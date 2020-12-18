Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Столицу Карелии украсили к новогодним праздникам.
В минувшую пятницу, 18 декабря, зажгли огни елки на площади Кирова. елка на площади Кирова.
Фотокоррепондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как выглядит 18-метровая новогодняя красавица, которая в этом году украшена не только разноцветными шарами, но и большим световым шатром из гирлянд.
Напомним, Петрозаводск начали готовить к праздникам раньше обычного. Кроме главной елки на площади Кирова, в разных районах города появились 16 искусственных и натуральных елей. Впервые декоративные деревья установили в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой.
Город украшен и новогодней иллюминацией. На опорах уличного освещения в разных районах города ООО "Люмэн +" уже установило около 800 консолей, в том числе на модернизированных в этом году объектах: на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.
На общественных территориях на Древлянке, Голиковке, в Центре, Октябрьском, Первомайском и других районах смонтировали декоративные световые фигуры. Гирляндами украсили живые деревья на площади Гагарина, на аллее Воинской Славы, в скверах Кукольного Театра, Центральном и Театральном.
В ближайшее время на площади Кирова появятся световые консоли и фигуры, посвящённые 100-летию Карелии, а также рождественский городок.
Напомним, Рождественская ярмарка начнет работать на площади Кирова с 24 декабря. 20 стилизованных домиков будут установлены в новогоднем городке уже в начале следующей недели.Смотреть подробнее
За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 389 человек. Из этого числа заболевших – 371 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 19 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 23421 инфицированных.
За сутки выздоровели еще 420 человек. Число справившихся с болезнью выросло до 15649.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3686,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1902 случая, по Северо-Западу – 2879,2.
Ранее сообщалось, на 19 декабря зарегистрировано две смерти от ковида. Жертвами инфекции стали уже 138 человек.Смотреть подробнее
Жители Карелии, которые по каким-то причинам не могут подать заявление на обещанные президентом 5 тысяч рублей для детей до 7 лет через сайт госуслуг, могут обратиться в Пенсионный фонд в субботу и воскресенье.
Клиентские службы Пенсионного фонда России по Карелии будут вести прием в выходные дни, 19 и 20 декабря. Сотрудники фонда примут заявления на единовременную выплату 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно, введенную указом президента после большой пресс-концефенции.
"Прием будет вестись только по вопросу подачи заявлений по новой единовременной выплате", - уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда в Карелии.
В ведомстве напомнили, что абсолютному большинству семей 5 тысяч рублей будут выплачены проактивно, за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье после 1 июля этого года, либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020-м. Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.
Заявление о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.
Клиентские службы будут работать 19 и 20 декабря с 9.00 до 17.00.
Ранее публиковалось разъяснение, как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.Смотреть подробнее
ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.
По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием маршрутного автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля произошла 18 декабря в 13:47 перед регулируемым перекрестком.
Автобус с пассажирами выезжал с улицы Куйбышева на проспект Ленина, совершая левый поворот. Судя по видео, перед перекрёстком двигающийся перед автобусом учебный автомобиль заглох. Объезжая заглохшую машину, маршрутка выехала в правую полосу движения, где произошло столкновение с двигающимся попутно в прямом направлении легковым автомобилем.
Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компании "Ситилинк".
Ранее УАЗик влетел в ограждение и микроавтобус на трассе в Карелии.Смотреть подробнее
Число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 138.
На 19 декабря в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась жители Петрозаводска 87-ми и 80 лет. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронаиврусом.
Всего с начала пандемии в Карелии умерли от COVID-19 138 человек.
Накануне три жителя Петрозаводска стали жертвами коронавируса.Смотреть подробнее
Глава Карелии рассказал, как поддержал проект Сергея Гапановича по очистке скал вдоль трасс.
Глава региона Артур Парфенчиков выложил в соцсети видео о проекте, реализованном в Карелии. В рамках проекта за 2,5 месяца в порядок привели свыше 30 тысяч кв. метров скальных поверхностей. Сумма контракта составила 4 млн рублей.
"В республике реализован проект по очистке скал, располагающихся вдоль трасс. Когда Сергей Гапанович, автор проекта «Долина зайцев», обратился с предложением очистить скалы вдоль наших трасс от многочисленных надписей, не было ни малейших сомнений – идею нужно поддержать. "Художества", которые оставляют после себя некоторые туристы на протяжении десятилетий, никак не красят наши уникальные природные ландшафты. Поэтому выделили средства, и за два с небольшим месяца победитель объявленного конкурса очистил 30 тысяч квадратных метров скал", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".
