Самые читаемые новости за 16 мая

фото: «Сегежа online…» / ВК

«Нелюди! Бог вам судья!»: в Карелии вандалы устроили массовый погром на кладбище (ФОТО)

В Сегеже неизвестные разгромили местное кладбище: повреждены несколько могил.

Жители Сегежи обнаружили, что на местном кладбище разгромлены несколько могил. Об этом информирует паблик «Сегежа online…».

«Нелюди!!! Бог вам судья!!! Первый поворот на кладбище, от мусорного контейнера направо вниз, стоит пустая бутылка водки и кругом разломаны памятники», — сообщает автор поста.

Стоит отметить, акты вандализма на сегежских кладбищах участились. Как выяснила «Столица на Онего», на данный момент неизвестные разгромили могилы на новом кладбище. При этом ранее вандалы надругались над местом захоронения ветерана Великой Отечественной войны Степана Льдинина, которое находится старом кладбище. Хулиганы разбили на три части плиту, которая была установлена на могиле бойца. Памятник был не только расколот на части, но и вырван из земли. На плите были обнаружены следы от ботинок. На могиле бойца в итоге был установлен новый монумент.

Также известно, что сегежское кладбище, где покоится герой войны Степан Льдинин, в целом пришло в упадок и находится в запустении.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии 510 пациентов скончались от коронавируса за время пандемии

Сегодня в Карелии подтверждены очередные три смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Сортавальской ЦРБ скончались жительница Сортавалы 1942 года рождения и жительница поселка Хелюля 1948 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончался житель Петрозаводска 1942 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 53 человек. Из этого числа заболевших — 52 человека, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 53 человека.

По официальной информации властей, за все время пандемии от коронавируса в Карелии скончались 510 человек. Выздоровели после заражения — 44605 человек. Об этом сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7564,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3360,6 случая, по Северо-Западу — 5868,3.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот

В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)

Отец пострадавшего ребенка ищет двух человек, которые находились на электросамокате в момент происшествия.

Инцидент произошел 10 мая в 16-25 в районе Древлянка-8 в Петрозаводске. Девочка выбежала на тротуар из припаркованной машины и попала под колеса электросамоката, на котором ехали два человека. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщил отец пострадавшей в паблике «Древлянка-8: Дружные соседи». Он пояснил, что наезд произошел на пешеходной дорожке напротив дома №11.

«Молодой человек, управляя электросамокатом, не смог избежать столкновения и врезался в мою дочку. С ним, в качестве пассажира, на электросамокате находилась его младшая сестрёнка. В результате столкновения моя дочь упала и ударилась головой об асфальт. После этого мы приняли решение отвезти её в травмпункт самостоятельно. В данный момент дочка госпитализирована вместе с мамой и находится в травматологическом отделении детской республиканской больницы. У неё диагностированы сотрясение головного мозга и перелом черепа», — заявил отец пострадавшей.

Отец обратился в полицию, он ищет водителя электросамоката.

«К сожалению, находясь в состоянии шока, ни я, ни моя жена не догадались взять контакты молодого человека. Прошу всех, кто знаком с этими детьми или знает их родителей, связаться со мной. Также если кто-то узнал на видео своих детей, просьба связаться и предоставить свои контакты для того, чтобы я мог передать их в правоохранительные органы (полицию). По данному инциденту мной написано заявление в полицию. Я никого не обвиняю, но есть факт — нанесение вреда здоровью моей дочери. Дальше в степени вины детей и родителей с обеих сторон пусть разбирается полиция. Также отмечу, что молодой человек, управлявший электросамокатом, повёл себя достойно, предлагал помощь, многократно извинялся и был напуган не меньше нас», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, как в поселке Карелии водитель автомобиля не поделил дорогу с ребенком на электросамокате.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)

Бункер, ставший излюбленным местом для маргиналов, вселяет ужас в горожан.

Жители карельской столицы жалуются на постройку, расположенную во дворе дома на улице Сорокская, 5. Об этом информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Страшная заброшка в центе города. Рассадник крыс, источник вони, прибежище маргиналов. Проходить мимо страшно», — говорится в сообщении.

Люди утверждают, что постройка стала прибежищем бездомных, крыс и потребителей наркотиков. Также объект используют в качестве туалета.

Горожане утверждают, что рядом с постройкой находится детская площадка. Жители Петрозаводска просят надзорные органы обратить внимание на заброшенный объект на улице Сорокская.

Ранее сообщалось, что в Карелии вандалы устроили массовый погром на кладбище.

фото: Alars© в Суоярви / ВК

Одиночный пикет против закрытия районного детсада прошел в Петрозаводске

В столице Карелии экс-депутат городского совета Суоярви Владимир Заваркин вышел на одиночный пикет в защиту корпуса районного детского сада.

Житель Суоряви Владимир Заваркин провел одиночный пикет у стен карельского правительства в центре Петрозаводска. Он развернул плакат с надписью «У всех детей права одинаковы!». Об этом информирует паблик «Alars© в Суоярви».

Участник акции выступил в защиту жителей Суоярви, которые водят детей в корпус десткого сада «Елочка». Местные власти намерены закрыть это учреждение и перевести детей в другой корпус, находящийся в другой части города. Родители категорически против действий местных чиновников.

«Он ехал на встречу с Иваном Сивиным, главным федеральным инспектором по Республике Карелия. Чиновник дежурно пообещал разобраться. Владимир зашел также к уполономоченной по правам человека Ларисе Бойченко. Она, наоборот, дежурно отмахнулась от проблем малого городка. Постоял Владимир Заваркин с плакатом против закрытия садика у здания правительства», — говорится в сообщении паблика «Нетипичная Питкяранта».

Роспотребнадзор выяснил, что при закрытии заведения в Суоярви и переводе детей в другие корпуса будут нарушаться нормативы по площади группы и спальни, которые должны составлять 2 квадратных метра на ребенка. Об этом ранее сообщал «МК в Карелии».

Также возникают вопросы к транспортной доступности. Детям и их родителям придется добираться до других корпусов детского сада на автобусе. При этом никаких подтверждений того, что городским перевозчиком будут организованы дополнительные рейсы для дошкольников, не было. Нет и тротуаров, и пешеходных переходов, которые сделали бы безопасной пешую прогулку. На одном из участков вдоль региональной дороги отсутствует освещение.

фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот

В Петрозаводске белый внедорожник едва не снёс пешеходов (ВИДЕО)

В столице Карелии водитель внедорожника не пожелал пропускать пешеходов и едва не сбил их.

Инцидент произошел 16 мая в 12-06 на пересечении улиц Антикайнена и Красной в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Белый внедорожник повернул в улицы Антикайнена на Красную, не пропустив группу пешеходов, которая уже вышла на пешеходный переход.

Случившееся зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, как водитель «маршрутки» в Петрозаводске не пропустил «скорую», она вылетела с дороги.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК / скриншот видео

«У меня сотрясение, со штурманом всё в порядке»

Гонщик из Карелии прокомментировал последствия аварии на ралли: он утверждает, что на опасном повороте не должны были находиться зрители.

Гонщик Олег Лозинский, чья машина во время ралли перевернулась и едва не снесла толпу зрителей, заявил, что люди не должны были находиться на данном участке. Об этом спортсмен рассказал изданию «Подъем».

«Нужно задавать вопрос организаторам, почему нет контроля безопасности на трассе. Кстати, когда я пришёл в себя, я увидел, что после аварии люди продолжали стоять в том же месте. Я показывал видео [организаторам ралли], пытаясь замедлить. Они всё видели, но никакой реакции от них не было», — заявил Олег Лозинский.

Гонщик рад, что не сбил зрителей. По его словам, сам он получил травму, а машина подлежит списанию.

«У меня сотрясение, со штурманом всё в порядке. Несмотря на списанный автомобиль и своё состояние, я рад, что никого не зацепил», — сказал спортсмен.

Напомним, авария с участием гоночного автомобиля произошла во время ралли «Пикник».

Как ранее сообщал паблик «Лахденпохья-Навсегда!», за рулем машины находился житель Лахденпохьи Олег Лозинский.

«Бешеный карел» словил «крышу». Проходившее 14–15 мая в Ленинградской области ралли «Пикник» для жителя Лахденпохья Олега Лозинского обернулось первой «крышей» — его «Гольф» улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — говорится в сообщении паблика.

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

В Карелии врач рассказал, как можно «снизить» статистику по ковиду, манипулируя тестами

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов предположил, что снижение официальных показателей заболеваемости коронавирусом можно добиться ограничением объема тестирования на COVID-19.

«В целом же, речь идет о достоверности нашей региональной статистики. Ведь снизить заболеваемость можно совсем просто. Коль в статистику входят только лабораторно-подтвержденные случаи, снижаем количество лабораторных тестов, и на этом фоне получаем снижение заболеваемости!», — заявил врач Александр Гаврилов в интервью «Столице на Онего».

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК / скриншот видео

Автомобиль гонщика из Карелии чуть не раздавил зрителей на ралли (ВИДЕО)

На проходивших в Ленинградской области гонках автомобиль спортсмена из Карелии Олега Лозинского перевернулся в опасной близости от зрителей.

Автомобиль гонщика Олега Лозинского перевернулся во время ралли «Пикник». Спортсмен на высокой скорости не вписался в поворот. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

«Бешеный карел» словил «крышу». Проходившее 14–15 мая в Ленинградской области ралли «Пикник» для жителя Лахденпохья Олега Лозинского обернулось первой «крышей» — его «Гольф» улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — говорится в сообщении паблика.

Видео также опубликовано на странице гонщика Олега Лозинского.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

В Петрозаводске мотоциклист врезался в «легковушку» (ВИДЕО)

Столкновение мотоциклиста с легковым автомобилем произошло на улице Боровой в Петрозаводске.

Авария поизошла в субботу, 15 мая, на улице Боровой в Петрозаводске. Автомобиль и мотоциклист столкнулись в 15-59.

В момент аварии мотоциклист двигался по дороге в прямом направлении. Автомобилист выехал со стороны обочины на дорогу перед ним.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина без прав чуть не убился на мотоцикле

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Чего вы ждете от Владимира Любарского на посту главы Петрозаводска?

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска: что он должен сделать, чтобы столица Карелии стала лучше?

На этой неделе Владимир Любарский официально вступил в должность сити-менеджера Петрозаводска, сменив на этом посту Ирину Мирошник. Любарский был назначен по итогам тайного голосования депутатов Петросовета.

Новый глава города поклялся «отдать все свои силы на благо родного Петрозаводска».

Чего вы ждете от нового руководителя города?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель «улетел» в кювет на трассе и травмировался

Госавтоинспекция Карелии сообщила о дорожном происшествии, которое случилось на трассе «Кола».

Авария произошла в субботу, 15 мая, в Кондопожском районе, информирует ГИБДД.

В 19:58 на 548 км. автомобильной дороги «Кола» 44-летний водитель автомобиля «Hyundai» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель травмирован. Он был госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, как автомобиль гонщика из Карелии чуть не раздавил зрителей на ралли.

фото: Владимир Любарский / ВК

В Петрозаводске открылся турнир памяти создателя школы самбо в Карелии Ильи Шегельмана

В столице Карелии стартовал детско-юношеский турнир «Легенды Самбо. Начало. Памяти основоположника самбо в Карелии Ильи Романовича Шегельмана».

Соревнования проходят в ФОК «Газпром» в Петрозаводске. В них принимают участие самбисты из разных регионов страны. Турнир посвящен памяти создателя карельской школы самбо Ильи Шегельмана, который скончался от коронавируса в декабре прошлого года.

Илья Романович Шегельман основал карельскую школу самбо, насчитывающую тысячи учеников. Как Заслуженный тренер России, тренер сборной Карелии, президент Карельской федерации самбо и дзюдо, он воспитал и подготовил более 200 чемпионов Карелии по самбо, дзюдо и рукопашному бою, его ученики неоднократно становились чемпионами мира, Европы и России.

фото: «Живой Петрозаводск» / ВК

Школьная спортплощадка в Петрозаводске утопает в мусоре (ФОТО)

В столице Карелии горожане жалуются на мусорные завалы поблизости от школьной спортивной площадки.

