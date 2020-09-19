Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Камера наблюдения "Ситилинк" / скриншот видео

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ночного ДТП в Петрозаводске

МВД по Карелии сообщает о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли две женщины.

Следователи Следственного управления УМВД России по городу Петрозаводску возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 6 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Об этом сообщает МВД по Карелии.

Фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Водитель, насмерть сбивший пешеходов, до сих пор не найден. Ведется его розыск.

"В случае, если водитель, совершивший ДТП, самостоятельно явится в полицию, это, возможно, смягчит меру наказания", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, 19 сентября в 00:41 водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой совершил наезд на двух пешеходов. По предварительной информации, пешеходы переходили улицу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель скрылся, не сообщив о произошедшем в полицию.

Позднее Госавтоинспекция Карелии опубликовала снимок автомобиля, за рулем которого, предположительно, находился виновник наезда на двух пешеходов в Петрозаводске.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

В Карелии пожилой мужчина скончался от коронавируса

Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Карелии скончался еще один пациент, у которого был ранее диагностирован COVID-19

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался петрозаводчанин 1936 года рождения, имевший сопутствующие заболевания. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, число пациентов, погибших от COVID-19 в Карелии, достигло 34 человек.

Подтверждены еще 17 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 7 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Лоухи – 3 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Кортела), в Пряжинском районе – 3 человека (село Крошнозеро, поселки Эссойла и Матросы).

Выздоровели еще 33 человека: в Петрозаводске – 22, в Олонецком районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Сортавальском районе – 2, в Суоярвском районе – 2, в Пудожском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

Накануне число заболевших COVID-19 в России побило рекорд двухмесячной давности.

фото: Камера наблюдения "Ситилинк" / скриншот видео

В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)

В столице Карелии автомобилист сбил двух пешеходов, кадры страшного ДТП зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла 19 сентября в 00-41 на пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске. Автомобилист сбил двух человек на пешеходном переходе.

Скорость, с которой двигалась машина, была настолько высокой, что тела сбитых людей подбросило в воздух. Видео происшествия опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Столица на Онего" обратилась в Госавтоинспекцию для выяснения подробностей ДТП.

Момент наезда на пешеходов зафиксировали камеры наблюдения "Ситилинк" и "Сампо.ру". Кадры: "18+"

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция Карелии опубликовала снимок автомобиля, за рулем которого, предположительно, находился виновник наезда на двух пешеходов в Петрозаводске.

Госавтоинспекция республики опубликовала в соцсети фото, на котором изображен автомобиль "Volkswagen Touareg" темного цвета. На машине видны повреждения. Ранее инспекторы сообщали, что этот автомобиль причастен к смертельному ДТП на улице Шотмана, произошедшему ночью 19 сентября.

Стало известно, что в результате наезда погибли петрозаводчанки 40 и 43 лет. Они скончались от полученных травм на месте ДТП.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля в момент происшествия, скрылся. На данный момент его ищут.

Напомним, авария произошла 19 сентября в 00:41 на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №31 по ул. Шотмана в Петрозаводске. Момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк".

фото: Камера наблюдения "Сампо.ру"

Водитель, насмерть сбивший пешеходов ночью в Петрозаводске, скрылся и находится в розыске

Госавтоинспекция Карелии прокомментировала смертельное ДТП в столице Карелии, в результате которого погибли два пешехода.

19 сентября в 00:41 на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №31 по ул. Шотмана в Петрозаводске неустановленный водитель совершил наезд на двух пешеходов. Люди переходили проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом "Столице на Онего" сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил. Ночью была обнаружена машина "Volkswagen", причастная к дорожно-транспортному происшествию.

В настоящее время устанавливается местонахождение предполагаемого водителя, рассказали в Госавтоинспекции.

Момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк".

фото: Столица на Онего

Жители разваливающегося дома в Петрозаводске написали плакат с гневным обращением к власти (ФОТО)

На одном из полуразвалившихся и пострадавших от пожара зданий в Петрозаводске появился плакат с обращением к чиновникам.