Чтобы сохранить скальные поверхности в чистоте, в настоящее время устанавивают камеры видеонаблюдения на участках автомобильных дорог, которые прилегают к скалам.Смотреть подробнее
Жители города горняков почтили память маленькой девочки, которая погибла под колесами трактора.
В паблике "Беседка в Костомукше Товарной" опубликовали пост, посвященный ребенку, погибшему в ДТП 17 декабря.
"17 декабря недалеко от перекрестка улиц Ленина и Антикайнена в результате ДТП погибла восьмилетняя девочка. К месту трагедии костомукшане несут игрушки, цветы и зажигают свечи. Берегите своих детей!" - пишут в паблике.
Напомним, днем 17 декабря мужчина, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе Костомукша, при движении задним ходом совершил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, подозреваемого в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.Смотреть подробнее
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ходе массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции в регионе.
В Карелии началась массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Вакциной "Спутник V" первыми иммунизацию проходят медицинские и социальные работники, а также учителя. Вакцинация бесплатная и добровольная, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".
"Вакцина "Спутник V" двухвалентная, поэтому после первой прививки вторая делается через 21 день. Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым. Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года", - пишет министр.
Ранее сообщалось, что первые 600 доз вакцины доставлены в Петрозаводск. Именно со столицы Карелии, с учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом, начнется прививочная кампания в регионе.Смотреть подробнее
Артур Парфенчиков установил пластиковые окна в квартире многодетной семьи из Прионежского района в рамках акции "Подари тепло".
"В семье Ольги Моисеевой из Заозерья – пятеро детей, а вскоре должен появиться еще один малыш. Квартира у них благоустроенная, но холодная. А утеплить ее самостоятельно у многодетной семьи не было возможности. Поэтому помог им заменить четыре старых окна на стеклопакеты. Теперь во всех трех комнатах и на кухне тепло", - пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.
Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто присоединицился инициированной им "Подари Тепло".
Ранее сообщалось, сотрудники Госкомитета в Карелии скинулись на новые окна для дома многодетной семьи из поселка Чална.Смотреть подробнее
В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,4% свободных коек для лечения больных коронавирусом.
Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 19 декабря до 19,4%, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 19,8%.
По данным на 19 декабря, в стационарах находятся 741 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 590 - в состоянии средней тяжести, 145 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам. За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекцииСмотреть подробнее
Застройка территории бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская станет вторым этапом проекта "Город у воды".
Напомним, проект "Город у воды" был разработан еще в 2103 году. Над ним работали лучшие архитекторы не только Петрозаводска, но и профессионалы из Финляндии и других стран Европы. Проект международный и поддерживался Евросоюзом. Перед авторским коллективом была поставлена задача разработки архитектурной концепции, которая охватила бы всю прибрежную территорию города от поселка Соломенное до района Сайнаволок. К 2013 году эта территория, застроенная промышленными объектами, пришла в запустение: развалины производственных корпусов, ржавые остовы машин и механизмов, свалки мусора. Разработчики проекта предложили концепцию не просто благоустройства этих территорий, а создания новой среды обитания – культурной, общественной, социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера
Вдоль прибрежной полосы предлагается создание непрерывной инфраструктурной транспортно-пешеходной связи (прогулочная зона общего доступа вдоль всего городского побережья, велосипедные и беговые дорожки, благоустроенные зоны отдыха и многое другое). Все смежные с акваторией городские районы получат короткие и множественные выходы к Онего, город свяжет инфраструктурная "горизонталь", которая позволит сократить связи отдельных районов с центрами общественной жизни и местами отдыха горожан.
На презентациях, проходивших в 2013 году в рамках научных конференций и публичных слушаний, авторы показывали эскизы, какой станет прибрежная зона Петрозаводска. Тогда действительно казалось, что жить в этом будущем суждено разве что нашим правнукам. Но уже через 5 лет это будущее стало обретать реальные очертания, когда началась реализация первого этапа проекта, и в районе набережной Варкауса начал расти новый жилой комплекс "Курс" компании "Баренц групп".
Вторым этапом должна стать застройка территории бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская.
Подробнее читайте в материале "Город у воды": второй сезон".Смотреть подробнее
По итогам отчетно-выборной конференции карельское региональное отделение КПРФ возглавил Евгений Ульянов.
В Петрозаводске сегодня состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения КПРФ, на которой коммунисты подвели итоги работы за последние два года и переизбрали руководящие органы организации.
В республиканский комитет КПРФ вошел 41 человек, из них 9 избраны в бюро рескома.
Первым секретарем республиканского комитета КПРФ единогласно избран Евгений Ульянов, который возглавляет организацию с 2014 года.Смотреть подробнее
Новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург проедет через Великий Новгород, Петрозаводск и Рускеала.
"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов", — пишет РИА Новости со ссылкой на говорится в сообщении частной железнодорожной компании..
В программе путешествия встреча Нового года в Великом Новгороде, праздничный ужин, трехразовое питание, фотограф и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и прибудет обратно на Финляндский вокзал 1 января в 23:37. Новогоднюю ночь пассажиры встретят в Великом Новгороде (23:30-00:30) с Дедом Морозом и Снегурочкой, елкой, ярмаркой, фейерверком и фотографом.
В Чудово во время стоянки поезда (2:00–3:20) пассажирам предложат чай из самовара и местную выпечку. В Петрозаводске будет организована прогулка по набережной Онежского озера и городскому парку в сопровождении Деда Мороза со Снегурочкой и фотографа. После отправления поезда из Петрозаводска проведут развлекательную викторину с подарками для победителей.
Вечером 1 января новогодний поезд прибудет в горный парк "Рускеала". Во время стоянки (16:20-18:50) запланированы прогулка по парку, световое шоу и фотографирование. Обратно в Петербург поезд прибудет 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал.
"Стоимость пакетного тура составляет: с проездом в купейных вагонах — 25 тысяч рублей (взрослый), в СВ — 45 тысяч рублей (взрослый). Детям до десяти лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места", — добавляется в сообщении.Смотреть подробнее
День первого хорошего снегопада в Петрозаводске безошибочно был определён дорожниками, как лучший день в году для укладки образцово-показательного асфальта на Онежской набережной, рассказал блогер Дмитрий Беленихин.
"Помнится, в июне я позволил себе удивиться, зачем прошлой осенью положили новенький, идеальный для катания асфальт, если уже весной его начали портить тяжёлой техникой, разворотившей всё вокруг из-за начавшегося в обратном порядке ремонта набережной. Летом, когда асфальт испортили, возник общественный резонанс, и госпожа Мирошник сообщила, что выявленные повреждения, оказывается, находятся не на проезжей части, где я их и сфотографировал, а на участках, "подлежащих демонтажу и ремонту в этом году".
Что ж, вот, видимо, и дождались, всё по плану, за 2 недели до конца года. Всегда приятно иметь дело с человеком слова, тем более, умеющим так элегантно уклоняться от замены асфальта, испорченного благодаря мэрии, по всей длине проезжей части набережной, используемой взрослыми и маленькими горожанами для катания на роликах, скейтах, самокатах и т.п."», - пишет известный дайвер и блогер Дмитрий Беленихин.
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За минувшие сутки 39 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в республике.
По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 39 человек попали с пневмонией в стационары Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 3283 пациента.
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. С начала пандемии скончались 99 человек с таким диагнозом.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне 37 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.Смотреть подробнее
Новогодняя красавица должна появиться на площади Мира в Сегеже уже 20 декабря.
Напомним, Сегежа осталась одним из немногих карельских райцентров, где до сих пор не украсили главную площадь к Новому году. Местные жители, устав ждать "праздника", установили мини-елку на площади Мира.
Как пишут в паблике "Сегежа слушает", договор на монтаж елки заключен еще 10 декабря. Новогодняя красавица будет установлена на площади мира до 20 декабря.
"Администрация уверяет, что совместно с "Молодежным центром" и "Центром культуры и досуга" постараются создать праздничную атмосферу в городе. Сейчас же можно сходить и посмотреть на елочку у магазина "Ясень"", - пишут в паблике.Смотреть подробнее
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
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Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.
Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений
Мы собрали воедино все ограничения, введённые Парфенчиковым на новогодние праздники.
Глава Карелии назвал кафе, которым будет разрешено работать всю новогоднюю ночь
Артур Парфенчиков уточнил некоторые требования эпидбезопасности в новогодние праздники.
