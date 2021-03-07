Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1935 года рождения и жительница поселка Пийтсиеки 1952 года рождения, в Олонецкой ЦРБ скончался житель села Видлица 1953 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Согласно официальной информации властей, общее число жертв COVID-19 с начала пандемии в Карелии достигло 325 человек. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 105 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 26 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 112 человек. Общее число выздоровевших после заболевания коронавирусом граждан в Карелии достигло 37640 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6746,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2938,5 случая, по Северо-Западу – 5190,5, сообщают в оперативном штабе.

фото: Столица на Онего

Опасная стихия надвигается на Карелию

МЧС предупреждает жителей о приближении неблагоприятной погоды.

Карельские спасатели со ссылкой на данные синоптиков сообщают об ухудшении погодных условий.

Местами по Карелии ожидается усиление северного, северно-восточного ветра порывами до 15-18 м/с. Непогода ожидается седьмого марта с 14-17 часов и сохранится в течение ночи восьмого марта.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Спасатели рекомендуют, в частности, не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить деревья, упавшие на провода; не оставлять транспорт и не находиться самим вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном транспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, что трасса "Кола" стала опасной из-за мощного снегопада.

фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

"Стыдно, конечно": глава администрации Кеми прокомментировал казус с машиной "Tesla" в Карелии

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров высказал свое мнение о ситуации с автомобилем "Tesla", который застрял в его районе из-за разрядки батареи.

Дмитрий Петров выразил разочарование тем, что команда электромобиля столкнулась с проблемами в Кемском районе.

"Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде. Представляю, с какой грустью теславоды проезжали мимо Подужемской и Путкинской ГЭС. Вот оно электричество - рукой подать. А аккумуляторы зарядить никак не получается. Либо в Кеми появится электрозаправка, либо разборка электромобилей. Хотелось бы, чтобы первое", - заявил Петров на своей странице в соцсети.

Напомним, команда автомобилистов на машине "Tesla" решила отправиться на российский Север, однако электромобиль разрядился в Карелии. В районе Кеми у электромобиля села батарея.

фото: youtube.com / tesla-cars Belarus

Как тебе такое, Илон Маск?: электромобиль "Tesla" заглох в глубинке Карелии (ВИДЕО)

Команда автомобилистов на машине "Tesla" решила отправиться на российский Север, однако электромобиль разрядился в Карелии.

Автомобилисты из команды "Tesla-cars Belarus" отправились в путешествие на электромобиле Tesla Model 3 (2021), однако в процессе поездки застряли в Карелии.

Организаторы тура заявили о намерении пройти на машине "Tesla" путь из Москвы до села Териберка в Мурманской области. На своем канале в Youtube они рассказали, что электрмообиль из Белорусии был доставлен в Москву на автовозе, а сами они прилетели в российскую столицу на самолете, после чего отправились в путь.

От Москвы до Мурманска участники тура должны были проехать около двух тысяч километров. Однако в Карелии, в районе Кеми, у электромобиля села батарея.

"Удастся ли нам реанимировать новейшую Tesla Model 3 2021г. после того, как она разрядилась в ноль под Кемью? Получится ли доехать до Мурманска?", - написали участники тура в Instagram.

Представителям команды на электромобиле была оказана помощь на дороге: в частности, "Tesla" пришлось тащить на буксире. В итоге участники тура продолжили путь и достигли цели.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Телевидение отключат в Петрозаводске на следующей неделе

На следующей неделе в карельской столице временно приостановят телерадиовещание.

Отключение вызвано плановыми работами по модернизации оборудования, информирует пресс-центр петрозаводской мэрии со ссылкой на филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия".

Сообщается, что перерыв вещания на объектах телерадиосети будет кратковременным.

"Ночью с 10 на 11 марта (с 1.00 до 5.00) возможно отключение цифровых пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2. Приостановка сигнала вызвана работами по модернизации оборудования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

В Петрозаводске водители таранят друг друга на Чапаевском кольце (ВИДЕО)

Камеры наблюдения фиксируют аварии, которые происходят на Чапаевском кольце в карельской столице.

Шестого марта на въезде на участок Чапаевского кольца сталкиваются два легковых автомобиля: один из водителей таранит стоящий впереди транспорт. Столкновение происходит в момент, когда находящийся впереди автомобиль пропускал поток машин для последующего выезда на кольцо.

Седьмого марта происходит аналогичное ДТП, но уже с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Маршрутка врезается в машину, которая находится впереди и пропускает транспортный поток, чтобы въехать на кольцо.

