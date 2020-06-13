Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 800 человек

В республике подтверждено 23 новых случая коронавируса за сутки: таким образом, общее число зараженных достигло 806 человек.

По состоянию на 13 июня в Карелии подтверждено 23 новых случая коронавируса. В Петрозаводске – 5 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Беломорске – 10 человек. Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 6 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС. Таким образом, общее число зараженных в республике достигло 806 человек. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Еще 5 человек выздоровели: трое в Петрозаводске, по одному в Олонецком и Прионежском районах. Общее число выздоровевших - 292 человека.

"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 131,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,7 раза выше и составляет 348,5 случая, по Северо-Западу – 293,9", - сообщает оперштаб.

За сутки проведено 1283 теста на коронавирус. Общее число исследований достигло 55540.

На самокарантин за день было помещено 123 человека. Всего на самокарантине находятся 3209 человек.

В места обсервации за сутки отправились 22 человека. Всего там находятся 211 человек.

Согласно официальной статистике, от коронавируса в Карелии умерли пять человек.

Ранее за сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай

фото: скриншот видео

Поджигатели в Петрозаводске попали в объектив камеры наблюдения (ВИДЕО)

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестные злоумышленники подожгли ларек в столице Карелии и скрылись с места происшествия.

Ночью девятого июня неизвестные облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли ларек в Петрозаводске. Видео происшествия было зафиксировано камерой наружного наблюдения. Запись оказалась в распоряжении редакции "Столица на Онего".

На видео заметно, как к ларьку подходят двое мужчин в капюшонах. Они обливают ларек некой жидкостью, поджигают его и затем скрываются с места происшествия.

Видео поджога со второй камеры можно увидеть в паблике "Столицы на Онего".

Судя по зафиксированному времени на видео с камер наблюдения, поджог произошел девятого июня в 00-43.

Ранее сообщалось, что 9 июня в 00.51 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в торговом павильоне в Петрозаводске на улице Максима Горького у дома №11. В 1.06 пожар был ликвидирован. Сгорели стена и кровля на площади 15 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

фото: Сергей Карпухин / ТАСС

"Нет уже больше никакого Ефремова": актер извинился перед семьей погибшего водителя (ВИДЕО)

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения родственникам погибшего в аварии водителя Сергея Захарова и пообещал им помощь.

Запись обращения Михаила Ефремова опубликована на канале "Гражданин Поэт" 12 июня.

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - сказал Ефремов

Актер пообещал оказать помощь родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

"Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, - заявил он. Актер также пояснил, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить", - сказал актер.

Он заявил, что не намерен пытаться избежать ответственности.

"Знаю, многие думают, что меня как артиста будут "отмазывать". Нет, "отмазываться", включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела", - заявил Ефремов.

"Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", - заявил он.

Автокатастрофа с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров получил многочисленные травмы и умер в больнице.

По данным прокуратуры, актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении Михаила Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. По делу о незаконном сбыте наркотиков Ефремов проходит свидетелем.

Должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона? Опрос "Столицы на Онего" доступен по ссылке.

фото: страница правительства РК / ВК

Парфенчиков прогнозирует рост числа выявленных заражений COVID-19 среди вахтовиков в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о вероятном росте числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовых рабочих в регионе

Артур Парфенчиков считает, что коронавирус будет в дальнейшем подтвержден у вахтовиков, которые на данный момент находятся в условиях обсерватора. Об этом губернатор заявил в соцсети.

"За минувшие сутки в Карелии подтвердились 23 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 5 – в Петрозаводске, по одному – в Лахденпохье и Костомукше, еще 6 случаев – среди вахтовых рабочих Белопорожских ГЭС. Полагаю, что количество выявленных инфицированных и больных среди вахтовиков в ближайшие дни будет продолжать расти в результате медицинского контроля за сотнями лиц, находящимися на обсервации. Кроме того, коронавирус выявлен в Беломорске у 10 человек", - заявил Парфенчиков.

