Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии коронавирус унес жизнь еще одного человека

В госпитале для ветеранов войн скончался пожилой мужчина, у которого был обнаружен COVID-19

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался петрозаводчанин 1939 года рождения, имевший сопутствующие заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Также подтверждены 33 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 20 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Суккозеро), в Беломорском районе – 4 человека (поселок Золотец – 3, поселок Новое Машезеро – 1), в Олонецком районе – 2 человека (Олонец и деревня Мегрега), в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 3, поселок Кааламо – 1), в Прионежском районе – 1 человек (м. Пиньгуба).

Выздоровели еще 42 человека: в Петрозаводске – 17, в Кондопожском районе – 11, в Олонецком районе – 1, в Пряжинском районе – 2, в Костомукше – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Суоярвском районе – 2, в Беломорском районе – 1.

Ранее сообщалось, что в ноябре россиян начнут прививать от коронавируса.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Госавтоинспекция сообщила подробности страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО)

Молодой водитель автомобиля "ВАЗ", не имеющий прав, протаранил "Toyota Land Cruiser" и оказался в больнице.

В пятницу, 4 сентября, в 15:10 на Карельском проспекте в районе дома 5а 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2115", не имея права на управление транспортным средством, не убедившись в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Toyota Land Cruiser". Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

В результате ДТП водитель "ВАЗ 2115" получил травмы и был доставлен в БСМП Петрозаводска.

Ранее было опубликовано видео столкновения.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК / скриншот видео компании "Ситилинк"

Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сотрудников Росгвардии попал в ДТП на кольцевом участке дороги в столице Карелии.

Столкновение произошло в пятницу, 4 сентября, на Кукковском кольце в Петрозаводске. Машина Росгвардии въехала на кольцевую часть дороги и протаранила передвигавшийся в попутном направлении автомобиль.

Видео происшествия было зафиксировано камерой наблюдения компании "Ситилинк". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Джип очень старался увернуться, даже от перестроения отказался, но росгвардейцы - ребята тертые, от них просто так никто не уходил", - написал автор поста в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы поймали жителя Петербурга с гвоздодером в руках.

фото: © паблик Вконтакте "Музей "Кижи"

Жительница Карелии эффектно выступила на шоу "Голос" (ВИДЕО)

Замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина успешно дебютировала в шоу "Голос. 60+".

Ирина Аникина исполнила песню "Белая лебедь - подруга весны" во время слепого прослушивания на шоу "Голос. 60+", которое транслирует "Первый канал".

Запись выступления участницы из Карелии появилась в Сети.

В знак одобрения на "красную кнопку" нажали члены жюри Елена Ваенга и Лев Лещенко.

Участие в проекте "Голос", говорила ранее Ирина Аникина, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК / скриншот видео компании "Ситилинк"

Росгвардия прокомментировала последствия аварии с участием служебной машины в Петрозаводске

В Росгвардии заявили, что в момент аварии сотрудники направлялись на вызов по сообщению о сработавшей тревожной сигнализации.

Управление Росгвардии по республике Карелии сообщило "Столице на Онего", что после ДТП в Петрозаводске, в котором принял участие служебный автомобиль, ведомство проводит служебную проверку.

В момент аварии экипаж направлялся на вызов из-за сработавшей сигнализации, пояснили в Росгвардии.

"4 сентября в Петрозаводске экипаж вневедомственной охраны ехал на сработку тревожной сигнализации с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. На пересечении Комсомольского и Лесного проспектов произошло столкновение служебного автомобиля вневедомственной охраны с гражданским транспортным средством. В результате ДТП пострадавших нет. Проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в заявлении Росгвардии.

Напомним, столкновение произошло в пятницу, 4 сентября, на Кукковском кольце в Петрозаводске. Машина Росгвардии въехала на кольцевую часть дороги и протаранила передвигавшийся в попутном направлении автомобиль. Происшествие было зафиксировано камерой наружного наблюдения.

фото: Валерий Поташов

"Маски в Швеции почти никто не носит"

Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.

