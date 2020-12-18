Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске зажгли главную елку города (ФОТО)

Столицу Карелии украсили к новогодним праздникам.

В минувшую пятницу, 18 декабря, зажгли огни елки на площади Кирова. елка на площади Кирова.

Фотокоррепондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как выглядит 18-метровая новогодняя красавица, которая в этом году украшена не только разноцветными шарами, но и большим световым шатром из гирлянд.

Напомним, Петрозаводск начали готовить к праздникам раньше обычного. Кроме главной елки на площади Кирова, в разных районах города появились 16 искусственных и натуральных елей. Впервые декоративные деревья установили в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой.

Город украшен и новогодней иллюминацией. На опорах уличного освещения в разных районах города ООО "Люмэн +" уже установило около 800 консолей, в том числе на модернизированных в этом году объектах: на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.

На общественных территориях на Древлянке, Голиковке, в Центре, Октябрьском, Первомайском и других районах смонтировали декоративные световые фигуры. Гирляндами украсили живые деревья на площади Гагарина, на аллее Воинской Славы, в скверах Кукольного Театра, Центральном и Театральном.

В ближайшее время на площади Кирова появятся световые консоли и фигуры, посвящённые 100-летию Карелии, а также рождественский городок.

Напомним, Рождественская ярмарка начнет работать на площади Кирова с 24 декабря. 20 стилизованных домиков будут установлены в новогоднем городке уже в начале следующей недели.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам

За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 389 человек. Из этого числа заболевших – 371 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 19 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 23421 инфицированных.

За сутки выздоровели еще 420 человек. Число справившихся с болезнью выросло до 15649.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3686,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1902 случая, по Северо-Западу – 2879,2.

Ранее сообщалось, на 19 декабря зарегистрировано две смерти от ковида. Жертвами инфекции стали уже 138 человек.

фото: © shutterstock.com

Пенсионный фонд в Карелии принимает заявления на новогодние выплаты для детей до 7 лет и в выходные

Жители Карелии, которые по каким-то причинам не могут подать заявление на обещанные президентом 5 тысяч рублей для детей до 7 лет через сайт госуслуг, могут обратиться в Пенсионный фонд в субботу и воскресенье.

Клиентские службы Пенсионного фонда России по Карелии будут вести прием в выходные дни, 19 и 20 декабря. Сотрудники фонда примут заявления на единовременную выплату 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно, введенную указом президента после большой пресс-концефенции.

"Прием будет вестись только по вопросу подачи заявлений по новой единовременной выплате", - уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда в Карелии.

В ведомстве напомнили, что абсолютному большинству семей 5 тысяч рублей будут выплачены проактивно, за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье после 1 июля этого года, либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020-м. Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.

Заявление о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Клиентские службы будут работать 19 и 20 декабря с 9.00 до 17.00.

Ранее публиковалось разъяснение, как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

Автомобиль влетел в автобус с пассажирами на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием маршрутного автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля произошла 18 декабря в 13:47 перед регулируемым перекрестком.

Автобус с пассажирами выезжал с улицы Куйбышева на проспект Ленина, совершая левый поворот. Судя по видео, перед перекрёстком двигающийся перед автобусом учебный автомобиль заглох. Объезжая заглохшую машину, маршрутка выехала в правую полосу движения, где произошло столкновение с двигающимся попутно в прямом направлении легковым автомобилем.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компании "Ситилинк".

Ранее УАЗик влетел в ограждение и микроавтобус на трассе в Карелии.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 138.

На 19 декабря в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась жители Петрозаводска 87-ми и 80 лет. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронаиврусом.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли от COVID-19 138 человек.

Накануне три жителя Петрозаводска стали жертвами коронавируса.

фото: Кадр из видео

В Карелии отмыли скалы от надписей за 4 млн рублей (ВИДЕО)

Глава Карелии рассказал, как поддержал проект Сергея Гапановича по очистке скал вдоль трасс.

Глава региона Артур Парфенчиков выложил в соцсети видео о проекте, реализованном в Карелии. В рамках проекта за 2,5 месяца в порядок привели свыше 30 тысяч кв. метров скальных поверхностей. Сумма контракта составила 4 млн рублей.

