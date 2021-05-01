Что случилось в Петрозаводске и Карелии 1 мая

фото: © Столица на Онего

Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель

В Карелию идет южный циклон по имени «Даниэль» со снегом и сильным ветром.

По предварительным прогнозам, 4 мая в Петрозаводск может прийти южный циклон по имени «Даниэль». Ничего хорошего по меркам весны в город он не принесет. Об этом пишут в группе «Погода в Петрозаводске и Карелии».

«Ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель. Сильный северо-восточный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с, а порывы до 17-20 м/с. Температурный фон ожидается в пределах +1...-1 градусов. Пока лишь не понятно, сколько ожидается осадков, а так же, сколько выпадет снега. Сейчас ожидаемый снежный покров разнится, его высота ожидается от 5 до 15 см», - сообщается в паблике.

Ранее МЧС Карелии объявило штормовое предупреждение – 1 мая ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Глава Карелии показал, как испек куличи к Пасхе (ФОТО)

Артур Парфенчиков выложил в Сети фото с пасхальными куличами, которые сам испек.

Руководитель республики рассказал своим подписчикам в соцсетях, как готовится к празднованию Пасхи.

«Сегодня все мы пребываем в ожидании главного православного праздника Светлой Пасхи. Ожидаем и готовимся. Вот и я впервые решил попробовать самостоятельно испечь пасхальные куличи. Самое сложное оказалось - выбрать рецепт из многочисленных советов друзей и родственников. Такое ощущение, что выпечка получилась. Аромат напомнил бабушкины и мамины куличи!» - пишет глава Карелии на своей старнице в соцсети.

Ранее Парфенчиков испек лепешки к Дню народного единства.

фото: Илья Косенков/vk.com/iljakosenkov

Лидеры профсоюзов Карелии провели маевку вместо запрещенной первомайской демонстрации (ФОТО)

Представители профсоюзной организаций почтили память первых лидеров рабочего движения Карелии на месте первой маевки в Петрозаводске.

Профсоюзные лидеры собрались сегодня, 1 мая, на месте первой нелегальной профсоюзной маевки. Об этом рассказал председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков на своей странице в соцсети.

«Дорогие друзья, сегодня, когда профсоюзам запретили провести традиционную первомайскую демонстрацию, есть определенное изящество в том, что профсоюзные лидеры собрались на месте первой нелегальной профсоюзной маевки. Собрались, чтобы отдать дань памяти первым лидерам рабочего движения Карелии. Тогда, 115 лет назад маевки тоже запрещали, ничем хорошим это не закончилось. Очень надеюсь, что в следующем году мы встретим Первомай достойно, с нашими традиционными демонстрацией, митингом. Ярко, злободневно, празднично!» - пишет лидер профсоюзов Карелии, поздравив всех с Первомаем.

Ранее сообщалось, что отказ в проведении демонстрации 1 мая получили профсоюзы Карелии и региональное отделение КПРФ — традиционные организаторы праздничного шествия.

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Сильный ветер в ближайшие часы обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории восьми районов республики 1 мая.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 1 мая местами по республике, преимущественно по северным и центральным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает Костомукша и Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский муниципальные районы.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспорт, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Число умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 472.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 1 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Пудожской ЦРБ скончался 80-летний житель Пудожа, в Госпитале для ветеранов войн – 67-летний житель Петрозаводска, в Межрайонной больнице № 1 - 80-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 472 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек. Из этого числа заболевших – 33 человека, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 45800.

За сутки выздоровели еще 53 человека. Всего вписано по выздоровлению 43876 пациентов

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7458,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3274,6 случая, по Северо-Западу – 5745,9.

Накануне в Карелии было зарегистрировано также три смерти от коронавируса.

фото: © сайт Государственной Думы ФС РФ

Володин хочет сохранить Пивненко в Госдуме

В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», но спикер Госдумы Вячеслав Володин хочет ее «сохранить».

