Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 18348

За минувшие сутки выявлено 473 новых случая COVID-19 в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из 473 заболевших – 447 человек, из них 62 имеют симптомы средней тяжести, 18 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии заразились COVID-19 в республике 18348 человек.

За сутки выздоровели еще 377 человек. С болезнью справились уже 11048.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2834,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1657,1 случая, по Северо-Западу – 2273,3.

Накануне коронавирусная инфекция была выявлена у 469 человек.

фото: Новая Ладога. г. Питкяранта/vk.com/newlag

В Карелии открыли современный кинотеатр в облезлом зале Дома культуры

Депутат Совета Питкярантского городского поселения Павел Богданов возмущен состоянием зала, где открыли современный кинотеатр "Феникс".

Как пишет депутат Питкяранты от КПРФ на своей странице в "ВКонтакте", в Доме культуры города накануне торжественно открылся современный кинотеатр "Феникс". Теперь жители Питкяранты имеют возможность смотреть кино на большом экране, в хорошем цифровом качестве, как и зрители в больших городах в России. "Феникс" – 15-й кинозал в Карелии, модернизированный благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино.

"Да, новость очень хорошая. Приятно, что жителям города Питкяранта будет, куда сходить семьей, с детьми. Провести выходной за просмотром хорошего фильма на большом экране, посмотреть концерт с выступлением наших замечательных городских коллективов. Жителям города будет очень приятно! Но… Опять у меня возникло множество вопросов. Опять или снова мне не понять чиновников. Недоделали зал или просто фото неудачные получились?" - пишет депутат.

Богданов отметил, что на фото, которые были опубликованы в паблике районной газеты "Новая Ладога", видно, какие установили в зале красивые и удобные кресла, новый экран, новое оборудование. Но пол и стены в кинозале оставляют желать лучшего.

"Почему пол нельзя было сразу при замене кресел поменять или отремонтировать, покрасить. Видны следы от старых кресел, пол обшарпанный, местами в дырочку. Сцена, где торжественно разрезают ленточку, также давно без покраски. Страшно смотреть на торжественную часть. В этот раз у чиновников тоже краски не хватило? Также могли, наверное, всё-таки обновить, отремонтировать стены. На стенах видны следы от старой звуковой техники. Стены покрыты лаком 35-40 лет назад. Что за подход к делу? Почему все сейчас в стране, республике, нашем городе делается через...?" - возмущен депутат.

Ранее сообщалось, что в доме культуры Питкяранты перед открытием кинотеатра проводится ремонт. Полностью отремонтированы коридоры первого и второго этажей: положена плитка на втором этаже, покрашены стены, потолки, двери, заменена электропроводка, обновлены туалетные комнаты.

фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)

В Сети появились "страшные" фото хирургического отделения Железнодорожной больницы

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фотографии, на которых запечатлено нынешнее состояние «хирургии» Железнодорожной больницы.

"Это просто ужас, друзья! Вот в таких условиях лечат больных, после операций людей! И никому, естественно, нет дела! Но хочу выразить огромную благодарность медперсоналу, который работает в данном отделении, несмотря ни на что! Врачи, медсестры, работники буфета, санитарки! Люди с большой буквы!! Огромное Вам спасибо за действительно человеческое отношение, несмотря на такие условия! Побольше бы таких людей!" - комментирует автор свои фото.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Короновирус унес жизни еще двух петрозаводчан

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 69-летний житель Петрозаводска умер в Республиканской инфекционной больнице, еще один петрозаводчанин 1962 года рождения скончался в Питкярантской центральной районной больнице. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Число смертей от коронавируса увеличилось до 115.

Напомним, за минувшие сутки выявлено 473 новых случаев COVID-19 в Карелии.

фото: ДТП ПТЗ

Легковушка и фургон в лобовую столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло сегодня утром на улице Зайцева.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля и фургона "Газель" произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева сегодня в 08-51.

Транспортные средства двигались по улице Зайцева во встречных направлениях.

Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда легковушка поворачивала на улицу Мелентьевой. В это же время фургон двигался в прямом направлении, судя по видео, на разрешающий сигнал светофора.

От встречного столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив видеокамер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Накануне лобовое столкновение двух автомобилей произошло в центре Петрозаводска.