"В республике реализован проект по очистке скал, располагающихся вдоль трасс. Когда Сергей Гапанович, автор проекта «Долина зайцев», обратился с предложением очистить скалы вдоль наших трасс от многочисленных надписей, не было ни малейших сомнений – идею нужно поддержать. "Художества", которые оставляют после себя некоторые туристы на протяжении десятилетий, никак не красят наши уникальные природные ландшафты. Поэтому выделили средства, и за два с небольшим месяца победитель объявленного конкурса очистил 30 тысяч квадратных метров скал", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Чтобы сохранить скальные поверхности в чистоте, в настоящее время устанавивают камеры видеонаблюдения на участках автомобильных дорог, которые прилегают к скалам.

фото: "Беседка в Костомукше Товарной"

В Костомукше игрушки и цветы появились на месте гибели восьмилетней девочки, попавшей под трактор

Жители города горняков почтили память маленькой девочки, которая погибла под колесами трактора.

В паблике "Беседка в Костомукше Товарной" опубликовали пост, посвященный ребенку, погибшему в ДТП 17 декабря.

"17 декабря недалеко от перекрестка улиц Ленина и Антикайнена в результате ДТП погибла восьмилетняя девочка. К месту трагедии костомукшане несут игрушки, цветы и зажигают свечи. Берегите своих детей!" - пишут в паблике.

Напомним, днем 17 декабря мужчина, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе Костомукша, при движении задним ходом совершил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, подозреваемого в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Более 140 жителей Карелии привились от коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ходе массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции в регионе.

В Карелии началась массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Вакциной "Спутник V" первыми иммунизацию проходят медицинские и социальные работники, а также учителя. Вакцинация бесплатная и добровольная, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

"Вакцина "Спутник V" двухвалентная, поэтому после первой прививки вторая делается через 21 день. Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым. Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года", - пишет министр.

Ранее сообщалось, что первые 600 доз вакцины доставлены в Петрозаводск. Именно со столицы Карелии, с учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом, начнется прививочная кампания в регионе.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии помог заменить окна в квартире семьи с пятью детьми

Артур Парфенчиков установил пластиковые окна в квартире многодетной семьи из Прионежского района в рамках акции "Подари тепло".

"В семье Ольги Моисеевой из Заозерья – пятеро детей, а вскоре должен появиться еще один малыш. Квартира у них благоустроенная, но холодная. А утеплить ее самостоятельно у многодетной семьи не было возможности. Поэтому помог им заменить четыре старых окна на стеклопакеты. Теперь во всех трех комнатах и на кухне тепло", - пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто присоединицился инициированной им "Подари Тепло".

Ранее сообщалось, сотрудники Госкомитета в Карелии скинулись на новые окна для дома многодетной семьи из поселка Чална.

фото: © Илья Тимин

Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,4% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 19 декабря до 19,4%, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 19,8%.

По данным на 19 декабря, в стационарах находятся 741 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 590 - в состоянии средней тяжести, 145 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам. За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции

Промышленную зону Петрозаводска превратят в зону общественной и жилой застройки

Застройка территории бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская станет вторым этапом проекта "Город у воды".

Напомним, проект "Город у воды" был разработан еще в 2103 году. Над ним работали лучшие архитекторы не только Петрозаводска, но и профессионалы из Финляндии и других стран Европы. Проект международный и поддерживался Евросоюзом. Перед авторским коллективом была поставлена задача разработки архитектурной концепции, которая охватила бы всю прибрежную территорию города от поселка Соломенное до района Сайнаволок. К 2013 году эта территория, застроенная промышленными объектами, пришла в запустение: развалины производственных корпусов, ржавые остовы машин и механизмов, свалки мусора. Разработчики проекта предложили концепцию не просто благоустройства этих территорий, а создания новой среды обитания – культурной, общественной, социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера

Вдоль прибрежной полосы предлагается создание непрерывной инфраструктурной транспортно-пешеходной связи (прогулочная зона общего доступа вдоль всего городского побережья, велосипедные и беговые дорожки, благоустроенные зоны отдыха и многое другое). Все смежные с акваторией городские районы получат короткие и множественные выходы к Онего, город свяжет инфраструктурная "горизонталь", которая позволит сократить связи отдельных районов с центрами общественной жизни и местами отдыха горожан.

На презентациях, проходивших в 2013 году в рамках научных конференций и публичных слушаний, авторы показывали эскизы, какой станет прибрежная зона Петрозаводска. Тогда действительно казалось, что жить в этом будущем суждено разве что нашим правнукам. Но уже через 5 лет это будущее стало обретать реальные очертания, когда началась реализация первого этапа проекта, и в районе набережной Варкауса начал расти новый жилой комплекс "Курс" компании "Баренц групп".

Вторым этапом должна стать застройка территории бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская.

Подробнее читайте в материале "Город у воды": второй сезон".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Евгений Ульянов вновь избран лидером КПРФ в Карелии

По итогам отчетно-выборной конференции карельское региональное отделение КПРФ возглавил Евгений Ульянов.

В Петрозаводске сегодня состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения КПРФ, на которой коммунисты подвели итоги работы за последние два года и переизбрали руководящие органы организации.

В республиканский комитет КПРФ вошел 41 человек, из них 9 избраны в бюро рескома.

Первым секретарем республиканского комитета КПРФ единогласно избран Евгений Ульянов, который возглавляет организацию с 2014 года.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Поезд с Дедом Морозом приедет в новогоднюю ночь из Петербурга в Петрозаводск

Новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург проедет через Великий Новгород, Петрозаводск и Рускеала.

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов", — пишет РИА Новости со ссылкой на говорится в сообщении частной железнодорожной компании..

В программе путешествия встреча Нового года в Великом Новгороде, праздничный ужин, трехразовое питание, фотограф и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и прибудет обратно на Финляндский вокзал 1 января в 23:37. Новогоднюю ночь пассажиры встретят в Великом Новгороде (23:30-00:30) с Дедом Морозом и Снегурочкой, елкой, ярмаркой, фейерверком и фотографом.

В Чудово во время стоянки поезда (2:00–3:20) пассажирам предложат чай из самовара и местную выпечку. В Петрозаводске будет организована прогулка по набережной Онежского озера и городскому парку в сопровождении Деда Мороза со Снегурочкой и фотографа. После отправления поезда из Петрозаводска проведут развлекательную викторину с подарками для победителей.

Вечером 1 января новогодний поезд прибудет в горный парк "Рускеала". Во время стоянки (16:20-18:50) запланированы прогулка по парку, световое шоу и фотографирование. Обратно в Петербург поезд прибудет 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал.

"Стоимость пакетного тура составляет: с проездом в купейных вагонах — 25 тысяч рублей (взрослый), в СВ — 45 тысяч рублей (взрослый). Детям до десяти лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места", — добавляется в сообщении.

фото: © страница Вконтакте Дмитрия Беленихина/vk.com/belenikhin

Как дорожники положили новый асфальт на набережной Петрозаводска в первый день снегопада

День первого хорошего снегопада в Петрозаводске безошибочно был определён дорожниками, как лучший день в году для укладки образцово-показательного асфальта на Онежской набережной, рассказал блогер Дмитрий Беленихин.

"Помнится, в июне я позволил себе удивиться, зачем прошлой осенью положили новенький, идеальный для катания асфальт, если уже весной его начали портить тяжёлой техникой, разворотившей всё вокруг из-за начавшегося в обратном порядке ремонта набережной. Летом, когда асфальт испортили, возник общественный резонанс, и госпожа Мирошник сообщила, что выявленные повреждения, оказывается, находятся не на проезжей части, где я их и сфотографировал, а на участках, "подлежащих демонтажу и ремонту в этом году".

Что ж, вот, видимо, и дождались, всё по плану, за 2 недели до конца года. Всегда приятно иметь дело с человеком слова, тем более, умеющим так элегантно уклоняться от замены асфальта, испорченного благодаря мэрии, по всей длине проезжей части набережной, используемой взрослыми и маленькими горожанами для катания на роликах, скейтах, самокатах и т.п."», - пишет известный дайвер и блогер Дмитрий Беленихин.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Пациенты с пневмонией продолжают десятками поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки 39 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в республике.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 39 человек попали с пневмонией в стационары Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 3283 пациента.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. С начала пандемии скончались 99 человек с таким диагнозом.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 37 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

фото: А. Рубцов/паблик Вконтакте "Сегежа LIVE" vk.com/sgzlive

В райцентре Карелии, где жители сами украсили новогодний городок, обещают поставить елку в воскресенье

Новогодняя красавица должна появиться на площади Мира в Сегеже уже 20 декабря.

Напомним, Сегежа осталась одним из немногих карельских райцентров, где до сих пор не украсили главную площадь к Новому году. Местные жители, устав ждать "праздника", установили мини-елку на площади Мира.

Как пишут в паблике "Сегежа слушает", договор на монтаж елки заключен еще 10 декабря. Новогодняя красавица будет установлена на площади мира до 20 декабря.

"Администрация уверяет, что совместно с "Молодежным центром" и "Центром культуры и досуга" постараются создать праздничную атмосферу в городе. Сейчас же можно сходить и посмотреть на елочку у магазина "Ясень"", - пишут в паблике.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ТРАНШЕИ У МЭРИИ, НОВОГОДНИЕ ЗАПРЕТЫ ПАРФЕНЧИКОВА И СМЕРТЬ РЕБЕНКА ПОД ТРАКТОРОМ (ШОК-ВИДЕО)

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет (до 7 лет включительно).

Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

В этом году центр соцобслуживания никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек

Центр "Попечение" объявил о продлении сроков сбора подарков для одиноких пенсионеров до 31 декабря.

фото: Pixabay

В России уже более 2 млн 800 тыс. человек инфицированы коронавирусом

За последние сутки в России выявлено более 28 200 случаев COVID-19.

За сутки в России выявлено 28 209 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 819 429 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в опершаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 109 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 254 742.

За сутки в России подтверждено 585 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начаоа пандемии умерли 50 347 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 85,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 527 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 декабря остаются 602 484 человека.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам. За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Мужчина с раной на спине напугал ночью продавцов в гипермаркете Петрозаводска

Петрозаводчанина отправили на "скорой" в больницу прямо из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

По информации ведомства, около полуночи 17 декабря на пульт петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета в микрорайоне Кукковка. Группа задержания выяснила, что в помещение вошел мужчина с раной на спине – работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцам удалось выяснить только имя и возраст пострадавшего – 37-летнего петрозаводчанина. Объяснить, что произошло, мужчина не смог. Вызванная росгвардейцами бригада скорой помощи осмотрела мужчину, он был госпитализирован. Информация о происшествии передана в полицию.

Ранее росгвардейцы остановили пьяного гостя, ломившегося в один из баров Петрозаводска.

фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

Женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли

Объявленная в минувшую пятницу в розыск петрозаводчанка найдена, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 18 декабря разыскивали женщину, которая ушла из дома, расположенного на улице Суоярвской, и не вернулась.

"Установлено местонахождение объявленной ранее в розыск петрозаводчанки 1975 года рождения. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет", - говорится в сообщении ведомства.

Прогноз погоды на субботу



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фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

Госавтоинспекция карельской столицы предупреждает водителей о проведении массовых проверок.

19 декабря, в субботу, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Карелии пьяный водитель вылетел с трассы и врезался в столб.

фото: Минспорта Карелии

Спортсменка из Карелии взяла "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу

Анастасия Запольская завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу класса "А" в Москве.

Карельская спортменка достойно выступила на турнире памяти Заслуженного мастера спорта СССР Королева Н.Ф. и памяти бойцов спецназа в Москве.

В финале, в равном поединке карельская спортсменка уступила именитой сопернице - Заслуженному мастеру спорта России Елене Савельевой, представляющей Московскую область. Анастасия подтвердила высокий уровень мастерства, показав динамичный, грамотный, техничный бокс на протяжении всего турнира, сообщили в Минспорта Карелии.

Ранее биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях.

фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Глава Роспотребнадзора назвала сроки завершения пандемии коронавируса в России

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемия может закончиться к весне.

"Это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

По оценке директора научного центра имени Гамалеи (разработчики вакцины "Спутник V") Александра Гинцбурга, к концу осени следующего года привиты могут быть около 70-80 процентов россиян и коронавирус станет управляемым. Для этого, как заметил ученый, производителям нужно выпускать до шести миллионов доз вакцины ежемесячно, пишет РИА Новости.

Попова заметила, что тем, у кого уже есть антитела к SARS-CoV-2, не надо делать прививку.

Напомним, в Карелии началась массовая вакцинация от коронаивруса.