Авторы плаката, размещенного на фасаде деревянной построки по адресу Лыжная, 20 в Петрозаводске, пытаются привлечь внимание властей к плачевному состоянию их здания.

"Даже в юбилейный год Карелии у власти не находится средств для расселения жильцов из полусгоревшей развалины", - гласит надпись.

Деревянный двухэтажный дом на улице Лыжная полуразрушен и пострадал от огня. В 2018 году в здании произошел пожар. Тогда случайные прохожие и автомобилисты помогали жильцам постройки выбраться из огня. Предположительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В результате происшествия полностью сгорела одна квартира на втором этаже, пострадали три квартиры по соседству. Четыре квартиры на нижнем этаже были залиты водой.

В 2018 году сообщалось, что после пожара жителям двух пострадавших квартир предоставили помещения маневренного фонда и оказали гуманитарную помощь. Отмечалось, что в расселении тогда нуждалось девять человек, остальные отправились к родственникам.

Здание на пересечении улиц Ровио и Лыжной, по имеющейся информации, построено в 1961 году. Двухэтажный деревянный дом находится в плачевном состоянии.

фото: Николай Смирнов

Пара "динозавров" исполнила танец в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

В центре столицы Карелии гуляли и танцевали два оранжевых "динозавра".

Люди в костюмах динозавров исполнили танец рядом с памятником Владимиру Ленину в центре карельской столицы, а затем переместились в Губернаторский парк.

Кадры с места событий снял фотограф Николай Смирнов.

"Тираннозавры вели себя, как влюбленная пара на съемках love story, - гуляли за ручку, обнимались, валялись в обнимку на траве и даже немного потанцевали", - рассказал автор снимков.

Ранее сообщалось, что прохожие в Петрозаводске стали свидетелями лунного танца на набережной.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Кто может занять кресло Боднарчука в горсовете Петрозаводска?

Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца. Это значит, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере глава депутатского корпуса карельской столицы как минимум до середины ноября будет находиться в следственном изоляторе.

Любопытно, что при этом Боднарчук формально сохраняет и свою должность в Петросовете, и одновременно остается политическим лидером петрозаводских единороссов. Интрига вокруг кресла председателя горсовета и статуса секретаря городского отделения "Единой России" сохраняется.

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фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Как похорошел Петрозаводск: власти утверждают, что город изменился

В администрации Петрозаводска уверены, что столица Карелии вернула себе свое лицо.

Еще год назад приезжающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска попадали на площадь Гагарина и проспект Ленина, которые не радовали глаз своими неприглядными фасадами и безвкусными вывесками. Поблекшие стены домов, облепленные яркой рекламой, не нравились ни горожанам, ни гостям столицы Карелии. Но к 100-летнему юбилею республики город вернул себе свое историческое лицо. Фасады 48 жилых домов выкрасили в исторические цвета, а установленные новые вывески магазинов и офисов теперь не выделяются из архитектурного ансамбля. Достаточно прогуляться от вокзала до набережной Петрозаводска, чтобы увидеть, какие перемены произошли в городе.

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фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, снимающее ограничение на число участников массовых мероприятий и вносящее изменения в организацию дополнительного образования.

Ограничение максимальной численности участников массовых мероприятий в Карелии отменено. Об этом заявил Артур Парфенчиков в соцсети, сославшись на подписанное им распоряжение.

"Количество участников спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий теперь может превышать 50 человек. Однако при условии, что организаторы обеспечат меры санэпидбезопасности: соблюдение масочного режима, обработку рук антисептиками. Если мероприятие проходит в помещениях, сразу после необходимо провести уборку и дезинфекцию", - пояснил губернатор.

Также Парфенчиков разрешил проведение групповых занятий по дополнительному образованию детей в штатном режиме при условии соблюдения мер безопасности. Так, между их участниками должна быть дистанция не менее 1,5 метра; в помещениях должна быть нанесена специальная разметка - на сцене, в хореографическом зале, хоровом классе; стулья и столы, спортивное и другое оборудование должны быть установлены с учетом соцдистанции. Рассадка детей должна быть организована по одному ребенку за партой. Кроме того, кабинки для переодевания должны быть открыты через одну.