Действующий депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что в выборах участвовать не собиралась. Она объяснила «Столице на Онего», почему разговоры о ее участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились.

«Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: «Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко»», - рассказала политик.

Подробнее читайте в материале «В выборах участвовать не планировала».

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 30 апреля, в 22:50 на 437 км федеральной автодороги «Кола» 23-летняя водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, сбил 68-летнего пешехода. Мужчина шёл по краю проезжай части во встречном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Молодой водитель устроил ДТП с пострадавшей на перекрестке в Петрозаводске

В аварии на перекрестке Лесного проспекта и Суоярского шоссе пострадала 19-летняя девушка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу, 30 апреля, в 23:30 на перекрестке Лесного проспекта и Суоярского шоссе 21-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по второстепенной дороге, не предоставив преимущество в движении столкнулся с автомобилем Kia.

В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии.

фото: © Леонид Николаев/ИА Республика

Экс-глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов остался без 2 млн рублей, пока сидел в СИЗО

Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты.

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов проходит потерпевшим по уголовному делу о хищении более двух миллионов рублей. Дело возбуждено в октябре 2020 года по факту кражи денежных средств с банковской карты экс-руководителя Минтранса и находится в производстве петрозаводской полиции. Сам Кайдалов недоволен качеством расследования предполагаемого хищения средств и заявляет, что к нему мог быть причастен оперативный сотрудник.

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Шесть первых классов откроют в новой школе в Петрозаводске в сентябре

Здание новой школы на Древлянке готово почти на 90%.

В Петрозаводске заканчивается строительство здания школы на 1350 мест. Компания «КСМ» планирует сдать во многом уникальный объект к 1 июля. В администрации города не сомневаются, что подрядчик выполнит все работы в срок, и готовятся принять объект в муниципальную собственность. После этого учреждению необходимо будет пройти лицензирование на осуществление образовательной деятельности. Уже сегодня создано юридическое лицо — МОУ «Средняя школа № 55».

«Юридическое лицо зарегистрировано. Осуществляется подбор педагогических кадров. В управление образование поступают резюме от будущих работников новой школы. Мы уже ведем запись в первые классы. Она организована в трех школах микрорайона Древлянка. В 55 школу в этом году набираем шесть первых классов. Они начнут учиться с 1 сентября. В последующем будем смотреть по размещению контингента. Возможно, откроем дополнительные первые классы. Понимаем, что лицеи, Первый и Академический, даже при наличии новой школы все равно испытывают потребность в дополнительных местах. Будем этот процесс регулировать», — отметила глава Петрозаводска.

Будут ли набирать старшие классы в новую школу, читайте здесь.

фото: "Республика Карелия/vk.com/gov_karelia_ru

В Петрозаводске появились «Окна Победы» (ФОТО)

Столица Карелии присоединилась ко всероссийскому флешмобу «Окна Победы».

В Петрозаводске стартовала акция «Окна Победы». Так, Республиканский центр патриотического воспитания украсил свои окна фотографиями военных лет. На них люди, которые ждали Победу, ковали ее изо дня в день своим трудом, стойкостью и отвагой. Приняли участие в акции и ученики 3 «А» классов олонецкой школы № 1 и школы № 6 Петрозаводска. Об этом сообщается в официальном паблике правительства республики.

В правительстве напомнили, в общенародном флешмобе, который будет идти до 9 мая, может принять участие любой желающий.

«Украшайте окна квартиры или дома символами Великой Победы, фотографиями, словами благодарности в адрес ветеранов и выкладывайте фото на своих страничках в соцсетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ», - пишут в паблике.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Глава Карелии посадил ели у воинского мемориала в Петрозаводске (ФОТО)

Руководитель республики Артур Парфенчиков вместе с членами правительства принял участие в субботнике у воинского захоронения на Зарецком кладбище.

Глава региона поблагодарил всех жителей республики, кто в эти дни выходит на субботники.

«Сам вместе с членами правительства республики принял участие в уборке воинского захоронения на Зарецком кладбище в Петрозаводске. Здесь же посадили два с половиной десятка молодых елей в рамках международной акции «Сад памяти». Она проходит в преддверии дня Победы и посвящена погибшим в Великой Отечественной войне», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии напомнил, что основной площадкой акции «Сад памяти» в Петрозаводске стал сквер у танка, который носит имя Ивана Молчанова. В память о первом военном коменданте города в сквере высадили 43 дерева и кустарника.

«Если вы ещё не успели вложить свою лепту в весеннюю уборку, присоединяйтесь! Субботники в республике продолжаются!» - призывает Парфенчиков жителей республики.

Ранее жителей Карелии приглашали на посадку 19 тысяч сосен.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДВА КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА, ОТМЕНА АВТОБУСОВ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска

Отобранными кандидатами на пост главы Петрозаводска стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

После майских праздников, 12 мая, депутаты путем тайного голосования кого-то из данных кандидатур должны будут выбрать на пост главы Петрозаводска. Пока депутаты не приняли решение, интересуемся у вас: кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска? Проголосовать можно здесь.

Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники

«Карелавтотранс» опубликовал изменения в расписании автовокзала на майские праздники с 30 апреля по 11 мая.

Тайное голосование определило, кто получит звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» выбрала двух кандидатов.

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Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» вынуждено «обновлять» троллейбусы за счет списанных машин из Санкт-Петербурга и Москвы.

Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты

Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, обвиняемый во взяточничестве, рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.

Показатели смертности бьют в Карелии многолетние рекорды

Такого количества умерших на тысячу жителей в республике не было последние лет двадцать.

Преступление и наказание

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, девушка–водитель вела себя агрессивно и, возможно, была пьяна.

Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска, просмотрев видео с камер наблюдения, установила, что ПДД неоднократно нарушил 18-летний водитель, — теперь его ждет наказание.

ГИБДД накажет водителя, который пролетел по пешеходному переходу в Петрозаводске, едва не сбив ребенка

Водителя-нарушителя за непропуск пешеходов ждет административное наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+)

Поздно вечером на Кукковке собака выбежала на дорогу и попала под машину.

Теперь виновника ДТП разыскивает ГИБДД.

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Правительство России выделит 650 миллионов рублей на поддержку Карелии

Из федерального бюджета Карелии будет выделено свыше 650 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, а также на создание нового спорткомплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Валаамский монастырь ищет волонтеров на молочную ферму

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.

фото: КПРФ в Карелии/vk.com/club159232893

Лидер КПРФ в Карелии поздравил жителей республики с праздником 1 мая

Руководитель республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов поздравил жителей Карелии с днем международной солидарности трудящихся.

«Дорогие друзья, товарищи! Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём международной солидарности трудящихся, праздником людей, чьи идеалы - свобода, равенство, дружба народов, справедливость и созидательный труд!» - говорится в поздравлении депутата лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии сократилось число крайне тяжелых ковидных больных

В ковид-центрах республики 3 крайне тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, суками ранее таких больных было7, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 1 мая, в стационарах находится 360 жителей республики, заболевший COVID-19. Из них 308 — в состоянии средней тяжести, 49 тяжелобольных и 3 пациента крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, один человек из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 30 апреля было 56 тяжелых и 7 крайне тяжелых больных коронавирусом.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек, трое мужчин скончались.

фото: ©Наталья Малеева для Столицы на Онего

Жители лесного поселка в Карелии пытаются спасти озеро от форелеводов

Жители поселка Ондозеро Муезерского района более года «воюют» за озеро Унус.

Год назад в поселке Ондозеро Муезерского района Карелии вспыхнул протест местных жителей против размещения форелевого хозяйства на озере Унус, которое приглянулось бизнесменам из Петрозаводска. Население лесного поселка опасается, что появление на озере форелевой фермы приведет к гибели водоема и потере карелами традиционных мест рыбного лова. Однако особое возмущение людей вызвал тот факт, что республиканские власти решили сформировать на Унусе рыбоводный участок, даже не поинтересовавшись мнением тех, кто живет рядом с озером.

Подробнее читайте в материале «Как превратить озеро в болото».

фото: © Роман Храмовник/ТАСС

Жителям Карелии расскажут о выплатах пенсии по телефону

Пенсионный фонд Карелии 4 мая проведет горячую линию по вопросам выплаты пенсии.

Во вторник, 4 мая, в Отделении ПФР по Республике Карелия состоится горячая линия, посвященная вопросам организации выплаты пенсии жителям Карелии. На звонки ответит заместитель начальника Центра ПФР Жанна Эйнеровна Кяйверяйнен.

Звоните 4 мая с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, -1 …+3 5 м/с З 743 мм.рт.ст. 64% день Облачно с прояснениями, +3 …+4 6 м/с З 745 мм.рт.ст. 35% вечер Малооблачно, -1 …+4 4 м/с СЗ 748 мм.рт.ст. 42% ночь Ясно, -3 …-1 2 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 58%

фото: © pixabay.com

Власти Карелии пообещали купить квартиру для отца-одиночки с тремя детьми

Семья из Медвежьегорска получит адресную помощь на основании социального контракта.

Комиссия при правительстве республики по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи на основании социального контракта семьям с детьми, инвалидам, находящимся в сложной социальной ситуации, рассмотрела документы в отношении шести семей. Положительное решение было принято только по одной из них. Семье из Медвежьегорска, в которой отец в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей, помогут с приобретением жилья, сообщается на сайте правительства республики.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в отделениях по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства и в группе «ВКонтакте».

Напомним, комиссия создана по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова и призвана оказывать помощь семьям, оказавшимся в сложной социальной ситуации, решение которой не предусмотрено действующим законодательством.

фото: Законодательное собрание Карелии

Элиссан Шандалович торжественно открыл ФАП в поселке Новая Габсельга

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественном открытии нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Новая Габсельга в Медвежьегорском районе.

Ранее медицинская помощь здесь оказывалась в ветхом здании бывшего леспромхоза.

«Это долгожданное и радостное событие. Безусловно, медицинские работники должны работать в хороших условиях, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь. Уверен, всем здесь будет комфортно", - сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий пожелал жителям здоровья, а фельдшеру — успехов в работе.

Новый ФАП, приобретённый в рамках нацпроекта «Здравоохранение», соответствует современным требованиям. В помещении тепло и комфортно, обеспечено подключение к сети интернет. На строительство объекта, оснащение оборудованием и мебелью направлено 7,9 млн рублей.

ФАП будет обслуживать более 200 жителей, в том числе 22 ребенка. Здесь будут принимать пациентов фельдшер и санитар. Время работы: с 9 до 12 часов– понедельник, среда, пятница, с 13 до 17 часов – вторник, четверг. Неотложная помощь будет оказываться в вечернее время и в выходные дни.

В 2021 году новые ФАПы появятся еще в нескольких населенных пунктах республики, в том числе Пийтсиёки, Райконкоски, Харлу, Пай, Калаамо, Рускеала, деревнях Ряймеля, Рыпушкалицы.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Суд лишит прав водителя за пьяную езду по поселку в Карелии

Автоинспекторы отстранили от управления водителя, разъезжавшего пьяным по поселку Эссойла Пряжинского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В поселке Эссойла 38-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mitsubishi. Инспекторы составили административный материал. Водителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до 2-х лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что водителей в Карелии ждет массовая проверка на трезвость в майские праздники.

