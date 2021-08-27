Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © паблик Вконтакте «Красивый Петрозаводск»

Реконструкция улицы Куйбышева в Петрозаводске потребует перекладки сетей из-за высокого риска аварий

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что во время реконструкции улицы Куйбышева придется выполнить работы, которые не были предусмотрены проектом.

В ходе реконструкции улицы Куйбышева в карельской столице рабочие будут вынуждены заменить и сетевые коммуникации, поскольку те устарели, а в случае аварии могут повредить новую трассу. Об этом сообщил в соцсети Владимир Любарский по итогам проведения срочного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Есть острая необходимость осуществления ряда работ, не предусмотренных первоначальным проектом. Как пояснил членам Комиссии технический директор АО „ПКС-Водоканал“ Виталий Остапчук, в зоне производства работ проходят три водовода, которые снабжают Перевалку, Древлянку, Кукковку, Голиковку, Зареку, ТГК-1, БСМП и другие объекты. Сети построены несколько десятилетий назад и в случае их выхода из строя новая дорога будет размыта, а люди останутся без воды», — заявил Любарский.

Мэр города сообщил, что в ближайшее время созданная комиссия оценит стоимость работ по перекладке сетей. Также с 27 августа до особого распоряжения установлен режим повышенной готовности для органов управления и сил Петрозаводского звена территориальной системы РСЧС, привлекаемых к выполнению работ по предупреждению и ликвидации возможных техногенных аварий.

Любарский обратился в адрес республиканского правительства с просьбой о выделении средств для проведения мероприятий по предупреждению угрозы и развития чрезвычайной ситуации.

«Подчеркну: при всей важности и необходимости строительства дороги приоритет очевиден: недопущение возникновения чрезвычайной ситуации. Наша главная задача — сохранить комфорт и спокойствие горожан, даже если это потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов или нужно будет сдвинуть сроки окончания работ по ремонту дороги», — резюмировал он.

Напомним, большой ремонт дороги на Куйбышева начался этой весной. Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.

фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

Три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки

В Карелии скончались еще три пациента от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии достигло 770 человек. Информация об этом содержится в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За день выявлено 158 инфицированных граждан (из них 155 не были привиты). Из них заболевших — 156, средней тяжести — 41, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 572 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — шесть (из них двое на инвазивной ИВЛ).

За день 162 человека поправились после ковида.

За весь период пандемии в Карелии были инфицированы 60615 человек. За это время выздоровели 57204 человека.

Валентина Пивненко: «Когда есть хозяин, тогда есть и результат!»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко с рабочей поездкой побывала в Пряжинском районе.

Она посетила совхоз «Ведлозерский». Сегодня он располагается на месте бывшего градообразующего предприятия АО «Пряжинское». Новый собственник помещений и гендиректор совхоза Дмитрий Буевич рассказал Валентине Пивненко, что целый год ушел на восстановление и ремонт фермы, чтобы перевезти сюда 400 голов скота. В этом году планируют увеличить поголовье, самостоятельно заготавливать корма, а также отремонтировать второй скотный двор и телятник.

«Когда есть хозяин, тогда есть и результат. Будьте хозяином и ничего не бойтесь. Хочу пожелать сил и оптимизма, чтобы возродить сельскохозяйственное предприятие в поселке Пряжа. Правительство Карелии поддерживает совхоз. Пока этих преференций собственнику достаточно, а если потребуется помощь — мы договорились — конечно, буду помогать на своём уровне», — отметила Валентина Пивненко.

Поддержки депутата Госдумы просили в Пряжинской ЦРБ. На встрече с коллективом больницы медики пожаловались на взаимодействие со страховыми компаниями. Сегодня нагрузка на лечебное учреждение значительная. Сюда на реабилитацию прибывают пациенты не только из Карелии, но из других регионов. Объем оказываемой помощи серьезно превышает те показатели, которые складывались при составлении программ медицинского обслуживания.

Валентина Пивненко: «Сверхнормативная работа по ОМС полноценно не оплачивается. Это главный вопрос, который нужно решать. Я переговорю с карельским Минздравом и подниму этот вопрос в Государственной Думе. Знаю, что эту тему мои коллеги-депутаты уже обсуждали».

В рамках рабочей поездки депутат также посетила местную школу, детский сад «Радуга» и стройплощадку, где возводится новый автовокзал.

фото: Виталий Никулин / ВК

Эффектные кадры северного сияния снял фотограф в Карелии (ФОТО)

Фотограф Виталий Никулин запечатлел северное сияние в Карелии.

Виталий Никулин сделал кадры северного синяния в деревне Вокнаволок в ночь с 27 на 28 августа. Снимки опубликованы на странице автора в соцсети.

Ранее сообщалось, как северное сияние озарило небо в Сегеже.

фото: © РИА Новости Крым / Илья Питалев

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело против замахнувшегося на полицейского мужчины

Пьяный мужчина замахнулся на полицейского деталью стола, в итоге против него возбудили уголовное дело.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился в отделе полиции. Там в ходе разговора с сотрудником полиции он взял в руку деревянную доску (составную часть от письменного стола) и замахнулся ею на полицейского, тем самым угрожая применить в отношении него насилие.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина подрался с полицейскими в пункте скорой помощи.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии предложил реконструировать недостроенный спорткомплекс в Кондопоге за 1,2 млрд рублей

Власти республики намерены провести дорогостоящую реконструкцию недостроенного спортивного комплекса, расположенного в Кондопоге.

Деньги на обследование недостроенного корпуса в Кондопоге были выделены из республиканского бюджета. Проверка подтвердила крепость конструкции и возможность достроить объект. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков. По его словам, уже разработан проект реконструкции здания.

«Согласно проекту, это будет 4-этажный спортивный блок с ледовой площадкой, двумя дорожками для керлинга, трибунами, полноценным 25-метровым бассейном на 6 дорожек и маленьким — для обучения детей плаванию. Кроме того, предусмотрен хамам, сауна, спортивные залы, восстановительный центр и гостиница на 35 мест. В таких комфортных условиях будут тренироваться спортсмены и местные жители, а также проводиться соревнования самого высокого уровня», — заявил Парфенчиков.

Губернатор отметил, что предварительная стоимость объекта составит порядка 1,2 миллиарда рублей.

«Ждём заключения экспертизы по проекту до конца этого года, после чего направим заявку на выделение федеральных средств в Минспорт России», — заявил он. По словам Парфенчикова, достроенный объект будет служить воспитанникам Государственного училища олимпийского резерва.

«Училище быстрыми темпами развивается и ему необходимы дополнительные площади», — сообщил глава республики.

Ранее Парфенчиков рассказал о многомиллионной поддержке развития карьера в Карелии.

фото: © Сергей Пластинин

Эксперт рассказал, опасно ли строить мусорные заводы вблизи населенных пунктов

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин сообщил, существует ли опасность при строительстве мусорных заводов поблизости от жилищ людей.

Сергей Пластинин ответил на этот вопрос в рамках интервью «Столице на Онего».

«Вся Европа давным-давно перерабатывает отходы вблизи места образования. В той же Дании, Норвегии, Нидерландах прямо в городах находятся установки, которые сжигают образующиеся отходы, а затем отапливают и освещают жилые кварталы. Мы, наоборот, отходы аккумулируем, на большое расстояние их перевозим, и организуем большие объекты, на которых в дальнейшем отходы будут перерабатываться. На сегодняшний день у нас ни одного перерабатывающего завода нет. Есть мусоросортировочные небольшие объекты, в частности, положительным примером служит Валаамский монастырь. Там есть линия по мусоросортировке. Она была на спонсорские деньги приобретена и работает с 2015 года. Что касается других райцентров, нигде сортировки нет, переработки нет», — рассказал эксперт.

Полный текст интервью с Сергеем Пластининым читайте далее.

фото: Виктория Козырева / ВК

В Карелии живописный деревенский пляж загадили мусором (ФОТО)

Жители Карелии возмущены тем, что пляж в деревне Сяргозеро завален разбросанными отходами.

На пляже в деревне Сяргозеро образовалась свалка мусора, состоящая в основном из бутылок и банок. Снимки с места опубликовала в соцсети Виктория Козырева.

«Это излюбленное место отдыха немногочисленных коренных жителей деревни и их многочисленных постояльцев и гостей. Количество гостей растёт в геометрической прогрессии, туризм нынче в моде, особенно дикий во всех смыслах этого слова, зато прибыльный», — заявила она.

Ранее эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии, и назвал недостаточным контроль со стороны чиновников.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков рассказал о многомиллионной поддержке развития карьера в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о мерах поддержки Сунского карьера, где проходит модернизация.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что на Сунском карьере продолжается модернизация. По его словам, предприятие получает финансовую поддержку на приобретение дорогостоящей техники.

«На предприятие закупили дробильно-сортировочный комплекс, передвижной тяжёлый грохот для бутового камня, а также 45-тонный карьерный самосвал и погрузчик. Техника дорогая, но необходимая для наращивания объемов производства. Поэтому поддерживаем проект по линии нашего Минэка: в прошлом году выделили 5,6 миллионов рублей, в 2021 направили 3,7 миллиона, чтобы частично компенсировать затраты на покупку оборудования, спецтехники и транспорта. Ещё одна заявка — на 10 миллионов — находится на рассмотрении в министерстве», — пояснил он.

По словам Парфенчикова, по результатам прошлого года объемы производства щебня на Сунском карьере увеличились на 60%.

Глава Карелии заявил, что в настоящее время на предприятии есть свободные рабочие места.

«Модернизация помогла увеличить и число сотрудников. Сейчас на Сунском карьере работают 191 человек, также открыты несколько вакансий, например, машиниста экскаватора, слесаря горного оборудования, дробильщика, водителя и начальника технологической смены», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что глава Карелии поручил оказать поддержку сувенирной мастерской в Суоярви.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Актеры Нацтеатра Карелии примут участие в «Крымской театральной осени»

В сентябре Нацтеатр Карелии примет участие в Третьем фестивале национальных театров России «Крымская театральная осень».

Группа из Карелии покажет постановку по пьесе современного российского драматурга Алекса Бъёрклунда «Машина едет к морю» на сцене Ялтинского театра им. А. П. Чехова 5 сентября. Об этом информирует Минкульт республики.

«Постановка „Машина едет к морю“ рассказывает о самом главном: мечты должны сбываться, несмотря ни на что. Спектакль, выросший из студенческой работы, высоко оценен театральными критиками», — говорится в пресс-релизе министерства.

Сообщается, что постановка весной этого года стала лауреатом Высшей республиканской премии «Онежская маска» в трех номинациях: «Лучшая мужская роль» (Глеб Германов), «Лучшая мужская роль второго плана» (Дмитрий Иванов), «Дебют» (Денис Никитин). В 2019 году она была признана «Лучшим спектаклем малой формы» на III Северном театральном фестивале (Сыктывкар), в 2018 году — получила специальный приз «За студенческую работу, ставшую полноценным художественным открытием» на II Международном фестивале камерных театров «ОКНА» (Новокузнецк).

Фестиваль пройдет 3–11 сентября при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Республики Крым, Союза театральных деятелей России (ВТО). Организатор форума — Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург). На мероприятие приедут 8 творческих коллективов, показы и творческие встречи с создателями постановок пройдут в Ялте и Керчи.

Ране сообщалось, как актриса Национального театра спела красивую колыбельную в фильме к 100-летию Карелии.

фото: © «Столица на Онего»

Ночные заморозки ожидают Карелию в воскресенье

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на 29 августа.

В воскресенье, 29 августа, в районах Карелии будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°С, по северным и восточным районам +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2°С, днем +15, +20°С.

В Петрозаводске будет тоже переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо меняться

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер



фото: © Кадр из видео «Самогонщики»

В Пудожском районе 22 августа отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Беларуси. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — ранее рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

Супруга одного из отравившихся белорусов рассказала, что Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

Петрозаводск после дождя ушел под воду (ФОТО)



фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

Горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.

Ливневую канализацию, из-за которой Петрозаводск затапливает в дожди, будут реконструировать



фото: © freepik

Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ



фото: © «Столица на Онего»

Власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы №8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ

Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)



фото: © Павел Шумейкин, Вячеслав Лиманский / ДТП Петрозаводска и Карелии / DtpPtz.ru

Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском

Подросток погиб в ДТП, которое устроила женщина на трассе в Карелии (ФОТО)



фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Кондопожском районе водитель допустила опрокидывание автомобиля, погиб 14-летний пассажир.

ШОК-НОВОСТИ

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.

Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)



фото: Кадр из видео

Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

Могила «янтарного» человека обнаружена в Карелии



фото: © ПетрГУ

Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ обнаружила уникальное первобытное погребение «янтарного» человека, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета.

В Карелии вышли на свободу экс-руководители колонии, осужденные которой жаловались на пытки



фото: Кадр из видео: 7х7

Экс-начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его бывший заместитель Анатолий Луист находятся на свободе больше года.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Молодые сосны посадили в пострадавшем от лесных пожаров районе Карелии

Карелия, пережившая сильные лесные пожары, присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес».

Мероприятие состоялось на территории Соддерского лесничества Пряжинского национального района. С начала года там произошло 26 лесных пожаров, в том числе 4 крупных, на площади 9 673 га. Об этом информирует управление пресс-службы главы Карелии.

Сотрудники органов исполнительной власти, арендаторы лесного участка, представители «Пряжинского центрального лесничества» и волонтеры высадили 8 тысяч сеянцев сосны. Сообщается, что это однолетние сеянцы с закрытой корневой системой, выращенные «Кареллесхозом» в питомнике «Вилга», именно та порода, которая росла на участке раньше.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович пообещал, что до конца года в регионе появится 97 тысяч новых деревьев.

В прошлые выходные в Суоярвском районе, также пострадавшем от пожаров, сотрудники «Суоярвского центрального лесничества», представители арендатора лесного участка — АО «Запкареллес» и волонтеры высадили более 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 6,4 га.

Сообщается, что в этом году регионы, наиболее пострадавшие от лесных пожаров, становятся главными участниками масштабной лесовосстановительной кампании. За осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним лес» цель — высадить 70 млн деревьев. Тогда как за два года акции в общей сложности было высажено порядка 82 миллионов.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в России оказались крупнейшими в мире.

фото: Музей «Кижи» / ВК / скриншот видео

Один из лучших звонарей России показал мастерство на острове Кижи в Карелии (ВИДЕО)

Звонарь Игорь Архипов показал мастерство в рамках фестиваля колокольных звонов «Кижский Благовест».

Музей-заповедник «Кижи» опубликовал в соцсети видео выступления звонаря Игоря Архипова.

«На острове Кижи прошел фестиваль колокольных звонов „Кижский Благовест“. Предлагаем вашему вниманию колокольный звон в исполнении одного из лучших звонарей Карелии и России Игоря Архипова на звоннице старинной часовни во имя Спаса Нерукотворного, расположенной на самой высокой точке острова Кижи — Нарьиной горе», — сообщает музей.

Ранее сообщалось, что подготовка к реставрации Покровской церкви на острове Кижи началась в Карелии.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

«Школьники расслабились»: мэр Петрозаводска рассказал о безопасности детей на дорогах

Власти Петрозаводска сообщили о мерах повышения безопасности на дорогах накануне нового учебного года.

В первые дни сентября у образовательных организаций будут дежурить наряды ГИБДД, а на уроках учителя напомнят детям правила поведения на дороге.

«За лето школьники расслабились, забыли ПДД и безопасные маршруты к школам», — заявил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Он рассказал, что за лето была нанесена новая разметка на несколько десятков пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. Накануне 1 сентября будут запущены светофоры в Соломенном, вблизи школы № 7, и в Центре, у гимназии № 30 и детского сада № 1.

Любарский также сообщил, что было решено дооборудовать «моргающий» светофор на улице Попова, рядом с которым располагаются школа № 43 и детсад № 113. «Новое дорожное покрытие, к сожалению, зачастую искушает водителей нажать на газ и не всегда соблюдать скоростной режим. Сейчас готовим необходимые документы для модернизации светофора в 2022 году», — объяснил мэр города.

Ранее сообщалось, что светофоры были установлены на оживленном участке Соломенского шоссе в Петрозаводске.

фото: Ирина Кузичева / ВК

Депутат предложила президенту «Ростелекома» залезть на столб и наладить связь в глубинке Карелии

Полторы тысячи абонентов компании «Ростелеком» остались без связи в Беломорском районе, сообщила депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева.

Депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Кузичева обратилась в соцсети к руководству компании «Ростелеком» по поводу масштабных проблем со связью в Беломорском районе. По оценке парламентария, без связи оказались полторы тысячи человек.

«Друзья, тревога! Нужна помощь! Из-за неразберихи в „Ростелекоме“ полторы тысячи наших земляков, жителей Беломорского района Карелии остались без телефонной связи. Среди них — старики, инвалиды, дети. Жители

Сумского Посада, Колежмы, Нюхчи, Вирандозеро, Маленги, Хвойного ждут срочной помощи! Случись беда — не вызвать ни пожарных, ни медиков», — заявила Кузичева.

Ирина Кузичева утверждает, что в районе не хватает специалистов и техники для устранения проблем со связью.

«Монтеров связи в районе всего пятеро, а по факту работают трое. Зачастую у них и служебного транспорта нет!», — пояснила она.

Кузичева обратилась к президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому с требованием лично вмешаться в решение проблемы в Беломорском районе.

«Много раз я ставила вопрос о качестве связи в Петрозаводском филиале „Ростелекома“ и в других инстанциях, но вместо ответов — отписки, мол, ничего поделать не можем. Поэтому через социальные сети вынуждена напрямую обратится к генеральному директору „Ростелекома“ господину Осеевскому. Михаил Эдуардович! Вы по образованию инженер. Если вы не можете организовать своих подчиненных и наладить нам в Беломорском районе Карелии связь, то приезжайте сами. Поднимайтесь на вышку, залазьте на столбы, покажите своим сотрудникам, как нужно работать! Ваши подчиненные и чиновники обещали, что связь у нас заработает к первому сентября. Время бежит, осталось три дня, всего семьдесят с небольшим часов. Мы ждем!», — заявила Ирина Кузичева.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии 73-летний водитель останется без машины за страсть к пьянству за рулем

Госавтоинспекторы поймали пожилого автомобилиста, который сел за руль в нетрезвом виде.

Инспекторы ДПС в Сортавальском районе отстранили от управления автомобилем «ВАЗ» 73-летнего водителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГИБДД.

Нарушитель по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей и будет лишен права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что мужчины Карелии превзошли женщин в страсти к выпивке за рулем.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 28 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +9 …+15 2 м/с ЮВ 757 мм.рт.ст. 79% день Облачно с прояснениями, +16 …+17 2 м/с В 757 мм.рт.ст. 65% вечер Ясно, +9 …+16 1 м/с СВ 756 мм.рт.ст. 81% ночь Ясно, +7 …+8 0 м/с С 755 мм.рт.ст. 94%

фото: «ТОС СОЛОМЕННОЕ» / ВК

Светофоры установлены на оживленном участке Соломенского шоссе в Петрозаводске

Участок трассы на Соломенском шоссе в карельской столице оборудован светофорами.

В Соломенном начали работу светофоры, установленные недавно. Они расположены на оживленном участке Соломенского шоссе. Об этом сообщает паблик «ТОС Соломенное».

«Светофор запущен. Красиво, однако. Современный, светодиодный. Разметку закончили. Ещё должны положить асфальт на тротуар и доделать остановочные комплексы», — говорится в посте.

Ранее сообщалось о планах властей Петрозаводска установить светофоры в Соломенном. Говорилось, что светофоры появятся в районе пересечения с улицей Федора Тимоскайнена. На месте предполагалось установить светофоры с пешеходным вызывным устройством, улучшить освещение, смонтировать ограждения, нанести разметку.

В мэрии поясняли, что светофор позволит пешеходам безопасно пересекать трассу после выхода из автобуса. Кроме того, поблизости расположена школа № 7, и маршрут многих учеников к ней пролегает через шоссе. Ранее в вдминистрацию города неоднократно поступали обращения от жителей Соломенного с просьбой рассмотреть возможность оборудования перехода на этом участке.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Новый дом для переселенцев из аварийного жилья примет новоселов в Карелии

В сентябре в Кондопоге планируется сдать в эксплуатацию новый дом по программе расселения аварийного жилья.

В Кондопоге ведется строительство двух 80-квартирных пятиэтажных домов и планируется строительство третьего. Первый дом строится для нужд Кондопожского района, в новые квартиры будут переселены порядка 280 человек из аварийного жилищного фонда. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — сентябрь. Сейчас на объекте завершаются работы по внутренней отделке помещений, информирует управление губернаторской пресс-службы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в готовящемся к открытию доме будут жить люди из Кондопожского района, в двух других — из Суоярвского, а также из северных районов Карелии.

Во второй дом будут заселены порядка 170 человек из 3 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — январь 2022 года. Монтаж стен завершен, ведутся работы по установке оконных блоков, благоустройству придомовой территории.

На третий дом собираются заявки от муниципалитетов со списками желающих переселиться из аварийного жилья других районов в Кондопогу. Более 70 граждан изъявили такое желание. Информация о них направлена застройщику для подготовки проектно-сметной документации, заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что власти Карелии планируют расселить 1 млн кв. метров аварийного жилья после 2023 года.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Новый цех откроется на Кондопожском лесопильном заводе в Карелии

В сентябре на предприятии ООО «Кондопожский лесопильно-экспортный завод - Астар» запланирован запуск нового цеха.

Завод является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога». Предприятие зарегистрировано министерством экономического развития России в реестре резидентов ТОСЭР моногородов. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы. Об этом информирует управление пресс-службы главы Карелии.

Инвестиционный проект по расширению действующего производства ООО «КЛЭЗ-Астар» планирует реализовать до 2027 года. В построенном цехе будет производиться новый вид продукции — строганные пиломатериалы. Цех предназначен для пиления крупных диаметров древесины по новым технологиям.

Учредитель предприятия Виктор Трапезников сообщил, что с запуском нового цеха коллектив предприятия увеличится до 115 человек. Цех даст работу не менее чем 12 людям.

По словам учредителя, оборудование для цеха стоит порядка 700 тыс. евро.

По информации правительства, конструкционные пиломатериалы предприятия экспортируются на европейский и азиатский рынки, из них производят различную продукцию, в том числе дома и мебель.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков анонсировал развитие мебельного производства в Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель фуры спрятал номер авто и был пойман инспекторами

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузового автомобиля скрыл автомобильный знак, чем нарушил закон.

В Прионежском районе на 422 км. трассы «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали нарушение, которое допустил 43-летний водитель грузового автомобиля «Volvo». В ГИБДД сообщают, что он «применил средства для скрытия государственных регистрационных знаков».

Нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Карелии 73-летний водитель останется без машины за страсть к пьянству за рулем.

фото: © balakovolife.ru

Любовь к приготовлению блюд толкнула пенсионерку из Карелии в сети мошенников

Сетевые мошенники обманули пожилую даму, пожелавшую приобрести духовую печь.

60-летняя жительница одного из посёлков обратилась в полицию Медвежьегорского района. Она пострадала, совершая сделку через интернет, информирует МВД.

На одном из сайтов, который по видимым признакам принадлежал солидной компании, женщина нашла объявление о продаже электрической духовой печи по привлекательной цене. Она оформила заказ, обговорила с представителем фирмы сроки доставки, получила на электронную почту счёт-фактуру, после чего перевела в качестве оплаты 37 тыс. рублей. В итоге товар жительница Карелии не получила, а когда решила связаться с контрагентом, выяснилось, что сайт перестал существовать.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, как жительнице Карелии пообещали работу и списали деньги с ее банковской карты.

фото: © Театр Кукол Карелии

Парковка у Театра кукол в Петрозаводске будет перекрыта в воскресенье

Парковку рядом с Театром кукол в карельской столице перекроют из-за проведения театрального мероприятия.

В воскресенье, 29 августа, в 13 часов около Театра кукол Карелии состоится праздничная театрализованная программа, посвященная открытию 87-го сезона. Представители театра предупреждают автомобилистов, что заезд на территорию вблизи театра и паровка там будут недоступны с утра. Об этом сообщает паблик учреждения.

«29 августа с 9 до 14 часов заезд на личном транспорте и тем более парковка перед центральным входом в Театр кукол Карелии (К.Маркса, 19, со стороны стадиона) будут невозможны», — говорится в сообщении.

Представители театра предлагают автомобилистам припарковаться на площади Кирова.

Ранее сообщалось, что Театр кукол Карелии откроет сезон «Сказкой о последнем добром драконе».

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии поручил помочь Сортавале с ремонтом улицы

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что правительство намерено оказать помощь Сортавале по ремонту улицы Дружбы Народов.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что к нему обратился глава Сортавалы Сергей Крупин с просьбой о содействии в ремонте улицы. Средств местного бюджета на проведение этих работ не хватает. Парфенчиков принял решение оказать помощь городу.

«Глава Сортавалы Сергей Крупин попросил помочь с ремонтом улицы Дружбы Народов. На состояние дороги жалуются многие горожане. Часть средств у города есть, но чтобы уложить новый асфальт, необходимо еще 2 млн 600 тысяч рублей. Республика готова оказать такую поддержку. Поручил Минтрансу проработать вопрос, чтобы ремонт можно было начать ближайшее время, пока позволяет погода», — сообщил Парфенчиков, подводя итоги визита в Сортавальский район.

Также, по словам главы республики, Сртавале будет оказана помощь в закупке дополнительных мусорных контейнеров.

Ранее Парфенчиков рассказал о многомиллионной поддержке развития карьера в Карелии.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали первые медали на Спартакиаде

Петрозаводские легкоатлеты завоевали первые медали на Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России.

В Череповце стартовала VIII летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. За призовые места туда приехали побороться более 500 спортсменов в составе 13 команд. Карелию на соревнованиях представляют 55 спортсменов и тренеров.



Как сообщает министерство образования и спорта региона, карельские спортсмены примут участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике и шахматам.

В первый день Спартакиады легкоатлетка Дарья Астахова завоевала золото в прыжках в высоту (170 см.). Алина Путилина стала серебряным призером, взяв высоту 165 см. Спортсменки тренируются у Наталии Козловой, Александра Кишкина, Александра Пронина.

Петрозаводчанка Алиса Леппянен показала лучший результат в беге на 400 метров. Она - воспитанница тренеров Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Аниты Сигарёвой и Александра Смирнова.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Мужчины Карелии превзошли женщин в страсти к выпивке за рулем

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в республике мужчины чаще оказываются пойманными в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Водители-мужчины чаще управляют транспортом в состоянии опьянения, нежели женщины. Об этом сообщает ГИБДД Карелии. Так, с начала года автоинспекторы привлекли к ответственности 1478 мужчин и 109 женщин.

Большинство пьяных водителей подверглись административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Такую ответственность понесли 946 нарушителей правил дорожного движения.

Ранее судебные приставы рассказали, много ли в Карелии женщин-алиментщиц.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии сдали 26 стволов росгвардейцам

За неделю сотрудники Росгвардии составили 14 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

Сотрудники Росгвардии с 19 по 27 августа провели 106 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Росгвардейцы составили 14 протоколов об административных правонарушениях. Жители Карелии добровольно сдали 26 единиц оружия, сообщают в ведомстве

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в единый государственный экзамен почти по всем предметам внесут изменения.

Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, они не будут революционными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он отметил, что до 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам предстоящего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022.

«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», — сказал Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.

Глава ведомства добавил, что хотел бы успокоить родителей. «Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов», — пояснил он.

Музаев отметил, что в демоверсиях будет видно все изменения, они направлены на то, чтобы не заучивать формулы и события, а чтобы дети по окончании школы умели применять знания предметов на практике.

фото: © Евгения ГУСЕВА / «Комсомольская правда»

Педагог-психолог дала пять советов по возвращению ребенка в школу

Педагог-психолог Марина Ивакина дала советы по подготовке ребенка к школе после каникул.

Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2020», педагог МАОУ СОШ № 87 города Екатеринбург Марина Ивакина в разговоре с «Лентой.ру» дала пять советов, как подготовить ребенка к возвращению в школу после каникул.

По словам психолога, самое важное для детей — это настрой родителей. Им не следует запугивать ребенка и предупреждать его о наказании или ограничениях за плохие оценки. Это особенно важно для первоклассников и тех, кто учится в начальной школе.

«Если родитель не воспринимает школу как что-то ужасное, рассказывает об этом ребенку и показывает, как это здорово и как это почетно, это положительно сказывается на учебной мотивации ребенка», — сказала Ивакина.

По ее словам, перед учебой школьнику важно восстановить режим сна. Это нужно для того, чтобы ребенок тратил меньше времени и сил на утренний подъем.

Ивакина также добавила, что со школьником рекомендуется проговорить сложные ситуации, которые могут возникнуть во время учебы или общения с одноклассниками — это можно сделать в игровой форме.

Чтобы быстрее включиться в учебный процесс, ребенку стоит освежить в памяти материал последней четверти. Ученики начальных классов могут почитать художественную литературу или заняться решением различных заданий.

В случае с учениками младших классов также важно проверить, знает ли ребенок информацию о себе: сможет ли назвать адрес проживания и телефонные номера родителей.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал родителям российских школьников главные ошибки перед началом учебы. По его словам, основные проблемы — отсутствие четкого режима дня у учащихся, отпуска родных во время занятий, отказ детей от горячего питания в школе и неправильно обустроенное рабочее место ребенка.