Также разрешены занятия по дополнительному образованию в школах после окончания уроков. При этом опять же необходимо соблюдать требования безопасности. Занятия можно проводить только для учеников одного класса или группы. Расписание необходимо составить так, чтобы минимизировать контакты учеников; нужно согласовать его с руководством школы. На входе в помещения для занятий спортом, хореографией должны быть установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Педагоги и персонал должны использовать маски или лицевые экраны. Во время перерывов необходимо проветривать учебные помещения, проводить уборку и обработку дезсредствами мебели, оборудования и инвентаря.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск отмечает Всероссийский день бега в условиях пандемии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 12 ЛЕТ ЧИНОВНИКУ ЗА ВЗЯТКИ, ТЕЛО В КАНАЛИЗАЦИОННОМ ЛЮКЕ И ПОБЕДА ЕДРОСОВ НА ВЫБОРАХ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Суровый приговор за взятки

В Петрозаводском городском суде огласили решение по громкому коррупционному делу. Бывший замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов приговорен к 12 годам лишения свободы за взятки. Экс-чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Обвинительный приговор также выслушал петрозаводский предприниматель Степан Морозов, обвиненный в даче взятки в размере 480 тысяч рублей руководству Госкомимущества Карелии. Он приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей.

Победа "Единой России" на выборах

В Единый день голосования в Карелии в 12 муниципальных районах прошли повторные и дополнительные муниципальные выборы. Всего замещались 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

По итогам голосования в подавляющем большинстве округов победили выдвиженцы партии "Единая Россия": 19 депутатских мандатов они получили (73,08%) из 28 выдвигавшихся ими кандидатов и 6 должностей глав поселений (60%; все десять округов закрывали "единороссы" своими кандидатами). ЛДПР выдвигала 2 кандидатов в главы поселений и 22 кандидатов в депутаты, в результате смогла выиграть только один депутатский мандат. КПРФ вела 11 кандидатов в депутаты и 2-х кандидатов на должности глав поселений. Коммунисты ни одного мандата не получили. Партия "Справедливая Россия" рассчитывала на своих семерых кандидатов в депутаты, но одержала одну победу. Трое эсеров избирались в главы и потерпели фиаско.

При этом явка на выборах была довольно низкой – 21,35 процентов. Из 21 500 избирателей проголосовали всего 4 700 человек.

Тело женщины в канализационном люке

В Кеми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве местной жительницы, тело которой нашли в канализации.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти. Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке. Обвиняемый заключен под стражу. Ведется следствие. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Еще одна смерть от коронавируса

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн 17 сентября от коронавирусной инфекции скончалась 73-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания. Всего в республике умерли 33 пациента с ковидной инфекцией.

Школьники и студенты на карантине

По данным на пятницу, 18 сентября, еще 75 школьников и студентов отправлены на дистанционное обучение из-за COVID-19. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". "54 школьника и 21 студент переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс школы №48 в Петрозаводске, один класс Лоухской школы и одна группа Лесотехнического техникума", – сообщил глава региона.

Кроме того, за сутки ещё 9 классов в Сегеже, Суоярвском районе и Костомукше, а также 2 группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Накануне глава Минобразования Карелии Роман Голубев во время прямой линии с руководителем республики заявил, что всего около 1,3 тысячи школьников региона переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.

Отопительный сезон начался в Карелии

Первыми к теплу подключили жителей Костомукши – 12 сентября. В среду, 16 сентября, отопительный сезон начался в Петрозаводске, Лоухском и Кондопожском районах. Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда началось одновременно.

В четверг, 17 сентября, тепло пришло в дома жителей Калевальского, Муезерского, Кемского, Беломорского, Сегежского и Медвежьегорского районов.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье.

Боднарчук останется за решеткой

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Петрозаводский городской суд.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Смертельная авария на трассе "Кола"

Смертельное ДТП произошло 17 сентября в Олонецком районе Карелии. По предварительным данным, около 8.20 на 308 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей. 29-летний житель Санкт-Петербурга управляя Renault Sandero при совершении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "ВАЗ".