В конце августа специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро высказался в поддержку шведской стратегии борьбы с коронавирусом, которая прежде подвергалась острой критике как в России, так и в Европейском союзе. Доктор Набарро отметил ставку властей Швеции на сознательность населения, которая позволила им не вводить cерьезных ограничительных мер, и сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой стране выглядит более благополучно, чем во многих государствах, где действовал жесткий карантин.

"Столица на Онего" поговорила с бывшим петрозаводчанином Никитой Михайловым, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, и попросила его поделиться собственными впечатлениями от "шведской стратегии".

"Маски в Швеции почти никто не носит. Точнее, людей в масках можно было встретить на улицах и раньше, в сезон эпидемии гриппа. Но массового ношения масок как не было, так и нет, и никто не требует их надевать. На входе в магазины стоят бутылки с дезинфектором и коробки с одноразовыми перчатками. Кто-то ими пользуется, кто-то нет, но опять же, поскольку никакого волевого решения на этот счет нет, то каждый определяет свое поведение сам", - заявил Никита Михайлов.

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фото: Живой Петрозаводск / ВК / скриншот

Лунный танец увидели прохожие на набережной в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии прохожие стали свидетелями танца, исполненного в свете луны.

Женщина исполнила танец в лунном свете на берегу озера.

Короткое видео опубликовано в сообществе "Живой Петрозаводск".

Ранее сообщалось, что жительница Карелии эффектно выступила на шоу "Голос".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Как бум туристов захлестнул Карелию

Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.

Минувшим летом Карелия столкнулась с небывалым туристическим бумом. Оказавшись перед закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами, россияне отправились на отдых по отечественным курортам, историческим и природным достопримечательностям, и на небольшую лесную республику обрушился поток желающих увидеть "остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер".

Как считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий Кузнецов, к такому наплыву туристов регион был не готов. "Столица на Онего" попросила руководителя известной туристической компании подвести предварительные итоги летнего сезона и спрогнозировать ситуацию в отрасли после того, как турпоток схлынет.

Подробнее читайте далее.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ КАРЕЛИИ, МАССОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ В КОРОНАВИРУС И ОРДЕН ПАРФЕНЧИКОВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

В Москве состоялось итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии

Рабочие группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии подвели итоги

В ходе заседаний было отмечено улучшение транспортной доступности региона. Речь шла о строительстве нового здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск", ремонте автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей. Благодаря инвестициям возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.

Николай Патрушев отметил, что благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей

Новые школы и детские сады продолжают строить в Карелии

Посещаемость объектов культуры и туризма в Карелии выросла вдвое

Глава Карелии снял ряд ограничений на посещение магазинов и траурных залов в период COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором скорректировал меры безопасности при посещении магазинов в период распространения коронавирусной инфекции.

При этом Минэк Карелии выступил с обращением к предпринимателям республики, в котором предложил бизнес-сообществу приобретать защитные экраны, поскольку в ближайшее время не будут сняты ограничения из-за распространения коронавируса.

Патрушев наградил Парфенчикова орденом за подготовку к 100-летию Карелии







Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вручил главе Карелии орден "За заслуги перед Отечеством".

Коронавирус не отступает

Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице

В кардиологическом отделении больницы в период с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска.

Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны"

Марина Кабатюк, пресс-секретарь главы Карелии, прокомментировала ситуацию с коронавирусом, сложившуюся на сегодняшний день в республике.

По информации оперштаба, в Карелии на 4 сентября зарегистрировано 3264 заболевших коронавирусом. За время пандемии выздоровело 2506 человек. Умерло – 30 пациентов.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1204 пациента, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Другая тема

В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Обнаруженные останки обследуют специалисты в области судебно-медицинской экспертизы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Верховный суд Карелии назначил дату рассмотрения апелляций по делу Дмитриева

Апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева рассмотрят в Верховном суде республики 16 сентября.

Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Страшные ДТП

Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими подростками

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Петрозаводске пенсионер оказался под колесами иномарки

В столице Карелии водитель иномарки сбил 82-летнего пешехода.

В пятницу, 4 сентября, в 8:15 на перекрестке Лососинского шоссе с проездом Новосельский 64-летний водитель автомобиля "Volkswagen Tiguan" совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Об этом сообщает Гоставтоинспекция Карелии.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии.

фото: Пётр Кильцов / ВК

Деревянный медведь занял место на скамейке в Петрозаводске (ФОТО)

Хищник, изготовленный из дерева, украсил один из дворов карельской столицы.

Композиция с медведем, сидящим на деревянной скамейке, появилась в одном из дворов Петрозаводска. Фото хищника опубликованы в соцсети.

"Медведь в городе! Максимальный репост! Зверь уже целый день сидит на скамье во дворе дома 28 по Лососинскому ш. и пока не собирается её покидать", - написал в соцсети автор фото.

Ранее сообщалось, что в соседнем с Карелией регионе медведь устроил зажигательные танцы.

фото: © фото из личного архива

"Абсолютно безнадежных пациентов очень мало"

Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова рассказала о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.

Когда многие дипломированные медики, молодые врачи из Карелии мечтают сделать карьеру в столичных клиниках, она решила, что предложения о трудоустройстве в Москве для нее не интересны. Выпускница РНИМУ имени Н.И Пирогова, которая прошла ординатуру в Пироговском медико-хирургическом центре, бросила родную Москву, чтобы работать в больнице Костомукши. Уже пять месяцев в городе горняков молодая хирург-онколог пытается по-новому отладить систему оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В нашей рубрике "Здравствуйте, доктор" – заведующая первого в республике Центра амбулаторной онкологической помощи, созданного на базе Межрайонной больницы №1 в Костомукше, Ксения Петрова.

"Абсолютно безнадежных пациентов очень мало. Меня расстраивают случаи, когда люди приходят и говорят: "Доктор, я слишком стар для этого лечения". Пожилые пациенты с выявленным онкологическим заболеванием сразу опускают руки. Это неправильно. И я с этим борюсь. Привожу в пример своих пациентов, которым далеко за 80. Они перенесли операцию, прошли химиотерапию и сегодня, кроме проблем с высоким давлением после 20 км походов по лесу в поисках морошки, неудобств не испытывают", - говорит врач.

Подробности читайте далее.

фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Можно ли заставить работодателей Карелии делать принудительные прививки сотрудникам?

В Карелии Роспотребнадзор требует, чтобы работодатели массово прививали своих сотрудников от гриппа; бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.

Карельский Роспотребнадзор направил региональным работодателям предписание, которое обязывает их закупить вакцину от гриппа и привить в обязательном порядке большую часть трудового коллектива. Копию данного документа "Столице на Онего" предоставил руководитель одного из региональных предприятий Владимир Абрамов. Его компания специализируется на строительстве сетей водоснабжения и водоотведения; сотрудники предприятия трудятся вахтовым методом.

В документе главный государственный санитарный врач по Карелии Екатерина Горид предписывает руководителю компании предусмотреть выделение необходимых ассигнований на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики гриппа среди работников, в том числе трудящихся вахтовым методом. При этом работодателю необходимо обеспечить иммунизацию не менее 60% от общей численности работников.

Владимир Абрамов, директор компании, получившей предписание, признается, что над ним нависла угроза крупных штрафов за неисполнение требований Роспотребнадзора – вплоть до миллиона рублей.

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фото: Столица на Онего

В Карелии общественники просят по всей строгости наказать обвиненного в педофилии Дмитриева

Детский омбудсмен и общественники считают, что поисковик Юрий Дмитриев должен выслушать суровый приговор суда.

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Подробности читайте далее.

фото: Столица на Онего

"Мы против свинарника"

Жители одного из районов Карелии выступили против возобновления работы свинокомплекса в поселке Березовка.

Жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, организовали народный сход, где высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: Сергей Соловьев / ВК

Копия Красного знамени, захваченного финскими войсками, прибыла в Карелию (ФОТО)

Первый заместитель министра культуры республики Сергей Соловьев рассказал о прибытии в Карелию копии Красного знамени, ранее в ходе боевых действий захваченного финскими солдатами.

Копия утраченного Красного знамени была воссоздана в Новосибирске и затем направлена в Карелию. Само захваченное знамя в настоящее время находится в Финляндии, являясь военным трофеем. Об этом рассказал в соцсети первый замминистра культуры республики Сергей Соловьев.

"Нам, жителям Карелии, нельзя забывать о трагической летописи "зимней войны" 1939-1940 годов. Одним из ее самых известных и трагических эпизодов стал захват наградного революционного Красного Знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии. Знамя было захвачено финскими войсками после боя под Питкярантой, прошедшего в ночь с 28 на 29 февраля 1940 года. Захваченное знамя было снято с тела убитого полкового комиссара Алексея Николаевича Разумова. В настоящее время знамя является военным трофеем и хранится в военном музее в Хельсинки. Точную копию знамени воссоздали в Новосибирске. И сегодня, в год празднования 100-летия Республики Карелия, 80-летия окончания советско-финляндской войны, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, копия знамени передана Республике Карелия", - сообщил Соловьев.

Ранее в администрации Петрозаводска называли причины, которые мешают развивать патриотизм в среде жителей карельской столицы.

фото: © Михаил Метцель/ТАСС

В России за сутки выявлено 5 205 заболевших COVID-19

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 5 сентября.

За сутки умерло 110 заразившихся. По выздоровлению выписано 5 379 человек.

За все время в России выявлен 1 020 310 случаев коронавирусной инфекции. За весь период от коронавируса умерло 17 759 человек, выздоровели 838 126 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус унес жизнь еще одного человека.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Новый порядок достройки проблемных домов разработан в России

Разработан новый порядок принятия решений о выплате компенсации и достройке домов Фондом защиты прав дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Новый подход унифицирует расчет стоимости достройки проблемных домов и позволит фонду производить такие расчеты самостоятельно, без привлечения сторонних экспертов.

Предполагается, что новый подход позволит быстрее подготавливать материалы к наблюдательным советам фонда и ускорить тем самым восстановление прав граждан.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +13 ° …+17 ° 3 м/с Ю 748 мм.рт.ст. 88% день Пасмурно, +18 ° …+19 ° 3 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 68% вечер Пасмурно, +14 ° …+17 ° 2 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 84% ночь Небольшой дождь, +13 ° …+14 ° 2 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 92%

фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

Подрядчик сорвал сроки ремонта улицы в Петрозаводске

Ремонт Рускеальского проезда в Петрозаводске затянулся, считают в горсовете.

По условиям контракта подрядная организация ООО "СМС" должна была полностью закончить ремонт проезжей части, устройство тротуаров и парковочных зон до 30 августа, однако в настоящее время реализация проекта находится в подготовительной стадии. На территории Рускеальского проезда выполнен только демонтаж старого покрытия, установлен и выравнен бортовой камень. Об этом сообщает паблик Петросовета в соцсети.

Представитель компании ООО "СМС" заявил, что одной из главных причин задержки работ стали припаркованные автомобили жильцов, которые затрудняли проезд спецтехники и выполнение фрезерования старого асфальта.

Представители горсовета и мэрии Петрозаводска потребовали от подрядчика завершить работы на объекте. Руководство подрядной организации пообещало закончить ремонт до 20 сентября.

Еще одно требование к подрядчику касалось восстановления за свой счет газонов и ограждения на дворовых территориях, примыкающих к Рускеальскому проезду, которые рабочие повредили в ходе установки бордюрного камня.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска поторопила подрядчиков, благоустраивающих проезд у садиков и школы на Кукковке.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Мэрия Петрозаводска рассказала об очередном этапе ремонта тротуаров

Власти Петрозаводска сообщили, на каких улицах продолжаются ремонтные работы.

ООО «Кондопожское ДРСУ» продолжает восстанавливать 15 дорог и 15 тротуаров Петрозаводска, сообщает пресс-центр мэрии города.

Сейчас подрядчик ремонтирует тротуары. Асфальт укладывают на улицах Германа Титова, Ровио, Правды, Куйбышева и площади Кирова. Ведется работа по подготовке основания под укладку асфальтобетонного покрытия на улице Свердлова. Изношенное покрытие разбирают на улицах Дзержинского, Антикайнена, Кирова, Андропова. Снимают старый и монтируют новый бортовой камень на улице Гоголя. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту тротуаров набережной Гюллинга от улицы Луначарского до улицы Правды.

Подрядчик завершил укладку покрытия проезжих частей на Вознесенском шоссе, улицах Правды, Кирова, Фёдора Тимоскайнена, Щербакова, Зайцева, Фабричной, Промышленной, Лососинской, набережной Гюллинга, подъезде к дому-интернату по Троллейбусной улице. Объекты ожидают приёмки.

Ведутся работы на проезжих частях проезда Строителей, улице Пограничной (подъезд к школе-интернату № 23). В настоящее время также продолжается устранение деформаций дорожного покрытия, работы ведутся в районе Кукковка.

Ранее сообщалось, что ремонт на одной из улиц Петрозаводска оказался сорван.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы поймали пьяного водителя без прав

Нетрезвый водитель попался в руки сотрудников Госавтоинспекции ночью в Питкяранте.

В час ночи, пятого сентября, в Питкяранте, на улице Привокзальная, сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

37 - летний местный житель находился за рулём автомобиля "ВАЗ 2112", не имея права управления.

Автомобиль эвакуирован. Водителю грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд, заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяного водителя отстранили от управления авто в Карелии.

фото: pixabay.com / Free-Photos

Отцы Карелии приглашают провести с ними День счастливого человека

Общественное движение "Отцы Карелии" опубликовало приглашение на "День счастливого человека", который пройдет в рамках Всероссийского дня трезвости.

Анонс мероприятия размещен в паблике "Отцов Карелии".

"Друзья! Сердечно приглашаем вас на празднование Дня Счастливого Человека в рамках Всероссийского Дня Трезвости. Ждём вас и ваших друзей 11 сентября в 17.00 на Студенческом бульваре у Фонтана "Молекула" (Петрозаводск, Карелия). Будем рады вас видеть!", - говорится в сообщении организаторов.

Ранее сообщалось, что психологи определили оптимальное для счастья сочетание работы и отдыха.

фото: © Виктор Клюшкин/ТАСС

Похититель форели пойман в Карелии

Полицейские задержали на месте преступления мужчину, крадущего форель из садков на предприятии, где он сам же и трудился.

В начале августа в ОМВД России по Прионежскому району поступила информация о том, что кто-то периодически крадет форель из садков, установленных в акватории озера. Они принадлежат частной фирме, занимающейся разведением рыбы.

Как сообщают в МВД по Карелии, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался один из работников организации, 37-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина имел доступ к лодкам и необходимому для вылова рыбы инвентарю. Когда он в очередной раз похитил 15 штук форели, полицейские задержали его на месте преступления. Ущерб, причиненный незаконными действиями, превысил 10 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что совет уполномоченных IX съезда карелов выступил в защиту озер Карелии от экспансии форелеводов.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В Карелии росгвардейцы поймали жителя Петербурга с гвоздодером в руках

В Сортавале на охраняемом объекте росгвардейцы задержали жителя Санкт-Петербурга.

Поздним вечером 3 сентября сработала сигнализация промышленного предприятия на улице Фабричной в Сортавале. Группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны прибыла на место и сразу заметила мужчину с гвоздодёром, который быстро спускался по пожарной лестнице. Об этом сообщает управление Росгвардии по Карелии.

Гражданин был задержан. На место прибыли собственник объекта и следственно-оперативная группа полиции.

При осмотре объекта выяснилась картина произошедшего: злоумышленник по пожарной лестнице добрался до третьего этажа, разбил стекло и проник в помещение, но сработавшая сигнализация нарушила его планы.

При установлении личности выяснилось, что 34-летний задержанный зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В ходе проверки полиция, в числе прочего, выяснит, с какой целью он приехал в Карелию и является ли данное правонарушение единственным в его биографии, заявили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы Карелии пришли на помощь женщине, которой бывший муж заломал руку.

фото: © pixabay.com / StartupStockPhotos

Программа по увеличению доступа к мобильной связи и скоростному интернету начнет работать в Карелии

Призванная помочь небольшим населенным пунктам программа стартует со следующего года, сообщил на итоговом заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики Карелия глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

На заседании государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики Карелия 4 сентября выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, член одной из рабочих групп госкомиссии Максут Шадаев.

Как рассказал руководитель федерального министерства, со следующего года в Карелии начнется реализация большой программы по увеличению доступа к мобильной связи и мобильному интернету жителей населенных пунктов от 100 до 500 человек.

"В течение нескольких лет эта проблема будет решена", – отметил Максут Шадаев.

При этом за последние годы построено более 4 тысяч базовых станций, в основном, формата LTE, которые позволили пользоваться скоростным интернетом почти 90% жителей республики.

К концу следующего года к быстрому интернету по плану должны быть подключены 186 школ, 138 фельдшерско-акушерских пунктов, 61 пожарная часть подразделений МЧС и 47 объектов региональных органов власти и местного самоуправления.

Глава Минкомсвязи также напомнил о том, что в прошлом году республика перешла на цифровое телевещание, а региональный телеканал "Сампо ТВ 360°" начал работать в эфире федерального Общественного телевидения, став доступным практически для всех телезрителей Карелии.

В конце августа успешно прошла государственные испытания система вызова экстренных служб по номеру "112". В ближайшее время номер "112" будет доступен для всех граждан.

Развивается инфраструктура почтовой связи. В 17 отделениях проведена реконструкция зданий, в том числе отремонтирован фасад центрального почтового отделения в Петрозаводске, являющегося объектом культурного наследия. В следующем году будет завершена реставрация исторического здания почты в городе Сортавала.

"Работа будет продолжена с акцентом на развитие инфраструктуры мобильной связи, мобильного интернета, особенно в труднодоступных населенных пунктах", – резюмировал руководитель Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске возобновляются компьютерные курсы для пенсионеров.

фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Кратковременные дожди ожидают Карелию в воскресенье

О погоде на 6 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, шестого сентября, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +9, +14 градусов. Днем: +14, +19 градусов.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +11, +13 градусов. Днем: +16, +18 градусов.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Трое жителей Карелии оказались в клинике с внебольничной пневмонией

По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, три человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1207 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Ранее сообщалось, что в госпитале для ветеранов войн скончался пожилой мужчина, у которого был обнаружен COVID-19.

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Около 1700 новых рабочих мест будет создано в рамках индивидуальной программы развития Карелии

В целом программа предполагает реализацию 35 мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей, сообщает управление пресс-службы главы республики Карелия.

В апреле правительством России утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии, рассчитанная на 5 лет - до 2024 года. Она станет продолжением работы по повышению инфраструктурной обеспеченности региона и улучшению качества жизни населения республики.

Как рассказал заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин, в программу включено 35 мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии, создание производственных площадок, развитие туризма и агропромышленного комплекса.

В 2020 году за счёт средств федерального бюджета предлагается финансирование четырёх мероприятий программы на сумму 1 млрд рублей. Это строительство роботизированной молочной фермы, развитие комплекса "Беломорские петроглифы", поддержка субсидированных затрат инвесторов и разработка проектно-сметной документации на объекты, которые будут построены в дальнейшем.

"Программа сформирована с акцентом на экономику. Она должна обеспечить создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, формирование собственных налоговых источников. По итогам реализации программы в республике будет создано около 1700 рабочих мест, реализовано 10 инвестиционных проектов, регион получит новые объекты инфраструктуры", - сообщил Сергей Галкин.

В настоящее время в рамках программы уже реализовано 3 мероприятия и ведётся активная работа по остальным 32-м. В том числе по двум объектам разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы и на объектах начались строительно- монтажные работы.

Для реализации программы разработана дорожная карта. Ее куратором выступает Минэкономразвития России.

Ранее управление труда и занятости оценило влияние эпидемии на число вакансий в Карелии.

фото: Межрайонная Больница / ВК

Жители отдаленного поселка Карелии смогли пройти флюорографию

Передвижной флюорографический комплекс прибыл в поселок Лендеры, что позволило местным жителям пройти процедуру флюорографии.

Пройти обследование смогли 135 человек, проживающих в поселке Лендеры Муезерского района Карелии. Об этом сообщается на странице межрайонной больницы Костомукши.

Передвижной флюорографический комплекс работал в поселке второго и третьего сентября.

Ранее сообщалось, что передвижные флюорографы ездят в отдаленные поселки Карелии.