фото: Республика Карелии/vk.com/gov_karelia_ru

Ковид-центр в Петрозаводске получил 1 млн рублей

Республиканский центр паллиативной помощи, временно перепрофилированный под ковидный стационар, получил 1 млн рублей от предприятия "Петрозаводскмаш".

Об этом сообщается в официальной паблике правительства Карелии.

Выделанные средства пойдут на укрепление материально-технической базы. В Центре планируют закупить аппараты для приготовления дезрастворов и дистиллированной воды для концентраторов кислорода, обустроить красные зоны и оснастят их необходимым оборудованием.

Ранее сообщалось, что более 3,3 млрд рублей планируют вложить в модернизацию первичного звена здравоохранения Карелии.

фото: Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия

Около 4,5 тонн вещей собрали для петрозаводчан, попавших в трудную ситуацию

В Петрозаводске подвели итоги благотворительной акции "Добрый шкаф".

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции акцию провели в течение одного дня и только у ТЦ "Добрыня" в микрорайоне Кукковка, сообщили в Центре Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

"Акция стартовала в 12.00 дня, а в 12.30 наша газель была уже полностью заполнена вещами, которые принесли жители! Это невероятно!" - поделился впечатлениями Олег Пискунов, специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Центра.

К концу дня было собрано около 4,5 тонн вещей. Среди них – зимняя одежда, тёплая обувь для взрослых и детей, посуда, игрушки.

Собранные вещи после соответствующей обработки и сортировки будут переданы нуждающимся.

В Центре напомнили, что граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить вещевую помощь в обменно-вещевом пункте отделения срочного социального обслуживания подразделения учреждения по адресу: ул. Л. Чайкиной, 9.

Выдача вещей осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8 900 457 02 39.

Ранее сообщалось, что центр "Попечение" в Петрозаводске никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек.

фото: Столица на Онего

Мокрый снег и дождь накроют Карелию в воскресенье

О погоде на 20 декабря рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии будет облачная погода. Ожидаются небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -1,-6 С, местами на юге будет до +2°С. Днем температура воздуха составит -1 +4°С.

В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Прогнозируются небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до +2, +4°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель, гонявший без прав по райцентру в Карелии, остался без автомобиля

В Суоярви инспекторы ДПС отстранили от управления легковушки мужчину, ранее лишенного водительских прав.

По информации Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 18 декабря в Суоярви. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-2112» водителя без прав.

Сроки лишения водительского удостоверения у мужчины истекли, однако он не прошел в установленном порядке процедуру возврата прав: не сдал теоретический экзамен на знание ПДД РФ.

В отношении нарушителя составлен административный материал, ему грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, в Карелии водителю "девятки" грозит арест за пьяную езду.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии водителю "девятки" грозит арест за пьяную езду

В Кемском районе автоинспекторы поймали пьяного водителя, который отказался от медосвидетельствования, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-21099" 24-летнего молодого человека, который находился с признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался. Теперь молодому человеку грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Напомним, водителей Петрозаводска сегодня ждут массовые проверки.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Карелии уменьшилось втрое

За 11 месяцев этого года пьяные водители устроили 79 аварий, в которых погиби 6 человек.

ГИБДД Карелии опубликовало статистику "пьяных" ДТП. Так, за 11 месяцев в республике водителями подшофе совершено 79 аварий, в результате которых погибли 6 человек и 100 были травмированы. В сравнении с прошлым годом, число пострадавших в этих авариях осталось прежним (100 человек), а число погибших уменьшилось с 18 до 6 человек.

Больше всего аварий пьяные водители совершили в Петрозаводске, где в 13 ДТП пострадали 16 человек и 1 погиб, а также в Прионежском районе, где в 11 ДТП пострадали 15 участников движения.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе ежедневной работы, а также во время проведения профилактических рейдов и по сообщениям граждан, ставших очевидцами нарушений пьяными водителями, пресекли почти 2000 нарушений нетрезвыми водителями.

К уголовной ответственности за пьяное вождение привлечены 270 человек, которые ранее уже понесли административное наказание за управление транспортом в состоянии опьянения.

В 66 случаях владельцы авто передали управление транспортом лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Наказание в виде штрафа и лишения водительских прав понесут оба нарушителя – водитель, который передал управление лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и тот кто непосредственно управлял, будучи пьяным.

Ранее пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии.