Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19

В республике зафиксирована еще одна смерть пациента, у которого был диагностирован коронавирус.

Еще один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Карелии: мужчина, житель Лахденпохского района, 1946 года рождения с тяжёлым сопутствующим заболеванием сердца. Это десятый летальный исход с начала эпидемии в республике. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Подтверждено 39 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16 человек, в Пряже - 1 человек, в Прионежском районе - 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Лоухском районе - 3 человека (поселки Чупа, Малиновая Варакка, Лоухи), в Суоярви – 7 человек, в Костомукше – 4 человека, в Пудожском районе – 6 человек ( поселок Колово – 2, деревня Усть-Река - 1, Пудож - 3).



Выздоровели еще 29 человек: в Петрозаводске - 21, в Сортавальском районе - 1, в Сегежском районе - 1, в Кондопожском районе - 2, в Прионежском районе - 2, в Суоярвском районе – 1.



Также выписан еще 1 строитель Белопорожской ГЭС.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 280,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 486,4 случая, по Северо-Западу – 455,3, сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт.

фото: Столица на Онего

Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения обстоятельств возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней Софии Станиславовны К. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранительные органы продолжают розыск девушки.

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница Мончегорска Мурманской области, находясь в Петрозаводске, выехала на попутном автомобильном транспорте в Санкт-Петербург, откуда 28 июня сообщала родственникам, что у нее все хорошо. После этого София К. на связь не выходила. Ее местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

"По Петрова гоним во дворы": в Петрозаводске произошла погоня за неадекватным водителем (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления водителя, севшего за руль в состоянии наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска разместила в собственном паблике видео погони за водителем, который находился под воздействием наркотика.

"В дежурную группу ОГИБДД Управления МВД России по Петрозаводску поступило сообщение от гражданина о неадекватном поведении водителя иномарки на улице Ключевая. Незамедлительно ориентировка была передана дежурным нарядам ДПС. На улице Кемская автоинспекторы заметили указанный автомобиль и начали его преследование. Законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и увеличил скорость. Во дворах близлежащих домов он высадил пассажиров, продолжил движение, а через некоторое время бросил автомобиль и попытался убежать от автоинспекторов, но был задержан", - сообщили в ГИБДД.

Водителем оказался не имеющий права управления петрозаводчанин 1999 года рождения. Он сел за руль автомобиля, который принадлежал умершему родственнику.

Как информирует Госавтоинспекция, у молодого человека наблюдались невнятная речь и неустойчивые позы. Алкогольное опьянение не подтвердилось. Водитель был доставлен в лечебное учреждение для проведения медосвидетельствования. Проведенное исследование подтвердило наркотическое опьянение.

"В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Также в отношении него составлены материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и нарушение правил перевозки детей. Материалы направлены в суд для принятия законного решения о привлечении водителя к ответственности", - заключили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы Петрозаводска устроили погоню за 16-летним водителем.

фото: Столица на Онего

Истребитель появился на территории президентского училища в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

На территории Петрозаводского президентского кадетского училища в столице Карелии обнаружен самолет.

На фото видно, что истребитель частично разобран. Боевой самолет расположился вблизи главного входа в учебное заведение. Напомним, начальником Петрозаводского президентского кадетского училища является военный летчик Андрей Макаревич.

Ранее сообщалось, что кадет из Петрозаводска попал в Книгу рекордов России.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель вылетел с трассы, спасаясь от "встречки"

Водитель иномарки оказался в кювете после опасного маневра на трассе.

ДТП произошло днем 10 июля в Пряжинском районе, на 379 километре автодороги "Кола", Санкт-Петербург-Мурманск, сообщает Госавтоинспекция республики.

28-летний водитель, управляя автомобилем "Opel Astra", избегая столкновения со встречным автомобилем, выехал на обочину и допустил занос. В итоге автомобилист совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу движения.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля "Opel" и его 34-летний пассажир. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что внедорожники устроили ДТП на проспекте в Петрозаводске.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков поделился снимками трофеев "тихой охоты" в Карелии (ФОТО)

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о своих успехах в лесу.

Парфенчиков разместил в соцсети сники, сделанные, вероятно, во время похода за грибами и предложил читателям своей страницы рассказать о своих аналогичных успехах.

