из сцен "А зори здесь тихие", в деревне Кинерма, а также прокатился на ретропоезде.



"В поезде быстро о нас прознали – без фотосессии не обошлось. Зато мы получили удивительную возможность побывать в кабине машиниста, посмотреть, как закидывают уголь, как работают паровые котлы – это было очень интересно и детям, и нам с Региной... В парке Рускеала первой мы увидели выставку деревянной скульптуры "Обитель ангелов", – делится эмоциями Сергей Жуков. – Далее у нас была захватывающая экскурсия в подземную часть Рускеалы. В полном обмундировании, в касках, защитных жилетах, мы спустились глубоко под землю, где когда-то добывали мрамор... На платформе мы заплывали в невероятной красоты гроты, узнали столько интересного про рускеальский мрамор, про то, как много его использовали и при строительстве Петергофа, и Исаакиевского собора, а также поставляли в другие страны. После этого мы заехали на водопад Ахвенкоски, где снимали одну из сцен “А зори здесь тихие”, в которой героиня купалась, отвлекая фашистов от своих подруг, прятавшихся в лесу. А напоследок еще побывали в деревне Кинерма, где в лучшие времена жили всего 160, а сейчас только 5 человек. Здесь сохранились дома и часовня, которым 265 лет".

Напомним, Сергей Жуков приехал в Карелию на 10 дней.

фото: © Столица на Онего

Петрозаводск и Эссойла стали самыми дорогими направлениями отдыха в "бархатный сезон"

Сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые дорогие направления для отдыха в"бархатный сезон".

В десятку самых дорогих направлений для отдыха (где средний чек за проживание составляет от 80 тысяч рублей) в "бархатный сезон" вошли Окуневка, Алушта, Ялта, Севастополь, Алупка, Мисхор, Саки в Крыму, а также Петрозаводск и Эссойла в республике Карелия, Сочи в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.



Туристы бронируют отдых осенью для больших компаний (до 8 человек) на период от 11 до 19 ночей и потратят на проживание от 5,4 до 14 тысяч рублей в сутки. Самый дорогой отдых осенью в селе Окуневка (до 14 тысяч рублей в сутки).

Данные предоставлены на основании оплаченных заявок жилья для отдыха туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Десять самых дорогих направлений для отдыха в "бархатный сезон":



Саки – 5639 рублей / 19 ночей;

Мисхор – 5857 рублей / 18,33 ночи;

Сочи - 5352 рубля / 18 ночей;

Алушта – 7452 рубля / 16,67 ночи;

Ялта – 7737 рублей / 15,43 ночи;

Севастополь – 8104 рубля / 14,38 ночи;

Алупка – 9000 рублей / 12 ночей;

Окуневка – 13864 рубля / 11 ночей;

Петрозаводск – 9000 рублей / 11 ночей;

Эссойла – 8300 рублей / 11 ночей.

Ранее Петрозаводск попал в топ-5 популярных городов для путешествий в сентябре.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии разыскивают пропавшего несколько дней назад мужчину (ФОТО)

О местоположении жителя Кондопоги ничего не известно с 12 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение 51-летнего Андрея К. Последний раз его видели в Петрозаводске 12 июля.

Приметы: плотного телосложения, волосы русые.

Был одет в черную футболку, темно-синие брюки по бокам вертикальные полосы белого цвета и кроссовки.

© МВД Карелии



Может передвигаться автостопом между Петрозаводском и Кондопогой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кубарева Андрея Сергеевича, просят сообщать по телефонам: 8911-415-25-87, 8911-402-49-26, (88142)73-91-54 или 02.

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Опубликованы доходы Владимира Путина за прошлый год

В 2019 году президент РФ заработал 9,7 миллиона рублей.

Согласно декларации, у Путина в собственности имеются: квартира площадью 77 кв м, гараж, автомобили ГАЗ-М21, Niva и прицеп, а в пользовании – еще одна квартира площадью 153,7 кв м и машино-место на 18 кв м, сообщается на сайте Кремля.

А премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2019 году (до прихода в правительство) 18,2 млн рублей. При переходе на госслужбу он передал все активы жене.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлом году заработал свыше 14,6 млн рублей, а его супруга Татьяна Навка – более 235,9 млн.

Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка с июле побывала в Карелии.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Подрядчики не успевают в срок благоустроить Петрозаводск

Глава Петрозаводска поручила специалистам комитета ЖКХ применять санкции к подрядчикам за просроченные работы.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 14 августа были проверены работы на участках Онежской набережной и у Дворца торжественных церемоний. Подрядная организация "Онего-Строй" единовременно ведёт работы более чем на 30 участках. Вместе с тем, есть отставание от запланированных сроков. Сдать объект к началу сентября, по словам представителя подрядной организации, не представляется возможным.

Подрядчику уже начислен штраф за ненадлежащее исполнение процедуры предоставления документации.

Благоустройство бульвара Победы и площади Маршала Жукова ведет компания ООО "СМС". По контракту подрядчику необходимо отремонтировать облицовку монумента "Птица счастья и свободы" и мемориал Карельским пограничникам. Площадь у памятника Маршалу Жукову и центральную дорожку бульвара восстановят, грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На этих общественных территориях должны появиться флагштоки, урны и скамейки. Срок завершения работ – 30 августа. Подрядная организация также прогнозирует задержку – не менее двух недель.

Ирина Мирошник поручила жестко контролировать сроки по всем объектам благоустройства согласно утвержденным графикам проведения работ и применять штрафные санкции.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Парфенчиков: "Ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано"

Глава Карелии призвал жителей Карелии не расслабляться, потому что впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", медучреждения республики продолжают оснащать новым оборудованием для диагностики COVID-19.



"Отмечу, что сейчас по оценкам специалистов Роспотребнадзора ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано. Впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Чтобы выбрать правильное лечение, очень важно оперативно провести диагностику и установить, инфицирован ли пациент коронавирусом, или причина осложнений другая. Поэтому продолжаем оснащать наши медучреждения оборудованием", – отметил Парфенчиков.

Уже закуплено девять компьютерных томографов. До конца сентября-начала октября томографы должны быть поставлены в медучреждения. Подписаны контракты на поставку ещё двух аппаратов ПЦР диагностики для монопрофильных центров Сортавалы и Костомукши. Таким образом, вместе с уже имеющимися в Карелии будет 12 таких аппаратов.

Напомним, число инфицированных в республике возросло до 2701.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Политический сезон в Карелии обещает быть довольно жарким

муниципальные выборы во многих районах Карелии пройдут с реальной конкуренцией, и их результат пока непредсказуемы.

В единый день голосования 13 сентября жители десяти сельских поселений республики будут выбирать глав своих муниципальных образований. Почти во всех этих поселениях вместе с партийными кандидатами в выборах участвуют самовыдвиженцы. А, к примеру, в Матросском сельском поселении Пряжинского национального района их даже три. Причем, в качестве самовыдвиженцев на пост руководителя муниципального образования баллотируются исполняющий обязанности главы поселения Владимир Гомза и председатель местного совета депутатов Евгений Коколев, которые таким образом конкурируют с кандидатами от "Единой России ", "Справедливой России" и ЛДПР.

Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Ирина Сафонова также участвует в выборах как самовыдвиженец, хотя в разгар жесткого политического противостояния за руководство этим муниципальным образованием в 2015 году она баллотировалась на свой нынешний пост от партии "Справедливая Россия", а после своей победы объявила о вступлении в ряды "эсеров".

Подробнее читайте в материале "Карелию ждет жаркая политическая осень".

фото: © Страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"

"Хочешь продукцию назвать Рускеалой, автомобиль – плати за это деньги"

Власти Карелии собираются запатентовать популярные региональные топонимы.

Руководство Карелии выступило с инициативой патентования географических названий республики в качестве товарных знаков.

"Кемская волость – это наше название. Валаам – это наше название. Кижи – это наше название. Воттоваара – это наше название. Рускеала – это наше название, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в недавнем интервью телеканалу "Россия". – Популярна Рускеала? Популярна. Но это – карельское название. Хочешь использовать Рускеалу, хочешь продукцию назвать Рускеалой, автомобиль – плати за это деньги. Только так".

Подробнее читайте в материале "Кемска волость" как товарный знак".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Жителей Карелии с пневмонией продолжают доставлять в больницы

За минувшие сутки три человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1081 пациент, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Чистая прибыль "Кареллеспрома" за прошлый год оказалась меньше премии бывшему гендиректору

В начале августа лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" обнародовала финансовую отчетность за 2019 год.

Это был последний год директорства Павла Дегтярева, который возглавлял холдинг с марта 2017-го и запомнился многим в Карелии своей беспрецедентной премией в 26 миллионов рублей. Ее выплатили бывшему руководителю компании в прошлом году – незадолго до того, как республиканское правительство продало 44 процента акций "Кареллеспрома", находившихся в государственной собственности, и утратило статус крупнейшего совладельца холдинга.

Собственно, этим и интересен опубликованный документ: он дает ясную картину того, с чем оставил компанию ее экс-директор, который в начале нынешнего года занял пост начальника республиканского управления автомобильных дорог. И картина получилась не слишком радостная: в последний год руководства холдингом господина Дегтярева чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз – с 263 миллионов до 24 миллионов рублей.

Подробнее читайте в материале "Выплатить премию и залезть в кредит".

фото: © Мэрия Петрозаводска

Завершить ремонт тротуаров в Петрозаводске должны через две недели, а выполнено лишь 30% работ

Глава Петрозаводска указала подрядчику на необходимость ускорения темпов ремонта тротуаров.

Как сообщили в городской администрации, к настоящему времени этот вид дорожного ремонта выполнен лишь на 30%.



"Кондопожское ДРСУ" ремонтирует 15 автомобильных дорог общей протяженностью 7,8 км и 15 тротуаров протяженностью 9,6 км. Кроме того, контрактом предусмотрено устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий на общей площади 52,5 тыс. кв. Завершить все работы необходимо до 30 августа.

Подрядчик вышел на 13 объектов из 15, не начались еще работы тротуарах Судостроительной улицы и набережной Гюллинга. Ни одного объекта к настоящему времени не сдано. На тротуарах в центральной части города ведутся работы по замене бортового камня, восстановлению щебеночного основания и разборке существующего покрытия. Кроме того, из 15 улиц ремонтируются 10.

В случае задержки организация будет оштрафована в соответствии с условиями, прописанными в муниципальном контракте.

Напомним, подрядчики не успевают в срок благоустроить Петрозаводск.

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска подозревает бездомного мужчину в серии краж

Полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к кражам, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, подозреваемого в серии краж.



Предположительно, мужчину зовут Алексей. Не имеет постоянного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8906-209-60-90, 8999-210-79-97, 8960-212-02-43.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © instagram.com/opushkina

Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина за год заработала более 5,3 млн рублей

На сайте Госдумы появились декларации депутатов Госдумы за прошлый год.

Родившаяся в Карелии заместитель председателя комитета Государственной Думы Оксана Пушкина за 2019 год задекларировала доход почти в 5,4 млн рублей.

А за 2018 год депутат заработала менее 4,7 млн рублей.

Как и в позапрошлом году, в собственности у Оксаны Пушкиной квартиры площадью 144, 7 кв м, машиноместо площадью 12,2 кв м и легковой автомобиль Mercedes-Benz CL 500.

Напомним, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2019 год.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Глава Карелии предложил по-особому кормить младших школьников из Арктических районов

Артур Парфенчиков заявил о необходимости использовать разные механизмы для организации горячего питания младших школьников.

В новом учебном году школы Карелии должны предоставлять бесплатное горячее питание ученикам с 1 по 4 класс, напомнил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Власти пытаются привести пищеблоки общеобразовательных организаций в надлежащее состояние и выделили на это 96 млн рублей из республиканского бюджет.



Напомним, Карелия до сих пор не получила деньги от федералов на организацию горячего питания в школах.

"Конечно, не все образовательные учреждения имеют равные условия для того, чтобы накормить детей горячими завтраками. Считаю, что нельзя подходить с одинаковыми мерками к столичной школе на 1000 учеников и сельской школе, где учатся всего несколько человек, как, например, в Гумарино – в этом году там всего 5 младшеклассников. Нужно использовать разные механизмы, – считает Парфенчиков. – Возможно, в малокомплектных школах есть резон организовать учебный процесс таким образом, чтобы дети могли ходить на обед домой, при этом компенсировать родителям затраты на питание ребенка".

Глава Карелии задумался и о создании школьных комбинатов питания для обеспечения нескольких образовательных учреждений, расположенных достаточно компактно.

"Считаю, что для горячего питания детей, которые живут и учатся в наших северных районах, включенных в Арктическую зону, необходимо выделять больше средств. Особые климатические условия требуют и особого внимания к тому, что входит в меню завтрака или обеда школьника", – отметил губернатор.

Руководитель региона дал поручение карельскому Минобру подготовить в ближайшие дни наши предложения и направить их в Министерство просвещения.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Городу в Карелии грозит экологическая катастрофа



ОНФ Карелии

В Суоярви был введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений. Через сутки режим готовности сняли . При этом специалисты говорят, что в Суоярви еще не раз могут остановить очистные сооружения, пока они находятся в руках частников.

Вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска (ВИДЕО)



Камера наблюдения Sampo.ru / скриншот

Так, 8 августа группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей. Полицейские установили личности подростков, запечатленных на видеозаписи. Их ждет наказание.



Ирина Ларионова/

Специалисты не могут смыть вандальные надписи на стене, так как вандалы изрисовали стены на невысохшей краске. Полиция нашла мужчину, совершившего этот акт вандализма, возбуждено уголовное дело.

Вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход в Петрозаводске (ФОТО)



© Николай Смирнов /

Администрация Петрозаводска сообщила об актах вандализма в пешеходном тоннеле между улицами Фурманова и Максима Горького.

Вандалы "расстреляли камнями храм" в Карелии (ФОТО)



паблик

В поселке Ляскеля Питкярантского района Карелии неизвестные разбили окна в храме, который когда-то строили всем миром.

Актриса Марина Александрова побывала на острове Кижи в Карелии (ФОТО)



© instagram.com/p/CDq0OdDiq94

Известная российская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Карелию на своей странице в Instagram.

Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО)



© instagram.com/p/CDx7FFHAomH

Екатерина Рождественская вместе с сыновьями отдыхает в Карелии.

Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске



Юлия Гильди/паблик

Известный шоумен Тимур Родригез посетил с семьей столицу Карелии. Его заметили в Парке культуры и отдыха. А потом выяснилось, что он в Карелии снимает передачу "Орел и решка" (ФОТО).

Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)



instagram.com/sezhukov/

Известный российский певец Сергей Жуков вместе с семьей приехал на 10 дней отдыхать в Карелию. Певец собирает белые грибы прямо рядом с домом, в котором он отдыхает с семьей на берегу Сямозера.

Коронавирус на отступает

Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике



© Владимир Гердо/ТАСС

В течение последних двух недель мы фиксируем в среднем 20 инфицированных в сутки, сообщил глава министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Несмотря на оптимистичный настрой главы Минздрава, число умерших от коронавируса в Карелии достигло 23 человек, общее число заболевших на 14 августа составляет 2476 человек, выздоровевших – 1909.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1078 пациент, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Тем временем, Парфенчиков ведет свой подсчет умерших пациентов с коронавирусом, которые скончались от сопутствующих заболеваний. И это число уже достигло 15.

Суд да дело

В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора"

Защитники "Каменного бора" добились очередной победы в суде: вырубки в парке признаны незаконными.

Верховный суд Карелии признал незаконным "удаление в отставку" главы Сортавалы

В ближайшее время в городском суде Сортавалы будет рассмотрен вопрос о восстановлении избранного руководителя муниципалитета в должности.

Другая тема

Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод

Любителей лесных даров, нарушивших сроки сбора ягод, ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

В месте купания петрозаводчан на улице Московской обнаружили переизбыток бактерий и фекалий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии

В излюбленных местах купания жителей Лахденпохского района обнаружены бактерии группы кишечных палочек и свежие фекальные загрязнения, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

фото: © Yle

Финляндия не заложила в новый проект бюджета деньги на строительство нового пункта пропуска в Карелии

Возможно, что в ближайшие годы туристы не смогут приезжать в Финляндию через пункт пропуска Париккала-Сювяоро.

Открытие погранпункта Париккала-Сювяоро может затянуться, так как об открытии нового пункта пропуска на восточной границе нет никаких упоминаний в новом проекте бюджета. Проект был опубликован вчера, сообщает Yle.

Кроме того, официальной переписки между Финляндией и Россией по данному вопросу не велось.

В июне новостная служба Yle писала о том, что открытие погранпункта грозит затянуться из-за коронавируса, несмотря на то, министерство внутренних дел уже объявило о том, что подготовка к открытию начнется в этом году. Строительные работы должны были начаться в 2022 году, а пункт пропуска открыться в 2024 году.

На данный момент через погранпункт, главным образом, проезжают грузовики, и он закрыт для туристов.

В министерстве внутренних дел заявили, что проект приостановили из-за коронакризиса и связанных с ним финансовых сложностей. Министерство, однако, отметило, что проект будет дополняться в сентябре и октябре, и, возможно, необходимые средства будут все-таки выделены.

Напомним, согласно подсчетам, МАПП Париккала-Сювяоро может стать четвертым по оживленности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым по оживленности пунктом пропуска для пассажирского транспорта.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСC

Спрос на услуги нянь в России значительно превысил предложение

За первую неделю августа спрос на услуги нянь в России вырос на 61% по сравнению с первой неделей июня.

Об этом говорится в исследовании аналитиков интернет-сервиса для размещения объявлений "Авито Услуги".

Одновременно с этим предложение услуг нянь в целом по стране выросло всего на 2%. Услуги домашних детских садов также стали более популярны: спрос на них вырос на 23% по сравнению с началом июня, а предложение в среднем по стране выросло на 9%. Существует официальный профстандарт, который определяет трудовые функции нянь. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Из личного архива Александра Баркара

"Творческая мастерская" представит спектакль для людей трудного возраста

Около месяца в "ТМ" идут репетиции нового спектакля "1/101". Режиссер Александр Баркар вместе с соавтором Миррой Трубниковой создали целый калейдоскоп историй из жизни подростков, которые своими "детскими" вопросами ставят в тупик мам и пап, бабушек и дедушек.

Взрослым, которые, по сути, так и не стали взрослыми, просто нечего ответить своим детям. Спектакль о пропасти из молчания, о трудном возрасте, страхах и комплексах заставит зрителя и плакать, и смеяться, надеются оба.

О своей новой работе, актерах, которые недавно пополнили труппу "Творческой мастерской", и влиянии пандемии на творческий процесс Александр Баркар и Мирра Трубникова рассказали "Столице на Онего" в интервью.

"В спектакле есть много сложных вопросов, которые встают перед нами. Эти вопросы сплетаются в тугие клубки веревок, являющимися связующим элементом сценографии и реквизита. Клубочки оказываются в руках персонажей на протяжении всего действия и символизируют множество вещей от метафорических семейных связей до альтер-эго самих героев", – рассказал Александр.

Подробнее о постановке читайте в материале "Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

Свыше пяти тысяч инфицированных COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 917884 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5061 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 729441 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6447 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15617, за последние сутки подтверждено 119 смертей.

Напомним, число инфицированных в Карелии на 15 августа возросло до 2701.

Погода в Петрозаводске сегодня, 15 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +12 ° …+16 ° 3 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 88% день Небольшой дождь, +17 ° …+18 ° 3 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 77% вечер Небольшой дождь, +15 ° …+17 ° 2 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 88% ночь Пасмурно, +14 ° …+15 ° 3 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 93%

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии оштрафовали нарушителя двухнедельного карантина

Жителя Карелии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте Муезерского районного суда.

Установлено, что в мае мужчина приехал Муезерский район из Санкт-Петербурга.

Он нарушил обязательный 14-дневный режим самоизоляции, неоднократно находясь вне места фактического проживания.

Нарушитель вину признал.

Суд оштрафовал его на одну тысячу рублей.

фото: © Минспорта Карелии

Жителей Карелии обучат технике северной ходьбы

В Карелии стартует проект "Северная ходьба – новый образ жизни", сообщили в региональном Минспорта.

В нашей республике в проекте принимают участие 4 команды из Петрозаводска и Пряжи.

В ходе обучения участники прослушают курс лекций и пройдут практические занятия. Для проверки своих знаний они будут выполнять домашние задания, оценкой которых займутся квалифицированные инструкторы по северной ходьбе.

Преподаватель онлайн курса – автор первой в России методики обучения северной (скандинавской) ходьбе, врач-гериатр, специалист по спортивной медицине и лечебной физкультуре, кандидат медицинских наук Андрей Волков.

По окончании курса учеников ждут очные тренировки с инструкторами для закрепления полученных знаний. В настоящий момент участники уже получили палки для ходьбы и приступили к онлайн обучению. Завершится проект соревнованиями, где ученики проекта смогут проверить, насколько они овладели техникой северной ходьбы, а также определятся три лучшие команды.

фото: © ГИБДД Карелии

"Камаз" опрокинулся на трассе в Карелии

ДТП произошло утром 14 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 8.50 на 3 км автодороги "Кривцы-Кубово" 55-летний водитель "Камаз" неправильно выбрал скорость движения при прохождении поворота, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.



В результате ДТП водитель травмирован. Мужчину доставили в Пудожскую больницу, после оказания медицинской помощи отпустили домой.



Проводится проверка.

Напомним, в Карелии легковушка столкнулась с грузовиком – есть пострадавшие.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии легковушка столкнулась с грузовиком – есть пострадавшие

Авария произошла 14 августа в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.30 на 94 км автодороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта" 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2111" (местный житель) выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

Водитель ВАЗ доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, в этот же день пенсионерка погибла в страшном ДТП в Карелии.