Оба дорожных происшествия сняты камерами наблюдения компании "Ситилинк". Ролики размещены в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

Ранее сообщалось, как "ВАЗ" спровоцировал аварию напротив перинатального центра в Петрозаводске.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Трасса "Кола" стала опасной из-за мощного снегопада (ФОТО)

В Карелии водители сообщают, что движение по автодороге "Кола" стало опасным из-за низкой видимости.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автолюбители сообщают, что трасса "Кола" представляет опасность из-за низкой видимости. На улице идет мощный снегопад, из-за котрого не видно дорогу.

Автор поста прикрепил снимки, сделанные по пути следования.

"Кола! Видимости нет!", - написал он.

"Видимость ноль, иду по приборам..", - добавил один из комментаторов.

Ранее в Карелии автомобилисты рассказали, как вылетели с трассы в кювет.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

В Петрозаводске инспекторы устроили погоню за автомобилистом (ВИДЕО)

В карельской столице автомобилист попытался уехать от преследовавших его инспекторов, но был задержан.

Днем седьмого марта в Петрозаводске стражи порядка на служебной машине преследовали автомобилиста в районе Кукковского кольца. Водитель красной машины сперва попытался уйти от преследования, однако вскоре остановился на обочине.

После беседы инспекторы уехали, следом за ними место событий покинули и те, за кем была устроена погоня.

Процесс погони зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк". Видео размещено в паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

"Почти погоня уровня где-нибудь на 2 звезды в GTA", - сообщил автор поста.

В компьютерной игре GTA игроку присваиваются звезды розыска, число которых зависит от допущенных им нарушений. Чем больше звезд, тем сложнее уйти от полицейской погони.

Ранее сообщалось, как безработный наркоман из Карелии устроил погоню со стрельбой в Ленобласти.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Зачем карельских министров обязали экономить

Республиканское правительство потребовало от чиновников "обеспечить неувеличение утвержденных бюджетных ассигнований на содержание органов исполнительной власти Карелии".

В конце февраля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о мерах по реализации республиканского закона о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Одними из первых пунктов в подписанном документе стоят указания "принять меры по сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей и осуществлению мероприятий, препятствующих возникновению задолженности" и "осуществлять на постоянной основе мониторинг фактического поступления администрируемых доходов бюджета Республики Карелия, причин и факторов, оказывающих влияние на поступление доходов бюджета". Но разве это не является обязанностью главных администраторов доходов республиканского бюджета без губернаторского распоряжения?

Подробности читайте далее.

фото: Виктор Лягушкин

Подледная галерея искусств открылась в Карелии (ФОТО)

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал про открывшуюся в Карелии подледную выставку.

Подледная галерея открылась в заливе Нильмогуба Лоухского района. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

"Почти полтора месяца под водой будут "парить" картины, фотографии и скульптуры. На уникальной выставке представлены фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. Таким образом авторы хотят показать людям удивительный подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата", - заявил Парфенчиков.

По словам губернатора, посетить галерею можно неподалеку от туристического цента "Полярный круг" в деревне Нильмогуба до начала таяния льдов в середине апреля. У гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Вход свободный. Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, как на дне Баренцева моря дайвер нашел внедорожник с госномерами Карелии.

фото: Лариса-Дмитриевна Бойченко / ВК

В Карелии омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем (ФОТО)

В канун Международного женского дня уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко стала героиней фотосессии с чучелом медведя в народной рубахе.

Фотографии, на которых Лариса Бойченко позирует рядом с чучелом медведя размещены на странице омбудсмена в социальной сети.

"07.03.21 предпраздничный день в местечке "Чёрные камни"", - таким комментарием Бойченко снабдила фотосессию.

Ранее сообщалось, что в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко.

фото: Константин Савандер / ВК / скриншот видео

"Если даже не нужно, купите": священник из Петрозаводска призвал покупать носочки у бабушек (ВИДЕО)

Православный священник Константин Савандер заявил о необходимости поддерживать тех, кто занимается уличной торговлей.

Константин Савандер призвал прихожан приобретать товары, которые продают уличные торговцы. По оценке священника, таким образом удастся оказать помощь тем, кто не готов просить милостыню, а намерен зарабатывать своим трудом. Об этом священник заявил во время проповеди, запись которой выложена на его странице в соцсети.

"Есть люди, которые нуждаются, и которые сидят на снегу, на каких-то ящиках деревянных. Их гоняет милиция. А они пытаются продать какие-то свои носочки вязаные, какие-то свои "закруточки", какую-то свою морковку, какую-то свою консерву, какие-то свои рукоделия. Почему и появились у нас прилавки у церкви. Потому что у магазина я увидел детей. Они, закрывшись фанеркой с одной и с другой стороны, - дети такие неухоженные - предлагали какие-то свои поделки", - рассказал священник. Он отметил, что на такую картину сложно смотреть без слез.

Савандер посоветовал прихожанам помогать уличным торговцам, даже если их товар не особенно нужен покупателю.

"Поэтому помогайте, дорогие братья и сестры. Видите, какая-то бабушка что-то продает, - купите. Если даже не нужно вам, то обязательно купите. Потому что, видите, они не хотят просить подаяния. Они хотят зарабатывать на жизнь свою - очень скромную, очень бедную - но хоть каким-то своим трудом. И мы, проходя мимо, можем оказать именно вот эту Христову помощь именно вот этим людям", - пояснил священник.

Он отметил, что уличные торговцы "выходят на рынки не от жирования: им свести бы концы с концами".

Ранее священник из Карелии предлагал детям на Новый год купить казачьи шашки со скидкой.

В Карелии пьяная дама села за руль в канун 8 марта: теперь она пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой сидела нетрезвая женщина.

Седьмого марта в 2 часа ночи на дороге "Кола-госграница" костомукшские инспекторы остановили автомобиль "Hyundai", которым управляла 46 - летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Об этом информирует ГИБДД.

Женщине предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и по решению суда она будет лишена водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Автомобиль был эвакуирован на стоянку.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в Карелии устроят облаву на пьяных водителей в праздничные дни.

фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК / скриншот видео

Власти просят жителей Карелии не лезть в пьяном виде на рельсы (ВИДЕО)

Администрация Сортавальского района опубликовала ролик, на котором мужчина рисковал жизнью , оказавшись рядом с двигавшимся поездом.

Администрация Сортавальского района обратилась к горожанам с требованием соблюдать безопасность на железнодорожных путях.

В своем паблике представители районной власти разместили ролик, на котром видно, как неадекватно ведущий себя человек подобрался близко к двигавшемуся поезду.

"Напоминаем, что железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в заявлении администрации Сортавальского района.

Ранее сообщалось, как очевидцы запечатлели сильный пожар, в котором было уничтожено огнем здание бани в Сортавальском районе.

фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК

Частная баня вспыхнула в районе Карелии (ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели сильный пожар, в котором было уничтожено огнем здание бани в Сортавальском районе.

Инцидент произошел в ночное время в Кааламском сельском поселении. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского района.

"Сегодня ночью на территории Кааламского сельского поселения сгорела частная баня. Просим всех жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрооборудования, а также осторожно обращаться с огнем", - говорится в заявлении районных властей.

Ранее сообщалось, как пожарные провели тренировку в ресторане на севере Карелии.

фото: САМПО ТВ 360º / скриншот сюжета

Как "Цветочный патруль" орудовал в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инспекторы ГИБДД и студенты колледжа поздравили автолюбительниц с Международным женским днем, организовав патрулирование с букетами.

Сотрудники ГИБДД вместе со студентами колледжа технологии и предпринимательства поздравили женщин-водителей Петрозаводска с 8 марта. Об этом сообщает телеканал "САМПО ТВ 360º".

Участники акции дарили букеты дамам, находившимся за рулем.

Ранее сообщалось, как автоинспекторы в Карелии подарили женщинам-водителям цветы.

фото: Столица на Онего

В Карелии два пешехода попали под колеса автомобилей

Госавтоинспекция Карелии сообщила о двух наездах на пешеходов.

Как сообщают в Госавтоинспекции, в Сортавале на улице Маяковского утром 27-летний водитель "ВАЗ 21144" при движении задним ходом на прилегающей территории совершил наезд на 74-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП дама получила травмы, ей была оказана медпомощь.

Второй наезд произошел в деревне Тукса Олонецкого района. Вечером 37-летний водитель автомобиля "УАЗ" не учел дорожные и погодные условия, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего совершил наезд на 35-летнего пешехода, двигавшегося во встречном направлении посередине проезжей части дороги. Пешеход с травмами был госпитализирован в Олонецкую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что число ДТП в Карелии сократилось в 2020 году, но выросла смертность.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "АМЕРИКА ОБКАКАЛАСЬ", ТРЕТЬЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА И СЕКС-СИМВОЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Полиция разберется

В Петрозаводске автомобилист жестоко избил пожилого инструктора автошколы

В Соломенном преподаватель автошколы был жестоко избит автомобилистом на "Suzuki", возмутившимся ошибкой ученика за рулем.

Медицинские документы куда-то пропали из районной больницы Карелии – работает полиция

Полиция проводит проверку по факту пропажи архивных медицинских документов из Сегежской ЦРБ, сообщили в МВД Карелии.

Махренский потребовал от полиции разобраться с "телефонными террористами", атаковавшими центральный рынок Петрозаводска

За неделю работа торгового комплекса "Центральный" трижды была парализована после сообщений о взрывных устройствах.

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Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 7 марта



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, -6 …-5 2 м/с С 732 мм.рт.ст. 88% день Снег, -7 …-5 4 м/с СВ 732 мм.рт.ст. 86% вечер Снег, -10 …-7 7 м/с СВ 735 мм.рт.ст. 86% ночь Небольшой снег, -13 …-10 7 м/с СВ 739 мм.рт.ст. 83%

фото: pixabay.com / nastya_gepp

В Петрозаводске молодая продавщица цветов попалась на удочку мошенницы накануне 8 марта

В столице Карелии флорист стала очередной жертвой телефонных мошенников, поверив злоумышленнице, представившейся директором сети магазинов.

В Петрозаводске мошенники обманули молодого флориста, сообщают в МВД.

В дежурную часть городской полиции обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что аферисты вынудили ее перевести 36 тыс. рублей на посторонние счета.

Как выяснили в полиции, пострадавшая работает флористом в одном из цветочных магазинов. Первого марта на рабочий телефон ей поступил звонок от женщины, представившейся директором этой торговой сети. Звонившая в спешке объясняла, что не успевает оплатить партию заказанных роз и просит продавца срочно перевести выручку - 36 тыс. рублей. Мошенница убедила девушку, что в отделение банка нужно отправиться на такси. А там вынудила жертву обмана перевести деньги на продиктованный счет.

Позднее молодая петрозаводчанка связалась с настоящим директором и выяснила, что попалась на уловку телефонных мошенников. Обращение поступило в полицию.

Ранее сообщалось, что двое жителей Карелии перед 8 Марта "подарили" мошенникам три миллиона рублей.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус обнаружен у 10,5 тысяч россиян за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 7 марта.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 10 595 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 228 (11,6%) без клинических проявлений", - сообщает оперштаб.

За последние сутки в стране подтверждено 368 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии в России умерли от коронавируса 89 094 человека.

За прошедшие сутки выписаны 11 576 выздоровевших от коронавируса. За весь период в России поправились после коронавируса 3 911 924 человека.

В Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии сотрудники полиции помогли оказавшейся в беде автомобилистке

Пудожские полицейские оказали помощь женщине, у которой сломалась машина.

Полицейские не оставили в беде даму, у которой сломался автомобиль. Они помогли автолюбительнице добраться до города и отправили машину в сервис.

"Хочу выразить слова благодарности сотрудникам полиции!!! 3 марта в первой половине дня по пути на АЗС у меня сломалась машина. Я оказалась совсем одна на трассе. Не успела даже подумать, что же мне делать, как ко мне подьехали сотрудники полиции. И насколько же все быстро они сделали.... Это круто!!! Сразу сказали причину поломки, позвонили в автосервис и помогли доставить авто туда, а меня доставили в город", - рассказала автомобилистка в паблике "Подслушано в Пудоже".

В Госавтоинспекции пояснили, что благодарность прозвучала в адрес сотрудников ОГИБДД Пудожского района: старшины полиции Игоря Максимова и сержанта полиции Владислава Филиппова.

Ранее сообщалось, как в Карелии инспекторы наполнили бензобак растерявшейся автоледи.

фото: pixabay.com / Pexels

Метель и гололедица ожидают жителей Карелии 8 марта

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Международный женский день.

По Карелии восьмого марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -16, -21°С, по северным районам местами до -26°С, днем -13, -18°С, местами до -23°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью метель. На дорогах гололедица. Ветер северный ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -17, -19°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет расти.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии 50-летний мужчина травмировался после падения с мопеда

Госавтоинспекция Карелии сообщила о ДТП, в котором принял участие водитель мопеда.

Инцидент произошел в деревне Юшкозеро Калевальского района, информирует ГИБДД республики.

Днем 50-летний водитель мопеда "Alpha" не учел дорожно-метеорологические условия и совершил падение.

В результате ДТП мужчина получил травмы и самостоятельно обратился за медицинской помощью в межрайонную больницу Костомукши.

Ранее сообщалось, что в Карелии два пешехода попали под колеса автомобилей.

фото: © mikegi/pixabay

Специалист рассказал, какие слова лучше не искать в Интернете

Большинство запросов находятся в правовом поле и не несут за собой никаких рисков, но существуют и запретные темы, которые порой выглядят неочевидно.

Об этом рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Большинство таких запретов известны всем: поиск в Интернете наркотических средств, детской порнографии, запросы по террористической и преступной деятельности. Любые слова, которые связаны с этим, должны вызвать настороженность.

"Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона", — отмечает эксперт.

Более того, в целях профилактики преступлений активность пользователей в Интернете периодически мониторится правоохранительными органами. История поисковых запросов в данной ситуации может быть признаком преступных намерений человека.

По словам специалиста, известны случаи, когда действия на финансовых рынках в виде покупки ценных бумаг признавались инсайдерской торговлей, которая нелегальна, на основании истории поиска на компьютере финансиста.

Поиск ссылки на скачивание пиратского фильма формально тоже указывает на нарушение закона. Но количество таких запросов, степень общественного вреда и вероятность последующего правонарушения могут отличаться от случая к случаю.

"Важно сохранять здравый смысл. В исследовательских целях, для написания научной работы по химии, например, студент вынужденно может касаться подозрительных тем в Интернете, но в контексте его личности и профессии у этого есть оправдание. А вот целенаправленный поиск нелегального контента обычным человеком уже вызовет вопросы, поэтому острых и нелегальных тем, даже в рамках обычного любопытства, в Интернете лучше избегать", — заключил эксперт.

фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

В Карелии пневмония стала причиной госпитализации 13 человек за сутки

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией.

13 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5175 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что в Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек.

фото: pixabay.com / Fotorech

Забег по историческому центру пройдет в Петрозаводске

Столица Карелии присоединится к масштабному старту страны "ЗаБег.РФ".

30 мая в Петрозаводске состоится старт самого крупного полумарафона страны "ЗАБЕГ.РФ". Об этом информирует портал "Russiarunning.com".

Сообщается, что трасса забега пройдет по историческому центру Петрозаводска. Бегунам откроются виды на Онежское озеро, скверы и парки.

"Полумарафон одновременно пройдет в 85 регионах Российской Федерации. Серия стартов RunKarjala приглашает принять участие в уникальном соревновании: синхронный старт тысяч участников по всей стране и праздник с традиционным карельским колоритом", - сообщают организаторы.

Ранее сообщалось, что боец Росгвардии Карелии в темноте бегает быстрее всех.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

В Карелии росгвардейцы пресекли 12 краж

Вневедомственная охрана Карелии пресекла двенадцать попыток хищения имущества организаций.

Сотрудники подразделений карельской Росгвардии задержали двух человек по подозрению в совершении преступления в период с 27 февраля по 4 марта.

Бойцы совершили 355 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в двенадцати случаях пресечены попытки хищения имущества.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали десять человек.

Ранее росгвардейцы задержали двух мужчин, пытавшихся бесплатно отовариться в петрозаводских гипермаркетах.

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Диетолог предупредила об опасности остывшего кофе

Приготовленный несколько часов назад кофе может быть вреден для здоровья ‒ но не любой.

На что следует обратить внимание, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.

Каждому из нас случалось пить остывший кофе, например, если оставили его на столе или забыли в машине. Но любой напиток ‒ и кофе не исключение ‒ находится в группе повышенного риска с точки зрения появления в нем различных микроорганизмов.

С черным кофе за пару часов ничего не произойдет. Но если вы добавили молоко или сливки, нужно постараться употребить напиток как можно быстрее, советует врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час. Если молоко не добавлено и сварено кофе больше, чем нужно, в таком случае напиток должен храниться в холодильнике", – сказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Врач-диетолог напомнила, что по нормам лечебного питания готовые блюда хранятся до двух часов при комнатной температуре после приготовления. Если они не съедены, нужно убирать их в холодильник.

При этом нужно учитывать, что вкус кофе также меняется со временем, появляется горечь и пропадает аромат.

"У кофе кроме питательных веществ есть еще и психологический эффект, аромат и вкус. Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – предупредила Нурия Дианова.

Диетолог напомнила золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда будет максимальная польза и минимальный риск для здоровья.