Напомним, в Карелии произошли вспышки заболевания COVID-19 на стройплощадке Белопорожских ГЭС и в вахтовом городке дорожных рабочих компании "ВАД".

фото: Столица на Онего

Одиночный пикет в защиту арестованного оппозиционера Платошкина прошел в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии мужчина вышел с плакатом в защиту политика и видеоблогера Николая Платошкина, которого обвиняют в склонении к участию в массовых беспорядках и распространении фейков.

Мужчина с плакатом "Свободу Николаю Платошкину" вышел на улицу в центре Петрозаводска. Он развернул плакат, находясь на развилке дорог вблизи площади Кирова. По информации очевидца, акция протеста быстро привлекла внимание сотрудников МВД. Полицейские направились к участнику акции.

Николай Платошкин - заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, оппозиционный политик и видеоблогер. Платошкин ведет популярный канал на ютубе и является лидером движения "За новый социализм". Сообщалось, что в последнее время он выступал за отставку президента, досрочные выборы и собирался со своими сторонниками проводить уличные акции. В частности, Платошкин критиковал повышение пенсионного возраста и выступал против принятия поправок в Конституцию, которые в том числе предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Платошкина по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Ранее житель лесного карельского поселка провел пикет у правительства республики с требованием к главе Карелии лично разобраться с оплатой услуг регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

фото: стопкоронавирус.рф

Карелия получила "зеленый свет" для выхода из режима ограничений после COVID-19

Сайт "Стопкоронавирус.рф" опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

На сайте "Стопкоронавирус.рф" опубликована карта выхода регионов из самоизоляции. Карелия находится на втором этапе выхода из режима ограничений.

Этапы выхода из ограничений обозначены разными цветами. Регионы, находящиеся в наиболее жестких условиях, помечены темно-оранжевым цветом, а территории, где ограничений практически нет, — темно-зеленым. Карелия помечена светло-зеленым цветом, что означает второй этап выхода из ограничительного режима.

Предполагается, что огранчиения могут быть сняты поэтапно. За это время должно произойти восстановление работы предприятий и организаций.

Готовность региона к выходу из режима ограничений определяется по коэффициенту распространения инфекции, вычисляемому как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием. В качестве дополнительных показателей учитываются уровень летальности от коронавируса, заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем прошлых лет и доля людей, имеющих иммунитет к COVID-19.

По данным на 13 июня число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 800 человек.

фото: Республика Карелия / ВК (скриншот видео)

Как в Петрозаводске пели гимн России (ВИДЕО)

Жители Карелии исполнили гимн в честь празднования Дня России.

Гимн был исполнен 12 июня, в пятницу. Клип был размещен в паблике "Республика Карелия".

"В 70 городах и поселках республики люди пели гимн нашей страны. По предварительным подсчетам к акции присоединились 600 дворов в разных уголках Карелии. В Петрозаводске гимн звучал из динамиков на улицах города и в живом исполнении - на Древлянке у торгового центра "Столица"", - сообщили авторы ролика.

Ранее сообщалось, что немногочисленные жители столицы Карелии поддержали всероссийскую акцию по исполнению гимна страны в День России у "Птицы счастья".

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков поделилися впечатлениями от ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил обновленный железнодорожный вокзал и оценил предварительный результат ремонтных работ.

По мнению Парфенчикова, реконструкция позволила сохранить исторический облик здания и при этом сделать его красивым и удобным для пассажиров.

"Уже завершен ремонт инженерных систем и основных помещений, в том числе залов ожидания, билетно-багажного центра и кассовых залов. Важно, что в здании скоро заработает лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь попасть в зал ожидания и выйти на платформу, которая в прошлом году стала выше, будет гораздо легче. Также идут работы по организации парковки вблизи вокзала. Сейчас строятся два павильона для досмотра пассажиров и завершается реставрация шпиля. Многие помнят знаменитый ресторан, который находился в здании вокзала. Теперь на его месте будет современный бизнес-зал", - сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

Глава региона заявил, что на данный момент продолжается строительство пешеходного моста над железнодорожными путями. Новая конструкция будет разделена на две части: для прохода через пути и к платформам. Для этого построят спуски и лифты, а для безопасности с обеих сторон от железной дороги установят прозрачный 3D-забор, пояснил он.

Также идёт ремонт павильона на вторую платформу и реконструкция стоящего рядом с вокзалом исторического локомотива, которой занимаются специалисты петербургского "Музея железных дорог России", рассказал Парфенчиков.



"Ещё один объект, который обновляется благодаря поддержке Российских железных дорог, это пешеходный тоннель в районе улицы Максима Горького. Работы близки к завершению: стены облицованы плиткой, скоро в тоннеле появится освещение, а на прилегающей территории – асфальт", - добавил он.

"Все внутренние и наружные работы на железнодорожном вокзале планируется закончить в третьем квартале этого года. Уже открылся зал ожидания, вестибюль и санитарные комнаты, включая туалет для маломобильных пассажиров, а также пешеходный тоннель для перехода на вторую платформу", - заключил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, как платная парковка у ЖД-вокзала в Петрозаводске спровоцировала большие пробки в центре города.

фото: Столица на Онего

"Коронавирусный карантин настиг нас очень не вовремя"

Ресторатор из Петрозаводска Роман Ли рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе, и что ждет карельский общепит.

В начале июня правительство Карелии сняло ограничения с деятельности предприятий общественного питания, введенные республиканскими властями более двух месяцев назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Петрозаводске открылись многие популярные кафе и рестораны, однако наплыва публики в них пока не наблюдается.

"Столица на Онего" встретилась с одним из известных карельских рестораторов Романом Ли и попросила его поделиться своими мыслями о том, почему горожане не спешат занимать столики.

– А Вам самому приходится экономить? На что Вы жили во время вынужденного простоя?

– Ну, банки же постоянно всем названивают с предложениями кредитов. До этого кризиса я ими не пользовался, но поскольку кафе мое не работало, а уж прямо большого запаса личных накоплений у меня не было, пришлось взять деньги в долг. Я еще ремонт делал в кафе недавно, так что коронавирусный карантин настиг нас очень не вовремя.

Да и, на самом деле, в общепите все давно уже не очень хорошо. Когда ввели санкции в 2014 году – упал выбор поставщиков продукции, естественно, выросли закупочные цены. Когда происходили резкие скачки курса рубля – то же самое. Любой человек, приходя в магазин, видит, что цены на товары все время растут. Соответственно, у нас растет себестоимость. До сих пор просто не было острой фазы, однако в плавном кризисе, который постоянно съедает прибыль, мы находимся уже несколько лет.

Полный текст интервью читайте далее.

фото: Михаил Охлопков / ВК

Новый метод диагностики COVID-19 освоили в Карелии

В Беломорской ЦРБ первыми освоили диагностику ковидной инфекции методом иммуноферментного анализа, сообщили в Минздраве республики.

Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что в Беломорской больнице начал применяться новый метод диагностики коронавируса. Об этом министр рассказал в соцсети.

"В Беломорской ЦРБ первыми освоили диагностику ковидной инфекции методом ИФА (иммуноферментного анализа). В остальных наших лабораториях, работающих с ковид, применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), который позволяет выявить присутствие вируса в организме, для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Исследование ИФА проводится по крови, с его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет", - рассказал Охлопков.

Министр сообщил, что двое сотрудников больницы были отстранены от работы, поскольку в ходе тестирования у них были обнаружены антитела.

"С 5 июня начато тестирование работников Беломорской ЦРБ методом ИФА. Обследовано 107 человек. Два человека с IgM отстранены от работы, так как анализ показал наличие антител, в больнице проведена дезинфекция", - заключил глава Минздрава Карелии.

По данным на 13 июня число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 800 человек.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Как бутафорский финский концлагерь в Карелии оказался в центре скандала

Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".

История вокруг строительства в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" грозит обернуться громким скандалом для детского благотворительного фонда "Открытые возможности", который реализует этот проект на средства президентского гранта.

Против проекта, нацеленного, по утверждению его заявителей, на "запуск механизма восстановления исторической памяти", выступили известные общественники Кондопожского района, где планируется воссоздать переселенческий лагерь времен финской оккупации Карелии. В их числе оказались и бывшие узники финских и германских лагерей.

Подробности читайте далее.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА, ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И НАШЕСТВИЕ МЕДВЕДЕЙ В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус не отступает



со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовом городке в Карелии

За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай. Из-за вспышки COVID-19 в вахтовом поселке АО "ВАД" в Сортавальском районе число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 783. Накануне вечером глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил об эвакуации ковид-положительных работников АО "ВАД" из городка дорожников в поселке Пуйккола. Медики в течение двух дней будут проводить забор биоматериала у жителей поселка Пуйккола, рядом с которым зафиксирована вспышка COVID-19 в вахтовом городке дорожников.

Также разрастается очаг коронавирусной инфекции в Муезерском районе: в поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, выявлено еще 7 заболевших.

Помимо коронавируса, в Карелии продолжает обострятся ситуация с заболеванием пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 598 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Несмотря ни на что



© Авиапредприятие

Открыт въезд в бывшую зону очага заражения коронавирусом в Олонецком районе Карелии

Контрольно-пропускной пункт на въезде в Видлицу и Ильинское прекращает свою работу, сообщили в правительстве Карелии.

Глава Карелии разрешил открыться паркам культуры и отдыха

Артур Парфенчиков разрешил принимать посетителей на открытом воздухе.

В Карелии открыли для туристов все объекты туристического показа

С 9 июня все туробъекты, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек, сообщил глава республики.

Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены

Уже с июня можно улететь отдыхать в Симферополь, Сочи и Анапу, сообщили на сайте аэропорта "Петрозаводск".

В мире животных



© паблик

Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии

Так, 11 июня в 3.00 на западном борту Центрального карьера "Карельского окатыша" замечена медведица с тремя медвежатами.

В Карелии убили медведя, зараженного опасной болезнью

Косолапого добыли в охотничьих угодьях Войницкого лесничества.

Медведь вышел из леса и лег на трассу в Карелии (ФОТОФАКТ)

Водители сфотографировали лежавшего на дороге большого медведя.

В поисках правды



Столица на Онего

Прокуратура Карелии обжаловала оправдательный приговор полицейским, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова

Республиканская прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен по делу сотрудников городской полиции, обвиняемых в халатности при розыске Антона Ипатова.

Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским

Родственники пострадавшей стороны по делу Ипатова подали апелляционное представление на оправдательный приговор, который был ранее вынесен сотрудникам полиции Петрозаводска, обвиняемым в халатности при розыске Ипатова.

В Карелии состоится суд над сутенершей

В Петрозаводске девушка предстанет перед судом за организацию занятия проституцией, сообщили в прокуратуре Карелии.

Скромно о главном, или 100-летие Карелии прошло



© РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава Карелии похвастался перед президентом России качеством дорог в регионе

Артур Парфенчиков заявил на встрече с Владимиром Путиным, что некоторые дороги в республике лучше, чем в Финляндии.

Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на проблемные вопросы региона.

Парфенчиков признался Карелии в любви (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.

фото: Столица на Онего

"За последние 10 лет наши пациенты сильно помолодели"

Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев рассказал о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.

Название специальности этого доктора сложно произнести с первого раза. Немногие из нас осознают, что им нужно попасть именно к этому врачу. С полуслова доктора понимают, пожалуй, лишь пациенты, работающие сантехниками. "Что-то засорилось? Нужно почистить, и потечет снова? Хорошо. Когда чистимся?" – говорят сантехники, готовясь к операции. И доктор, надевая рентгеновскую защиту, достает целый арсенал трубочек разных форм и длины, чтобы решить проблему пациента.

Новым героем нашей рубрики "Здравствуйте, доктор", рассказывающей о врачах Карелии, стал заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова, врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Михаил Сергеев.

- К вам чаще попадают люди, страдающие заболеваниями сердца? Ваши пациенты – люди старшего возраста?

- Если говорить про возраст больных, то за последние 10 лет наши пациенты сильно помолодели. Раньше встретить в ангиографии человека до 40 лет было нонсенсом. А в прошлом году у нас были 25-30-летние пациенты с инфарктами. Хотя чаще мы работаем с возрастными пациентами.

Полный текст интервью читайте далее.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Правительство страны одобрило финансирование программы развития Карелии

Федеральное правительство приняло программу развития республики Карелия, которая ставит своей целью, в частности, снижение уровня безработицы и рост доходов населения региона.

Правительство России приняло проект распоряжения о выделении из федеральной казны бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020–2024 годы. Об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства.

"Принятие проекта распоряжения позволит реализовать мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020–2024 годы, направленных на рост объёма инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения, снижение уровня безработицы, рост среднедушевых денежных доходов населения, скорректированных на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, и снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения республик Алтай, Карелия и Тыва", - говорится в пояснении к документу.

Ранее сообщалось, что коронавирус "отправил в нокдаун" экономику Карелии.

фото: Столица на Онего

Мэрия Петрозаводска пообещала очистить от мусора Каменный бор

Администрация столицы Карелии сообщила о результатах деятельности по ликвидации свалок мусора в Петрозаводске.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, на данный момент убраны свалки на улицах Олега Кошевого, Петрова и Фурманова, рядом с Высотным проездом, 3, в парке у озера Четырехверстное.

Всего подрядчики ликвидировали около 40 стихийных свалок в Петрозаводске. Общий объем собранного мусора составил более трех тысяч кубометров, пояснили в администрации города.

В течение июня планируется очистить проезд Дорожников, Комсомольский проспект, Кадетский проезд, парк Каменный Бор, территории в районе улиц Льва Толстого, Хейкконена, Труда, Бесовецкой и других.

Всего в 2020 году планируется убрать более 15 тысяч кубометров отходов, которыми наполнены стихийные городские свалки.

Ранее сообщалось, что несанкционированная свалка загорелась в Петрозаводске

фото: Столица на Онего

Теплое воскресенье ждет жителей Карелии

О погоде на 14 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 14 июня, по республике ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью: +6, +11 градусов, местами до +1 градуса. Днем: +20, +25 градусов.

В Петрозаводске также ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью: +7, +9 градусов. Днем: +21, +23 градуса.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Коронавирус диагностирован за сутки у 8706 жителей России

Общее количество заражений с начала пандемии превысило 520 тысяч человек.

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 520 129 заражений инфекцией.



Среди новых зараженных 34% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России скончались 114 человек с коронавирусом. С учетом новых смертей общее число летальных исходов в стране достигло отметки 6829.



274 641 человек выздоровели после заражения коронавирусом, в том числе 5271 за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Карелии по данным на 13 июня превысило 800 человек.

фото: Молодежный центр "Смена" / ВК (скриншот видео)

Иностранцы от души поздравили жителей Карелии с Днем России (ВИДЕО)

В честь празднования Дня России иностранцы записали видео, где они читают лирику Александра Пушкина и поют "Катюшу".

Молодежный центр "Смена" разместил видеопоздравление с Днем России. Ролик опубликован в сообществе центра. Видео представляет собой дайджест коротких выступлений, во время которых молодые люди читают стихотворения.

"Россию поздравляют наши специалисты, волонтеры, вожатые онлайн-лагерей и участники нашего фестиваля "Этнодружба", - сообщают авторы поста в соцсети.

На видео представители различных государств читают произведения Александра Пушкина, а в финале один из участников клипа исполняет песню "Катюша".

Ранее сообщалось, что юные фигуристки поздравили жителей Петрозаводска с Днем России.

фото: правительство Карелии

Глава Карелии прокомментировал рост заболеваемости пневмонией в регионе

Губернатор Артур Парфенчиков высказался о существующей связи между заболеваемостью внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Парфенчиков на своей странице в соцсети сравнил свежую статистику заболеваемости внебольничной пневомнией с прошлогодними показателями. По его данным, в текущем году болезнь прогрессирует в сравнении с таким же периодом 2019 года.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество внебольничных пневмоний за период с 1 апреля по 12 июня увеличилось с 591 случая до 606. К сожалению, сегодня сравнялось и количество лиц пожилого возраста, заболевших пневмонией, - 349 больных. Ровно столько было и год назад", - заявил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии высказался о связи внебольничных пневомний и коронавируса.

"Рост пневмоний очевидно связан с коронавирусной инфекцией, доля которой среди причин, вызывающих это опасное осложнение, увеличивается. Вместе с тем, количество больных пневмонией, которым потребовалось подключение аппарата ИВЛ, на 12 июня текущего года меньше (44 против 46) в сравнении с аналогичной датой 2019 года. Это свидетельствует об улучшении работы по ранней диагностике пневмоний, безусловного соблюдения протокола лечения на раннем этапе заболевания. Еще раз спасибо нашим медикам!", - сообщил Артур Парфенчиков.

По данным на 13 июня с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы восемь человек. Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 606 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +11 ° …+18 ° 2 м/с СВ 766 мм.рт.ст. 60% день Малооблачно, +18 ° …+20 ° 2 м/с В 766 мм.рт.ст. 38% вечер Ясно, +12 ° …+19 ° 1 м/с В 765 мм.рт.ст. 49% ночь Ясно, +7 ° …+11 ° 1 м/с ЮЗ 766 мм.рт.ст. 63%

фото: ТАСС / Юрий Рыдалев

Четыре пожара произошло в Карелии в День России

Пожары произошли в двух домах, гараже и частной бане.

Как сообщают в МЧС по Карелии, в республике 12 июня произошло четыре пожара, в которых нет пострадавших и погибших.

Так, в Петрозаводске произошло возгорание в частном гараже на улице Перевалочная д. 64. Огнем была повреждена обшивка стены на двух квадратных метрах. Предположительная причина случившегося – аварийный режим работы электрооборудования.

В карельской столице произошел пожар в двухэтажном частном доме по адресу улица Каменогорская д. 43. Была повреждена комната на втором этаже на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

В Петрозаводске также произошел пожар в девятиэтажном доме по адресу улица Кутузова д. 46А. Там повреждены лоджия и кухня на площади 15 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.

В Прионежском районе, в СНТ «Ветерок», на улице Озерная, участок №75 произошел пожар в частной бане. В результате происшествия повреждено огнем чердачное помещение на площади 15 квадратных метров. Предположительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Ранее сообщалось, что неизвестные едва не сожгли дом в Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы поймали пьяного автомобилиста

Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобилиста, который был нетрезв: ему грозит арест или штраф.

Госавтоинспекторы обнаружили нарушителя в селе Чёлмужи Медвежьегорского района. Инцидент произошел 13 июня в четыре часа утра.

Как сообщают в ГИБДД, инспекторы отстранили от управления автомобилем ВАЗ 2121 водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством.

"На водителя составлены административные материалы по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ и ч.3 ст.12.8 КоАП РФ. Нарушитель задержан, ему грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водителей хотят пожизненно лишать прав за езду в пьяном виде.

фото: © сайт Президента Российской Федерации/kremlin.ru

Путин увидел положительную динамику в развитии Карелии

Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие Карелии и поставил задачи, которые необходимо решить.

В День 100-летнего юбилея Карелии президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с главой республики Артуром Парфенчиковым. Впервые часовой разговор руководителей о положении дел в регионе транслировался в прямом эфире на федеральном телеканале "Россия 24". Глава государства обстоятельно обсудил с главой республики как позитивные моменты в развитии региона, так и обозначил ряд проблем, на которые властям стоит обратить пристальное внимание.

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фото: © shutterstock.com

Восемь человек с внебольничной пневмонией госпитализированы за сутки

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, заявили в оперштабе Карелии.

В республике за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией восемь человек. За минувший день летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Об этом информирует оперативный штаб правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.



Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 606 пациентов, 55 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - заявляют в оперштабе.

В Карелии инспекторы отстранили от управления пьяного водителя

Полиция Беломорска остановила автомобилиста, который находился за рулем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел 13 июня ночью, сообщает паблик "Полиция Беломорска".

"Сегодня ночью дорожные полицейские отстранили от управления транспортным средством 34-летнего жителя Петрозаводска. При прохождении освидетельствования установлено, что мужчина пьян. За данное правонарушение водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Решение примет суд", - заявляют полицейские.

Как сообщалось ранее, госавтоинспекторы также обнаружили нарушителя в селе Чёлмужи Медвежьегорского района. Инцидент произошел 13 июня в четыре часа утра.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске рабочие обновляют дорожную разметку

На петрозаводских магистралях продолжают обновлять разметку и устанавливать опоры для дорожных знаков, сообщают в мэрии столицы Карелии.

Сейчас подрядчик ООО "Дорлайн" ведет работы в районах Кукковка и Октябрьский, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Горизонтальная дорожная разметка появится на всех объектах, где меняют асфальтобетонное покрытие. Работы планируется завершить осенью. В рамках гарантийных обязательств, подрядная организация восстановит разметку, нанесенную в прошлом году.

Также в Петрозаводске дополнительно оборудуют пешеходные переходы. В рамках муниципального контракта компания "Онего-Дорзнак" приступила к монтажу опор для установки дублирующих знаков, утверждают в администрации города.

Ранее сообщалось, что на дорогах Петрозаводска нанесут разметку за 15 млн рублей.

фото: @alenaakrasnova Instagram

Невестка Аллы Пугачевой разделась перед камерой (ФОТО)

Алена Преснякова решилась на очень откровенную съемку.

Алена, жена Никиты Преснякова, никогда не отличалась стремлением к хайпу и скандалам. Но желание похулиганить может возникнуть даже у самых скромных барышень. Модель поделилась с публикой очень откровенными снимками, на которых позирует без одежды. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Интимные части её тела были прикрыты нижним бельём и шляпой, так что скандальной эту фотосессию не назовешь. Тем не менее, для Алены — это совершенно новый опыт пикантных съёмок.

Алена объяснила, почему не отказалась от предложения фотографа. Во-первых, она была уверена, что кадры получатся высокохудожественными, а не пошлыми. А, во-вторых, жена Никиты очень гордится тем, как похудела за время карантина. Она хотела запечатлеть свою лучшую форму на память.

"Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства. Тем более, когда на весах минус 6 кг за время карантина", — говорит невестка Аллы Пугачевой.

фото: кадр шоу "Осторожно, Собчак!"

Ксения Собчак помахала рукой из гроба (ФОТО)

Поведение ведущей в очередной раз вызвало оторопь у поклонников.

Ксения Собчак, кажется, просто жить не может без эпатажных выходок. Телеведущая уже каталась в катафалке на своей свадьбе с Константином Богомоловым, на этот раз залезла прямо в гроб. Кадры похоронной процессии были использованы ведущей в её шоу "Осторожно, Собчак!". Телезвезда таким образом поприветствовала своих недоброжелателей — помахала им платочком из гроба. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

"Не дождетесь", — выкрикнула Собчак, откинув крышку и высунувшись наружу.

Кажется, все уже стали привыкать к юмору Ксении, поэтому шоу, которое она устроила, не вызвало скандала. Единственное, поклонники советуют знаменитой блондинке поменьше шутить на тему смерти. Суеверным кажется, что Собчак играет с огнём. "Ой, не играйте в эти игры! Это хорошо не заканчивается", "Как решились в гроб залезть раньше времени?", — волнуются за Ксению фанаты.