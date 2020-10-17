Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот

Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Глава республики Артур Парфенчиков принял решение о введении дополнительных мер противоэпидемической безопасности, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о подписании распоряжения о введении ограничительных мер из-за активного распростарнения коронавируса в Карелии.

Распоряжением главы запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью 50 и более человек, за исключением мероприятий на открытом воздухе. После проведения мероприятий с численностью до 50 человек необходимо незамедлительно проводить уборку и дезинфекцию помещений.

Введен запрет на оказание услуг посетителям без защитной маски. Это касается покупателей в магазинах, пассажиров на транспорте, клиентов в других сферах услуг.

Парфенчиков заявил, что работодателям следует по возможности организовать рабочий процесс таким образом, чтобы на рабочих местах одновременно находились не более 50% сотрудников. Командировки сотрудников в другие регионы, привлечение работников из-за пределов Карелии следует ограничить.

Посещение парикмахерских, салонов красоты, автомастерских, ателье и прочих организаций сферы услуг должно быть только по предварительной записи, причем с интервалом между посетителями не менее 10 минут, чтобы исключить контакты между ними. Внутри помещений не должно быть никаких очередей, написал глава региона.

Кроме того, отменяются личные приемы граждан. Также определенные требования относятся к организации ярмарок на открытом воздухе. Это наличие на входе стационарного диспенсера с антисептиком, обязанность соблюдать социальную дистанцию. Посетители должны быть в масках, а персонал – в масках и перчатках.

Рост заболеваемости COVID-19 Артур Парфенчиков связал с нежеланием жителей соблюдать меры безопасности.

"Несколько последних дней в республике регистрируется большое число инфицированных коронавирусом: от 93 до 121. Наверное, этого следовало ожидать, учитывая, что многие не считают нужным надевать защитные маски в транспорте, магазине и других общественных местах, а на некоторых предприятиях с прохладцей отнеслись к требованиям создать для работников и посетителей безопасные условия (что доказывают нарушения, выявленные во время контрольных рейдов). Безусловно, контроль за соблюдением действующих сейчас противоэпидемических мер будем усиливать. Но, в сложившейся ситуации считаю, что нам необходимо вновь ввести дополнительные меры противоэпидемической безопасности, чтобы сдержать распространение COVID-19", - написал он.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек

В республике от коронавирусной инфекции скончалась пожилая пациентка монопрофильного центра на базе госпиталя для ветеранов войн, став очередной жертвой пандемии.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: жительница поселка Матросы Пряжинского района, 1937 года рождения, имевшая сопутствующие хронические заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Общее число умерших с COVID-19 в республике достигло 44 человек. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 93 человек. Из этого числа заболевших – 80 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 63 человека, в Сортавале – 4 человека, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, село Кончезеро – 1), в Лоухи – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, поселок Повенец – 1), в Лахденпохском районе – 3 человека (Лахденпохья – 2 , поселок Куркиеки – 1), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Ляскеля), в Суоярви – 1 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 3, Ледмозеро – 1), в Прионежском районе – 3 человека (поселок Ладва-Ветка, ТСН "Загородное", деревня Ужесельга), в Пряжинском районе 5 человек (поселок Эссойла – 1, Пряжа – 3, деревня Виданы – 1).



Выздоровели еще 24 человека: в Петрозаводске – 18 человек, в Лахденпохском районе – 3, в Костомукше – 1, в Питкярантском районе – 2.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот

Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На пешеходном переходе в центре столицы Карелии был сбит пешеход.

В субботу, 17 октября, на пешеходном переходе на пересечении улиц Гоголя и Анохина был сбит пешеход. ЧП произошло в 10:23.

Водитель сбил мужчину на полном ходу. Пешеход остался лежать на земле, согнувшись от боли. К пострадавшему подошли очевидцы наезда.

В Госавтоинспекции сообщили "Столице на Онего", что пешеход не пострадал. Водитель, по информации ГИБДД, остановился, на него составлен материал за непропуск пешехода.

Момент наезда на пешехода был зафиксирован камерой наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что поезд сбил неизвестное дикое животное на путях в Карелии.

Жители Петрозаводска жалуются на наглых "мастеров парковки" (ФОТО)

В Сети жители карельской столицы заявляют, что автомобилисты перестали уважать пешеходов.

