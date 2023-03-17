Комплексный подход к лечению растяжек (стрий) предлагает GENESIS клиника

Раздражающее женщин несовершенство успешно удаляют с помощью современных технологий эстетической медицины.
Советы по профилактике в виде: умеренной, а не быстрой, потери веса, использованием горячительных масел и массажных щёток изжили себя.
Результат хочется в своём ритме, быстро и красиво.
Для улучшения качества кожи и ее упругости, воспользуйтесь методикой неаблятивного мультиполярного RF-лифтинга Diamond Polar от VENUS VERSA.
При наличии розовых растяжек (стрий), не медлите в подключении лазерной методики импульсного лазера на Candela Nordlys, фракционного лазера Candela Nordlys FRAX 1550. С помощью данных лазеров даже келлоидную ткань в рубцах удается в конечном итоге заместить нормальной здоровой кожей.
Устранение сосудистого компонента на ранних этапах позволяет заместить повреждённые участки кожи здоровой тканью, буквально стирая следы данного дефекта.
Если же атрофические полосы сформированы давно и имеют белый цвет, к вашим услугам препараты на основе гиалуроновой кислоты, аминокислот и коллагена, в сочетании с аблятивным/неаблятивным термолизом — микроигольчатый фракционный RF-термолиз Venus Versa Nanofractional.
Формируем депо из основного строительного материала кожи – инъекционные и космецевтические методики и подключаем высокоинтенсивные аппаратные методы, что приводит к быстрому изменению её структуры.
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