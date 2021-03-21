Все, что случилось сегодня

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии

Число смертей от COVID-19 увеличилось в республике до 361.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 21 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Питкярантской ЦРБ скончалась жительница 65-леняя деревни Мийнала, в Республиканской инфекционной больнице умерли житель 79-летний Петрозаводска и 46-летний житель Кондопоги. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии скончался 361 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 89 жителей республики. Из этого числа заболевших – 82 человека, из них 13 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Число инфицированных достигло уже 43078.

За сутки выздоровели еще 160 человек. Всего выписавшихся по выздоровлению в республике насчитывается 39770 пацинтов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6986,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3030,7 случая, по Северо-Западу – 5362,4.

Ранее сообщалось, что глава Карелии считает, что "коронавирусные" маски спасают от эпидемии ОРВИ.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"/vk.com/club176813874

Водитель фуры собрал на трассе в Карелии паровозик из четырех автомобилей (ФОТО)

Групповое ДТП произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.

По сообщению МЧС Карелии, 20 марта в 15:48 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района (3 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 322 км федеральной автодороге Р-21 "Кола" столкнулись четыре автомобиля.

В паблике олонецкого отряда противопожарной службы пишут, что в ДТП попали : Scania, "Газель", BMW и "ВАЗ-2109".

Сотрудники ОП ПЧ-35 по охране села Коткозеро осмотрели место ДТП, отключили АКБ, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по трассе, отбуксировав машины с проезжей части.

фото: кадр из видео

В Петрозаводске неадекватный пешеход кружился по перекрестку, убегая от машин (ВИДЕО)

Камера запечатлела странного пешехода, устроившего опасные игры на проезжей части на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

Как пишет ДТП ПТЗ, инцидент произошел в минувшую субботу, 20 марта, в 10-45 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

В течение нескольких минут пешеход бесцельно бродил по перекрестку, кружился, бегал между проезжающим автотранспортом, не реагируя на знаки светофора.

Опасная прогулка по перекрестку неадекватного мужчины попала в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее подростки устроили опасные игры на дороге в Петрозаводске.

фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области / РИА Новости

Губернатора Пензенской области задержали по делу о взятке в 31 млн рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве.

Как сообщается на сайте Следком РФ, МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен группе компаний "Биотэк" были обещаны конкурентные преимущества при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарств и медицинских изделий для медучреждений Пензенской области.

У Белозерцева, Шпигеля и других подозреваемых прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинения. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных, пишет РИА Новости.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, всего по этому делу задержаны шесть человек.

Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

Застрявшая на мосту фура создала огромную "пробку" на трассе в Карелии

Под Повенцом в Медвежьегорском районе автомобили стоят уже более 2,5 часов.

О непростой дорожной ситуации под Повенцом, где идет ремонт шлюза, рассказали водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобили стоят не могут проехать из-за фуры, которая застряла на мосту из-за снежной каши

"Тут делают мост, и сделали один объезд со светофором, но погода сегодня подкачала и вместо объездной тут каша, соответственно, фура и застряла, ждём трактор", - пишут комментаторы в паблике.

Выложившие в паблике фото и видео пробки стоят в пробке уже 2,5 часа.

Ранее в Петрозаводске машина скорой помощи застряла в пробке: медики пошли к больному пешком.

фото: © Валерий Поташов

Следком Карелии возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса"

Бывший гендиректор "Карелавтотранса" Дмитрий Школин продал два автомобиля предприятия своей близкой знакомой всего за 87 тысяч рублей.

Как установили проводившие оперативные мероприятия сотрудники УФСБ Карелии, будучи гендиректором "Карелавтотранса", Школин решил продать автомобили "Газель" и "Шевроле Нива". Уставом предприятия предусмотрено его право реализовывать имущество учреждения исключительно по согласованию с его учредителями – МИЗО и Минтрансом Карелии. Однако автомобили были проданы в обход этого положения.

Любопытно, что покупателем стала близкая знакомая Школина, совместно проживающая с ним в одном из поселков Московской области. При этом оба ТС достались подруге Школина, как говорят, по цене металлолома. Так, "Газель" обошлась ей всего в 50 тысяч рублей, а "Шевроле Нива" в 37 тысяч. В такую смешную сумму почему-то оценил остаточную стоимость транспортных средств частный автоэксперт, который автомобили даже не осматривал, а видел их только на представленных ему фотоснимках.

Подробнее читайте в материале "Автомобили по цене металлолома".

фото: Кадр из видео

Автомобиль вылетел с дороги и чуть не снес столб в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 21 марта на Древлянском кольце.

В паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии" разместили видео аварии, которая произошла сегодня, 21 марта, в 6.05. Автомобиль, двигаясь по Древлянскому кольцу по направлению от Кукковки к Лесному проспекту, стал вилять и вылетел с дороги на газон, чуть не врезавшись в опору уличного освещения.

Судя по видео, в ДТП никто не пострадал. Водитель и его пассажир сразу вышли из машины.

Происшествие запечатлели камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо".

Ранее сообщалось, лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии

ГИБДД Карелии сообщила о пострадавших в лобовом столкновении автомобилей на трассе "Сортавала"

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 20 марта на федеральной трассе "Сортавала".

Напомним, авария произошла возле поселка Хелюля. Сообщалось о трех пострадавших.

По данным Госавтоинспекции, 20 марта в 14:05 водитель микроавтобуса Hyundai Grand Starex не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford Fusion.

В результате аварии пострадал 62-летний водитель автомобиля Ford и его 18-летняя пассажирка. Также пострадала 36-летняя пассажирка микроавтобуса.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Госавтоинспекции призывают водителей выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным и погодным условиям.

фото: Игорь Аблоухов

Ястребы подружились с воронами в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводский поэт Игорь Аблоухов запечатлел хищника, живущего вместе с воронами во дворе.

"Мне давно уже сказали, что в наших дворах есть два бандита. И вот, наконец-то, сегодня утром увидел, и даже сфотографировал, одного из них. И похоже, он не один, а с бандой! - пишет Игорь Аблоухов в соцсети.

По мнению орнитологов, появление в городе ястребов — это обычное явление. Горожане прикармливают перелетных лесных птиц, и те не улетают на зимовку. А хищники охотятся за ними и поэтому прилетают из леса в город. И заодно лакомятся голубями.

Ранее ястреб заглядывал в окна жителей новостроек на Древлянке в Петрозаводске. В октябре прошлого года петрозаводский фотограф запечатлел удачную охоту ястребов в городе

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 6 крайне тяжелобольных пациентов

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 21 марта, в стационарах находятся 531 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 471 - в состоянии средней тяжести, 54 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии составляет 11,4 процента.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 89 жителей республики, три человека умерли. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано уже 43078 человек, скончался 361 пациент.

фото: ООО "Автоспецтранс"

Регоператор в Карелии планирует перейти на собственную транспортировку мусора

ООО "Автоспецтранс", начнет работу по вывозу мусора своими силами там, где сегодня больше всего проблем с вывозом ТКО.

"Проблема небольших компаний, работающих в сфере вывоза мусора, в том, что в кризисных ситуациях оборотных средств у них не хватает. Они останавливают вывоз мусора. Чем крупнее оператор, тем проще с ним работать - это стабильно и прогнозируемо. С целью стабилизации этого процесса мы хотим перейти на собственную транспортировку отходов", - отметил директор ООО "Автоспецтранс" Евгений Мошников.

Переход на собственную транспортировку мусора обусловлен для регоператора еще и тем, что при дальнейшей реализации "мусорной реформы" в регионе все свалки в регионе будут закрыты, а все отходы попадут на новый полигон и мусороперерабатывающий комплекс вблизи местечка Орзега.

"Возникнет вопрос о логистике транспортировки отходов на более дальние расстояния. И мы отдаем себе отчет в том, что техника, работающая на сегодняшний день во многих районах республики, будет не способна это сделать, а операторы не смогут ее приобрести", - уверен директор ООО "Автоспецтранс".

В каких районах республики регоператор откажется от услуг подрядчиков, читайте здесь.

фото: © страница Вконтакте Ларисы Бойченко

Омбудсмен в Карелии: "Я являюсь дополнительным государственным органом без властных полномочий"

Лариса Бойченко рассказала депутатам республиканского парламента, как защищает права человека.

Как оказалось, о деятельности карельского омбудсмена не знают и многие депутаты республиканского парламента. Во всяком случае, выступление госпожи Бойченко в Законодательном собрании вызвало у них немало вопросов. Парламентскую оппозицию удивило, что в своем отчете омбудсмен ни словом не упомянула о прошлогодних экологических конфликтах, вызванных планами открытия в Карелии новых карьеров или форелевых ферм, а также о многочисленных нарушениях гражданских прав из-за введенных в период эпидемии коронавируса карантинных мер.

"Мы не услышали ни одного доклада в стенах Законодательного собрания по таким актуальным вопросам, касающимся очень широкого круга лиц, – обратилась к уполномоченной по правам человека депутат от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. – Объясните, пожалуйста, почему Вы, Лариса Дмитриевна, не встали на защиту прав всех этих граждан".

"Если говорить о том, вмешиваюсь я или не вмешиваюсь, то в законе сказано, что уполномоченный по правам человека не имеет права вмешиваться в деятельность других государственных органов. Я являюсь дополнительным государственным органом без властных полномочий, который дополняет возможности защиты прав человека", – ответила Лариса Бойченко.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число смертей от коронавируса в России достигло 95 тысяч

За последние сутки подтвержден 371 летальный исход с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 9 299 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 117 (12,0%) —у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 456 869 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтвержден 371 летальный исход с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 95030.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 743 человека. Число выписанных пациентов выросло до 4069395.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 117,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 352 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 марта остаются 484099 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 89 жителей Карелии, три человека умерли. Всего с начала пандемии в республике инфицировано уже 43078 человек, скончался 361 пациент.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Политолог: "Судьба мэрского кресла в Петрозаводске непредсказуема"

Политолог Олег Реут считает, что в борьбе за должность главы Петрозаводска каждый из игроков будет использовать собственную тактику.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник выступит 24 марта перед депутатским корпусом карельской столицы с ежегодным отчетом о своей деятельности. Это будет последний отчет мэра Петрозаводска перед окончанием срока ее нынешних полномочий, которые, напомним, истекают в середине апреля. Однако сохранит ли госпожа Мирошник полномочия градоначальника, или депутаты найдут ей замену – вопрос, на который никто в политических кругах Карелии не готов сейчас дать ответ.

Как считает карельский политолог Олег Реут, судьба мэрского кресла непредсказуема, даже, несмотря на то, что в Петрозаводске больше нет прямых выборов главы местного самоуправления. Подробнее читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УПАВШИЙ С КРЫШИ ЛЕД УБИЛ МУЖЧИНУ, ВЛАДЕЛЬЦА "ЯГУАРА" АРЕСТОВАЛИ И ЛЕСОЗАВОД СГОРЕЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Трагедия попала в объектив камеры.

По факту гибели мужчины, на которого обрушилась ледяная глыба, возбуждено уголовное дело.

Глава Карелии Артур Парфенчиков был на месте трагедии и сказал, что крыша было почищена, но некачественно.

В результате суд принял решение арестовать гендиректора управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома в Петрозаводске, и поэтому погиб прохожий.

Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Предприниматель Гусейн Мамедов обвиняется в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

На Суоярвском лесозаводе в Карелии произошел пожар (ФОТО)

К тушению пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Суоярвском районе привлечен пожарный поезд.

Пожар на Суоярвском лесозаводе в районе Сувилахти сняли на видео.

Прокуратура Карелии начала проверку по факту пожара на Суоярвском лесозаводе

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе, сообщили в ведомстве.

Будем знать

Автовокзал Петрозаводска закрылся на ремонт

Из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.

Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска

Петрозаводский городской совет опубликовал проект решения, который предлагает четыре кандидатуры членов конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера.

Смешные новости

Плавающий фонтан за полтора миллиона рублей украсит северный поселок в Карелии

Администрация Чупинского городского поселения решила заказать плавающий фонтан, о чем сообщает сайт госзакупок.

Генконсульство Финляндии в Петрозаводске ищет уборщицу, которая может обслуживать встречи

В офисе Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге требуется уборщица на неполный рабочий день.

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"Я ИМЕЮ ПРАВО СКАЗАТЬ: "СПОКОЙНОЙ НОЧИ!"

Карельский омбудсмен Лариса Бойченко рассказала депутатам республиканского парламента, как защищает права человека.

У главы Петрозаводска Ирины Мирошник появится первый заместитель

Эту должность, вероятно, займет первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Карелии Инна Колыхматова.

фото: © shutterstock.com/Photographee.eu

Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

В Ленобласти обнаружили тело молодого жителя Петербурга, о загадочном исчезновении которого рассказали в шоу Андрея Малахова.

Как стало известно 47news, 20 марта в киришскую полицию поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что в болоте, примерно в трёх километрах от деревни Чирково, он нашёл тело мужчины. Личность усопшего была установлена, им оказался 25-летний петербургский таксист. Он пропал в конце февраля по пути к знакомой в Кириши. Через некоторое время волонтёры нашли пустую машину молодого человека, а затем его кроссовки.

Накануне загадочному исчезновению таксиста под Киришами выпуск своей программы посвятил Андрей Малахов. Звучали версии про непреодолимое желание парня вызволить из борделя знакомую девушку и не исключался след наркоторговцев.

По предварительным данным полиции, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Ранее сообщалось, что автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска.

Погода в Петрозаводске сегодня, 21 марта



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -4 …-2 6 м/с ЮЗ 729 мм.рт.ст. 86% день Небольшой снег, -1 …+1 5 м/с ЮЗ 729 мм.рт.ст. 83% вечер Снег, -1 …+1 2 м/с ЮЗ 729 мм.рт.ст. 90% ночь Снег, -3 …-1 3 м/с СЗ 730 мм.рт.ст. 91%

фото: © Depositphotos / ia__64

В Карелии 19-летние юноша и девушка устроили расправу над подростком

В Костомукше молодые люди избили 16-летнего подростка и стали фигурантами уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В костомукшскую полицию обратился отец 16-летнего подростка и рассказал, что его сына избили.

Полицейские установили, что к преступлению причастны двое местных жителей, которых потерпевший хорошо знал. В день происшествия ему позвонила 19-летняя подруга и предложила увидеться, чтобы "обсудить серьёзный вопрос". Он пришёл в назначенное время. Приятельница была не одна, а с общими знакомыми. Девушка обвинила юношу в том, что он якобы сообщил взрослым о покупке несовершеннолетними участниками этой компании сигарет и алкоголя. Он это отрицал. Далее, как установили следователи, один из участников встречи, 19-летний костомукшанин, разозлившись, ударил подростка кулаком в лицо. В расправе приняла участие и инициатор конфликта: она ногой нанесла удар потерпевшему в область правого глаза. Затем обидчики разошлись по домам, а подросток обратился за медицинской помощью. Впоследствии причинённый вред здоровью был квалифицирован как лёгкий.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, пьяный мужчина в Карелии шел по улице и от нечего делать разбил подростку голову.

фото: © "Столица на Онего"

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией еще 11 человек.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 5359 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне с пневмонией в стационары попали 13 человек.

фото: Полиция Прионежском района/vk.com/public196554942

Автоинспекторы поймали пьяного водителя на трассе в Карелии

Водитель подшофе был отстранён от управления автомобилем в воскресенье утром в Прионежском районе.

Как сообщается в паблике "Полиция Прионежском района", сегодня, 21 марта, в 07:20 на 3км автодороги "Кола"435км-ст. Шуйская" наряд ДПС отстранил от управления водителя автомобиля Lada Granta. 41-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

Водитель привлечён к административной ответственности. Решение о назначении наказания принимает суд. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Ранее пьяный водитель попался в руки автоинспекторов на трассе Петрозаводск - Суоярви.

фото: Минспорта Карелии

Лыжница из Карелии вошла в пятерку лучших на Первенстве России

Сегежская спортсменка Ольга Жолудева стала четвертой на Первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров.

По сообщению Минспорта Карелии, 21 марта в Кирово-Чепецке завершилось Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет. Заключительным видом соревнований стали масс-старты свободным стилем.

Карельская лыжница из Сегежи, мастер спорта России Ольга Жолудева финишировала четвертой на дистанции 15 км среди девушек с результатом 40:09,9.

Ранее Ольга Жолудева заняла десятое место на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Финляндии.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяный водитель попался в руки автоинспекторов на трассе Петрозаводск - Суоярви

В Карелии продолжаются массовые проверки водителей на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Поздно вечером 20 марта в Пряжинском районе на автодороге Петрозаводск - Суоярви автоинспекторы остановили для проверки автомобиль Skoda Octavia. 40 - летний водитель за рулем автомобиля находился с признаками состояния опьянения. В отношении водителя составлены административные материалы.

Нарушитель по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей и будет лишен права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

"Настоятельно рекомендуем соблюдать закон - управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено. Проверки на дорогах продолжаются", - предупреждают в Госавтоиспекции Карелии.

Ранее сообщалось, за два месяца 2021 года в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления более 100 нетрезвых водителей.