Автомобилисты в Петрозаводске паркуют свои машины на газонах и перекрывают ими подступы к подъездам жилых домов. Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Вот так паркуются во дворах граждане, приезжающие прогуляться по проспекту Ленина. Попасть домой с коляской оказалось невозможным. На просьбу переставить машину, водитель сообщил, что это не частный дом и земля принадлежит администрации. Предложение открыть кадастровую карту и убедиться в том, что эта земля принадлежит дому и является собственностью жильцов, отклонил. Искренне желаю данному водителю, чтобы никому из членов его семьи никогда не попадались такие невоспитанные, хамоватые и плюющие на всех, кроме себя, граждане, каким является он сам", - пишет один из жителей города.

"Неправда ли хорошо место для парковки", - добавляет другой автор, публикуя фото припаркованного на газоне автомобиля.

Ранее сообщалось, как очередной "мастер парковки" перекрыл движение транспорта в Петрозаводске.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска сообщили о находке удивительных грибов

Администрация карельской столицы сообщила в своем паблике про неожиданную микологическую находку.

В Петрозаводске обнаружена одна из разновидностей лентарии. При участии научного работника на территории республики ее определили и зафиксировали впервые, сообщают в мэрии Петрозаводска.

"Lentaria epichnoa или лентария ветвистая обычно растёт южнее. Её можно обнаружить, например, в Ленинградской области или на Урале. В Петрозаводске благодаря внимательности местных жителей лентарию нашли в окрестностях лыжного центра "Курган". Необычная колония выросла на перепревших опилках. Определила гриб кандидат биологических наук, старший сотрудник института леса Карельского научного центра РАН Анна Руоколайнен. Нашла и указала его местоположение бывший заместитель директора Республиканского эколого-биологического центра имени Кима Андреева Ольга Алексеева", - говорится в заявлении мэрии.

Сообщается, что эта разновидность лентарии не является особо редкой, но есть в роде этих грибов и краснокнижные, например, Lentaria soluta или лентария простая. В России этот вид растёт в природоохранных зонах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что МЧС назвало гиблые места для грибников.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии лишенная водительских прав женщина перевернулась на иномарке

Автомобилистка неверно выбрала скорость, ушла в занос и перевернулась, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 16 октября, в 11-40 в Прионежском районе, на седьмом километре дороги "Заозерье - Пиньгуба". Об этом информирует Госавтоинспекция.

43-летняя женщина-водитель управляла автомобилем "Renault Sandero", несмотря на то, что была лишена водительских прав. По оценке инспекторов, она не учла дорожные условия, ошиблась с выбором скорости, в итоге допустила занос, затем съехала в кювет и опрокинула машину.

В аварии пострадали два человека.

"В результате ДТП телесные повреждения получила женщина-водитель, которая с места ДТП была доставлена и госпитализирована в ИТАР БСМП г. Петрозаводска. А также 38-летний мужчина-пассажир с места ДТП был доставлен в БСМП г. Петрозаводска. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии на ВАЗе сбила пенсионерку на повороте.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Карелии очередные классы в школах и группы в колледжах ушли на "дистант" из-за пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков перечислил учебные заведения, ученики которых переведены на "дистант".

Как сообщил в соцсети Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены семь классов (среднее и старшее звено) в Ледмозерской школе, один класс в петрозаводской Гимназии № 30, один класс в школе поселка Мелиоративный.

Также на "дистант" отправлены две группы в Карельском колледже культуры и искусств и три группы в Железнодорожном колледже.



На карантин отправлены одна группа детского сада № 23 в Сортавале, одна группа детского сада № 93 в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.

фото: Камера наблюдения "Сампо.ру" / скриншот

Грузовик вылетел на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)

Грузовой автомобиль по неизвестной причине вылетел с проезжей части на пешеходную зону.

Инцидент произошел 15 октября на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе в Петрозаводске. Грузовой автомобиль вылетел с дороги на тротуар в районе железнодорожного моста. Видно, как на ходу машина задевает светафор с дорожным знаком. Водитель смог остановить автомобиль рядом с ближайшей остановкой общественного транспорта.

Момент происшествия зафиксировала камера наружного наблюдения "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Грузовик снес ограждение и прокатился по тротуару", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, что водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

Полиция Карелии ведет розыск человека с деформированным черепом и невнятной речью

Отделение МВД России по Костомукше продолжает розыск без вести пропавшего мужчины.

Примерно 25 сентября 2020 года в Костомукше ушел из дома и не вернулся Дмитрий К. 1977 года рождения. Об этом сообщает МВД по Карелии.