67-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте ДТП. Водитель Renault и его 29-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Предпринимателю Яблокову добавили еще две статьи

Суд в Петрозаводске продлил срок содержания под стражей предпринимателя Евгения Яблокова до 17 декабря включительно.

Напомним, бизнесмена обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте этого года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.



Как сообщил адвокат Анатолий Хоменя, Евгению Яблокову на данный момент предъявлены дополнительные обвинения: в покушении на убийство двух коллег погибшего и в причинении имущественного вреда – по версии следствия, в момент стрельбы обвиняемый повредил пулями автомобиль и жилой дом.

фото: © Денис Орлов

"Заводу не быть": градообразующее предприятие в Карелии "распиливают" на металл?

Бывший работник компании "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.

По территории оказавшегося в финансовом кризисе завода "Карелия ДСП" передвигаются сборщики металлолома, а часть производственных коммуникаций подвергается демонтажу и вывозу, несмотря на то, что имущество компании в данный момент находится под арестом. Об этом "Столице на Онего" сообщил бывший работник предприятия Денис Орлов.

Денис Орлов трудился электромонтером на предприятии "Карелия ДСП" в течение 2,5 лет. Специалист занимался ремонтом и обслуживанием электрооборудования. Орлов покинул завод в июне 2020 года, когда компания оказалась на пике кризиса.

"Завод-призрак уже был, по сути. Народу никого не было. Один только дежурный электрик, один дежурный мастер. Металлоломщики ездили, металл грузили. Соответственно, уже становилось понятно, что все: заводу не быть", – вспоминает последние дни на предприятии Денис Орлов.

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фото: Столица на Онего

Байкеры Карелии закрыли мотосезон масштабным парадом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Карельские байкеры организовали массовый заезд по петрозаводским трассам в честь закрытия сезона.

19 сентября байкеры Карелии официально закрыли мотосезон-2020. Пробег по Петрозаводску на мотоциклах был одним из пунктов программы. Об этом сообщается в паблике "Мотоклуб Night Riders MC Karelia"

Видео массового заезда мотоциклистов опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что летом в Карелии был отменен традиционный фестиваль байкеров.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Мэрия Петрозаводска обещает оснастить центр города "умными светофорами"

В столице Карелии готовят к запуску автоматизированную систему управления дорожным движением на двух перекрёстках.

В Петрозаводске ведутся подготовительные работы к внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением на двух перекрёстках. "Умные" светофоры появятся на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького. Об этом сообщет пресс-центр мэрии Петрозаводска.



Монтаж оборудования в ночной период производит ООО "Урбаномика".

"Пилотный цифровой проект позволит увеличить пропускную способность на перекрёстках, благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности", - говорится в заявлении мэрии.

Предусмотрена также установка дополнительной правой поворотной секции на перекрёстке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной.

Ранее сообщалось, что переходы возле школ Петрозаводска решили обезопасить – работы завершат к середине осени.

фото: © КПРФ Карелии

В Карелии автор книги о Путине рассказал, "куда бредет Россия"

Вышла в свет книга-исследование Николая Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.

Николай Яковлевич Копьев – коммунист, известный в Карелии политический и общественный деятель, кандидат философских наук - закончил работу над книгой "Куда бредешь ты, Россия смуты и кризисов". Она посвящена исследованию событий последних десятилетий – развалу Советского Союза, восхождению на должность президента России Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина.

Вспоминая события двадцатилетней давности, автор задается вопросом, почему Ельцин выбрал Путина, и рассказывает о том, как в России постепенно выстраивалась система власти одного человека.

Подробности читайте далее.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель иномарки сбил пешехода, который шел по проезжей части

Пешеход шел по проезжей части и оказался под колесами автомобиля, после чего был госпитализирован в клинику.

ДТП произошло вечером 18 сентября в Сегежском районе, на участке дороги "Подъезд к Сегеже", сообщает Госавтоинспекция Карелии.

32- летний петрозаводчанин на автомобиле "Mazda CX-7" направлялся в сторону Сегежи со стороны автодороги "Кола". Водитель совершил наезд на 57 - летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги (при наличии обочины), вне населённого пункта, в попутном направлении по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход был травмирован и госпитализирован в Сегежскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии 73-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии 73-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки

Автоледи сбила пожилую велосипедистку, которую после ДТП пришлось госпитализировать.