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков против закрытия границ республики для туристов, которые захотят приехать в республику на новогодние праздники.
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ШОК-ВИДЕО)
В Костомукше под колесами трактора погибла 8-летняя девочка.
Водителю трактора, насмерть задавившего ребенка в Костомукше, грозит три года тюрьмы
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 8-милетней девочки под колесами трактора в Костомукше.
Никогда не было – и вот опять
В снегопад под Новый год подрядчик закатал в асфальт участки набережной в столице Карелии (ФОТО)
Декабрьские дорожные работы по укладке асфальта удивили жителей Петрозаводска и заронили зерно сомнений в нормальности происходящего.
Мэрия не оплатит подрядчику работы по укладке асфальта в снег на набережной Петрозаводска
Тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений (ФОТО)
Дорожные рабочие, отремонтировавшие тротуар в Петрозаводске около двух месяцев назад, теперь снова его разломали, чтобы установить ограждения.
"Дерево дружбы", снесенное ради другого памятника в Петрозаводске, не восстановили в установленные сроки (ФОТО)
Памятный знак "Дерево дружбы", демонтированный ради установки на его месте стелы "Город воинской славы", и перенесенный в другое место Петрозаводска, до сих пор скрыт забором.
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Прокуратура просит по шесть лет лишения свободы фигурантам дела о гибели детей на Сямозере
Шесть лет колонии-поселения каждому просит гособвинение для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.
Бывшего чиновника мэрии Петрозаводска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за взятки
Экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка за взятки приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 3 млн штрафа.
Подарки
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет (до 7 лет включительно).
Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.
В этом году центр соцобслуживания никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек
Центр "Попечение" объявил о продлении сроков сбора подарков для одиноких пенсионеров до 31 декабря.Смотреть подробнее
За последние сутки в России выявлено более 28 200 случаев COVID-19.
За сутки в России выявлено 28 209 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 819 429 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в опершаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 109 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 254 742.
За сутки в России подтверждено 585 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начаоа пандемии умерли 50 347 человек.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 85,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 527 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 декабря остаются 602 484 человека.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам. За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции.Смотреть подробнее
Петрозаводчанина отправили на "скорой" в больницу прямо из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
По информации ведомства, около полуночи 17 декабря на пульт петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета в микрорайоне Кукковка. Группа задержания выяснила, что в помещение вошел мужчина с раной на спине – работники магазина нажали тревожную кнопку.
Росгвардейцам удалось выяснить только имя и возраст пострадавшего – 37-летнего петрозаводчанина. Объяснить, что произошло, мужчина не смог. Вызванная росгвардейцами бригада скорой помощи осмотрела мужчину, он был госпитализирован. Информация о происшествии передана в полицию.
Ранее росгвардейцы остановили пьяного гостя, ломившегося в один из баров Петрозаводска.Смотреть подробнее
Объявленная в минувшую пятницу в розыск петрозаводчанка найдена, сообщили в МВД Карелии.
Напомним, 18 декабря разыскивали женщину, которая ушла из дома, расположенного на улице Суоярвской, и не вернулась.
"Установлено местонахождение объявленной ранее в розыск петрозаводчанки 1975 года рождения. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет", - говорится в сообщении ведомства.Смотреть подробнее
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Госавтоинспекция карельской столицы предупреждает водителей о проведении массовых проверок.
19 декабря, в субботу, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее в Карелии пьяный водитель вылетел с трассы и врезался в столб.Смотреть подробнее
Анастасия Запольская завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу класса "А" в Москве.
Карельская спортменка достойно выступила на турнире памяти Заслуженного мастера спорта СССР Королева Н.Ф. и памяти бойцов спецназа в Москве.
В финале, в равном поединке карельская спортсменка уступила именитой сопернице - Заслуженному мастеру спорта России Елене Савельевой, представляющей Московскую область. Анастасия подтвердила высокий уровень мастерства, показав динамичный, грамотный, техничный бокс на протяжении всего турнира, сообщили в Минспорта Карелии.
Ранее биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях.
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По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемия может закончиться к весне.
"Это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
По оценке директора научного центра имени Гамалеи (разработчики вакцины "Спутник V") Александра Гинцбурга, к концу осени следующего года привиты могут быть около 70-80 процентов россиян и коронавирус станет управляемым. Для этого, как заметил ученый, производителям нужно выпускать до шести миллионов доз вакцины ежемесячно, пишет РИА Новости.
Попова заметила, что тем, у кого уже есть антитела к SARS-CoV-2, не надо делать прививку.
Напомним, в Карелии началась массовая вакцинация от коронаивруса.Смотреть подробнее
Республиканский центр паллиативной помощи, временно перепрофилированный под ковидный стационар, получил 1 млн рублей от предприятия "Петрозаводскмаш".
Об этом сообщается в официальной паблике правительства Карелии.
Выделанные средства пойдут на укрепление материально-технической базы. В Центре планируют закупить аппараты для приготовления дезрастворов и дистиллированной воды для концентраторов кислорода, обустроить красные зоны и оснастят их необходимым оборудованием.
Ранее сообщалось, что более 3,3 млрд рублей планируют вложить в модернизацию первичного звена здравоохранения Карелии.Смотреть подробнее
В Петрозаводске подвели итоги благотворительной акции "Добрый шкаф".
В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции акцию провели в течение одного дня и только у ТЦ "Добрыня" в микрорайоне Кукковка, сообщили в Центре Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.
"Акция стартовала в 12.00 дня, а в 12.30 наша газель была уже полностью заполнена вещами, которые принесли жители! Это невероятно!" - поделился впечатлениями Олег Пискунов, специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Центра.
К концу дня было собрано около 4,5 тонн вещей. Среди них – зимняя одежда, тёплая обувь для взрослых и детей, посуда, игрушки.
Собранные вещи после соответствующей обработки и сортировки будут переданы нуждающимся.
В Центре напомнили, что граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить вещевую помощь в обменно-вещевом пункте отделения срочного социального обслуживания подразделения учреждения по адресу: ул. Л. Чайкиной, 9.
Выдача вещей осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8 900 457 02 39.
Ранее сообщалось, что центр "Попечение" в Петрозаводске никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек.Смотреть подробнее
О погоде на 20 декабря рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии будет облачная погода. Ожидаются небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-западный умеренный.
Столбик термометра ночью остановится на отметке -1,-6 С, местами на юге будет до +2°С. Днем температура воздуха составит -1 +4°С.
В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Прогнозируются небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до +2, +4°С. Атмосферное давление будет мало меняться.Смотреть подробнее
В Суоярви инспекторы ДПС отстранили от управления легковушки мужчину, ранее лишенного водительских прав.
По информации Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 18 декабря в Суоярви. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-2112» водителя без прав.
Сроки лишения водительского удостоверения у мужчины истекли, однако он не прошел в установленном порядке процедуру возврата прав: не сдал теоретический экзамен на знание ПДД РФ.
В отношении нарушителя составлен административный материал, ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Ранее сообщалось, в Карелии водителю "девятки" грозит арест за пьяную езду.Смотреть подробнее
В Кемском районе автоинспекторы поймали пьяного водителя, который отказался от медосвидетельствования, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-21099" 24-летнего молодого человека, который находился с признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался. Теперь молодому человеку грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.
Напомним, водителей Петрозаводска сегодня ждут массовые проверки.Смотреть подробнее
За 11 месяцев этого года пьяные водители устроили 79 аварий, в которых погиби 6 человек.
ГИБДД Карелии опубликовало статистику "пьяных" ДТП. Так, за 11 месяцев в республике водителями подшофе совершено 79 аварий, в результате которых погибли 6 человек и 100 были травмированы. В сравнении с прошлым годом, число пострадавших в этих авариях осталось прежним (100 человек), а число погибших уменьшилось с 18 до 6 человек.
Больше всего аварий пьяные водители совершили в Петрозаводске, где в 13 ДТП пострадали 16 человек и 1 погиб, а также в Прионежском районе, где в 11 ДТП пострадали 15 участников движения.
Сотрудники Госавтоинспекции в ходе ежедневной работы, а также во время проведения профилактических рейдов и по сообщениям граждан, ставших очевидцами нарушений пьяными водителями, пресекли почти 2000 нарушений нетрезвыми водителями.
К уголовной ответственности за пьяное вождение привлечены 270 человек, которые ранее уже понесли административное наказание за управление транспортом в состоянии опьянения.
В 66 случаях владельцы авто передали управление транспортом лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Наказание в виде штрафа и лишения водительских прав понесут оба нарушителя – водитель, который передал управление лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и тот кто непосредственно управлял, будучи пьяным.
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