фото: Столица на Онего

Сезон художественной подсветки закрыт в горном парке в Карелии

В горном парке "Рускеала" завершен сезон подсветки до следующей осени.

Минувшая суббота, 20 мая, стала последним днем работы художественной подсветки в парке.

"Дорогие гости, спешим вам сообщить, что сегодня последний день работы Художественной подсветки. Теперь увидеть и насладиться магией подсветки можно будет только с ноября 2021 года. За этот сезон гости Рускеала сделали невероятные фотографии с подсветкой!" - пишут в паблике парка.

Ранее появились фото ледовых скульптур, установленных на подземном озере в парке "Рускеала".

фото: © "Столица на Онего"

Мокрый снег накроет Петрозаводск в понедельник

О погоде на 22 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем - мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -3, -5°С. Днем воздух прогреется до -1, +1°С.

Атмосферное давление будет расти.

На территории Карелии будет также облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Местами ожидается слабая метель, а днем - небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -3, -8°С, местами подморозит до -13°С. Днем потеплеет до -4, +1°С.

фото: официальная страница ГИБДД Петрозаводска Вконтакте

Автоинспекторы в Петрозаводске будут ловить водителей-нарушителей у школ и садиков

В понедельник в Петрозаводске стартует профилактическое мероприятие "Главный пассажир Карелии", сообщили в Госавтоинспекции города

С 22 марта сотрудники ГИБДД выйдут в рейды, проверяя соблюдение водителями правил перевозки детей автомобильным транспортом на улицах, прилегающих к детским садам, школам, поликлиникам, торговым центрам.

С начала года в Петрозаводске произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре ребёнка получили травмы. В двух случаях дети пострадали в качестве пассажиров.

В Госавтоинспекции Петрозаводска призывают родителей более ответственно подходить к соблюдению правил дорожного движения: при перевозке детей в салоне автомобиля обязательно использовать детские удерживающие устройства, посадку и высадку пассажиров производить со стороны тротуара.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Росгвардейцы продолжают разоружать жителей Карелии

За неделю жители Карелии добровольно сдали 9 единиц оружия, сообщили в Росгвардии Карелии.

В период с 12 по 18 марта росгвардейцы провели 101 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли одну единицу оружия. Составлен 21 протокол об административных правонарушениях.

Граждане добровольно сдали 9 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что в Карелии ищут образованных и несудимых кандидатов для службы в Росгвардии.

фото: Столица на Онего

"Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут сегодня по Петрозаводску

Волонтеры примут у горожан вторсырье в разных районах города.

По сообщению администрации Петрозаводска, 21 марта по своему традиционному маршруту в Петрозаводске проедут "Сбормобиль" и "Металлмобилль". Волонтеры примут у горожан на переработку вторсырье. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.

Организаторы приглашают всех присоединиться к акции. При посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах санитарной безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе "Сбормобиль". Здесь же представлена актуальная информация обо всех инициативах экозащитников.

В мэрии напомнили, средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных. Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в экомобилях напрямую передачи для четвероногих не принимаются.

фото: www.kremlin.ru

Путин покатал Шойгу на вездеходе по тайге в Сибири

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в Сибири.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге.

По словам Пескова, президент и министр обороны катаются по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.

На фото видно, что Путин сам управлял вездеходом, а Шойгу сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, они прогулялись по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной. После прогулки они пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которые были накинуты шкуры.

Во время поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.

Как отмечал Песков ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.

фото: РИА Новости/Максим Блинов

В России изменятся правила купли-продажи подержанных автомобилей

Порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом изменится с 1 мая 2021 года.

В России с 1 мая меняются правила купли-продажи автомобиля с пробегом: сделку можно будет осуществлять на портале госуслуг. Об этом стало известно из приказа Минцифры, опубликованного в воскресенье, 21 марта.

Согласно изменениям, пользователи портала смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД онлайн. При этом осуществить сделку на портале смогут только физические лица, и касается это только автомобилей с пробегом.

Для того чтобы провести сделку, продавец должен загрузить на сайт пакет документов (ПТС, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника) и подать заявление на портале госуслуг. Кроме того, продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер, пишут "Известия".

По словам экспертов, оформление сделки через госуслуги позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце. Например, наложены ли на авто какие-либо ограничения, штрафы или задолженности, пишет Autonews.

Как отметил автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, изменение правил покупки и продажи машин с пробегом — это движение в правильном направлении.