ЧП произошло 18 сентября в поселке Ляскеля Питкярантского района, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

54 - летняя водитель "Renault Sandero" при проезде перекрестка неравнозначных дорог совершила наезд на 73 - летнюю велосипедистку.

Сообщается, что велосипедистка ехала в попутном направлении по тротуару справа налево по краю проезжей части.

В результате ДТП пожилая женщина - велосипедистка, травмирована. Она госпитализирована в Сортавальскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, заявляют в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Карелии на отечественном внедорожнике сбил выехавшего на дорогу подростка-велосипедиста.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +6 ° …+11 ° 5 м/с З 744 мм.рт.ст. 81% день Небольшой дождь, +11 ° …+12 ° 6 м/с СЗ 744 мм.рт.ст. 64% вечер Небольшой дождь, +7 ° …+10 ° 4 м/с СЗ 745 мм.рт.ст. 71% ночь Малооблачно, +4 ° …+6 ° 4 м/с СЗ 747 мм.рт.ст. 75%

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

В Карелии еще пять классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что еще часть классов в ряде карельских школ пришлось закрыть на карантин из-за ОРВИ.

Ученики закрытых классов отправятся на дистанционное обучение. Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Из-за случаев ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 5 классов: в Кондопожской школе №2, в Видлицкой школе, в Сегежской школе-интернате №14 и в Сегежской школе №7", - сообщил Артур Парфенчиков.

Глава региона добавил, что из-за коронавируса новых карантинных мер в образовательных учреждениях республики за сутки не введено.

Ранее сообщалось, что по данным на 17 сентября около 1,3 тысячи школьников в Карелии были переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Коронавирус обнаружен у шести тысяч граждан России за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 19 сентября.

За последние сутки в России выявлено 6 065 заболевших новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, за все время в стране зафиксирован 1 097 251 случай заражения COVID-19.

За сутки подтверждено 144 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 19 339 человек.

За день выписано по выздоровлению 5 255 человек. За весь период выписано по выздоровлению 906 462 человека.

Ранее сообщалось, что в Карелии пожилой мужчина скончался от коронавируса.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы остановили двух пьяных водителей на "Тойотах"

Любители садиться за руль в нетрезвом виде рискуют остаться без прав.

В Прионежском районе на дороге "Подъезд к Петрозаводску" инспекторы отстранили от управления автомобилем "Toyota" 38 - летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают в Госавтоинспекции республики. Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

В Пудожском районе, в поселке Кривцы, сотрудниками был задержан 36 - летний водитель "Toyota". Он также был в состоянии опьянения.

"В соответствии с законом, в отношении водителей составлены административные материалы по статье 12.8.1 Кодекса.

Водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение примет суд", - говорится в сообщении ГИБДД.

В этом году инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями свыше 1700 пьяных водителей.

Ранее сообщалось, что в Карелии более полусотни пьяных водителей попались в руки инспекторов за неделю

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Заморозки ожидаются в Карелии в воскресенье

О погоде на 20 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 20 сентября, по республике Карелия ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами в воздухе и на почве заморозки.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +1, +6 градус, местами до -2 градусов. Днем: +7, +12 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +3, +5 градусов. Днем: +10, +12 градусов.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

В Карелии более полусотни пьяных водителей попались в руки инспекторов за неделю

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что за минувшие семь дней отстранила от управления более полусотни водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

За минувшую неделю сотрудники ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем 51 водителя в состоянии опьянения, 14 из них были задержаны в Петрозаводске.

44 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем без прав, в том числе 10 водителей в Петрозаводске.

230 водителей оштрафованы за превышение скорости движения. За выезд на встречную полосу оштрафованы 550 водителей.

170 пешеходов привлечены к ответственности за нарушения ПДД, в том числе 85 петрозаводчан. 29 водителей оштрафованы за непропуск пешеходов на пешеходных переходах, в том числе 21 - в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки.