фото: кадр из видео/ДТППТЗ

Автомобиль чуть не сбил двух пешеходов на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пешеходном переходе на Первомайском проспекте два человека чуть не оказались под колесами автомобиля, мчавшегося на огромной скорости.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео инцидента, который произошел у дома №64 на Первомайском проспекте. Водитель, мчавшийся на огромной скорости, чуть не сбил двух человек, которые шли по "зебре". Один из пешеходов чудом успел отскочить назад и не попасть под колеса автомобиля. Гонщик, непредоставивший преимущество в движении пешеходам, даже не притормозил.

"Неадекват на скорости чуть не унес жизни людей", - комментируют видео в паблике.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.Ру".

Ранее Госавтоинспекция Петрозаводска наказала водителя, чуть не сбившего мужчину с ребенком.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске ищут волонтеров-водителей, чтобы возить врачей на работу

Жителей столицы Карелии просят помощь с доставкой на работу врачей, чьи учреждения находятся в отдаленных микрорайонах города.

"Помощь автоволонтеров особенно необходима медикам, которые работают в отдаленных микрорайонах города. Не оставайтесь в стороне! Так, например, можно помочь врачам Республиканского противотуберкулезного диспансера, которым сложно добираться на работу в Соломенное", - пишут в паблике "Республика Карелия".

Для того, чтобы стать автоволонтером, нужно отправить смс на номер 89535481313 с указанием ФИО, даты рождения и номера автомобиля.

Ранее железнодорожная больница Петрозаводска просила добровольцев возить на своих авто врачей из отдаленных микрорайонов города на работу.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего ночью пешехода

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает очевидцев ночного ДТП на улице Краснофлотской, где был сбит пешеход.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, минувшей ночью в 2:50 в районе д. 24 по улице Краснофлотской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода.

Пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (2 человека, 1 единица техники) в 03:06 привлекалось для ликвидации данного происшествия, рассказали в МЧС Карелии.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

"Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее сообщаслось, что автомобиль чуть не сбил двух пешеходов на "зебре" в Петрозаводске.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Около 130 больных COVID-19 в Карелии находятся в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находятся 128 тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте", на 6 декабря в стационарах с коронавирусом находятся 734 жителя республики. Из них 599 – в состоянии средней тяжести, 128 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее тяжелобольных было 139 человек, а крайне тяжелых – 7.

Доля свободных мест в стационарах для больных коронавирусом составляет 22,3 %. Накануне этот показатель равнялся 22,0%.

Ранее сообщалось, число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 18348. За сутки выявлено 473 новых случая COVID-19 в Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Власти Петрозаводска готовы отдать общественный транспорт республике, но медленно

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник готова участвовать в передаче полномочий управления общественным транспортом в городе на уровень региона.

На минувшей неделе площадке регионального отделения "Деловой России" собрались представители всех ветвей и уровней власти, а также местные предприниматели, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии. Речь шла о предложении правительства Карелии и лично Артура Парфенчикова передать полномочия управления общественным транспортом в Петрозаводске на уровень региона, а также о том, где найти деньги на обновление троллейбусного парка. И если еще весной власти Петрозаводска выступали против таких реформ, то теперь настроены не столь категорично.

Как призналась на встрече глава города Ирина Мирошник, "сами мы не вытянем". И поэтому город готов участвовать в реформировании и передаче полномочий, но просит делать это "плавно" и сначала серьезно обсудить вопрос.

"Мы хотим сохранить троллейбусы как наиболее экологичный и комфортный вид транспорта и считаем, что реформа нужна, но к ней нужно серьезно подготовиться", – сказала Ирина Мирошник.

Подробнее читайте материале "Хотите как в Новокузнецке?"

фото: Госавтоинспекция Карелии

Около 4 000 тысяч водителей оштрафовали в Карелии за выезд на встречку

Чаще всего выезжают на встречную полосу движения в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С начала года к административной ответственности за выезд на встречу привлечены к ответственности почти 4 000 тысячи водителей. Чаще всего данное нарушение совершают в Петрозаводске - 500 водителей оштрафованы, в Прионежском районе - оштрафованы 370 водителей. При помощи камер фото-видео фиксации нарушений привлечены к ответственности 1700 нарушителей.

Так, в Прионежском районе на 447 км трассы "Кола" остановили водителя Skoda, который выехал на встречную полосу движения, в нарушение дорожной разметки. Теперь водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России установлен очередной суточный рекорд по заражению COVID-19 – 29039 человек

Общее число инфицированных коронавирусом в России приближается к 2,5 млн человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый рекорд с начала пандемии. Накануне этот показатель составлял 28782.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано уже 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в связи с выздоровлением выписано 21 342 человека. Число выписанных пациентов выросло до 1 937 738.

За сутки подтверждено 457 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 43 141 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 79,3 млн тестов на коронавирус, включая 545 тысяч тестов, которые сделаны за сутки.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 декабря остаются 533 862 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 473 новых случая COVID-19.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Мусороперерабатывающий комплекс планируют построить под Петрозаводском в 2023 году

Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии разместило на официальном сайте государственных торгов проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. C предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце октября обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и теперь карельское Минприроды ждет заявок от потенциальных инвесторов на строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

В тех документах, которые Минприроды Карелии разместило на сайте государственных торгов, сумма планируемых инвестиций оказалась чуть меньше – 1 миллиард 452 миллиона рублей, а об "экотехнопарке", о создании котором ранее заявляли власти республики, не говорится ни слова. Опубликованный проект концессионного соглашения предполагает строительство комплекса по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 190 тысяч тонн в год и полигона для захоронения ТКО такой же мощностью. Правда, в одном из приложений к проекту соглашения закреплено право концессионера на создание линии обработки отходов для производства энергии, а предположительный объем инвестиций на эти цели составляет 500 миллионов рублей.

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фото: © "Столица на Онего

Депутат внес спорную поправку в Конституцию Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич предложил к уже существующему республиканскому триколору добавить второй государственный символ.

В рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию поступило предложение, которое может вызвать самые острые споры среди депутатов и общественности. Так, Андрей Рогалевич предложил дополнить статью 12 Основного закона республики, касающуюся ее государственного флага, следующим положением:

"В качестве второго государственного флага Республики Карелия используется прямоугольное полотнище зеленого цвета с расположенным на нем черным крестом с красной каймой, имеющий статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Карелия. Отношение ширины флага к его длине - 2:3. Порядок официального использования второго Государственного флага Республики Карелия устанавливается законом Республики Карелия".

Фактически депутат Рогалевич предложил к уже существующему республиканскому триколору, который из-за схожести цветов часто путают с флагом Дагестана, добавить второй государственный символ, имеющий более чем столетнюю историю и давно считающийся национальным флагом карелов. Автором эскиза этого флага стал знаменитый финский художник Аксели Галлен-Каллела, а весной 1920 года зеленое полотнище с черным крестом было даже утверждено в качестве одного из символов независимого северо-карельского государства, более известного как Ухтинская республика.

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фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска требуют устранить недостатки реконструкции мемориала

Активисты Соломенного обнаружили недостатки при реконструкции мемориала Великой Отечественной войны.

Напомним, 3 декабря в администрации города сообщили об окончании на мемориале "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны" на Петрозаводском шоссе. Работники компании "Караван" заменили старую облицовочную плитку. Парапет памятника обновили в рамках дополнительных работ на объекте.

Жители Соломенного считают, что в следующем году необходимо исправить три недостатка. По мнению активистов, информационная табличка слишком маленькая.

"Изначально на фотографиях без указания размера она такой не казалась, поэтому попросим поставить побольше и цветную", - пишут в паблике "ТОС Соломенное".

Кроме того, у мемориала мало скамеек мало. Две скамейки не хватит, если проводить массовое мероприятия у обелиска, так как пожилые люди долго стоять не смогут, считают жители отдаленного микрорайона.

"Сам обелиск изначально имел более полированную поверхность, теперь же после обработки пескоструем он приобрел матовую рифленую поверхность, которая после дождя покрывается пятнами из-за неравномерного высыхания", - пишут в паблике.

Как отмечают активисты, об всех недостатках уже сообщено в администрацию города, где обещали изыскать возможность их исправить.

Ранее горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска.

фото: © pixabay.com/rawpixel

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки 29 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, в больницы попали уже 2813 пациентов с пневмонией, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 33 человека за сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, ПЕРЕВОД ШКОЛЬНИКОВ НА ДИСТАНТ И СМЕРТЬ ШЕГЕЛЬМАНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии

Всю неделю в республике регистрировались новые рекорды заболеваемости COVID-19. В пятницу, 4 декабря Оперштаб карельского правительства объявил о 473 инфицированных за сутки. Это стало самым большим суточным приростом за все время эпидемии. Из этого числа заболевших – 452 человека, из них 77 имеют симптомы средней тяжести, 14 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии. Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего от коронавируса в республике скончалось 110 человек.

Парфенчиков отправил школьников на каникулы и дистант

Глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг, 3 декабря объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Учащиеся младших классов с 19 декабря уходят на каникулы, а школьники 9 и 11 классов с 7 декабря переводятся на дистанционное обучение, объявил глава Карелии. На следующий день глава Карелии уточнил, что учащиеся 4 классов до конца четверти будут учиться в дистанционном формате.

Создатель школы самбо Илья Шегельман умер от коронавируса

В Петрозаводске на 77 году жизни умер доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России по самбо, экс-депутат карельского парламента Илья Шегельман. Илья Шешельман скончался в монопрофильном центре по лечению новой коронавирусной инфекции.

Парламенту Карелии предложили утвердить исторический карельский флаг в качестве второго государственного

Под занавес юбилейного для Карелии года в рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию поступили два предложения, которые могут вызвать самые острые споры среди депутатов и общественности. В одном из них речь идет о придании карельскому языку государственного статуса наряду с русским, а в другом – о придании государственного статуса национальному карельскому флагу с черным крестом на зеленом фоне, который часто называют флагом Ухтинской республики.

Бывшему чиновнику мэрии Петрозаводска гособвинение попросило 12 лет колонии за взятки

Гособвинение попросило для обвиняемого в получении взяток экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка 12 лет колонии.

Карельский Следком обвиняет Виталия Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей столицы республики. По версии следствия, они захотели построить малоэтажные жилые дома на улице Академической и Фонтанном проезде в Петрозаводске. Для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Между тем, вину в получении взяток сам он не признает. Приговор Рохманюку будет вынесен до конца года.

В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа

По данным Следкома Карелии, в минувший вторник, 1 декабря, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Установлено, что до падения погибший проживал в квартире, расположенной на 4 этаже. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В Петрозаводске сгорел частный дом

На Старой Кукковке рядом с новостройками сгорел очередной деревянный дом. Как сообщили в МЧС Карелии, 29 ноября, в 14.46 произошел пожар в частном доме на улице Котовского. Пожар тушили 22 человека и 8 единиц техники. Во время пожара, случившегося 29 ноября в карельской столице, был травмирован мужчина, который получил ожог лица.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.

фото: Театр драмы Карелии "Творческая мастерская"

Ушла из жизни завлит Театра драмы Карелии "ТМ" Мария Крауклит

Завлит "Творческой мастерской", супруга директора театра Александра Побережного-Береговского Мария Крауклит скончалась на 63-м году жизни.

О смерти Марии Михайловны, которая несколько лет боролась с тяжелой болезнью, сообщили в театре.

"Почти вся сознательная деятельность этого яркого, жизнерадостного человека была связана с театром - сначала с ЛГИТМИКом, где она работала на кафедре актерского мастерства помощником великого театрального педагога Аркадия Кацмана, соратника Георгия Товстоногова, затем (в силу жизненных обстоятельств) - с петрозаводской "Творческой мастерской".

Мария Михайловна готовила образовательные программы, преподавала историю театра на актерском отделении Петрозаводской консерватории, работала с актерами и режиссерами, приглашенными на постановки, изучала и предлагала к постановкам драматургический материал, создавала архив театра, была правой рукой и советчиком руководителя "ТМ".

Широко образованный, глубокий и разносторонний человек, петербурженка по рождению, Мария Михайловна была безгранично влюблена в театр и заражала этой любовью всех, кому довелось с ней общаться", - пишут в паблике "Творческой мастерской".

Коллектив театра искренне соболезнует Александру Лазаревичу и всей семье Марии Михайловны - сыновьям и сестре.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Стало известно, кто устроил лобовое столкновение в центре Петрозаводска

Авария произошла в минувшую субботу на перекрестке улиц Антикайнена и Горького.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 5 декабря в 7:50. 49 - летняя водитель, жительница Прионежского района, управляя "ВАЗ-2106", при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Антикайнена - Горького, не уступила дорогу. В результате ее "шестерка" столкнулась с автомобилем Mitsubishi, за рулем которого находилась 48-летняя петрозаводчанка.

Женщинам - водителям назначено амбулаторное лечение.

Ранее данное происшествие попало на видео.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 6 декабря



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, 0 ° 3 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 90% день Пасмурно, 0 ° 3 м/с ЮЗ 758 мм.рт.ст. 88% вечер Пасмурно, 0 ° 3 м/с ЮЗ 760 мм.рт.ст. 87% ночь Ясно, -1 ° 4 м/с ЮЗ 760 мм.рт.ст. 73%

фото: Полиция Прионежского района/vk.com/public196554942

Мужчина задержал пьяного водителя, который чуть не устроил ДТП на встречке под Петрозаводском

Бдительный водитель, сумевший избежать аварии, задержал пьяного пенсионера за рулем и вызвал полицию.

Инцидент произошел сегодня ночью в 01:35 вблизи поселка Новая Вилга, на 3 км автодороги "Кола"422-Петрозаводск". 64-летний пьяный петрозаводчанин, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Golf, чуть не совершил столкновение на встречной полосе с другим автомобилем, сообщается в паблике "Полиция Прионеского района".

После разъезда транспортные средства остановились. Водитель, которому удалось избежать ДТП, вытащил ключ из замка зажигания в авто пьяного и вызвал сотрудников ГИБДД.

Автоинспекторы Прионежского района прибыв на место отстранили нарушителя от управления и зафиксировали у него состояние опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Пенсионер привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Решение о назначении наказания принимает суд.

Ранее автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя на трассе Петрозаводск-Суоярви.

фото: © Fotolia

Жителей Карелии проконсультируют по вопросам землеустройства и кадастра

Управление Росреестра проведет по Карелии проведет серию горячих линий.

Ведомство анонсировало серию горячих линий, которые пройдут с 7 по 11 декабря по темам:

- "Документы, необходимые для проведения государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав" 7 декабря с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии: 8 (8142) 76 57 82.

- "Установление границ земельных участков" консультирует межмуниципальный отдел по Сегежскому, Кемскому и Беломорскому районам Управления Росреестра по Республике Карелия 8 декабря с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии 8 (814 58) 7 22 42 (Кемь).

- По вопросам коррупционных правонарушений 9 декабря с 10 до 12 часов. Телефон горячей линии 8 (8142) 78 03 28.

- "Осуществление контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" 10 декабря с 10 до 13 часов. Телефон горячей линии: 8 (8142) 76 20 03.

- "Порядок предоставления документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства" 11 декабря с 10 до 13 часов. Телефон горячей линии: (8142) 76 29 31.

- "Порядок определения и оспаривания результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости" 11 декабря с 10 до 13 часов. Телефон горячей линии: (8142) 78 10 70.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Фестиваль "Километр здоровья" придет в районы Карелии

В следующем году организаторы планируют провести фестиваль бега не только в центре Петрозаводска, но и в районах и даже в других городах республики.

В субботу, 5 декабря, традиционный старт на стадионе «Юность» завершил фестиваль бега "Километр здоровья-2020". Самыми массовыми на фестивале были детские забеги. Победителям и призерам на финише вручали мандарины, сообщили в администрации города.

Фестивалю бега "Километр здоровья" уже два года. Пандемия внесла свои коррективы в его проведение, но организаторы ежемесячных стартов искали интересные решения и даже попробовали несколько новых форматов проведения акции.

- Были проведены "Бегущие огни" и большое количество детских забегов, - рассказал главный организатор фестиваля, директор Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александр Кишкин. - Бег объединил не только спортсменов высокого уровня, но и тех, кто впервые вышел на дорожку. Заметно выросло количество участников. Если в первом "Километре здоровья" их было 40, то теперь больше 200. Возрастная группа - от 3 до 80 лет. И уже не только школы, а это № 43, 34, 48, но и детские сады № 121, 83, присоединились к забегу здоровья. Наш старт начали поддерживать люди в разных уголках России, то есть петрозаводчане, которые уезжают на момент забега в другое место, присылают видео, в котором они бегут километр в этот день вместе со всем Петрозаводском.

В следующем году организаторы планируют провести "Километр здоровья" не только на стадионе "Юность", но и в других микрорайонах Петрозаводска и даже в городах республики.

фото: Pixabay

В Карелии юноша пытался вынести под одеждой шесть коробок конфет из сельского магазина

Попытка украсть из магазина конфеты закончилась для жителя Карелии потасовкой с продавцами и местными жителями.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от работников одного из магазинов поселка Мелиоративный Прионежского района. Молодой человек днем пытался похитить из торгового зала шесть коробок конфет. Однако эта попытка не осталась незамеченной продавцами. Они попытались самостоятельно задержать грабителя. Во входной зоне магазина им удалось вытрясти из-под его одежды часть коробок. На улице к преследующим грабителя работникам магазина присоединились местные жители. Незадачливому злоумышленнику удалось скрыться, но все конфеты были испорчены - разбросаны и растоптаны при попытке остановить юношу. Ущерб составил 2 400 рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого – ранее судимого 19-летнего жителя Петрозаводска. По его словам, он похитил конфеты для своей девушки. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее юноша украл с полки магазина в Петрозаводске коньяк и виски.

фото: © Столица на Онего

Морозец и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 7 декабря рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит -1, -3°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, преимущественно по северным районам, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Столбик термометра остановится на отметке +1, -4°С.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водителю грозит крупный штраф за пьяную езду по трассе в Карелии

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя на трассе Петрозаводск-Суоярви.

В минувшую субботу около 22:45 на 67 км автодороги Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе инспекторами ДПС был отстранен от управления автомобилем "ВАЗ-21093" водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался 49-летний мужчина. Ему теперь грозит лишение водительских прав и крупный штраф, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее в Карелии пьяный водитель перевернувшейся иномарки попал в больницу.

фото: Ансамбль "Кантеле"

Артисты из Карелии ударили по гуслям в Чувашии

Артисты "Кантеле" выступили на Всероссийском фестивале гусляров "Гуслей перезвон чудесный" в Чебоксарах.

Ансамбль кантелистов представил Карелию на Всероссийском фестивале гусляров "Гуслей перезвон чудесный", который прошел под эгидой Российского Лома народного творчества им. В.Д Поленова, сообщили в "Кантеле".

Артисты "Кантеле" исполнили произведения из "золотого фонда" ансамбля: "Перезвон" из сюиты "Озерный край" (музыка И.Шишкановой), "Озорная полька" (музыка Э.Раутио), "Моя Милая" (финская народная песня в обработке М. Белавина, исполнительская редакция В.Иванова и И.Шишкановой) и "Инга" (музыка С.Стангрита).

"На фестивале нас ждал очень тёплый приём. Мы зарядились положительными эмоциями, встретились с коллегами, получили творческий заряд энергии. Дорога была долгой и трудной, но её стоило преодолеть, чтобы выступить перед зрителями, а не перед камерой, услышать долгожданные аплодисменты!" - поделилась впечатлениями от выступления Анастасия Красильникова, руководитель ансамбля кантелистов.

В память об участии в фестивале остались десятки фотографий и диплом участников.

фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Коронавирус может оказывать негативное влияние на мужское здоровье

Пациенты, победившие COVID-19, могут еще долгое время лечиться от его последствий.

COVID-19 может сказаться и на мужское здоровье. Об этом в воскресенье, 6 декабря, заявила американский вирусолог Дэна Грейсон, выступая в эфире телеканала NBC Chicago, пишет "Лента.ру".

Грейсон выразила особенное беспокойство по поводу здоровья мужчин в контексте коронавируса, поскольку одним из негативных последствий COVID-19 может быть эректильная дисфункция. По мнению вирусолога, пациент, даже переболев, не будет в безопасности, поскольку коронавирус вызывает "потенциально пожизненные осложнения".

Впрочем, ссылки на конкретные исследования Грейсон приводить при этом не стала.

Ранее сообщалось, что перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня.

фото: © pixabay.com

В Карелии юноша украл велосипед, чтобы покататься

Девятнадцатилетний житель Кемского района не смог пройти мимо оставленного без присмотра велосипеда.

В кемскую полицию обратилась жительница одного из поселков. У нее пропал велосипед стоимостью более 5 тысяч рублей. С вечера хозяйка оставила его у подъезда, а утром на месте не обнаружила, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции установлено, что к хищению причастен 19-летний местный житель. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, ранним утром молодой человек с приятелями проходил мимо дома женщины и приметил оставленный без присмотра велосипед. Он взял его, чтобы покататься, а потом бросил.

В настоящее время велосипед найден. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что за кражу трех велосипедов суд приговорил жителя Карелии к колонии строгого режима.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС

Чубайс "отметил" назначение на новую должность, выстрелив из пушки

Назначенный спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

"В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)", - написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Его пост прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он написал: "Похожа на гаубицу 122 мм, Д-30. По военной специальности нас на таких учили".



Анатолий Чубайс/https://www.facebook.com/anatoly.chubays

Другие пользователи предложили Чубайсу выстрелить с "Авроры" по Зимнему дворцу, пишет "Лента.ру".

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин объявил об уходе Чубайса с поста главы компании «Роснано», которой он руководил с 2011 года. Последним днем его работы стало 3 декабря.

4 декабря глава государства назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.