фото: © ИА «Республика»/Леонид Николаев

Ирина Кувшинова: «Вопросы здравоохранения и образования — это то, что касается каждого жителя Карелии без исключения»

Директор Петрозаводского автотранспортного техникума Ирина Кувшинова объяснила, почему она поддержала выдвижение Элиссана Шандаловича в качестве кандидата в Государственную Думу России.

«В мае у нас всех будет возможность принять участие в предварительном голосовании партии „Единая Россия“, чтобы определить кандидата от Карелии в депутаты Государственной думы. Я считаю, что Элиссан Владимирович Шандалович достоин представлять интересы нашей республики на федеральном уровне.

Я знаю его давно, еще с того времени, когда Элиссан Владимирович работал главным врачом Республиканской больницы, и считаю, что это достаточно грамотный руководитель, который не только смог в сложные времена удержать учреждение здравоохранения на высоком уровне, но и нашел возможности для его развития. Руководство любым предприятием — трудная задача. Ведь это и большой коллектив, который нужно уметь организовать, и финансово-экономическая деятельность, требующая грамотной политики. Но в первую очередь это, конечно, качественное оказание услуг. Все, кто попадает в республиканскую больницу, должны прежде всего получать достойное лечение. Элиссан Владимирович со всеми этими задачами прекрасно справлялся — он очень хороший руководитель. И, я уверена, что он сможет проявить свои лучшие организаторские качества, оказавшись в кресле депутата государственной думы. Принимая те или иные управленческие решения или работая над законодательством страны, важно уметь не отрываться от реальности и очень хорошо понимать те проблемы, которые есть здесь, на земле, в том числе и в социальной сфере. За годы работы в Законодательном собрании Карелии Элиссан Владимирович доказал, что он умеет сохранять связь с теми людьми, которые оказали ему доверие, и выполняет наказы своих избирателей. Как спикер законодательного собрания он прекрасно знает проблемы социальной сферы республики и понимает, как их решать. И я очень надеюсь, что с избранием его в Государственную думу, он продолжит работать именно в этом направлении. Ведь вопросы здравоохранения и образования — это не проблемы какой-то узкой профессиональной среды, это то, что касается каждого жителя республики без исключения».

фото: ОРЭС - Петрозаводск

Электрические сети Петрозаводска поздравили ветеранов с Днем Победы

Коллектив АО «ОРЭС – Петрозаводск» и Объединенный профсоюзный комитет ОАО «ПКС» вручили подарки участникам ВОВ.

Накануне Дня Победы над фашизмом многие предприятия республики чествуют ветеранов с этим великим праздником. Не остались в стороне и в АО «ОРЭС-Петрозаводск», которые совместно с Объединенным профсоюзным комитетом ОАО «ПКС» продолжили добрую многолетнюю традицию и поздравили пожилых людей, отдавших долг Родине в годы Великой Отечественной войны, а после посвятивших долгие годы развитию электрических сетей Петрозаводска. Все они получили от предприятия не только поздравления, но и адресную помощь.

Так, в рамках ежегодной патриотической акции коллектив АО «ОРЭС – Петрозаводск» и Объединенный профсоюзный комитет ОАО «ПКС» поздравили участников ВОВ с предстоящей знаменательной датой. Всем ветеранам вручили праздничные продуктовые пакеты, цветы, открытки и материальную помощь от предприятия.

Как отметили на предприятии, все эти замечательные люди не только огромными усилиями приблизили славный день победы над врагами и подарили возможность современным людям радоваться жизни и свободно дышать под небом без войны, но также и посвятили многие годы своей жизни развитию электрических сетей Петрозаводска - выполняли различные работы на благо города и его жителей.

- Очень важно ежегодно выражать не только слова благодарности нашим ветеранам, но и оказывать им всяческую помощь и поддержку, ведь этим героическим людям мы обязаны всем, - отмечает исполнительный директор Электрических сетей Петрозаводска Александр Болдырев. -В этом году представители коллектива АО «ОРЭС – Петрозаводск» сказали «спасибо» лично четырем ветеранам. Валентина Алексеевна Варламова, Мария Сергеевна Горбачева, Анатолий Васильевич Кириков, Лидия Васильевна Попова, низкий вам поклон от всего сердца!

фото: © Столица на Онего

Ночью в Карелии подморозит до минус 6 градусов

О погоде на воскресенье, 2 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на территории республики ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков. Днем местами пройдут небольшие осадки: мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -6°С, днем потеплеет до +4, +9°С, местами до +13°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -1, -3°С, днем воздух прогреется +7, +9°С.

Атмосферное давление будет расти.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Водителей в Карелии ждет массовая проверка на трезвость в майские праздники

С 1 по 10 мая автоинспекторы проверят водителей на трезвость за рулем, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На майских праздниках сотрудники ГИБДД проведут на дорогах Карелии профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». По статистике, число аварий с участием пьяных водителей возрастает именно с наступлением «майских».

С начала года от управления автомобилем в состоянии опьянения автоинспекторами отстранены почти 600 водителей.

В Госавтоинспекции Карелии просят с пониманием отнестись к кратковременным остановкам автомобилей для проверки водителей.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону дежурной части ГИБДД Петрозаводска: 715-900. В районах республики необходимо звонить по телефонам дежурных частей отдела полиции, или звоните с мобильного телефона на номер 102.

Ранее пьяный водитель в Карелии ночью дыхнул на полицейского и попал под суд.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В Петрозаводске объявлен пасхальный сбор для строительства приюта для животных

Зоозащитники собирают средства к Пасхе для строительства приюта в столице Карелии.

Как пишут в группе помощи бездомным животным «Надежда», начинаетсясрочный сбор на кухню, медблок и на послеоперационные тёплые передержки для приюта.

«Давайте вместе строить приют. Пасхальная помощь бездомным, никому ненужным животным. И потом вместе посмотрим, что мы собрали к Пасхе!!! Всё зависит от нас, от обычных людей... Животным не на кого надеяться, нечего ждать... Каждый из нас может сделать для этих бездомных пушистиков чудо, которого они так ждут» - пишут в паблике.

Как помочь приюту можно узнать здесь.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Росгвардейцы задержали в райцентре Карелии мужчину, разбившего стекло в салоне мобильной связи

В Кондопоге сотрудники Росгвардии нашли хулигана, повредившего помещение салона связи, после просмотра записи наружных камер.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в ночь на 30 апреля сработала охранная сигнализация салона одной из компаний, оказывающих услуги мобильной связи в Кондопоге. Росгвардейцы прибыли на место и обнаружила разбитое стекло. Следов проникновения в помещение не было. По записям видеонаблюдения было установлено, что правонарушение совершил мужчина среднего возраста. Располагая приметами, сотрудники приступили к отработке территории и вскоре задержали подозреваемого. Он был доставлен в районный отдел внутренних дел.

С какой целью мужчина разбил стекло в салоне, теперь будет разбираться полиция.

Ранее в Карелии росгвардейцы помешали юноше с поддельной купюрой отовариться в пивбаре.

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В Карелии 27-летний племянник обокрал родного дядю, чтобы оплатить свои долги

В Питкяранте племянник украл у дяди телефон и отдал знакомому в счет долга, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился 51-летний горожанин. Он сообщил, что стал жертвой преступления - у него похитили телефон стоимостью около 4 тысяч рублей.

Мужчина проживает со своим племянником. В один из дней он ушел на прогулку, забыв телефон на тумбочке в прихожей. Вернувшись домой, гаджет там не обнаружил, а родственник заверил, что к пропаже не имеет отношения. Однако полицейские установили обратное, и 27-летний гражданин сознался в содеянном. Как выяснилось, телефон молодой человек отдал знакомому в счет погашения долга. Впоследствии полицейские изъяли гаджет.

В отношении племянника потерпевшего возбудили уголовное дело о краже, которое в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку грозит до двух лет колонии.

Ранее ребенок в Петрозаводске взял чужой телефон и стал фигурантом уголовного дела.

фото: МВД в Карелии

В Петрозаводске малолетним преступникам подарили более 100 книг

Библиотека Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при МВД Карелии пополнилась новыми книгами.

Как сообщили в МВД Карелии, в конце апреля в министерство обратилась петрозаводчанка Галина Владимировна Мовчан. Она рассказала, что готовится к переезду в другой регион и не имеет возможности забрать с собой свою обширную библиотеку. Женщина решила передать книги в дар воспитанникам Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сотрудники Центра с радостью приняли ее предложение и пополнили фонды библиотеки изданиями по истории, литературе, географии и другим наукам. Теперь более 100 книг будут доступны для чтения ребятам, которые проживают в Центре.

Ранее сообщалось, что глава Карелии купил комплект детской литературы для библиотеки Питкяранты.

фото: © Светлана Баева/РИА Новости

В России для туристов запустили поезд «Гостеприимный Кавказ»

Сегодня, 1 мая, с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился круизный поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь".

В дороге он будет семь дней и шесть ночей и пройдет через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград. В каждом из городов запланирована экскурсионная программа, а затем поезд вернется в столицу, пишет РИА Новости.

Маршрут составлен таким образом, что почти все ночи туристы проводят в пути, а днем осматривают достопримечательности. Практически на каждой длинной остановке путешественников ждут сюрпризы. Например, в первом городе — Новороссийске — будет не только экскурсия по городу, но и посещение села Абрау-Дюрсо и одноименного завода шампанских вин.

На следующий день — Кавказские Минеральные воды. В Пятигорске — лермонтовские места и знаменитые парк Цветник и «Провал», в Кисловодске — посещение нарзанных источников и поющего фонтана, который может «танцевать» не только водой, светом и цветом, но и огнем.

В Чечне помимо осмотра Аргунского ущелья и экскурсии по Грозному, туристов научат готовить национальные пироги — «чепалгаш». В Махачкале — предложат ночную экскурсию и поездку к Каспийскому морю. Правда, за отдельную плату.

На следующий день можно отправиться к Сулакскому каньону или в Дербент. На выбор. Первый вариант — это уникальные, захватывающие виды и посещение форелевого хозяйства. Ну, а второй –древний город с цитаделью Нарын-Кала, морем, колоритным рынком, извилистыми улочками и, конечно, знаменитым производством коньяка.

«Маршрут составлялся специалистами Холдинга „РЖД“. В него вошли города и места, которые являются жемчужинами юга России. Здесь туристы увидят красивую природу, посетят уникальные достопримечательности, смогут за один круиз побывать на побережьях двух морей, — рассказывает представитель пресс-службы АО „ФПК“. — В ходе поездки они посетят Черноморское побережье, увидят красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики. А также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана и древний город Дербент, история которого начинается две тысячи лет назад. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути, и Дербент был одним из главных его городов».

Завершает экскурсионную программу город-герой Волгоград, где помимо посещения Мамаева кургана, ансамбля «Героям Сталинградской битвы», гостям предложат прогулку по Волге на теплоходе.

Дальше — сутки с небольшим в поезде и Москва. Кстати, состав сам является достопримечательностью. Это поезд «Александр Невский», который ходил и по Транссибирской магистрали по маршруту «Императорская Россия».

Цена круиза на человека — 55 800, 66 950 и 73 900 рублей в плацкарте, СВ и люксе соответственно, сингл обойдется в 99 700 и 114 600 рублей (СВ и люкс). В стоимость входят завтраки в поезде, экскурсии и питание в городах.

Маршрут «Гостеприимный Кавказ» пока стоит в расписании до конца мая, можно отправиться в путь 8, 15 и 22 числа. Но, скорее всего, его продлят до осени, так как места раскупают очень быстро, например, на 8 мая уже практически все продано.