фото: pixabay.com / StockSnap

В Карелии любитель игр доверился коллеге и лишился игровой приставки

Житель Карелии захотел продать приставку, однако был обманут потенциальным покупателем.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 30-летний горожанин. Он заявил о мошенничестве со стороны коллеги и оценил ущерб в 13 тыс. рублей, сообщает МВД по Карелии.

Коллега попросил у потерпевшего игровую приставку на время: присмотреться к ней, чтобы потом, может быть, купить. Через некоторое время потенциальный покупатель сообщил, что сделка состоится, но заплатит он позднее.

Однако в оговоренные сроки деньги так и не были переданы петрозаводчанину. Прождав пару месяцев, хозяин приставки понял, что ничего не получит, и обратился в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 23-летний подозреваемый. Он сознался в содеянном и рассказал полицейским, что сбыл приставку в магазин. Незаконно вырученные 5 тыс. рублей он потратил на личные нужды.

По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный "жаворонок" продала чужой телефон за пачку сигарет и три бутылки водки.

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Петрозаводск отмечает Всероссийский день бега в условиях пандемии

Пресс-центр мэрии Петрозаводска сообщает, что "Кросс нации-2020" проводится с соблюдением всех ограничительных мер.

19 сентября в стране проходит Всероссийский день бега "Кросс нации". В карельской столице спортивный праздник организован на центральном республиканском стадионе "Спартак", сообщают в мэрии Петрозаводска.

Для участников доступны пять дистанций в зависимости от возрастных категорий.

"Расписание забегов составлено с учётом действующих требований по организации официальных и спортивных мероприятий на территории России в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - сообщает пресс-центр администрации города.

Ранее сообщалось, что спортшкола Петрозаводска набирает юных футболистов.

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Пять пациентов с внебольничной пневмонией госпитализированы за сутки в Карелии

Карельский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации пяти пациентов с внебольничной пневмонией за сутки.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1290 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом говорится в сообщении оперативного штаба правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, по данным на 19 сентября в Карелии скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19.

фото: Россети

В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны

Комплекс возведен по инициативе генерального директора "Россетей" Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса – в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев.

"В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев", – отметил Павел Ливинский.

фото: ИА "Республика"

Три тысячи елей посадили в Карелии участники акции "Сохраним лес"

Акция по посадке деревьев "Сохраним лес" состоялась в Кондопожском районе 18 сентября, сообщает Минприроды Карелии.

Участники акции приехали в Кондопожский район, чтобы создать новый участок леса. В мероприятии приняли участие сотрудники Минприроды республики, глава Карелии Артур Парфенчиков, а также представители "Кареллесхоза", "Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов", "Кондопожского центрального лесничества", компании "Русский Лесной Альянс" и регионального отделения ОНФ.

Участники акции высадили более трех тысяч европейских елей, которые были выращены в питомнике в поселке Сопоха.

Ранее сообщалось, что сотрудники Минприроды и правительства Карелии посадят более 6 тысяч молодых сосен.

фото: navalny / Instagram

Навальный рассказал о ходе восстановления после отравления

Политик и блогер Алексей Навальный сообщил подробности о прохождении курса лечения в берлинской клинике "Шарите" в новом посте в Сети.

Алексей Навальный разместил новый пост в инстаграме, в котором рассказал о том, как он восстанавливается после отравления.

"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", - написал Навальный.

Он заявил, что его состояние улучшается, благодаря усилиям медиков.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - рассказал Алексей Навальный.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он впал в кому.



Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

Позднее Навального перевезли в клинику "Charite" в Германии. Немецие специалисты по результатам исследования пришли к выводу, что российский оппозиционный политик был отравлен токсическими веществами из группы "Новичок".

фото: © Алексей Никольский/ТАСС

Жириновский предложил продать или кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что тело Владимира Ленина следует продать американскому художнику или кремировать, а колбу с прахом похоронить.

Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир "Вести ФМ".

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери..." - сказал Жириновский в эфире "Вести ФМ".

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств. Позднее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели. В пятницу художник сказал РИА Новости, что на покупку тела Ленина собрали уже более 50 миллионов долларов. Он также предложил рассмотреть идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время.