"Может находиться вблизи крупных торговых центров города. Приметы: рост около 170 см, глаза карие, волосы темные, худощавого телосложения. Особые приметы: на голове слева заметная деформация черепа, речь невнятная. Всех, кто имеет сведения о местонахождении Дмитрия К., просим сообщить в полицию по телефонам: +7-911-405-36-89 или 02 (с мобильного – 102)", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске молодой человек вышел из больницы и пропал.

фото: pixabay.com / Nikguy

Инспекторы Карелии объяснили, почему мощный электросамокат считается мотоциклом

Госавтоинспекция Карелии выступила с разъяснениями для владельцев электросамокатов.

В Госавтоинспекции заявляют, что электросамокаты имеют различную классификацию в зависимости от мощности двигателя. При этом наиболее мощными устройствами можно управлять только при наличии прав на мопед или мотоцикл.

"Обращаем внимание, что в ПДД электросамокат с двигателем мощностью до 250 Вт в режиме "длительной нагрузки" до 250 Вт считается велосипедом, до 4 кВт — мопедом, мощнее — мотоциклом. То есть при использовании электросамоката мощностью свыше 250 Вт гражданин должен иметь водительские права категории "М" или "А"", - сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В ГИБДД добавили, что электросамокаты на дорогах общего пользования являются источником повышенной опасности как для пешеходов, так и для тех, кто ими управляет.

Ранее сообщалось, как в поселке Карелии водитель автомобиля не поделил дорогу с ребенком на электросамокате.

фото: Столица на Онего / Валерий Поташов

Кто превратил сельский мост в Карелии в опасный "аттракцион"

Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".

Вы помните, с какой помпой открывали 30 сентября в Беломорске Музей Карельского фронта, здание которого, кстати, до сих пор официально не сдано в эксплуатацию? Но, вероятно, никто из высокопоставленных гостей, приехавших на торжества в райцентр на берегу Белого моря, не знал, что в этот день в Беломорском районе должны были сдать еще один объект – деревянно-металлический мост в старинном поморском селе Нюхча, знаменитом ничуть не меньше, чем "фронтовая столица Карелии".

Ремонт 124-метрового моста, по которому жители села ежедневно ездят на железнодорожную станцию и водят детей в школу и детский сад, стоил для республиканской казны в семь раз меньше, чем реконструкция бывшего здания Штаба Карельского фронта для федерального бюджета. Иными словами, за те средства, которые были потрачены на строительство Музея Карельского фронта, в Беломорском районе можно было бы отремонтировать, как минимум, семь сельских мостов. А в итоге ни музейное здание не было вовремя сдано в эксплуатацию, ни мост в Нюхче не восстановлен.

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фото: © Пресс-служба Законодательного собрания Карелии

"На пеньке" и без лишних глаз: выборы в Карелии будут проходить по-новому

Карельские законодатели решили закрыть доступ на избирательные участки наблюдателям из других регионов.

"С каждой избирательной кампанией явка становится все ниже и ниже. Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить. Они не верят вам!", – с такими словами обратился 15 октября депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Справедливая Россия" Александр Федичев к членам фракции "Единая Россия", которые выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента. Этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на " придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

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фото: Коронавирус. Оперштаб Карелии / ВК

В Петрозаводске появился новый томограф для обследования больных COVID-19 на фоне роста числа зараженных

В Республиканской инфекционной больнице начинает работу новый компьютерный томограф, на котором смогут пройти обследование в том числе больные с коронавирусом.

На новом спиральном компьютерном томографе в Республиканской инфекционной больнице будут обследовать в том числе пациентов с коронавирусом – отправлять их на КТ в другие медучреждения больше не придется. Об этом информирует оперштабсо ссылкой на данные, озвученные на состоявшейся прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова.

Еще один спиральный компьютерный томограф поставлен в монопрофильный центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Госпиталя для ветеранов войн. Специалисты фирмы-поставщика уже выполнили работы по монтажу оборудования. Также на стадии завершения монтаж спирального компьютерного томографа в поликлинике № 1 Петрозаводска. Аналогичное оборудование получил Республиканский противотуберкулезный диспансер. В Питкярантской центральной районной больнице завершаются работы по подготовке помещения для КТ. В Сегежской ЦРБ новый томограф уже работает, утверждают в оперштабе.

"Введение в эксплуатацию дополнительных томографов позволит улучшить маршрутизацию пациентов с подозрением на пневмонию и сократить время ожидания КТ-исследований. Это особенно важно сейчас, когда в республике наблюдается ежесуточный заметный прирост инфицированных COVID-19. При этом, как было отмечено в ходе прямой линии, крайне тяжелые случаи течения болезни, требующие подключения к ИВЛ, остаются единичными. Это достигается в том числе за счет своевременной диагностики и госпитализации пациентов с симптомами средней тяжести, что позволяет в большинстве случаев избегать тяжелых осложнений", - говорится в заявлении оперштаба.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ, ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕТРОЗАВОДСКА И СМЕРТЬ ОТ COVID-19 СОЗДАТЕЛЯ РУСКЕАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки

В этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

После всех согласований сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" рядом с ТРК "Лотос Plaza" 14 октября вновь открылась в Петрозаводске.

Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии умер от коронавируса

Ушел из жизни Александр Артемьев, который проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

Программа "Комфортная городская среда" в Петрозаводске провалена, заявили горожане

Жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо в связи с провалом, по их мнению, программы "Комфортная городская среда".

В результате власти Петрозаводска расторгают контракт с подрядчиком, благоустраивавшим Соломенский парк

Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова

Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Вирус не отступает

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 5 тысяч

За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1503 пациента, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в министерстве культуры республики увеличилось с 7 до 13.

Другая тема

В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию

В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.

Власти Петрозаводска пожаловались в прокуратуру на маршруточников, сорвавших рейсы

Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева

Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Клубы путешественников-пенсионеров откроются в Карелии

Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.

В ближайший год в Карелии планируется создание более 30 клубов путешественников, которые объединят свыше 900 пенсионеров, готовых открывать для себя туристические достопримечательности республики. Такую цель поставили участники проекта "Доступный туризм для старшего поколения", поддержанного Фондом президентских грантов.

"Моей маме 89 лет, и чем старше она становится, тем чаще она говорит мне о том, что вспоминает, как мы когда-то путешествовали, – рассказала 12 октября на пресс-конференции в Петрозаводске, посвященной реализации проекта, заместитель руководителя республиканского управления по туризму и экс-директор туроператорской компании "Лукоморье" Ольга Лукина. – Еще на мотоциклах с колясками, ездили всей семьей и даже в страны Прибалтики доезжали из Карелии. Очень жалеет, что так и не побывала на Соловках, хотя я родителям много раз говорила: "Мама! Папа! Все! Поехали, пока есть возможность, пока есть силы!". Время уходит, и чем старше человек становится, тем больше понимает, что важны не материальные ценности, не то, как копили на диван или на шкаф, а то, что у человека остается навсегда с собой – его эмоции, его впечатления".

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фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

"Хороший косметолог, как скульптор, видит работу целиком"

Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.

Людмила Власова и ее супруг Игорь Сидоренко стояли у истоков создания в Карелии новой отрасли медицинских услуг. Начав с небольшого косметологического кабинета, врач-дерматолог и косметолог Людмила Власова за годы работы превратила его в современную клинику, специалисты которой сегодня справляются с самыми сложными проблемами кожи и помогают пациентам чувствовать себя здоровыми и красивыми в любом возрасте.

"Коррекция старения кожи – это медицинское направление в косметологии, а для человечества в целом – это физиологический процесс. Да, мы не сможем из женщины 50-ти лет сделать 16-летнюю девочку. Но мы проведем такие процедуры, что она будет выглядеть достойно и уверенно в своем возрасте, и будет получать комплименты, что она прекрасно выглядит, или где-то хорошо отдохнула. Да, помолодела, а что конкретно сделала – никто не заподозрит!.. Я всегда была против такой косметологии, когда женщина в возрасте получает натянутые скулы и большие губы, а еще больше всего на возрастном лице меня возмущают накладные ресницы, как у куклы Барби! Хороший косметолог должен, как скульптор, видеть всю работу целиком – знать анатомию старения не только кожи, а и подлежащих к ней анатомических структур. И сделать так, чтобы человек помолодел, но никто не понял, как", - говорит Людмила Власова.

Полный текст интервью читайте далее.

фото: Минприроды Карелии / ВК

Объект в Карелии вошел в пятерку территорий перспективного развития экотуризма

Карельский кластер "Муромский" включен в число территорий для создания туристско-рекреационных кластеров.

16 октября, в Туле прошло заседание конкурсной комиссии по отбору природных территорий на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма на них. Проект создания кластера на Муромском заказнике вошел в пятерку лучших перспективных территорий. Об этом сообщает Минприроды Карелии.

"Кластер "Муромский" имеет уникальный комплекс первобытной культуры – Онежские петроглифы и Муромский Свято-Успенский монастырь. Занимает территорю более 44 тыс. га. Для развития организованного, экологического туризма на территории необходимо создание новых троп, дорог, мест кемпинга, визит-центра. Существующей инфраструктуры недостаточно", - говорится в сообщении министерства.

Конкурс был организован Агентством стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Председателем комиссии является специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Команды-победители примут участие в закрытой акселерационной программе, благодаря которой создадут "упакованные продукты", готовые к реализации, с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и прилегающих к ним территориях. Далее эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств", - заявили в Минприроды.

Ранее сообщалось, что стало известно, как будет выглядеть визит-центр с рестораном и отелем у Беломорских петроглифов.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Водитель "Мерседеса" улетел в кювет на трассе "Кола" в Карелии

На трассе "Кола" произошла авария с участием автомобиля "Mercedes-Benz Sprinter", сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу, 16 октября, в 21.00 в Сегежском районе на 694 километре автодороги "Кола", информирует ГИБДД.

41-летний водитель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", не справился с управлением. Мужчина допустил съезд в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 53-летняя женщина-пассажир автомобиля получила телесные повреждения, после чего была госпитализирована в Сегежскую ЦРБ, где ей было назначено стационарное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии лишенная водительских прав женщина перевернулась на иномарке.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 октября



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фото: © Столица на Онего

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей об опасности на дорогах

В ближайшие дни республику ждет похолодание, после которого обстановка на трассах может усложниться.

Госавтоинспекция Карелии призвала водителей к осторожности во время передвижения по дорогам из-за ухудшения погодных условий.

"По прогнозу синоптиков в ближайшие выходные дни ожидается минусовая температура, возможно выпадение снега, что может осложнить дорожную обстановку. По северным районам республики выпал снег. Будьте внимательны на дороге, уважаемые водители, берегите себя!", - гласит обращение к автомобилистам в паблике ГИБДД.

Ранее инспекторы Карелии объяснили, почему мощный электросамокат считается мотоциклом.

фото: Прямая линия главы Карелии / скриншот

Глава Минздрава Карелии заявил о запуске новой лаборатории диагностики коронавируса

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал про открытие ПЦР-лаборатории в Сортавальской больнице.

ПЦР-лаборатория Сортавальской центральной районной больницы прошла все процедуры, необходимые для осуществления деятельности. Об этом Михаил Охлопков сообщил в соцсети. Министр отметил, что лаборатория готова к запуску и в ближайшее время проведет первые исследования.

"Специалисты прошли необходимую подготовку. Мощности лаборатории хватит для того, чтобы закрыть потребность в ПЦР-исследованиях всего Северного Приладожья. Это особенно актуально сейчас, когда растет число инфицированных COVID-19. Метод полимеразной цепной реакции - наиболее эффективный для диагностики коронавирусной инфекции", - написал министр Охлопков.

Он пояснил, что для размещения лаборатории были отремонтированы помещения, ранее находившиеся в заброшенном состоянии.

"Ремонт выполнен с учётом всех современных эпидемиологических требований, с соблюдением поточности биологических проб, оборудованы шлюзы для входа в "грязные зоны" лаборатории, прием биоматериала осуществляется с улицы. Средства на ремонт и приобретение оборудования выделены из бюджета республики", - заявил Охлопков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске появился новый томограф для обследования больных COVID-19 на фоне роста числа зараженных.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Дождь и мокрый снег придут в Карелию в воскресенье

О погоде на 18 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 18 октября, по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +4, -1°С, днем: +2, +7°С.

В Петрозаводске будет облачно. Небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +1, -1°С, днем: +2,+4°С. Атмосферное давление будет падать.

фото: Центр народного творчества

Районные творческие коллективы Карелии запишут свои хиты

Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив выиграл грант главы республики на реализацию проекта "Карелия музыкальная".

В рамках проекта будут записаны 20 выступлений одних из ведущих творческих коллективов из 11 муниципальных районов Карелии. Также будет сделано 50 студийных музыкальных композиций. Об этом сообщает Центр народного творчества.

Среди творческих коллективов - ансамбль финской песни "Tuomi" (п. Чална), Поморский народный хор (Беломорск), коллектив "Русская песня" (Сортавала), фольклорно-этнографический ансамбль "Кarjala" (Петрозаводск), ансамбль традиционных карельских инструментов "Paimentyttö" (Костомукша), народный ансамбль кантелистов (п. Калевала), народный хор "Karjalan koivu" (Олонец) и другие.

Сообщается, что в понедельник, 19 октября, в группе Центра народного творчества выйдет первый клип. Он будет о старейшем коллективе республики – Пудожском народном хоре.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков назвал спектакль Театра кукол Карелии лучшей постановкой по классике в России.

фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

В России коронавирус обнаружен у 14,9 тысяч человек за сутки

Число умерших от COVID-19 превысило 24 тысячи человек.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, по данным на 17 октября, выявлено 14 922 заболевших за сутки. За день умерли 279 пациентов, выздоровели 8 617 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 384 235 заболевших. Выздоровело 1 065 199 человек. При этом 24 002 человека умерли.

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.

фото: © AP Photo/Vincent Yu

Более полутора тысяч человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией с апреля

Оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации очередных 27 пациентов с внебольничной пневмонией.

27 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1530 пациентов, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что, по данным на 17 октября, число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 44 человек.

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков/Архив

В Карелии человек госпитализирован после пожара в квартире

В Беломорске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Пожар произошел утром в пятницу, 16 октября, в жилом доме на улице Мерецкова в Беломорске. Об этом сообщили в МЧС по Карелии.

В результате возгорания была повреждена одна из комнат на площади 12 квадратных метров. Травмирован один человек. Он был помещен в Беломорскую ЦРБ.

Прибывшие на место пожарные вывели из дома, в котором произошло возгорание, девять человек.

Ранее в Сети было размещено видео возгорания, которое произошло в автомобиле на Старой Кукковке в Петрозаводске.

фото: © shutterstock.com/igorstevanovic

Эксперт назвал источник мифа о массовом пьянстве россиян

Эксперт считает, что в распространении подобного мифа виноваты иностранцы.

Поголовное пьянство россиян — это миф, который запустили иностранцы, после чего его подхватило само население России, считает эксперт по алкогольному рынку, главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру" в рамках проекта "Мифы о России".

"Россия никогда не спивалась, если уж говорить так. Не было такого, в чем ее всегда обвиняют — в повальном пьянстве. Иначе страна давным-давно бы развалилась, но как-то страна живет, причем со времен появления крепкого алкоголя", — уверен эксперт.

По словам Смирнова, первым источником мифа о российском пьянстве можно назвать французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал об этом в своих воспоминаниях о поездке в Россию в 1839 году. В стране это заявление подхватили из-за того, что "заграница сказала", считает он.

Эксперт объяснил, что алкоголь существует в культуре огромного количества стран и присутствовал со времен появления человека. "Земледелие появилось для появления грубо говоря пива, а потом уже для еды. Так получилось — сначала пиво, а потом еда", — заявил Смирнов.

"Здесь абсолютно ничего особенного нет, потому что алкоголь проник во все сферы деятельности. Предположим, те же пирожные изначально готовятся с добавлением коньяка, рома и так далее. Если вы возьмете хорошо, правильно сделанное пирожное "картошка", съев два, вы выпьете до 30-45 граммов коньяка или рома", - сказал он.

Как считает Смирнов, уровень потребляемого алкоголя на душу населения в России составляет приблизительно 10 литров в год и он установился "100 или даже 200 лет назад". Это значение немного колеблется — ненамного возрастает во время кризиса и падает при экономическом подъеме.

фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Стало известно, какие творожные сырки лучшие, а какие подделка

Роскачество провело исследование состава творожных сырков, предлагаемых российским покупателям, и выявило фальсификат.

Фальшивкой оказался продукт под названием "Творобушки". Об этом информируют Известия со ссылкой на сообщение Роскачества в соцсети. При этом претензии к качеству этой продукции были у организации и в прошлом году. Так, рейтинг этого товара в 2019 году был обнулен из-за обнаружения кишечной палочки в составе. В этом году ее в нем обнаружено не было, но появились фитостерины.

"Этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой, а не творожным сырком", — заявили в Роскачестве.

Лидерами рейтинга качества стали творожные сырки торговых марок "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки" и "Б.Ю. Александров". Также в топ-5 этого списка вошли "Ростагроэкспорт" и "Чудо", говорится в материале организации от 13 октября.

По итогам исследования чуть больше чем за год качество творожных сырков на отечественных прилавках выросло. Так, производители улучшили свои составы, в частности, устранив недочеты в превышении норм законодательства по количеству дрожжей, недостатки в органолептике и маркировке, а также замечания по массовой доле белка.