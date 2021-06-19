Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры в республике из-за роста заболеваемости COVID-19.

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, на территории Карелии вводятся дополнительные противоэпидемические меры. Об этом информирует региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на распоряжение главы республики Артура Парфенчикова.

Так, запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, с численностью 30 человек и более. Исключение — мероприятия на открытом воздухе, а также те, все участники которых имеют справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации.

Вручения аттестатов, выпускные вечера в школах, техникумах и колледжах должны быть организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Лицам, приезжающим в Карелию из других регионов в служебную командировку, необходимо иметь при себе отрицательные результаты обследования на коронавирус, полученные не ранее чем за 2 дня до приезда.

В организациях общественного питания допускается посадка не более 5 человек за один стол.

С 21 июня количество зрителей во время театральных представлений и концертов не должно превышать 75% от наполняемости зала, в кинозалах — не более 50%.

С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации.

Также до 1 декабря 2021 года запрещено посещать стационарные организации социального обслуживания, лицам, не имеющим отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 2 дня до посещения, или документа о вакцинации.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщал, что в республике накаляется ситуация с коронавирусом.

фото: Agriculture club / ВК

Полиция нагрянула в «Agriculture club» в Петрозаводске

Руководитель проекта «Agriculture club» Наталья Ермолина сообщила, что накануне в популярный клуб пришли сотрудники правоохранительных органов.

Визит сотрудников правоохранительных органов в «Agriculture club» состоялся в пятницу, 18 июня. Об этом Наталья Ермолина сообщила в соцсети. В момент прибытия силовиков в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секспросвету. Ермолина предполагает, что сотрудников органов правопорядка могло заинтересовать число собравшихся на мероприятие горожан, поскольку из-за пандемии в республике действуют ограничения на заполняемость залов.

«Вот он, мой первый раз, когда в Агри пришла полиция. Не на Неделю Прав Человека, не на Эко или социальный проект. А на Умную пятницу. Секс-просвет. Про секс хочется знать всем. Я не против просвещать и органы правопорядка. Кстати, они были тактичны и очень вежливы. Их претензии обоснованны. В зале было 55 человек вместо 50. Посчитали каждого волонтёра, плюс какие-то левые люди заскочили на первой лекции, вполне допускаю, что подсадные или провокаторы», — написала Наталья Ермолина.

Она пояснила, что помимо сотрудников полиции в клуб прибыл представитель ФСБ, который снимал собравшихся на камеру и задавал вопросы по тематике ЛГБТ.

«И главное разочарование — ведь кто-то настучал прям в первые минуты „Умной пятницы“. Нам так и сказали — поступил сигнал, что в зале 65 человек», — заявила руководитель проекта.

Напомним, вскоре известный репортер-расследователь Иван Голунов прочитает лекцию в Петрозаводске. Голунов станет одним из спикеров ежегодной летней неформальной конференции «Баркемп». В этом году «Баркемп» пройдет в черте Петрозаводска: внутри и вокруг заведения «Agriculture club».

фото: © страница Вконтакте Константин Савандер

Священник из Карелии нашел в лесу «гномьи» железные колпачки (ФОТО)

Священник Константин Савандер рассказал про обнаруженную в лесу удивительную находку.

Константин Савандер обнаружил в лесу металлические предметы, имеющие форму воронки. О своей находке священник рассказал в соцсети.

«Дополнение к видео про возможную танковую засаду в районе Сяндебы. Проезжал мимо, решил зайти в лес на полчаса. В лесу полно каких-то „гномьих“ железных колпачков…», — написал Савандер и прикрепил к посту фотографию и видео.

В комментариях читатели предположили, что священник обнаружил предметы, которые использовались для сбора смолы.

«Эти воронки — ёмкости для сбора смолы», — заявил один из комментаторов поста.

«В моем детстве они висели на соснах, в них стекала смола», — также прозвучало в комментариях.

Ранее сообщалось, что отец Константин Савандер разработал «кресло-качалку-трансформер».

фото: Moto Gem мото-сервис / ВК

Мэр Петрозаводска возмутился поведением байкера и автомобилиста, выехавших на набережную Онего

Глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал чудаками водителей мотоцикла и бронированного микроавтобуса, которые выехали на набережную Онежского озера.

Водитель микроавтобуса и мотоциклист выехали на пешеходную зону набережной Онежского озера и сфотографировались там. Этот факт возмутил мэра Петрозаводска Владимира Любарского.

«Из-за таких вот чудаков придётся, похоже, помимо знаков ещё и бетонные грибки ставить. Что у людей в головах — вообще непонятно», — заявил он в соцсети.

Ранее сообщалось, как глава Петрозаводска устроил на обеде разборку с байкерами, катающимися по пешеходным дорожкам на набережной города.

фото: Наталья Ермолина / ВК

«Жизнь наступила „веселая“»: Ермолина заявила об атаке на «Agriculture club» в Петрозаводске

Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина рассказала, что созданному ей заведению может угрожать закрытие.

В пятницу, 18 июня, в «Agriculture Club» пришли сотрудники правоохранительных органов. Поводом для их визита стала информация о нарушении коронавирусных ограничений. В зале оказалось 55 человек вместо разрешенных на тот момент 50. Теперь руководителю клуба Наталье Ермолиной предстоит явиться в полицию для составления протокола по ст. 20.6.1 КоАП. (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Наталья Ермолина рассказала изданию «7×7», что спровоцировать нарушение по заполняемости зала могли подсадные лица. Она утверждает, что организаторы мероприятия контролировали число собравшихся, соблюдая закон.

«Мы, конечно, были в курсе ограничений. Мы продали 44 билета, посчитали лекторов, посчитали работников, и получалось, что превышения в 50 человек не было, — пояснила Наталья Ермолина. — Но у меня есть подозрение, что на самую первую лекцию пришли подсадные. Они не покупали билетов заранее, и сколько их зашло в зал, никто не контролировал. Плюс сами полицейские были в масках и все в гражданском. Поэтому, когда пересчитывали людей в зале — кто из них был сотрудником полиции, а кто просто слушателем — было не разобрать».

Ермолина считает, что визит силовиков является частью атаки на «Agriculture Club». Она пояснила, что на заведение уже пожаловались в налоговую и в Минюст. Клуб ожидают проверки.

"«Agriculture Club» всегда был точкой свободы. И понятно, что в полицейском государстве всегда чего-то подобного ждешь. Но нас шесть лет не трогали, видимо, не было на это команды. У нас довольно широкий круг хейтеров, в том числе те, кому не дали провести лекции на нашей площадке и кто сейчас радуется всем этим событиям. Мы чувствуем, что давление на нас растет. На нас написали жалобы в налоговую и в Минюст, нас ожидают внеплановые проверки. А два дня назад я давала объяснения инспектору по делам несовершеннолетних о том, что у нас все мероприятия проходят для категории 18+. Жизнь наступила «веселая»", — сообщила Наталья Ермолина.

Она рассказала, что после ужесточения антикоронавирусных ограничений «Agriculture Club» временно приостановит работу. Ермолина пояснила, что готова полностью закрыть заведение, если давление будет продолжаться.

«Если будут сильно напирать — мне такая борьба не нужна. Я просто закроюсь. А потом на каком-то этапе придумаю что-то новое. Я такой человек. Для меня ничего страшного не произошло», — заявила Наталья Ермолина.

Напомним, силовики нагрянули в «Agriculture club» в пятницу. В момент их прибытия в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секспросвету.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Глава карельского Минздрава представил данные статистики по заболеваемости коронавирусом в республике.

По официальным данным, за минувшие сутки зарегистрированы еще две смерти от коронавируса в республике. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии, достигло 596 человек. Эти данные приведены на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

За сутки коронавирус обнаружен у 87 человек. Из них заболевших - 81 человек, средней тяжести - 37 человек, тяжелых - 9, крайне тяжелых/ИВЛ - 1.

За сутки после коронавируса в Карелии выздоровели 65 человек. Общее число граждан, выздоровевших после COVID-19 с начала пандемии, достигло 46719 человек.

Ранее сообщалось, что власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости.

фото: © Администрация Петрозаводска

Любарский проведет «следственный эксперимент» для установления источника зловония в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что поиск причин появления запаха канализации в районе Ключевой продолжается.

Владимир Любарский заявил, что власти продолжают искать причину появления неприятного запаха на Ключевой. Работы ведутся совместно со специалистами «ПКС». Об этом глава города рассказал в соцсети.

«„ПКС“ закупило телеметрическое оборудование для обследования канализационного коллектора. Поставка оборудования в Петрозаводск ожидается до конца месяца. Такой робот покажет наличие повреждений, трещин и разрушений в коллекторе, если они есть», — заявил Любарский.

Мэр города пояснил, что оперативные службы также подключаться к процессу выяснения причин зловония.

«Важно также исключить возможность распространения запаха с канализационно-очистных сооружений. Для этого договорились с МЧС, Росгвардией. Дымовая шашка на очистных, квадрокоптер в воздух и будем посмотреть, как идёт распространение при различном направлении ветра. На следующей неделе проведем „следственный эксперимент“», — пояснил он.

«Есть нарекания и к открытым колодцам. Коллеги обследуют их регулярно. Так вот: в среду обнаружена пропажа пяти люков в лесу в районе КОС. В выходные они еще были на месте. Вообще очевидно, что у этого неприятного явления есть закономерности, есть факторы влияния — температура, ветер, площадь распространения. Предложил встретиться на троих: руководителю ПКС Александру Сафронову и ректору ПетрГУ Анатолию Воронину. Встретились, обсудили. Если стандартные методы ничего не дадут, будем формировать математическую модель этого явления на основе наблюдений местных жителей. Добровольцев-респондентов. И с ее помощью вычислять точку риска», — сказал Любарский.

Также стало известно, что у городских властей есть рабочая версия возникновения запаха канализации на Ключевой: они считают, что зловоние могут источать бесхозные сети в районе Сайнаволок.

«Но я недаром спросил про то, когда впервые стал появляться запах. Комментарии к посту и письма в личку совпали в большей степени с основной рабочей версией над которой сейчас работаем с ПКС и Водоканалом. Это бесхозные сети в районе Сайнаволок. Старожилы помнят эту историю — как отдельные безответственные люди там строили да не достроили и все бросили. Занимаемся проверкой. Сообщим о результатах», — резюмировал Владимир Любарский.

Напомним, жители микрорайона Ключевая в Петрозаводске обращались в Единую дежурную диспетчерскую службу по поводу зловонного запаха.

фото: Сплетни Петрозаводска / ВК

В Петрозаводске пьяный водитель на «Mercedes» разбил две машины и врезался в дерево

Пьяный водитель иномарки устроил аварию в столице Карелии.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.

Пьяный водитель 1959 года рождения на автомобиле «Mercedes» не справился с управлением, после чего столкнулся с машинами «Škoda» и «Ford Transit», а затем врезался в дерево. Об этом сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии.

Машины повреждены. Пострадавших нет.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на полтора-два года.

Фото с места событий размещены в посте паблика «Сплетни Петрозаводска»

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на трассе двух пьяных водителей большегрузов.

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Аномальная жара уже в Карелии: в воскресение +32 градуса

В воскресенье в республике будет жарко, сообщают синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 20 июня, в Карелии будет переменная облачность.

По северным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, на севере +10, +15°С, днем +27, +32°С, на севере местами +18, +23°С.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +17, +19°С, днем +29, +31°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: ИА Республика/Сергей Юдин

Любарский потребовал изменить график уборки набережной в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска заявил, что качество уборки набережной Онежского озера его не устраивает.

Владимир Любарский требует организовать более раннюю уборку мусора на набережной Онежского озера.

«Меры по уборке набережной, предложенные коллегами, явно недостаточны», — пояснил он.

По оценке Любарского, рабочие должны убирать мусор из урн на берегу Онего к 6-30 утра. Об этом он рассказал в соцсети.

«Обращаюсь к коллегам. Шутки в сторону — неделя на предложения. Месяц, максимум, — на реализацию. Контрольное время в течение суток 23.00 и 6.00. В шесть утра и не позднее уборка урн должна начинаться и в 6.30 заканчиваться», — заявил мэр города.

Владимир Любарский предложил нанять для утренней уборки набережной Онего горожанина, проживающего поблизости.

«Я же предлагал — найдите по договору ГПХ пенсионера, живущего рядом. Или не пенсионера, все равно. Взял утром в будке садовую тележку — проехал вдоль урн — собрал мусор — высыпал в близлежащий контейнер. Все — пошёл чай пить домой — до следующего выхода. Не устраивает этот вариант — ищите другой», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска возмутился поведением байкера и автомобилиста, выехавших на набережную Онего.

фото: Открытое Пианино / ВК

«Открытое пианино» вернулось на набережную Онего в Петрозаводске

На набережной Онежского озера вновь установлено «Открытое пианино»: извлечь звуки музыки может любой желающий.

Информация об этом размещена в паблике «Открытое пианино».

Объект установлен в Ротонде. Играть на инструменте может любой человек.

Ранее сообщалось, что идея установки пианино в общественном месте принадлежит музыканту и педагогу консерватории имени Глазунова Ирине Смирновой. Своей мечтой она поделилась с учеником Виталием Новицким, который и воплотил творческие планы учителя в жизнь.

фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Уголовное дело экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова возвращается в Петрозаводск?

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга принял решение возвратить уголовное дело экс-министра транспорта Карелии на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

Напомним, что 19 апреля судья петрозаводского суда Александр Мерков, несмотря на возражение гособвинителя, старшего помощника прокурора города Елены Старовойтовой, удовлетворил ходатайство адвокатов Кайдалова, опасающихся необъективности при рассмотрении дела их подзащитного в Карелии, и направил его в Верховный суд России для изменения территориальной подсудности. По имеющейся информации, Кайдалов и его адвокаты из Санкт-Петербурга Зограб Габриелян и Светлана Радзевичюс хотели, чтобы дело рассмотрел суд Ленинградской области. Однако им было разъяснено, что решение вопроса об изменении территориальной подсудности дела находится в компетенции только Верховного суда России.

Как сообщили нашему изданию в прокуратуре, Верховный суд России, в свою очередь, передал решение этого вопроса на рассмотрение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, постановившего возвратить дело Кайдалова в Петрозаводск.

Не согласившись с таким решением, адвокаты экс-министра подали апелляционную жалобу в Верховный суд России, где в настоящее время снова находится дело Кайдалова. Это журналисту «Столицы на Онего» 17 июня подтвердил и Зограб Габриелян. В петрозаводском суде нам также сообщили, что уголовное дело Кайдалова к ним не возвратилось.

Напомним, глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля 2020 года по подозрению во взяточничестве. Позже Следком республики предъявил экс-министру транспорта Карелии и бывшему заместителю гендиректора аэропорта «Петрозаводск» по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

фото: © из фотоархива Бориса Семенова

«Это же море! Море!»

В советские времена Онежское озеро в Карелии дарило красоту и гордость за родной край, давало многим работу и достаток, возможности досуга и путешествий.

Онежское озеро — главная, уникальная достопримечательность Петрозаводска. Много раз наблюдал, как гости, не видевшие большой воды, с ошеломленным восторгом вглядываются в онежский горизонт на берегу в Петрозаводске, а потом по-детски не скрывают впечатлений по пути в Кижи: «Это же море! Море!».

Я родился, жил, живу у большого озера, и считаю, что в этом мне повезло. Сколько помню себя, помню Онежское озеро. С начала по конец навигации наша семья ездила на теплоходе на дачу в Зимник, и дача была у озера. Зимой мы катались на санках с большой горки в створе улицы Титова, где сейчас лестница, и ходили в походы по зимнику — ледяной дороге в Зимник. Я помню деревянные пассажирские причалы с большими деревянными ангарами и времена, когда не было здания Речного вокзала, памятника Петра Первому рядом с ним и других скульптур вдоль набережной, а сама набережная не была одета камнем. Там, где берег был пологий, можно было подойти к воде с большущими валунами.

Текст Армаса Машина читайте далее.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии дама за рулем сбила велосипедистку

Велосипедистка получила травмы после того, как ее сбила дама за рулем автомобиля «Lada».

Дорожное происшествие произошло в пятницу, 18 июня, в поселке Эссойла Пряжинского района, информирует ГИБДД.

В 09:20 46-летняя водитель автомобиля «Lada» при повороте направо при съезде с проезжей части дороги не уступила дорогу велосипедистке, пользующейся преимуществом проезда.

В результате ДТП травмы получила 44-летняя велосипедистка. Пострадавшая доставлена в БСМП Петрозаводска, ей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске водитель сбил 13-летнюю велосипедистку на «зебре» и скрылся с места ДТП

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УТОНУВШИЕ В ОЗЕРЕ, КОРОНАВИРУС ЛЮТУЕТ И ВВЕДЕНИЕ ПАСПОРТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Петрозаводске утонули трое подростков, а в Медвежьегорске целая семья с маленькими детьми

Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней.

Вечером 11 июня на пляже в районе улицы Береговая в Петрозаводске пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег. Погибли одноклассники, выпускники девятого класса школы № 38. Как рассказал их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере.

Спасатели опубликовали фото с места трагедии на озере, где утонула целая семья

В акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Погибших родителей подняли со дна 16 июня, их нашли в трестах метрах от места, где перевернулась лодка.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отступил от правил и предоставил оперативные данные о числе смертей от коронавируса за минувшие сутки: скончались девять человек.

«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче паспортов коллективного иммунитета организациям, где вакцинированы более 60% сотрудников.

Актуально

Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Руководитель республики Артур Парфенчиков ввел дополнительные противоэпидемические меры.

Власти Карелии запретили собирать на массовых мероприятиях более 50 человек

Министерство образования и спорта Карелии объявило о запрете массовых мероприятий в закрытых помещениях с численностью участников более 50 человек.

Полиция накажет трех жителей Карелии за распространение в соцсетях ложной информации о коронавирусе

Трех жителей Карелии ждет наказание за то, что они разместили в соцсетях ложную информацию о негативном влиянии прививок от коронавируса, сообщили в правительстве Карелии.

Бывает

Ветер сорвал часть кровли с павильона «Бесовы следки» в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новый павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов открыт в мае с участием заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

«Проект проблемный»: мэр Петрозаводска прокомментировал вырубку деревьев на улице Куйбышева

Владимир Любарский прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в центре Петрозаводска, на которую пожаловались горожане.

фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / ВК

Трактор вспыхнул на полях Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе сгорел трактор, сообщают местные спасатели.

Пожар произошел утром в пятницу, 18 июня, в деревне Юргелица. Об этом информирует паблик ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Для ликвидации возгорания привлекались силы спасателей и предприятия «Племсовхоз Мегрега».

«18 июня 2021 года в 09 часов 55 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по адресу д. Юргелица произошел пожар: горение трактора. Для ликвидации пожара привлекались 2 АЦ-40/60(131/УРАЛ) ПЧ-35 по охране г. Олонец, 5 человек личного состава и 1 АЦ-30(66) ДПК АО „Племсовхоз Мегрега“, 1 доброволец. Руководитель тушения пожара — начальник части», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным снимкам, трактор существенно поврежден огнем.

Ранее сообщалось, что трактор сгорел под Петрозаводском.

фото: © Столица на Онего

Сильные дожди прольются на севере Карелии в воскресенье

Спасатели предупреждают о приближении неблагоприятного погодного явления.

Утром и днем 20 июня местами по северным районам Карелии (преимущественно в Лоухском районе) ожидается сильный дождь. Об этом информирует МЧС по республике со ссылкой на информацию Карельского ЦГМС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукшский городской округ, Калевальский, Кемский, Лоухский районы.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: Совет Федерации

Игорь Зубарев: «Программа «Единой России» станет программой конкретных шагов по развитию страны»

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал итоги XX съезда «Единой России».

В субботу, 19 июня в Москве состоялся XX Съезд партии «Единая Россия», где делегаты должны были принять основные направления программы партии и выдвинуть кандидатов в депутаты по федеральным спискам и одномандатным избирательным округам.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, в центре программы партии — послание президента Владимира Путина. Глава государства предложил обновленную стратегию социального развития страны, предоставив регионам новые возможности для решения различных инфраструктурных проблем.

«Президент задал курс, по которому должна развиваться страна, сохранив, не смотря на пандемию, дополнительные меры поддержки как для населения, так и для представителей бизнеса. Но партия „Единая Россия“ собирает предложения от жителей всей страны. Поэтому программа станет по-настоящему народной. Она станет программой конкретных шагов по развитию страны», — сказал Игорь Зубарев.

Как отметил президент Владимир Путин, выступая на съезде, «Единая Россия» — это, прежде социальные инициативы и законопроекты, которые члены партии вносят, поддерживают на федеральном и региональном уровне. Но сегодня нужно сформировать целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми. Важно до конца 2026 года существенно повысить достаток граждан, чтобы снизить риски семей столкнуться с бедностью.

«Президент отметил, что для современного качества жизни, для уверенности людей в будущем важно все: и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места, причем везде, во всех регионах страны. И над эти мы и должны работать. Мы продолжаем собирать наказы от наших избирателей, занимаясь вопросами на „земле“. Партия, которой в этом году исполнилось 20 лет, должна помогать людям, которым в пандемию действительно тяжело, а не заниматься популизмом», — считает Игорь Зубарев.

фото: Баркемп в Карелии / ВК

Интеллектуальный пикник «Баркемп» отменен в Карелии

Летняя неформальная конференция «Баркемп», в рамках которой в Петрозаводск должен был приехать репортер Иван Голунов, не состоится.

Об этом сообщается в паблике мероприятия.

«Очень грустная новость: баркемпа в Карелии этим летом не будет. Мы старались, как могли. Меняли поляны, строили сценарии пикника в Agriculture_club, несколько раз переписывали концепцию и программу. Увы, мы оказались зажаты эпидемиологической ситуацией с одной стороны и креативом со стороны власти — с другой. Вынос лекций на улицу не поможет: вчерашний визит полиции в Агри был намеком, что сейчас от нас так просто не отстанут», — гласит заявление организаторов.

Авторы карельского «Баркемпа» обещают в ближайшее время провести несколько онлайн-встреч с экспертами конференции. Полноценное мероприятие они планируют организовать осенью, если позволит обстановка.

В рамках «Баркемпа» в Петрозаводске должен был выступить известный российский репортер-расследователь Иван Голунов. В этом году мероприятие предполагалось провести в черте Петрозаводска: внутри и вокруг заведения «Agriculture club».

В пятницу, 18 июня, в «Agriculture club» нагрянули силовики. В момент их прибытия в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в этот день была посвящена секспросвету. Поводом для их визита стала информация о нарушении коронавирусных ограничений.

Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина заявила, что созданному ей заведению может угрожать закрытие. Он видит в действиях правоохранительных органов атаку на клуб.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Кадры с места столкновения микроавтобуса и поезда в Карелии появились в Сети

Госавтоинспекция Карелии опубликовала снимки с места столкновения микроавтобуса и поезда в Прионежском районе Карелии.

ЧП произошло в пятницу, 18 июня, в Прионежском районе, на 1 км. автодороги «подъезд к м. Падас», информирует ГИБДД.

По предварительной информации, в 14:00 23-летний водитель автомобиля «Mercedes Sprinter» выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с грузовым составом.

В результате ДТП пострадали транспортные средства. Пострадавших людей нет.

Как сообщалось ранее, поезд зацепил микроавтобус на переезде под Петрозаводском.

фото: Владимир Любарский / ВК

Мэр Петрозаводска решил отправить отличников в Онего под алыми парусами

Владимир Любарский придумал способ поощрять талантливых школьников.

Владимир Любарский посетил морской клуб «Полярный Одиссей» и пришел к выводу, что талантливых школьников следует стимулировать, давая им возможность отправиться в водный поход. Об этом мэр карельской столицы написал в соцсети.

«Считаю, что надо организовывать прогулки по Онего для талантливых детей, победителей олимпиад, медалистов в качестве поощрения за успехи. В рамках проекта под условным названием „Алые паруса Карелии“», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что мэр города проведет «следственный эксперимент» для установления источника зловония в Петрозаводске.

Погода в Петрозаводске сегодня, 19 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +20 …+26 5 м/с З 751 мм.рт.ст. 48% день Облачно с прояснениями, +26 …+28 4 м/с З 752 мм.рт.ст. 42% вечер Малооблачно, +19 …+27 2 м/с З 752 мм.рт.ст. 57% ночь Ясно, +16 …+18 2 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 70%

фото: © Илья Тимин

«Строительство там вестись не может»: глава Петрозаводска высказался о развитии Ключевского карьера

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский принял решение сформировать рабочую группу для создания стратегии развития Ключевского карьера.

Владимир Любарский заявил о необходимости развивать территорию Ключевского карьера в Петрозаводске. При этом он подчеркнул, что на данной территории не должно быть стройки. К таким выводам Любарский пришел после встречи с горожанами.

«Состоялась заявленная встреча по развитию Ключевского карьера. Постарались предоставить слово всем заинтересованным сторонам, выслушать все точки зрения. Что важно отметить сейчас? Территорию необходимо развивать и делать это комплексно с планами на перспективу. Это очевидно. Подчеркну, в подготовленных корректировках в Генплан территория обозначена, как природно-рекреационная зона. Парк включен в „Зеленый пояс“ Петрозаводска. Капитальное строительство там вестись не может», — заявил Владимир Любарский в соцсети.

Он сообщил, что в 2021 году часть территории Ключевского карьера попала в программу «Комфортная городская среда». В настоящее время решается вопрос о проведении работ на объекте.

«На сегодняшний день от первоначальных планов обустроить там пешеходную дорожку решили отказаться. Какие виды работ провести на выделенные 2,5 млн — решим на месте», — пояснил он.

В частности, Любарский сообщил, что к нему поступило предложение о создании на карьере вейк-парка.

«Там могли бы развиваться вейкбординг, дайвинг, сап-борды и другие виды спорта. Для реализации этого предложения важно проработать механизмы предоставления участка для того, чтобы городу и горожанам не потерять рекреационный статус территории», — заявил мэр города.

Владимир Любарский рассказал, что намерен сформировать рабочую группу для создания дальнесрочной стратегии развития Ключевского карьера.

Ранее сообщалось, что дайверы подняли со дна Ключевского карьера в Петрозаводске бутылки, покрышки и части автомобилей.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Маршруты троллейбусов изменятся в воскресенье в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска предупреждает об изменениях, которые произойдут в маршрутах городских троллейбусов.

20 июня, в воскресенье, петрозаводские троллейбусы изменят маршруты следования. Об этом информирует пресс-центр мэрии города. Новая схема движения будет действовать в связи с дорожными работами на Зареке и в Октябрьском районе.

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет затруднён проезд электротранспорта по улице Чернышевского.

Троллейбус № 1 будет двигаться по следующему маршруту:



— в прямом направлении: к/ст. Хейкконена — ш. Лососинское — пр. Лесной — ул. Чапаева — ул. Шотмана — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Куйбышева — ул. Правды — пр. А. Невского — пр. Комсомольский — ул. Ровио — к/ст. Лыжная.



— в обратном направлении: к/ст. Лыжная — ул. Ровио — пр. Комсомольский — пр. А. Невского — ул. Правды — пр. Ленина — ул. Шотмана — ул. Чапаева — пр. Лесной — ш. Лососинское — к/ст. Хейкконена.



Троллейбус № 3 проследует по маршруту: к/ст Заводская — ул. Заводская — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. А.Невского — ул. Правды — ул. Куйбышева — пр. Ленина — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Заводская — к/ст Заводская.

В связи с реконструкцией улицы Куйбышева (в районе пересечения улицы Кирова — набережной Варкауса — Ленинградской улицы) на отдельных участках дороги будет ограничен проезд и запрещена остановка машин.

В связи со строительством на неопределённый срок приостановит работу троллейбус № 4, а троллейбус № 5 изменит свой привычный маршрут на следующий: к/ст Лыжная — ул. Лыжная — ул. Ровио — пр. Комсомольский — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Заводская — к/ст ДСК — ул. Зайцева — наб. Варкауса — ул. Московская — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Комсомольский — ул. Ровио — ул. Лыжная — к/ст Лыжная.

Троллейбусы № 1 и № 4 вернутся на привычные маршруты после завершения работ на закрытом участке автодороги, поясняют в мэрии Петрозаводска.

Также 20 июня полностью закроется участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» до улицы Кирова. Въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса ограничат. Объезд участка будет осуществляться следующим образом: Московская улица — Октябрьский проспект — Ленинградская улица.

Остановку транспортных средств запретят на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрьского проспекта), на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц), на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса) и на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц).

фото: Живой Петрозаводск / ВК

Жители Карелии жалуются на разбросанные по пляжу опасные стекла

Любители отдыхать на пляжах призывают горожан быть осторожными: песок усыпан битым стеклом.

Об этом сообщают читатели паблика «Живой Петрозаводск».

«На днях побывали на пляже в Лососсинное и с небольшого участка собрали вот такой „урожай“. Стекла и в воде, и в песке, и в камнях. Дети бегают босиком, взрослые без тапок ходят. Будьте аккуратнее», — говорится в сообщении.

Ранее мэрия Петрозаводска призывала горожан быть осторожными на воде в период наступления жары

фото: Минобразования и спорта Карелии / ВК

Власти Карелии сообщили о планах по ремонту школьных спортзалов

Министерство образования и спорта Карелии планирует улучшить условия для занятий физкультурой в республиканских школах.

Ремонтные работы начались в шести спортзалах, сообщает Минобразования и спорта республики в соцсети. Этим летом условия занятия спортом улучшат в 17 школах малых городов и сельской местности: в семи — отремонтируют спортзалы, в пяти — закупят новый инвентарь и обновят уличную спортивную инфраструктуру, еще в пяти учреждениях будут развивать школьные спортивные клубы.

Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Образование».

Сообщается, что дополнительно на средства экономии в Сортавальском и Медвежьегорском районах планируется установить две спортивные площадки.

По данным министерства, за прошлый год по линии нацпроекта «Образование» спортивную инфраструктуру улучшили 16 карельских школ.

Ранее власти заявляли о намерении направить 23 млн рублей на ремонт ветхих спортзалов в районных школах Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Водитель большегруза без прав ездил по дорогам Карелии

В Карелии инспекторы поймали водителя большегруза, который ездил по дорогам, не имея прав.

В Медвежьегорском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение 38-летним водителем, который управлял автмобилем «Scania», не имея права управления транспортным средством. Об этом сообщает ГИБДД.

Нарушителю грозит штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кадры с места столкновения микроавтобуса и поезда в Карелии появились в Сети.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии столб остановил пьяного водителя скутера

Водитель скутера ездил пьяным и не имел прав, но врезался в столб и был госпитализирован.

ДТП произошло в пятницу, 18 июня, в селе Святозеро Пряжинского района, сообщает Госавтоинспекция.

В 17:10 44-летний водитель скутера не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги на правую обочину. Там он врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в Пряжинскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь. Также было установлено, что мужчина ехал на скутере в состоянии алкогольного опьянения, не имея специального права управления.

Нарушителю грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о наказании примет суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии дама за рулем сбила велосипедистку.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

В Карелии дети примерили каски и бронежилеты (ФОТО)

Сотрудники Росгвардии провели уроки мужества для детей в Карелии

В Петрозаводске стартовала акция «Каникулы с Росгвардией», сообщили в ведомстве.

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны посетили летний физкультурно-оздоровительный лагерь на базе спортивной арены «Life» и провели урок мужества для воспитанников первой смены.

Сообщается, что росгвардейцы объяснили ребятам порядок действий при нахождении бесхозного предмета и напомнили о правилах безопасности при общении с незнакомыми людьми. Также они продемонстрировали экипировку сотрудников групп задержания.

Сотрудники вневедомственной охраны разрешили ребятам посидеть в служебном автомобиле, включить спецсигналы и поговорить по рации, сообщают в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы выезжали по тревоге более 380 раз за неделю.

фото: © Управление Росгвардии Карелии

В Карелии росгвардейцы выезжали по тревоге более 380 раз за неделю

Карельские росгвардейцы подвели итоги рабочей недели: они совершили более 380 выездов.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 11 по 18 июня задержали двух человек по подозрению в совершении преступлений. Об этом сообщают в ведомстве.

Совершено 384 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в 17 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 22 человека за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, повадившегося воровать продукты из магазина