Читательница паблика «Живой Петрозаводск» сообщила, что территория рядом с школой № 3 в карельской столице превращается в помойку. К посту прикреплены фото, на которых видно, что рядом со школьным забором копится мусор.

«Дорогие петрозаводчане. Посоветуйте, куда обратиться. За спортивной площадкой школы 3 на Ключевой который день творится вот такое безобразие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строители, выбросившие мусор в неположенном месте, попались в фотоловушку в Петрозаводске.

фото: Дмитрий Петров / ВК

«Друг брата жениха»: глава администрации района Карелии погулял на поморской свадьбе (ФОТО)

Глава администрации Кемского района прибыл на поморскую свадьбу в статусе «друга брата жениха».

Дмитрий Петров рассказал читателям своей страницы в соцсети о том, как он посетил поморскую свадьбу.

«В качестве друга брата жениха принял участие в поморской свадьбе. Женили Романа нашего на Варваре. Интерактивно. Интересно. Поучительно. Сбитень. Пирог. Танцы. Красота», — поделилися впечатлениями глава администрации Кемского района.

Ранее сообщалось, как Дмитрий Петров съездил в Санкт-Петербург и нашел сходства между северной столицей и Кемью.

фото: © «Столица на Онего»

Понедельник в Карелии будет теплым, дождливым и туманным

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 17 мая.

В понедельник, 17 мая, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°С, на севере 0, +5°С, днем +17, +22°С, местами до +26°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет расти.

фото: Владимир Рыбалко / ВК

В Карелии волонтеры рассказали, как спасти животных от живодеров

Представители благотворительного фонда «РЕКС» объяснили, как следует действовать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.

Волонтеры заявляют, что оперативно действовать следует в случаях, если вы неоднократно слышите звуки избиения животного в квартире или доме по соседству; видите на улице, как бьют животное, или наблюдаете, что человек намеренно натравливает одно животное на другое с целью нанести увечья.

В этих случаях общественники рекомендуют зафиксировать происходящее на камеру или диктофон и обязательно заявить о факте жестокого обращения с животным в полицию. В МВД можно позвонить по телефону, отправить электронное обращение либо лично зайти в дежурную часть и написать заявление.

Волонтеры благотворительного фонда «РЕКС» подготовили в соцсети инструкцию, в которой описали, как следует действовать свидетелям жестокого обращения с животными. Общественники также предлагают помощь своего юриста.

Ранее сообщалось, что в МВД проводят проверку после обращений жительницы, у которой неизвестный живодер расстрелял из пневматики кошку и кота.

фото: Столица на Онего

В Карелии число пациентов с пневмонией, госпитализированных за время пандемии, приближается к 6 тысячам

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации почти шести тысяч пациентов с внебольничной пневмонией за период пандемии в регионе.

Восемь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5999 пациентов, 140 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, в Карелии 510 пациентов скончались от коронавируса за время пандемии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЙ ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА, ПИВНЕНКО ИДЕТ В ГОСДУМУ И ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ ПОДЕШЕВЕЕТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска

Сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в российской соцсети «Вконтакте».

Пивненко будет бороться за кресло в Госдуме

Валентина Пивненко изъявила желание принять участие в праймериз «Единой России» для возможности в дальнейшем претендовать на думское кресло.

Проезд в маршрутках Петрозаводска подешевеет

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский договорился с руководителями транспортных компаний о снижении стоимости проезда на городских маршрутах.

Политика и не только

Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2020 году.

Чиновники и обычные горожане принесли на набережную в Петрозаводске игрушки, цветы и свечи в память о погибших в Казани (ФОТО)

В Петрозаводске почтили память погибших в Татарстане.

Мирошник попрощалась с горожанами

Глава Петрозаводского городского округа опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила о завершении карьеры мэра карельской столицы. И удалила страницу «Вконтакте»

ЧП

В Карелии сошли с рельсов 14 пустых вагонов поезда

ЧП произошло на станции Заделия в Кондопожском районе Карелии.

МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)

В Карелии 250 человек убирают с ж/д путей упавшие вагоны (ФОТО)

Территория Пряжинской зверофермы в Карелии, где от голода погибли норки, выгорела вместе с вольерами (ВИДЕО)

В Карелии на территории бывшей Пряжинской зверофермы произошел пожар уровня "1БИС" – выгорело 10 гектаров, уничтожены строения.

Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности в Карелии показал, что осталось от Пряжинской зверофермы после пожара (ФОТО)

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Пожар в гараже унес жизни 150 перепелов, сообщили в МЧС Карелии.

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В Калевальском районе в 100 метрах от дороги обнаружена вторая свалка дохлой рыбы.

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Петрозаводский блогер Алексей Трунов нарисовал портрет поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион.

Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу

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Жителям Карелии старше 65 лет разрешили ходить по магазинам в любое время, отменены и другие ограничения

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике отменены ограничения по посещению магазинов и торговых центров.

Погода в Петрозаводске сегодня, 16 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +11 …+12 2 м/с С 742 мм.рт.ст. 89% день Пасмурно, +13 …+14 2 м/с СЗ 744 мм.рт.ст. 78% вечер Пасмурно, +12 …+15 1 м/с СЗ 747 мм.рт.ст. 79% ночь Пасмурно, +10 …+12 1 м/с З 749 мм.рт.ст. 92%

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии самосвал оказался в кювете и врезался в скалу

Госавтоинспекция Карелии сообщила о ДТП, участником которого стал водитель грузовика.

Авария произошла 15 мая в Питкярантском районе, информирует ГИБДД Карелии.

На 116 км. автомобильной дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» 49-летний водитель автомобиля «Volvo» съехал в кювет, после чего наехал на скалу. В результате аварии водитель травмирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

«Надо нажимать и нажимать кнопку приема»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил о большом числе заявок в друзья в соцсети.

Владимир Любарский вечером 15 мая сообщил на своей странице в соцсети о большом числе заявок в друзья от горожан.

«Так, друзья, Контакт сообщает, что осталось одобрить 577 заявок на приём в друзья. Похоже, это надолго. Не всем успел ответить, это мягко сказано, но вот что хочу заметить. Помимо частных, правильнее сказать, точечных вопросов, поступают те, которые можно сгруппировать по предмету обращения: мусор, транспорт, освещение и так далее. Таких вопросов большинство. Все они попадают в перечень из 12 пунктов, с которым я пришёл на отборочную комиссию — ещё будучи кандидатом в мэры.

Я опубликую его в понедельник..... А пока что надо нажимать и нажимать кнопку приема», — заявил Любарский.

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский завел страницу в соцсети «Вконтакте» 13 мая. Прежний руководитель города Ирина Мирошник страницу в соцсети удалила.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В Карелии участники экологической акции посадили 19 тысяч молодых сосен

Власти Петрозаводска сообщают о реализации проекта «Сад Памяти» в республике.

К мероприятиям по озеленению территорий, стартовавшим в карельской столице, присоединился Прионежский район. В рамках акции в районе лесничества между Ужесельгой и Ладвой на площади 9,2 га было высажено 19 тысяч молодых сосен. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Сообщается, что организаторами проекта выступили министерство природных ресурсов и экологии Карелии, а также арендатор участка.

В Петрозаводске и районах Карелии продолжается акция «Сад Памяти». В экомероприятиях участвуют представители органов власти и общественных объединений, сотрудники государственных и коммерческих организаций, школьники и студенты.

Ранее сообщалось, какие территории Петрозаводска лидируют в голосовании в проекте по благоустройству.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Любарский допускает возможность возрождения городских планерок в мэрии Петрозаводска

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский рассматривает возможность возобновления общегородских планерок с присутствием на них горожан.

Любарский заявил в соцсети, что планирует подумать над форматом обсуждения вопросов, которые горожане направляют в его адрес.

«Мы подумаем над форматом совместного обсуждения. Это могут быть и стратегические сессии АСИ, но они все же носят разовый, установочный характер. Как вариант — ключевые вопросы можно рассматривать на тех самых планерках в мэрии. Открытых. Да, пока действуют ограничения по численности участников мероприятий в закрытых помещениях из-за пандемии. Но они не вечны. Кроме того, эти самые планёрки-совещания можно транслировать в интернет. Это пока рабочие варианты. Посоветуюсь с коллегами на работе и с вами — обязательно», — сообщил Любарский.

Напомним, общегородские планерок, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения в статусе мэра Петрозаводска.

Ранее бывший мэр карельской столицы Ирина Мирошник удалила свою страницу в российской социальной сети «Вконтакте» после ухода с поста сити-менеджера.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Коммунальщики убирают Петрозаводск от пыли и грязи

Власти Петрозаводска рассказали, как коммунальщики убирают улицы карельской столицы от весенней грязи.

В рамках муниципального контракта компания «ТехРент» убирает улицы и тротуары карельской столицы от весеннего смета. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Накануне коммунальщики работали на Древлянке, Кукковке и Голиковке.

В уборке было задействовано более двух десятков специализированных машин. Мобильные бригады вручную очищали остановочные комплексы, переходы и другие труднодоступные участки.

Пресс-центр мэрии сообщал, что сегодня подметально-уборочные машины должны работать на Кукковке, Ключевой и в Соломенном. На набережной Ла-Рошель предполагалось задействовать мобильные бригады.

Ранее сообщалось, что в Карелии участники экологической акции посадили 19 тысяч молодых сосен.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Водители автомобилей «Нива» и «ВАЗ» сели пьяными за руль, но были пойманы

Госавтоинспекция Карелии сообщила о двух пойманных водителях, которые сели за руль в нетрезвом виде.

14 мая в 19 часов в поселке Хаапалампи Сортавальского района инспекторы ДПС остановили 55-летнего жителя Лахденпохского района с признаками опьянения. Он находился за рулём автомобиля «Chevrolet Niva». При оформлении выяснилось, что мужчина уже привлекался за подобное нарушение и был лишен права управления транспортными средствами. В отношении водителя оформлены материалы по уголовной статье 264 прим. 1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Материалы направлены в суд для дальнейшего решения.

15 мая в 02:55 ночи на улице Мира, 8 в Костомукше инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ», за рулём которого находился 31- летний водитель с признаками опьянения. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения. Решение примет суд, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель скутера попался в руки инспекторов.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Петрозаводске инспекторы проверят трезвость водителей

Сотрудники ГИБДД рассказали, когда они будут искать пьяных водителей в карельской столице.

В понедельник в Петрозаводске пройдет «Контроль трезвости», сообщает ГИБДД карельской столицы.

«За 4 месяца в Петрозаводске произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 200 водителей, находившихся в состоянии опьянения», — говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель скутера попался в руки инспекторов.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии пьяный водитель скутера попался в руки инспекторов

Госавтоинспекция Карелии сообщила о пойманном водителе скутера, который был пьян.

15 мая в Сегеже инспекторы ДПС отстранили от управления скутером 38-летнего местного жителя. Об этом информирует ГИБДД республики.

У мужчины были обнаружены признаки опьянения. Он также не имел права управлять транспортным средством.

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель скутера отказался. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка.

фото: Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК

«Музыкальный поединок» устроили постояльцы и сотрудники дома-интерната в Петрозаводске

В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов произошел «музыкальный поединок», в котором сошлись постояльцы и сотрудники учреждения.

Участники конкурса исполняли шлягеры. Победителей в «поединке» не оказалось. Об этом информирует паблик Петрозаводского дома-интерната для ветеранов.

«„Музыкальный поединок“ состоялся в нашем доме-интернате! Команды ветеранов и сотрудников учреждения пели известные песни ХХ века! Конечно же, победила дружба!», — говорится в сообщении.

В финале участники конкурса совместно спели песню «Долго будет Карелия сниться».

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов».

фото: Zuma / ТАСС

Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp и рассылают пользователям «письма счастья» о том, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия.

Это выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.

Новые правила WhatsApp вступили в силу 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами и тому подобную информацию. У тех, кто не принял эти условия, аккаунт не удалят, но чтение и отправка сообщений станут для них недоступны.

После этого пользователи, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать это сообщение десяти контактам, причем стоимость одного СМС — один евроцент.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет», — говорится в сообщении.

Это называется «письмо счастья» — своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Цель злоумышленников — массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Кроме того, раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах „сарафанного радио“ и „вирусного маркетинга“. Не более», — сказал Бедеров.

По его мнению, серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит.