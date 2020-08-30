Самое важное за сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет

Общее число заболевших в республике возросло до 3130, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 32 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 17, в Медвежьегорске – 1, в Прионежском районе – 1 (Чална-1), в Калевальском районе – 1 (поселок Куусиниеми), в Пряжинском районе – 2 (село Святозеро), в Сортавальском районе – 5 (Сортавала – 4, поселок Хелюля – 1), в Лахденпохье – 1, в Олонецком районе – 1 (поселок Верхнеолонецкий), в Кондопоге – 3.

Выздоровели еще 25 человек: в Петрозаводске – 16, в Прионежском районе – 3, в Суоярвском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Пряжинском районе – 3, в Пудожском районе – 1.

Всего выздоровели 2313 человек.

На самокарантине находятся 876 человек (+11 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 143581 исследований (+951 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 29 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 509,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 671,5 случая, по Северо-Западу – 672,7.

фото: © Кадр из видео/ телеканал "Пятница"/ "Пятница News"

Петрозаводск попал в эфир шоу на телеканале "Пятница" (ВИДЕО)

На шоу "Пятница News" 21 августа показали Петрозаводск.

Ведущая "Пятницы News" Ольга Благодарская (Роева) рассказала о путешествиях на удаленке и передала слово Мирославу, который провел экскурсию по северному городу Петрозаводску.

Мирослав побывал на отреставрированном железнодорожном вокзале, на набережной города, на урочище Чертов стул. Корреспондент оценил недавно установленный на набережной Онежского озера арт-объект "Карельские фишки", прошептал желание дереву, полюбовался памятником Петру I и каменным лабиринтом.

Напомним, летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова и Марина Александрова и другие.

Карелия вошла в топ разных рейтингов по привлечению туристов.

фото: © сайт ПетрГУ/petrsu.ru

Университет Петрозаводска объявляет дополнительный набор студентов

У абитуриентов появилась вторая возможность поступить в ВУЗ, сообщили в пресс-службе ПетрГУ.

Согласно порядку приема студентов этого года ПетрГУ объявляет дополнительный набор студентов на свободные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в основные сроки приемной кампании.



Список направлений подготовки и количество свободных мест можно посмотреть здесь.

Абитуриент может подать документы для поступления через Личный кабинет абитуриента (https://abit.petrsu.ru) или по электронной почте priem@petrsu.ru. Документы принимаются до 7 сентября включительно.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (814-2) 71-10-30, 71-32-74 или на горячую линию.

фото: © pixabay.com

Аномальное тепло ожидается на всей территории России

Россиян предупредили об аномально теплой погоде.

Теплое начало сентября ожидается на всей территории России, средняя температура больше всего будет превышать норму в столичном регионе, на юге европейской части, вблизи озера Байкал, говорится в прогнозе Гидрометцентра на ближайшую декаду, пишет "РИА Новости".



На карте прогноза средней температуры на декаду, размещенной на сайте Гидрометцентра, все территория России окрашена в розовый цвет. Как ранее поясняли синоптики, такой тип окраски означает, что температура ожидается около и выше нормы.



Превышение нормы на четыре градуса ожидает жителей столичного региона и юга европейской части России. Аномальное тепло также ожидается в азиатской части страны. Также на четыре градуса теплее нормы будет на юге Восточной Сибири: к западу от Красноярска, на юге Якутии, а также в районе озера Байкал.



Как уточняет Гидрометцентр, средняя температура в столичном регионе в ближайшую декаду будет 16 градусов, на юге Европейской России от 20 до 24 градусов, на юге Восточной Сибири – около 12.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что средние показатели температур начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа и такое падение средних температур продолжается в сентябре, то есть надо учитывать, что будет теплее установленной сентябрьской нормы, которая значительно ниже летних норм июля и начала августа.

фото: © ГИБДД Карелии

Житель Московской области погиб в страшном ДТП в Карелии

Смертельная авария произошла 29 августа в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 726 кв автодороги "Кола" в 14.59 45-летний водитель (житель Московской области), управляя Mitsubishi Pajero Sport, неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося МАЗ и столкнулся с ним.



В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, 38-летняя пассажирка бригадой скорой медицинской помощи доставлена в Сегежскую ЦРБ.



Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.



Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательным за рулем, не отвлекаться от управления и постоянно контролировать дорожную обстановку.

Напомним, 28 августа в Сегеже двое подростков на мотоцикле насмерть разбились в ДТП.

фото: © "Сампо ТВ 360"

Замдиректора музея "Кижи" выступит на шоу "Голос"

Жительница Карелии Ирина Аникина участвует в новом сезоне проекта "Голос" 60+.

Бывший первый замминистра культуры, нынешний замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина примет участие в популярном шоу, сообщает "Сампо ТВ 360".

Пока не известно, к какому наставнику Ирина попадёт, до какого этапа дойдёт, какую песню на слепых прослушиваниях будет петь.

Шоу стартует на Первом канале в пятницу 4 сентября. В жюри нового сезона – Лев Лещенко, Гарик Сукачёв, Ваенга и Тамара Гвердцители.

фото: © Столица на Онего

Легендарный истребитель установили на территории президентского кадетского училища в Петрозаводске (ФОТО)

Отреставрированный истребитель установили вблизи главного входа в учебное заведение.

Читатель прислал фото истребителя, который водрузили на постамент на территории кадетского училища в Петрозаводске.



© Столица на Онего

Как ранее сообщал корреспондент ГТРК "Карелия", истребитель СУ-27, который отслужил Бесовецкому авиационному полку 30 лет, Минобороны подарило президентскому училищу.

Торжественное открытие запланировано на 1 сентября.

фото: © Паблик "2 Пожарно-спасательный отряд ФПС по РК"

Огонь едва не уничтожил гаражный кооператив в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 28 августа в Костомукше.

Как сообщили в паблике "2 Пожарно-спасательный отряд ФПС по РК" в 18.23 пожарные в составе 7 человек привлекались для ликвидации пожара в гаражном боксе.

В 18.29 пожар ликвидирован. Сгорела внутренняя отделка.

Огонь мог перекинуться на соседние гаражи, если бы пожарные не приехали вовремя.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, в Карелии отменили особый противопожарный режим.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Карелия не смогла освоить деньги, выделенные на нацпроекты

В первый год реализации национальных проектов Карелия не смогла освоить почти миллиард рублей из выделенной на эти цели суммы.

Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала на своем официальном сайте заключение о результатах мониторинга и контроля разработки и реализации на территории республики национальных проектов в 2019 году. Речь идет о общегосударственных проектах, принятых руководством страны и направленных на обеспечение ее экономического роста, создание комфортной среды для жизни и развитие человеческого капитала. На эти цели из федерального бюджета выделены триллионы рублей, а прошлый год стал первым годом воплощения амбициозных планов, заявленных Кремлем. Но, судя по отчету, опубликованному Контрольно-счетной палатой Карелии, республика оказалась не готова к выполнению столь масштабных задач.

Подробнее читайте в материале "Не к рукам".

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Начался суд над полицейским, который обвиняется в убийстве спецназовца из Карелии

Полицейского из Чечни обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему коллеге, карельскому сотруднику спецназа "Гром".

Нальчикский городской суд приступил к рассмотрению дела об убийстве сотрудника отряда спецназначения "Гром" из Карелии Александра Флегонтова. ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

В убийстве жителя Карелии обвиняют Хизира Зубайраева, сотрудника полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По версии следствия, Зубайраев убил своего коллегу по неосторожности: он ударил Флегонтова в лицо, тот упал с лестницы, ударился головой и умер.

Полицейскому из Чечни за причинение смерти по неосторожности своему коллеге из Карелии может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент он признал вину и продолжает трудиться в полиции.

Подробнее читайте в материале "Это неслучайная смерть".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии пожилой мужчина умер от пневмонии

За минувшие сутки три человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на 30 августа зарегистрирован летальный исход от внебольничной пневмонии – умер 84-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы. Тест на ковид отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1172 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Более 80% зараженных коронавирусом в России уже излечились

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 990326 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4980 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

У четверти заразившихся инфекция протекает без симптомов.

Выздоровели за время пандемии 806982 человека (более 81%), за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2599 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17093, за последние сутки подтверждено 68 смертей.

Напомним, общее число заболевших в Карелии возросло до 3130.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОЛИМПИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ, ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Кондопоге

В училище Олимпийского резерва в Кондопоге коронавирус подтвержден еще у 21 человека. Всего в Республиканскую инфекционную больницу в понедельник были доставлены 23 человека из олимпийского училища – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов.

В школах Кондопоги отменены торжественные линейки 1 сентября из-за вспышки коронавирусной инфекции в училище олимпийского резерва.

Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

В тройку вошли также директора Ломоносовской гимназии и Университетского лицея.

Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы

Мэрия обнародовала данные о средних заработках руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Разгромившим Петрозаводск подрядчикам отправлены претензии за нарушение условий контракта

Всем без исключения подрядчикам, нарушившим условия контракта, направлены претензии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок

Около недостроенной стелы в Петрозаводске сняли забор

Подрядчик переделывает неудачно смонтированные лестницы в Петрозаводске

Ответьте на вопрос: Вы довольны масштабным ремонтом в Петрозаводске?

Оковы пали, или Послабление в ограничениях из-за коронавируса

Глава Карелии разрешил возобновить работу кружков и секций при одном условии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

Парфенчиков изменил время пребывания вахтовиков в Карелии

Парфенчиков: Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины в любое удобное для них время

По состоянию на 28 августа в Карелии зарегистрировано 29 смертей от коронавируса. Всего заболели за время пандемии в Карелии 3052 человека, выздоровели – 2259.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1165 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Скоро в школу

Глава Карелии назвал правила ношения масок в школах

Артур Парфенчиков 27 августа подписал распоряжение об организации учебного процесса, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, при каких условиях школьники могут снова перейти на дистанционное обучение.

Парфенчиков: "Максимальное количество уроков мы рекомендуем проводить на свежем воздухе"

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, как будут учиться школьники с 1 сентября.

Другая тема

В 2019 году Карелия не освоила почти миллиард рублей, выделенных на нацпроекты

Самой провальной в республике оказалась реализация национального проекта "Образование"

Глава Беломорского района Карелии сложил полномочия, чтобы заниматься социальными и культурными проектами

Михаил Третьяков прокомментировал свою отставку.

Оскандалившегося епископа Игнатия из Карелии отправили на Крайний Север

Бывшему главе Костомукшской епархии придется ждать решения церковного суда в Свято-Троицком Трифоновом Печенгском монастыре.

Бывший начальник полиции Петрозаводска уехал служить на Камчатку

Бывший начальник полиции Петрозаводска Николай Красовский занял такой же пост в Петропавловске-Камчатском.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Карелия: есть ли жизнь после юбилея?

Очевидно, что ФЦП не оправдала тех ожиданий улучшения социально-экономического положения республики, которые были связаны с этой программой.

Реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия. Карелия по-прежнему не в состоянии прожить без финансовой помощи федерального центра: доля собственных доходов республики в региональном бюджете составляет менее половины, а ее государственный долг исчисляется миллиардами рублей. По сути, Федеральная целевая программа развития Карелии позволила лишь "подкрасить" фасад столетнего здания, которое давно нуждается в капитальном ремонте и замене систем его жизнеобеспечения, и можно с уверенностью говорить, что в ближайшие годы таких "подарков" от федерального центра республике не будет.

Но исполнение ФЦП, как и национальных проектов, показало, прежде всего, неспособность региона эффективно использовать даже те средства, которые ему были выделены.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

фото: © ГИБДД Петрозаводска/ Екатерина Шевчук

Водителям напомнили об изменении движения на одной из улиц Петрозаводска

По улице Вольной на участке от улицы Дзержинского в сторону гипермаркета организовано одностороннее движение, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Проезд от парковки гипермаркета по улице Вольной в сторону улицы Дзержинского теперь запрещён.



Водителей призывают быть внимательными и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Напомним, в Петрозаводске идет ремонт моста через Неглинку.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +7 ° …+11 ° 2 м/с В 746 мм.рт.ст. 91% день Небольшой дождь, +11 ° …+12 ° 3 м/с В 747 мм.рт.ст. 81% вечер Пасмурно, +9 ° …+11 ° 1 м/с В 747 мм.рт.ст. 87% ночь Пасмурно, +9 ° …+11 ° 2 м/с В 747 мм.рт.ст. 93%

фото: © pixabay.com

Будущая мама из Петрозаводска лишилась денег после просмотра объявления в Интернете

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились горожанки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 33-летней женщины. Петрозаводчанка указала, что в социальной сети нашла объявление о продаже детской коляски и кроватки. Связавшись с продавцом в переписке, она договорилась о покупке. После этого перевела 32 тысячи рублей. После связаться с продавцом женщина не смогла.

Другая горожанка продавала в сети плойку. С ее карты списалось четыре тысячи рублей. По ее словам, она ввела реквизиты карты и коды из смс-сообщений в предложенной покупателем форме.

Обе жительницы карельской столицы знали о данных видах мошенничеств.

Проводятся проверки.

Полиция Карелии напоминает: при совершении сделок в сети интернет проявляйте осторожность и бдительность. Никогда не переводите денежные средства неизвестным до момента получения товара. Не переходите по предложенным ссылкам и не оставляйте информацию о своей банковской карте.

Ранее мошенники украли у студентки из Карелии 120 тысяч рублей, узнав ее кодовое слово.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии призывает бизнесменов стать резидентами Арктической зоны

Прием заявок начался 28 августа.

"Сегодня хочу напомнить нашим предпринимателям, что они могут стать резидентами Арктической зоны: прием заявок начался 28 августа. Такой статус позволит воспользоваться федеральными и региональными налоговыми льготами и преференциями. Они предусмотрены федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В Карелии в Арктическую зону входят Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.



Документы на получение статуса резидента можно подать через электронный кабинет инвестора на портале arctic-russia.com или на бумажном носителе через Корпорацию развития Карелии.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Полиция призывает жителей Карелии повторить правила финансовой грамотности

Полиция регулярно фиксирует новые случаи обмана пользователей мобильных телефонов и сети Интернет, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На уловки злоумышленников попадаются как представители старшего поколения, так и молодые люди. Многие из них теряют очень крупные суммы, доверившись аферистам.

Полиция рекомендует всем жителям республики напомнить своим родственникам, особенно тем, кто в возрасте, основные правила финансовой грамотности и безопасного ведения сделок в интернете:

- Информацию о деньгах следует проверять исключительно через официальные каналы. Указание реквизитов банковской карты по требованию неизвестных – распространённая ошибка, которую совершают жертвы мошенников;

- Для покупок в сети используйте только проверенные интернет-площадки, с долгой доменной историей, имеющие отзывы в различных посторонних источниках. Также не следует переводить деньги на банковские счета неизвестных лиц;

- При поступлении вам предложений о получении компенсаций, проверьте информацию самостоятельно в компетентных источниках. Как бы заманчиво ни звучали обещания неизвестных, сохраняйте контроль над эмоциями и не переводите собственные накопления посторонним.

Распространённые схемы дистанционного мошенничества можно найти здесь.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске уже благоустроили 33 двора

Еще на 38 объектах работы продолжаются, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице ведутся активные работы по благоустройству дворовых территорий.

Так, во дворах на улицах Петрова дома № 3 и 11 и Нойбранденбургской, 22А работы уже завершены, ведется приемка. По улице Нойбранденбургской, 16 и 26, улице Гвардейской, 21 и на Птицефабрике, 38 благоустройство продолжается. Здесь работы ведутся по минимальному перечню: в настоящее время подрядчики меняют асфальт, после чего установят урны, скамейки и светильники. Все оборудование закуплено.





В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году благоустроят 71 дворовую территорию и семь общественных пространств. В настоящее время полностью завершены работы в 33 дворах, в том числе произведена оплата по восьми из них. На оставшихся 38 работы продолжаются.

Напомним, на Зареке в Петрозаводске отремонтировали двор за 2 млн рублей.

фото: © Мэрия Петрозаводска

Площадку у памятника Мерецкову в Петрозаводске замостят малиновым кварцитом

ООО "КарелСтройУправление" реконструирует сквер Маршала Мерецкова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На общественной территории отремонтируют тротуары и установят бортовые камни, металлические ограждения, стационарные флагштоки, скамейки и урны. На пешеходных дорожках подрядчик уложит бетонную брусчатку. Мощение площадки у памятника К. А. Мерецкову частично выполнят из малинового кварцита и гранита. Саму скульптурную композицию очистят. Также в сквере устроят газоны, цветник, отремонтируют и покрасят табличку "Набережная Ла-Рошель", оборудуют опоры паркового освещения.

Администрация не примет некачественно выполненные работы. За соблюдением технологий ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ и строительный надзор.

Напомним, работы на нескольких участках Онежской набережной завершены.

фото: © pixabay.co8

Астероид размером с многоэтажку приблизится к Земле

Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября.

Соответствующую информацию распространило NASA, пишет издание "РИА Новости".



Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.



Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19.12 по московскому времени.



Скорость полета астероида составляет 8,16 километра в секунду.



Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.



Аполлоны – группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиты с внешней стороны.



Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя – астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.



Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Сотрудники Росгвардии изъяли оружие у жителей Карелии

Росгвардейцами выявлены административные правонарушения в сфере оборота оружия.

Как сообщили в управлении Росгвардии, за неделю проведено более 80 проверок. У нарушителей изъяли семь единиц оружия.

Жители Карелии добровольно сдали шесть единиц огнестрельного оружия и 20 штук боеприпасов.

Проведение профилактической операции "Оружие" продолжается.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяного водителя отстранили от управления авто в Карелии

Нарушителя остановили сегодня в Кондопоге.

Как сообщили в паблике "Госавтоинспекция Кондопоги", в 4.00 на ул. Комсомольской автоинспекторы отстранили от управления автомобилем пьяного 29-летнего водителя.

В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.

Напоминаем, что водитель лишается права управлять автотранспортом всеми категориями.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости за рулем.

Сообщить информацию о нетрезвом водителе можно по телефону 102 или 8 (81451) 20902.

Ранее пятерых пьяных водителей поймали на дорогах в районах Карелии.

фото: © pixabay.com

Последний летний день в Карелии будет дождливым

О погоде на 31 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь.



Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +14.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут дожди.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Может похолодать до +0. Днем потеплеет до +16 градусов.



фото: © Администрация Петрозаводска

Петрозаводск очищают от старых остановок

ООО "Техрент" оказывает содействие в подготовке мест для установки новых павильонов ожидания общественного транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Старые остановочные пункты подрядчик демонтирует. Пришедшие в негодность отправятся на утилизацию. Те, что ещё можно использовать в дальнейшем, будут отремонтированы и установлены в необорудованных местах остановки городского транспорта.

Также "Техрент" ведёт ямочный ремонт с применением струйно-инъекционной технологии на улицах Дзержинского и Вольной. В дальнейшем эти работы организуют и в других районах города.

фото: © Столица на Онего

Прибывшие в Карелию туристы могут получить "Карту гостя" в аэропорту

Чтобы сэкономить время и деньги, прибывающим достаточно заполнить анкету на стойке информации, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжает действовать программа лояльности для туристов. "Карта гостя Петрозаводска" позволяет получить скидки и бонусы.



Теперь стать её обладателем стало ещё проще. "Карту гостя" можно получить в новом здании аэропорта "Петрозаводск", который открылся чуть более недели назад. Для этого необходимо заполнить анкету на стойке информации прямо внутри терминала. Карта выдаётся туристам бесплатно.

Сейчас среди партнёров программы лояльности – более 50 объектов размещения, общественного питания, медицинские, спортивные и развлекательные центры и другие организации.



Подробнее смотрите здесь.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Как деньги могут пропасть со счета, рассказал эксперт

Размещение денежных средств на банковских счетах - один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают.

Зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда "клиент" расслабляется и может стать легкой добычей мошенников.

"К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием", – говорит юрист.

"Предположим, банковский сотрудник рассказывает о выгодных процентах, о замечательных условиях вклада с определённым названием, и клиент соглашается на эти условия. После этого он получает на подпись договор, в котором и слова, и название банковского продукта – именно те, о которых только что рассказывали. Не читая весь мелкий текст, человек ставит свою подпись и тем самым передаёт собственные средства в полное управление сотрудников банка, но совершенно на иных, отличных от оговоренных устно условиях. В этом случае в последующем денежные средства, скорее всего, вернуть не удастся", – предупреждает эксперт.

По словам Миронова, не обходится без информации от банковских работников и самая распространённая схема хищения денежных средств со вкладов физических лиц. Так, группа профессиональных мошенников за деньги получает информацию о вкладах и паспортные данные их владельцев. Затем весьма “высококлассно” подделывают паспорт и под видом вкладчика приходят в отделение банка, где получают чужие деньги.

Не исключена ситуация, когда вы разместили деньги на депозит и забыли про них.

Случается, что проблема произошла не со счётом в банке, а со всем банком – Банк России отозвал лицензию. В таких случаях необходимо следить за информацией на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов и следовать изложенным там инструкциям.

Юрист также советует без крайней необходимости не выдавать никому доверенностей на управление банковскими вкладами, а если выдаете, то указывайте конкретные операции, которые доверяете совершать и разумный срок действия доверенности.

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Родителям объяснили, как бороться с поборами в школах

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко рассказал, как бороться с поборами в школах.

В Родительской ассоциации объяснили, как избежать связанных с коронавирусом поборов в школах. Также там рассказали, куда обращаться, если руководство учебного заведения настаивает на сборе средств, пишет "ФедералПресс".

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко заявила, что школы не имеют права собирать деньги на средства профилактики коронавируса. Все необходимые вещи руководства школ обязаны закупать за счет региональных бюджетов.

"Поборы действительно не входят ни в какие компетенции или задачи школы, они не должны собирать на эти нужды. С одной стороны, я понимаю ту ситуацию, в которую попали учебные заведения, они действительно не планировали эти затраты", – отметила Шевченко.



Если школы продолжат настаивать на сборе средств, то граждане могут обратиться в прокуратуру.

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко также посоветовал родителям сообщать о поборах в органы прокуратуры.

Кроме того, Семченко призвал сообщать о таких случаях и в местные органы управления образованием. Помимо этого, о поборах следует информировать и Министерство просвещения РФ.