"Друзья, а какой "урожай" у вас? Делитесь в комментариях трофеями "тихой охоты" или успехами на даче! Хороших выходных!", - пожелал губернатор.

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером среди самых грибных регионов России.

фото: Столица на Онего

"Мы так и не увидели ни оригинала этого документа, ни его аутентичной копии!"

Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции".

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

Подробности читайте далее.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому разрешается возобновление работы бассейнов, закрытых из-за распространения COVID-19, а также допускается проведение ряда спортивных мероприятий.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о подписании распоряжения, которое снимает ряд ограничений, введенных в Карелии из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, с 10 июля разрешается возобновление деятельности бассейнов. "Но только при соблюдении требований Роспотребнадзора", - подчеркнул Парфенчиков.

С этого же дня в республике можно проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе, выполнение нормативов ГТО), число участников которых не более 50. Раньше это число ограничивалось 20 участниками.

"В отдельных случаях в спортивных и физкультурных мероприятиях могут принимать участие и более 50 человек, но это должно быть согласовано с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Карелии", - добавил глава региона.

Парфенчиков также заявил, что С 13 по 26 июля работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, вновь могут оформить электронные больничные.

В конце мая Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии.

"Они же меня ждут, и я не могу не прийти"

"Столица на Онего" провела один день с социальными работниками - теми, кто заменяет одиноким семью, помогает пожилым и больным людям.

Валентина Гречнева – соцработник на дому с 18-летним стажем. Обслуживает поселки в Пряжинском районе Карелии, где и сама живет. Каждый день в любую погоду она добирается до своих бабушек, которые находятся в разных деревнях, и привозит им все, что нужно, - продукты, воду, лекарства. Наматывает по 15-20 километров через лес и озеро. Летом ездит на велосипеде, зимой – на автобусе или попутным транспортом. Иногда даже пешком.

"Понимаете, они же меня ждут, и я не могу не прийти. Даже если погода плохая, или в лесу медведь ходит. Потому что они расстроятся, и будут думать, что случилось, - рассказывает Валентина Ивановна. – В нашей работе без души, без сердца – нельзя. И мне самой светло и радостно, от того, что меня ждут, а наши бабушки и дедушки уверены, что социальные работники не подведут".

Подробности читайте далее.

фото: © ГИБДД Карелии

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей.

По мнению авторов инициативы, наказание за проезд на красный свет должно оцениваться не в тысячу, а в пять тысяч рублей. Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас это правонарушение "стоит" две тысячи. Об этом рассказал руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.

Как представители организации оценили штрафы за превышение скорости, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

За сутки в России умерли 188 человек с COVID-19

За день в стране подтверждено 188 летальных случаев с COVID-19, информирует сайт "Стопкоронавирус.рф".

В России за весь период от коронавируса умерло 11205 человек, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период выписано по выздоровлению 497 446 человек. За минувшие сутки - 8378 человек.

За последние сутки в России выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах. За все время выявлено 720 547 случаев болезни.

По данным Роспотребнадзора, за все время проведено свыше 22,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс. 896 человек.

По данным на 11 июля в Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 15 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ДМИТРИЕВА, ДВЕ СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19 И НАВКА НА ОСТРОВЕ КИЖИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима

Гособвинение запросило для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери, 15 лет колонии строгого режима.

После завершения прений сторон на процессе по "делу Дмитриева" обвиняемый выступил с последним словом.

Приговор п делу Дмитриева огласят в Петрозаводске 22 июля.

В Карелии зафиксирован девятый летальный случай пациента с коронавирусной инфекцией



© Валерий Шарифулин/ТАСС

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Жена пресс-секретаря Путина побывала в Карелии (ФОТО)

Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи". Татьяна Навка выложила очередную серию снимков с острова Кижи в Карелии

Суд да дело

Верховный суд Карелии решит, отменить либо нет оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии рассмотрит апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским.

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

Розыск

Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым

Молодой мужчина, который 5 июля выехал в сторону Деревянного и пропал, найден мертвым в Ленобласти.

Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии

Пожилые супруги пропали без вести, оправившись на лодке на рыбалку. Спасатели обнаружили в Лахденпохском районе тело пенсионерки из Петербурга, поиски ее супруга продолжаются.



МВД Карелии

Для поиска пропавшего у дачного поселка в Карелии пенсионера нужны добровольцы

Третьи сутки под Петрозаводском ищут пропавшего без вести 80-летнего мужчину, который страдает потерей памяти.

Мужчина ушел из дачного кооператива в Карелии и не вернулся. Поисковики собираются 11 июля для проведения поисковых работ в лесной зоне в районе поселка Орзега. Необходима помощь добровольцев.

Туризм в действии

Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов

В сложившейся эпидемиологической обстановке организованные группы приезжающих могут находиться в торговых точках в определенные часы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" №827/828 по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе, сообщили в пресс-службе ОЖД.

фото: pixabay.com / Hans

Житель Карелии стал очевидцем ужина бобра (ВИДЕО)

На севере Карелии дикий зверь плавал по водоему и лакомился кувшинками.

В Сети появилось видео, автор котрого запечатлел, как бобр передвигается по водоему и ест. По данным очевидца, зверь питался кувшинками. Сообщается, что ролик снят в поселке Тунгозеро, Лоухского района республики. Видео размещено в паблике "Живу в Карелии".

"Заснял, как бобёр ужинает. Всегда думал что они рыбой питаются, а тут такое", - написал автор.

Ранее сообщалось, что появились снимки бобренка, которого спасли в нацпарке Карелии.

Ремонт набережной Онего ведется в Петрозаводске: рабочие добрались до Ротонды

Как сообщают в городской мэрии, рабочие ведут реконструкцию Онежской набережной более чем на 30 участках.

В Петрозаводске идет ремонт Онежской набережной. ООО "ОнегоСтрой" ведёт работы на 36 разных участках. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

"К сегодняшнему дню подрядчик демонтировал облицовочное покрытие Ротонды, а также мощение в створе проспекта Ленина. Уже отремонтировали основание площадки у скульптуры "Тюбингенское панно". Другое основание – на участке у причала возле Петровской площади – подготовили под засыпку. На неё впоследствии уложат брусчатку. Уже проведены лабораторные испытания плотности оснований. Помимо этого, начался ремонт провалов в теле набережной", - сообщают в мэрии Петрозаводска.

Строительный контроль осуществляет ООО "Специализированный застройщик "Стройинвест КСМ".

Реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В 2020 году планируется восстановить декоративный участок её верхней части от эспланады до пешеходного тротуара, отремонтировать каменную облицовку Ротонды, заменить покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично будут устранены провалы в теле набережной, благоустроены дорожки и подход к галерее современного искусства. На втором этапе, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной. Его планируется провести в следующем году, обещают в мэрии.

Ранее сообщалось, что благоустроенный сквер на набережной Петрозаводска превратили в помойку.

фото: img.amur.info

В Карелии грабитель-алкоголик залпом осушил похищенную у жертвы бутылку водки

Житель Калевальского района стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел из-за своей страсти к водке, туалетной воде и женским духам, которые он употреблял внутрь.

В середине апреля в полицию поступило заявление от жителя поселка Боровой. Он сообщил, что в его квартиру зашел посторонний и открыто похитил спиртное. Об этом сообщает сайт карельской полиции.

Выяснилось, что потерпевший находился дома один, входная дверь была не заперта. Внезапно к нему ворвался малознакомый гражданин и схватил стоявшую у дивана бутылку водки. Хозяин попытался выгнать незваного гостя, но тот выпил спиртное до дна и только после этого скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

В ходе следствия установлена его причастность еще к двум преступлениям. Так, в начале апреля страдающий алкогольной зависимостью мужчина незаконно проник еще в одну квартиру и похитил флакон женских духов. На улице он употребил спиртосодержащую продукцию, но этого оказалось мало. Тогда он зашел еще в один чужой дом и вынес из прихожей принадлежащую хозяйке туалетную воду. Пропажу женщина обнаружила не сразу.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж), а также частью 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Калевальского района, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что жители Карелии попались на краже водки, одежды и колбасы.

фото: Валерий Поташов

Как охотничьи угодья района Карелии стали общедоступными

Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий в Калевальском районе Карелии перешли в категорию общедоступных.

Арбитражный суд Карелии рассмотрел иск Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов к республиканскому министерству природных ресурсов и экологии, которое занимается распределением охотничьих угодий в регионе. Собственно, иск КРОООиР и касался охотничьих угодий, которыми до недавнего времени распоряжалась эта общественная организация в Калевальском национальном районе.

В начале нынешнего года у нее закончилась долгосрочная лицензия на закрепление угодий площадью более 170 тысяч гектаров в окрестностях поселков Калевала и Кепа. КРОООиР обратилось в карельской Минприроды с заявлением о заключении охотхозяйственного соглашения, которое позволило бы ей и дальше пользоваться этими угодьями. Однако в своем заявлении организация указала их новые границы, и это стало формальным поводом республиканским властям отказать КРОООиР в закреплении за ней охотничьих угодий в Калевальском районе.

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фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей о камерах на федеральной трассе

На федеральной автотрассе в Карелии организована зона контроля скоростного режима протяженностью пять километров.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, на 366 и 371 километрах федеральной автодороги "Кола" работают камеры, определяющие скорость движения автомобилей.

"Достаточно двух фотографий, на которых зафиксировано точное время проезда каждой из камер, и далее компьютерная программа по GPS-координатам и времени, за которое автомобиль проехал указанный участок, вычисляет, нарушил водитель скоростной режим или нет. В случае наличия нарушения сотрудник Центра автоматической фиксации административных правонарушений выносит постановление на собственника транспортного средства", - предупреждают в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что камеры появились в отремонтированном тоннеле около ж/д вокзала в Петрозаводске.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +13 ° …+16 ° 2 м/с ЮВ 753 мм.рт.ст. 90% день Дождь, +17 ° …+18 ° 2 м/с ЮВ 749 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой дождь, +16 ° …+19 ° 5 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 83% ночь Небольшой дождь, +14 ° …+16 ° 4 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 90%

фото: © управление пресс-службы главы Карелии

Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал очередную смерть пациента с диагностированным коронавирусом и попросил жителей региона беречь пенсионеров.

Парфенчиков заявил в соцсети, что врачи не смогли спасти пожилого пациента с COVID-19, смерть котрого была ранее зафиксирована.

"Друзья, к сожалению, число жертв коронавируса в нашей республике увеличилось. Скончался еще один человек с положительным тестом на ковид – это житель Лахденпохского района 1946 года рождения с тяжёлым сопутствующим заболеванием сердца. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Это уже десятый летальный исход с начала эпидемии в республике", - сообщил губернатор.

Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров, входящих в группу риска в условиях распространения коронавируса.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким и еще раз обращаюсь ко всем жителям: берегите своих пожилых родственников. Люди старше 65 лет – по-прежнему самая уязвимая для коронавируса группа", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска установили светофоры рядом со школой на Кукковке

На улице Генерала Фролова вблизи средней школы № 5 установили транспортные и пешеходные светофоры.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

На улице Генерала Фролова установили светофорный объект и знаки "Пешеходный переход". Участок дороги на Кукковке, неподалёку от средней школы № 5, оборудовали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На прилегающей к переходу территории продолжаются работы по благоустройству, пояснили в администрации.

"Всего в рамках нацпроекта в 2020 году безопаснее станут четыре участка петрозаводских дорог. Светофорные объекты планируется установить на пересечении улиц Ватутина, Пирогова и Пархоменко, на набережной Варкауса в районе пересечения с Московской улицей, на пешеходном переходе на Ключевой улице в районе пересечения с улицей Сусанина и на улице Генерала Фролова в районе дома № 14", - говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее сообщалось об установке светофора на участке, где дачники выезжают из города

фото: Суоярвский район / ВК

Город в Карелии преображается, благодаря благоустройству

В Суоярви продолжаются работы по благоустройству, благодаря которым меняет облик центр города.

Два проекта по созданию комфортной городской среды выполнили ООО "КарелСтройУправление" и "РК "Основа". Об этом сообщает паблик "Суоярвский район".

Новая тротуарная плитка выложена на улице Ленина возле кинотеатра. Установлены скамейки для отдыха и урны. Территорию украсили светильниками.

Сейчас продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Выбраны два объекта: строительство новой лестницы у библиотеки и обустройство внутреннего двора Суоярвской средней школы. Выполняет работы по двум контрактам ООО "Фаза". Их стоимость соответственно 1 миллион 400 тыс. рублей и 2 миллиона 200 тыс. рублей. Ведется демонтаж старой лестницы. На ее месте будет построена новая с перилами и освещением.



В дальнейшем планируется обустроить пешеходную зону и сделать освещение по улице Ленина в сторону дома № 45.

Во дворе школы снято покрытие, идет подготовка площадки для укладки тротуарной плитки. Там также будут установлены скамейки и урны. Сейчас, когда в школе идут экзамены, работа приостанавливается. К концу июля по условиям договора оба объекта должны быть завершены.



Ранее сообшалось, что идея правительства республики приватизировать Суоярвский хлебозавод нашла поддержку депутатов профильного комитета Заксобрания Карелии.

фото: © fotolia.com

Мошенник притворился секретным военным и обманул жителя Петрозаводска

Злоумышленник представился представителем секретных войск, после чего обманул мужчину, согласившегося сдать ему квартиру.

В отдел петрозаводской полиции обратился 50-летний гражданин. С его банковской карты были похищены порядка 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснилось, заявитель разместил на одном из сайтов объявление о том, что сдает квартиру. Ему перезвонил мужчина, который рассказал, что является военным. Он пояснил, что служит в секретных войсках и нуждается во временном жилье.

Мошенник предложил арендодателю оформить сделку без документального сопровождения и сразу получить предоплату в размене 20 тыс. рублей. Для этого требовалось дойти до банкомата, рассказывают в полиции.

Не вникая в суть происходящего, мужчина выполнил все необходимые манипуляции. Он продиктовал злоумышленнику данные для входа в свой личный кабинет. После этого на его телефон пришло уведомление о том, что от его имени пытаются оформить кредит на 115 тыс. рублей. Потерпевший обратился за помощью в банк и успел отменить заявку. Тем не менее, аферисты успели списать с его счета 9500 рублей.

По заявлению мужчины проводится проверка, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули хоккеиста из Карелии.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Глава Карелии запретил въезд в республику детских групп из других регионов

Артур Парфенчиков ввел запрет на въезд в Карелию групп детей из других регионов в целях противодействия распространению коронавируса.

Об этом Парфенчиков сообщил у себя в соцсети.

"Что касается летней оздоровительной кампании, то мы вводим запрет на въезд организованных групп детей для отдыха и оздоровления из других регионов. При этом делаем исключение: запрет не относится к детям, проживающим в Арктической зоне нашей страны. Детские лагеря палаточного типа в этом году работать не будут. Такие решения мы приняли в связи с постановлением Роспотребнадзора", - заявил губернатор, сославшись на подписанное им распоряжение.

Изменения произойдут также в работе дежурных групп в детсадах, отметил Парфенчиков

"Посещать дежурные группы в детских садах теперь могут дети, выезжавшие за пределы своего города или района, а также контактировавшие с людьми, которые приехали из других населенных пунктов республики", - заключил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона до 1 января 2021 года. Исключение сделано лишь для жителей Арктической зоны. Также на фоне пандемии коронавируса введен запрет на массовые мероприятия во всех учреждениях для несовершеннолетних: лагерях, школах, детских садах, кружках и т.д. Лагерям запретили организовывать для детей отдых в палатках. Сотрудники детских домов и интернатов не смогут пускать на свою территорию посторонних.

Ранее Парфенчиков рекомендовал горожанам повременить с семейными встречами.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ночные дожди ожидаются в Карелии в воскресенье

О погоде на 12 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По республике 12 июля, в воскресенье, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке местами сильный, в отдельных районах - грозы.

Ветер западный,северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: +8, +13 градусов. Днем: +17, +22 градуса.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

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фото: Столица на Онего

Что происходит с "мусорной реформой" в Карелии

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин рассказал о ходе реализации "мусорной реформы" в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.

В прошлом году тема мусорной реформы была одной из резонансных в республике. Обсуждение территориальной схемы обращения с отходами шло бурно. Властям республики пришлось отказаться от планов по строительству мусоросжигающего завода возле Кондопоги. Но после принятия территориальной схемы в декабре прошлого года о мусорной реформе в регионе как будто забыли. Никаких прямых линий главы Карелии, никаких сообщений от Минприроды, отвечающему с 1 января 2020 года как за сортировку, так за сбор мусора в регионе, в течение полугода не было.

Чтобы узнать, что происходит с мусорной реформой в Карелии, мы обратились к министру природных ресурсов и экологии республики Алексею Щепину.

Подробности читайте далее.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Семь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией за сутки

Оперштаб Карелии сообщил очередные подробности о госпитализации пациентов, у которых диагностирована внебольничная пневмония.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 857 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

За день госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии семь человек. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19, напоминают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков поздравил с днем рождения главного куратора подготовки Карелии к юбилею

Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление в адрес секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который курировал подготовку Карелии к юбилею.

Парфенчиков назвал Патрушева "другом нашей республики, который честно укажет на ошибки и тут же поможет их исправить". Губернатор отметил вклад секретаря Совбеза в подготовку к юбилею Карелии.

"Николай Платонович тесно связан с Карелией. В начале 1990-х годов он был министром безопасности республики, а с 2013 года возглавляет государственную комиссию, созданную указом президента России, по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия. Постоянное внимание комиссии и лично Николая Патрушева помогли нам решить многие задачи. Среди наиболее сложных и масштабных — строительство нового терминала аэропорта, президентского кадетского училища, перинатального центра, возрождение Онежского судостроительно-судоремонтного завода, открытие училища Олимпийского резерва и другие", - написал Артур Парфенчиков.

Глава региона напомнил, что за заслуги перед Карелией и ее жителями, большой вклад в социально-экономическое развитие региона, Николай Патрушев награжден орденом "Сампо".

Ранее сообщалось, как Николай Патрушев подвел итоги семилетней работы Госкомиссии.

фото: Снимок, сделанный группой Дятлова в последнем походе / wikipedia.org

Прокуратура озвучила причину гибели легендарной группы Дятлова

Представители прокуратуры назвали лавину причиной гибели туристов на перевале Дятлова.

Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.

"Группа ушла на 50 метров (от палатки. — ред.), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. <...> Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50", — пояснил Курьяков.

По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер. Потом они попытались вернуться и найти ее, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов, добавил Курьяков.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", — заключили в Генпрокуратуре.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, и привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Курьяков отметил, что документов, собранных в рамках уголовного дела в 1959 году, оказалось достаточно, чтобы "наиболее вероятно" определить причину происшедшего с туристами на перевале Дятлова.

фото: Константин Грошин / Коммерсантъ

Акция против ареста губернатора Фургала собрала от 30 до 35 тысяч человек (ВИДЕО)

В Хабаровске сегодня состоялось стихийное шествие, переросшее в митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По разным оценкам, в акции приняло участие от 30 до 35 тыс. человек. По данным МВД — от 10 до 12 тыс. человек. Об этом информирует "Коммерсантъ". Как сообщили изданию в мэрии, заявок на проведение акции не поступало.

Работники муниципалитета огородили площадь им. Ленина (главную в городе) и разместили объявление о том, что 11 июля тут намечены дезинфекционные мероприятия в связи с профилактикой коронавируса. Митингующие собирались возле памятника Ленину, и когда их количество превысило примерно 1 тыс., они прорвались через ограждение и заполнили площадь.

Далее люди пошли колонной по расположенной на возвышенности центральной улице, дошли до ее конца, спустились и перешли на улицу на другой сопке. Когда голова колонны приближалась к площади Славы, ее хвост в точке выхода все еще пополнялся новоприбывшими. При этом люди также выходили с примыкающих улиц. В итоге колонна вернулась на площадь им. Ленина.

Во время шествия люди скандировали лозунги: "Это наш край!", "Мы здесь, власть!", "Уходи, Москва!", "Свободу Фургалу!", "Я/мы — Фургал", "Наш выбор — Фургал!" и др. Лозунги сопровождались гулом сигналом водителей, которые остановили свои автомобили вдоль дорог, чтобы пропустить митингующих. Движение в центре было парализовано, но возмущения водителей не отмечалось.

Полицейские в ход акции не вмешивались, никого не задерживали. По ходу движения колонны митингующих стояло только несколько экипажей ГИБДД.

В конце шествия из Белого дома на площади им. Ленина к митингующим вышел первый зампред краевого правительства Владимир Хлапов, но понимания у народа не встретил,— его освистали. Вышедшая пресс-секретарь губернатора Надежда Томенко поблагодарила собравшихся за поддержку и призвала не допускать агрессии в своих действиях.

Далее прозвучало несколько выступлений горожан в поддержку Сергея Фургала. Предлагалось подписать петицию в адрес правительства и президента РФ.

По версии следствия, Сергей Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Рассматривается дело об убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори.