Главные новости сегодняшнего дня

фото: "Хранители Каменного Бора"/Кадр из видео

В Петрозаводске начала рушиться скала, где строят детский сад (ВИДЕО)

Защитники парка Каменный бор на Ключевой зафиксировали факт обрушения скалы, где строится детский сад.

В паблике "Хранители Каменного Бора" разметили видео с нынешним состоянием одного из участков скалы в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство дошкольного учреждения. Скала покрылась трещинами и начала рушиться.

"Мы неоднократно предупреждали карельских чиновников, что их инициатива строительства детского сада на краю обрыва в Карьер - это очень опасная затея. Но нас не слышали", - пишут активисты.

По словам защитников Каменного Бора, возведение садика на краю обрыва без проведения геологических изысканий может привести к трагедиям и создает угрозу для жизни и здоровья детей.

"Напомним, что на бумаге в госэкспертизе геологические работы оплачены и якобы проведены. Однако, фактов и следов проведения этих работ никто обнаружить не смог. Следователь ОБЭП (Отдела по борьбе с экономическими преступлениями) МВД Республики Карелия зафиксировал отсутствие на месте строительных работ 18-ти скважин, которые должны были быть пробурены в рамках геологических изысканий в госэкспертизе. То есть деньги заплачены, а работы не проведены. Что это, если не воровство? Тем не менее дальше дело о хищении денег на проведение геологических изысканий застопорилось по непонятной причине", - говорится в сообщении активистов.

О своих наблюдениях участники группы "Хранители Каменного Бора" пишут в письме, которое они предлагают оправлять в адрес чиновников.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Также в том районе предполагалось строительство мотоспортивного комплекса.

Во время сноса деревьев строители демонтировали памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов считает стройку законной. Он заявил, что строительство детского сада будет продолжено.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП.

Против активистов подано 4 апелляции от Минстроя, администрации города, Петросовета и УКС РК), а также апелляционное представление прокуратуры Карелии.

фото: © Николай Смирнов/ "Столица на Онего"

Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Стела "Город воинской славы", официальное открытие которой состоится 30 сентября, наклонилась.

В паблике "Живой Петрозаводск" выложили фото стелы, установленной на месте демонтированного памятного знака "Дерево дружбы", рядом с площадью Кирова.

"Похоже, что стела "Город воинской славы" стоит с небольшим креном в сторону Лососинки. Или оптический обман?" - комментируют фото.



Живой Петрозаводск

Напомним, благоустройство стелы "Город воинской славы" затянулось – работы должны быть завершены к 20 августа. Позже городские власти заявили, что работы завершат в конце августа. Торжественное открытие памятника запланировано на 30 сентября - День освобождения республики от фашистских захватчиков.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске 12 пожарных тушили квартиру в пятиэтажном доме (ВИДЕО)

Пожар произошел в одной из квартир в доме №2 по Комсомольскому проспекту.

По сообщению МЧС Карелии, 26 сентября в 14:52 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Горела квартира на третьем этаже в доме №2 по Комсомольскому проспекту. В 15:17 пожар был ликвидирован.

Как огнеборцы работали в пятиэтажке, снял на видео Дмитрий Лощинин.

Ранее пожарные 1,5 часа тушили загоревшееся заброшенное здание предприятия в Карелии.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще 30 человек заболели коронавирусом в Карелии

Число заболевших COVID-19 в Карелии выросло до 3896.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 30 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 19 человек, в Лоухи – 8 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Прионежском районе – 1 человек (ст. Шуйская).

Выздоровели еще 23 человека: в Петрозаводске – 14, в Сегежском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 2.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 3896 человек, выздоровели 3258, умерли 35.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 634,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 779,3 случая, по Северо-Западу – 796,1.

Напомним, накануне четыре десятка человек заболели в Карелии коронавирусом за сутки.

фото: Андрей Раев/vk.com/id180477841

Новый асфальт положили на старый при благоустройстве тротуара в центре Петрозаводска

Петрозаводчане возмущены качеством работных работ на улице Герцена.

"Очень хочется, чтобы комиссия, которая будет брать пробы асфальта на тротуарах и принимать работы в центре города, взяла в качестве доказательства и это фото. Энгельса, 11, 26-е сентября. Действительно, зачем заморачиваться и снимать старый асфальт, когда можно просто положить новый сверху?" - пишет Андрей Раев, выложив на своей странице в "ВКонтакте" фото ремонта тротуара в центре города.

Ранее жители Петрозаводска возмущены были удивлены ремонтом Советского моста, когда красивое ограждение моста меняют на неприглядную решетку.

фото: © drive2.ru/users/vasiliy-nord

Петрозаводск попрощается с разбившимся мотоциклистом-инструктором в среду

Прощание с мотоциклистом, который погиб ночью 23 сентября на проспекте Ленина, состоится 30 сентября.

Об этом сообщается в паблике автошколы "АвтоАкадемия", где погибший Василий Луцышин работал инструктором.

Прощание с Василием состоится в среду, 30 сентября, в муниципальном траурном зале по адресу: улица Кирова, дом 40-а (морг БСМП, вход со стороны озера). Отпевание - в 12.00. Прощание - в 13.00. Вынос - в 14.00.

Василия похоронят на Сулажгорском кладбище.

"Вася был не просто нашим коллегой, он был очень близким нашим другом, - пишут в паблике автошколы. - Еще в среду днём мы всем коллективом автошколы веселились на фотосессии и, конечно, не предполагали, что через шесть часов случится трагедия...

Никто не может вспомнить Васю грустным, он всегда улыбался, любил жизнь. Безумно отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь, что бы ни случилось: пробил ты колесо или просто плохое настроение.

Василий был поистине талантливым инструктором: всё подробно, спокойно объяснял и мог повторить 1000 раз, пока не будет уверен, что человек всё понял".

Напомним, 23 сентября, в 23.17 на проспекте Ленина столкнулись мотоцикл и Lada Granta, двигавшиеся в попутном направлении. В результате столкновения 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП. Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

фото: vk.com/deti_karelia_ru

Ушла из жизни первый детский омбудсмен Карелии Галина Григорьева

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным известного в республике детского правозащитника, руководителя КРОО "Служба социальной реабилитации и поддержки "Возрождение" Галины Григорьевой.

Глава региона сообщил о смерти первого в Карелии общественного Уполномоченного по правам ребенка. Галине Григорьвой было 73 года.

"Это огромная утрата не только для семьи, родных и близких. Потеря для всех, кому помогла Галина Федоровна, а таких людей немало", - пишет Парфенчиков.

Более 25 лет проработала Галина Григорьева в сфере образования и защиты прав детей. В качестве Уполномоченного по правам ребенка в Карелии разрабатывала модели защиты детства, внедряла эффективные методы работы с родителями, выпустила серию книг по защите прав детей в республике.

По мнению главы Карелии, Галина Федоровна была смелым и энергичным человеком, ярым общественником, она ставила перед собой сложные цели и достигала их, подавала пример другим.

Заслуги Галины Федоровны перед республикой отмечены Почетной грамотой Министерства образования РФ, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, нагрудными знаками.

фото: Столица на Онего

Иномарка сбила 12-летнего мальчика в Петрозаводске

После ДТП на улице Герцена ребенок был доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую субботу в 16:30 на улице Герцена 29-летний водитель, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на 12-летнего пешехода. Мальчик неожиданно выбежал из-за стоящего автомобиля, справа налево по ходу движения KIA.

В результате ДТП ребенок был доставлен в ДРБ.



Госавтоинспекция Карелии

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее водитель иномарки в Петрозаводске чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

фото: Госавтоинспекция Карелии

"Нива" врезалась в грузовик на трассе в Карелии

Водитель-пенсионер устроил ДТП на автодороге А119 в Медвежьегорском районе.

По сообщению ГИБДД Карелии, 26 сентября в 07:20 на 603 км трассы "Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Кола" 79-летний водитель на "ВАЗ-2121", не убедившись в безопасности совершаемого маневра (началом движения), допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ», ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Петрозаводске кроссовер снес легковушку, пытавшуюся проскочить в "окно".

фото: Кадр из видео

В Петрозаводске велосипедист чуть не попал под колеса автомобиля на перекрестке, где сбили двух женщин (ВИДЕО)

Велосипедист, двигаясь по "встречке", мог спровоцировать аварию на пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой, где недавно в страшном ДТП погибли две женщины.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео инцидента, который произошел 26 сентября около 21.30. Велосипедиста чуть не сбили на перекрестке улицы Шотмана и Мелентьевой. Он двигался со стороны Достоевского по "встречке".

"Что в голове у велосипедиста? Вообще не поняла этого манёвра", - комментирует автор видео.

"Знакомый перекресток! Не так давно там продавщицу с ларьком снесли, потом двух девушек. Ну и этот туда же захотел!!!" - пишут подписчики паблика.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, в субботу, 19 сентября, в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции.

фото: Читателей "Столицы на Онего"

Козы и лошадь гуляют по Петрозаводску (ФОТО)

Животные пасутся на газонах на Древлянке.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото животных, гуляющих рядом с пятиэтажными домами на Лососинском шоссе. Пешеходную дорожку с жителями микрорайона делят две козы и лошадь.

"Хотели подоить коз, но не успели", - смеются жители Древлянки, наблюдавшие за прогулками животных.

Напомним, в конце мая по Петрозаводску гулял лось. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова. Охотоведы вывезли обессиленное животное в лес, где оно умерло.

фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1342 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 24 сентября от внебольничной пневмонии скончалась 79-летняя женщина.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

В Карелии около 76 процентов льготников не пользуются бесплатным лекарственным обеспечением

Только 18 тысяч жителей Карелии сохранили за собой льготу по лекарствам.

На 1 января 2020 года более 73 тысяч жителей республики могли рассчитывать на бесплатное лекарственное обеспечение. Но только 18 тысяч из них сохранили за собой эту льготу. Около 76 процентов льготников отказались от соцпакета в части лекарственного обеспечения. Они предпочли бесплатным препаратам и медицинским изделиям денежную компенсацию в 889,66 рублей в месяц.

До 1 октября у этих людей есть возможность передумать. Обратившись с заявлением в Пенсионный фонд, они вновь могут выбрать на 2021 год удобную для себя форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

По словам заместителя начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Карелии Ирины Ховчениной, рост количества отказов граждан от набора социальных услуг в части получения льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в пользу денежной компенсации создает ряд рисков.

Подробнее читайте здесь.

фото: © "Столица на Онего"

В Сортавале начинается битва за горсовет

За 17 депутатских мест в Сортавальский горсовет в Карелии будут бороться представители всех парламентских партий, а также группа самовыдвиженцев.

Выборы в Сортавальский горсовет, назначенные на 8 ноября, обещают стать самым жарким политическим событием этого сезона.

Уже известно, что как минимум три партии – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" закроют кандидатами все 17 избирательных округов. Выдвижение кандидатов уже произошло у жириновцев и справедливороссов. По нашей информации, не менее десяти округов закроют представители КПРФ – в районном отделении считают, что бороться нужно только там, где есть реальный шанс на победу. Кроме этого, на выборы пойдут самовыдвиженцы из числа общественников, не примкнувших ни к одной из партий.

Подробнее читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРАНТИН В ШКОЛАХ, НОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА И ПОГИБШИЙ МОТОЦИКЛИСТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Школьники отправлены на "дистанционку" из-за коронавируса

На сегодняшний день на карантине остаются 24 класса из-за коронавируса (628 человек) и 61 класс по ОРВИ (1147 человек). А также 6 групп в колледжах и техникумах (130 студентов).

Около 80 школьников 25 сентября переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случае коронавирусной инфекции.

В Карелии суд назначил новую экспертизу по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева

Верховный суд республики назначил новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В Карелии новый адвокат Дмитриева прокомментировал свое участие в деле осужденного за педофилию поисковика.

Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

46-летний инструктор автошколы, бывший участник боевых действий, герой войны погиб в страшном ДТП в центре Петрозаводска. ГИБДД ищет свидетелей аварии.

Родные, друзья и знакомые пишут в адрес погибшего мотоциклиста теплые слова.

Коронавирус не отступает

Театр драмы Карелии "ТМ" отменил спектакли из-за болезни актеров

В театре "Творческая мастерская" превышен эпидпорог по простудным заболеваниям.

Власти Петрозаводска рекомендуют пассажирам в автобусах полностью закрывать нос и рот маской





Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 сентября составило 3826 человек, выздоровели – 3201 пациент.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1328 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Другая тема

Начальника Роскомнадзора по Карелии лишили водительских прав за пьяную езду

Следком Карелии отказался возбуждать уголовные дела по факту демонтажа памятника Яше Степанову

В Карелии правительственное издание опубликовало новую версию гибели Яши Степанова со ссылкой на данные, собранные Следственным комитетом.

В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша (ФОТОФАКТ)







После публикации в СМИ о сломанной крыше в Галерее городов-побратимов власти Петрозаводска сообщили, что ремонт объекта продолжится.

Власти Петрозаводска нашли подрядчика, который отремонтирует крышу над Галереей городов-побратимов

Разваливающиеся балконы в центре Петрозаводска угрожают жизни пешеходов (ФОТО)

Горожане обратили внимание на аварийное состояние домов на улице Герцена.

фото: © страница вконтакте Роман Гольцев/vk.com/rgoltsev

Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"

Петрозаводчанин Роман Гольцев поделился в Сети своими наблюдениями о развитии бизнеса, который заменил ларьки.

"Я уже несколько раз писал о том, как победили ларьки, которые спаивали наших детей, а на их место поставили спортивные площадки и подростковые клубы. Нет, не поставили? Или поставили, но не спортклубы, а алкогольные магазины, которые торгуют мороженным и майонезом.

Я часто бываю рядом, потому что K&Б расположен по соседству с моими магазинами, и каждый раз одна и та же история: толпа подростков и дяденька купите пива.

Надо сказать, что полиция детей гоняет время от времени, но что полиция может сделать?

Не знаю, как вы, но я устал от лжи. О том, как помогают Малому бизнесу загнуться, только для того, чтобы на его место пришел бизнес крупный, который якобы проще контролировать. О том, как думают о здоровье населения. Заботятся о детях. Но в результате те же пустые бутылки, те же праздно слоняющиеся подростки, алкогольные магазины на каждом углу", - пишет Роман Гольцев на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее бизнесмен поделился своим прогнозом, что ждет страну и бизнес после эпидемии и очередного экономического кризиса.

Погода в Петрозаводске сегодня, 27 сентября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +9 ° …+17 ° 2 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 81% день Ясно, +18 ° …+20 ° 2 м/с ЮВ 756 мм.рт.ст. 62% вечер Ясно, +10 ° …+16 ° 2 м/с В 756 мм.рт.ст. 85% ночь Ясно, +7 ° …+11 ° 2 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 89%

Семья, попавшая в ДТП в Карелии, поблагодарила неравнодушных людей за помощь

Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся в 30 км от Пудожа.

Пострадавшие в аварии поблагодарили всех, кто помог им 19 сентября. Их автомобиль в 30 км от города Пудож вылетел с трассы и опрокинулся. В машине находилась целая семья.

"Благодарим всех неравнодушных людей, которые помогли нам выбраться из автомобиля и вызвать спецслужбы. Сердечное спасибо наряду ДПС, дежурной бригаде скорой помощи, спасательному отряду МЧС, дежурившим в тот день, а также администрации отеля "Онего", которые вошли в наше положение. Все эти люди укрепили нашу веру в человечность и доброту", - пишут в паблике "Госавтоинспекция г. Пудож".

Ранее автомобиль врезался в дерево на севере Карелии.

фото: © управление Росгвардии Карелии

Вневедомственная охрана Карелии ищет новых сотрудников

На службу в Росгвардию приглашаются молодые люди в возрасте 18-35 лет.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, на работу приглашаются жители республики, к которым предъявляются следующие требования:

- образование не ниже среднего (полного) общего,

- для мужчин: служба в ВС,

- физическая подготовка.

"Служба во вневедомственной охране – это достойное денежное довольствие, социальные гарантии, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи, бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении Росгвардии..

Адрес в Петрозаводске: ул. Гоголя, 45-б, к. 217

Телефоны: 8(8142)73-97-22, 8(8142)73-59-88.

В районах республики по вопросам поступления на службу можно обращаться в кадровые подразделения филиалов ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Карелия".

Автоинспекторы Карелии поймали пьяного водителя в Кондопоге

Водителя, севшего за руль подшофе, ждет штраф и лишение прав.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, сегодня в Кондопоге инспекторы отстранили от управления 45-летнего нетрезвого водителя Renault Logan.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В отношении водителя составлены административные материалы, которые будут направлены в суд. Водителя ждет административный штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ранее полицейские Петрозаводска обстреляли машину с пьяным водителем за рулем.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 7 867

Количество летальных исходов в стране возросло за сутки на 99, сообщили в оперштабе борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России еще 7 867 человек заразились коронавирусом — общее число инфицированных в настоящий момент достигло 1 151 438.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве — 2016, в Санкт-Петербурге — 227, в Подмосковье — 226, в Ростовской области — 188 и в Нижегородской области — 167. Меньше всего пациентов с коронавирусом выявили в Чечне — четыре человека. Отмечается, что 26,4 процента из числа новых зараженных не имели клинических проявлений болезни.

По последним данным, общее число инфицированных в России составляет 1 151 438. За сутки от вируса скончались 99 человек, а за все время — 20 324. Выздоровели — 3 068, а за все время — 943 218.

Напомним, число заболевших COVID-19 в Карелии выросло до 3896.

фото: "Столица на Онего"

Небольшое понижение температуры ожидается в понедельник в Карелии

О погоде на 28 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 28 сентября в Карелии ожидается переменная облачность. По северным районам местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +6, +11°С, местами до +3°С. Днем воздух прогреется до +14, +19°С, на севере +11,+16°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков.

Столбик термометра остановится на отметке +8, +10°С, днем +15, +17°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

фото: Новости Костомукши

Опасную бочку с нефтепродуктами до сих пор не убрали из поселка Карелии

В поселке Заречный, где летом разлился мазут, последствия утечки не устранены.

Напомним, в поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, летом начал вытекать мазут. Было установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости. Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали.

Но как пишут "Новости Костомукши", а мазут и ныне там, хотя погода уже скоро затруднит ликвидацию разлива.

"Как пояснил и.о. главы округа Сергей Новгородов, договор со специализированной организацией на утилизацию мазута сейчас находится в стадии заключения. Проблема будет решена в течение октября", - сообщает издание.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии добровольно сдали 5 единиц оружия и около 50 боеприпасов

Росгвардейцы выявили 9 правонарушений в области частной охранной деятельности и сфере оборота оружия.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, с 12 по 25 сентября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы управления проведено более 100 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Выявлено 9 административных правонарушений. Добровольно сдано гражданами 5 единиц огнестрельного оружия и около 50 штук боеприпасов. Также выявлено 4 правонарушения в сфере частной охраны, составлены административные протоколы.

Ранее жителя Прионежского района привлекли к ответственности за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Эксперт рассказал, почему дети теряют мотивацию к учебе

Дети теряют мотивацию к учебе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду, эту проблему должна решить программа переподготовки воспитателей, которую разрабатывает Российская академия образования.

Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре, пишут РИА Новости.

По мнению РАО, эта программа будет способствовать вхождению отечественного общего образования в топ-10 в мире.

"Как показывают результаты исследований отечественных педагогов и психологов, в последние годы в дошкольном образовании замечены тенденции к чрезмерному вниманию к подготовке к школе вместо совместных сюжетно-ролевых игр детей. В свою очередь, это приводит к быстрой потере мотивации детей к учебе", — приводит пресс-служба РАО слова Агре.

По ее словам, растет число детей, которые механически учатся читать, при этом не понимая смысла прочитанного. В дальнейшем это пагубно влияет на формирование основ всех видов грамотности ребенка (математической, естественно-научной и других). А сокращение сюжетно-ролевых игр приводит к недостатку формы воображения, в дальнейшем необходимой для развития мышления и овладения учебной деятельностью.

В Институте воспитания считают, что в детских садах необходимо убрать излишнюю перегруженность программ, положив в основу чтение художественной литературы, игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность. Особое внимание необходимо уделить индивидуальным особенностям ребенка, воспитательной составляющей и вовлечению в образовательную деятельность родителей. Для этого необходимо внедрение новых форм родительского просвещения в области развития и воспитания детей.

"В 2020 году Институт воспитания РАО приступил к подготовке методических рекомендаций по развитию инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях и разработке уникальной программы повышения квалификации педагогов", — добавляют в пресс-службе.

Поясняется, что основным отличием этих программ станет акцент на получение детьми основных практических навыков и ориентация всего дошкольного процесса на практическую плоскость с обязательным учетом индивидуальных особенностей развития детей. Организация образовательной части процесса будет рассматриваться сквозь призму получения ребенком новых практик и изучения окружающего мира.

фото: Benoit Tessier / Reuters

Зубные протезы отца Майкла Джексона продали на аукционе

Кроме зубных протезов, на продажу были выставлены 60 предметов из коллекции отца американского поп-певца Майкла Джексона Джо Джексона, в том числе тапочки, серебряная куртка и подписанные фотографии.

Зубные протезы отца американского поп-певца Майкла Джексона были проданы на аукционе, стартовая цена лота составляла 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей), пишет "Лента.ру" со ссылкой The Mirror.

Кроме того, на аукционе была представлена капельница со следами крови певца, которая использовалась в последние дни его жизни. Родственники Майкла Джексона уверяют, что она была у него в руке в момент смерти, и на ней еще осталась ДНК исполнителя.

Ранее участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст подарила дочери куртку американского певца Майкла Джексона стоимостью 65,6 тысячи долларов (четыре миллиона рублей). По информации компании "Метриум", примерно по такой же цене продается самая дешевая квартира в московской новостройке.