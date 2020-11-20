Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии

По данным на субботу, 21 ноября, в республике подтверждены 360 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Петрозаводске за день COVID-19 выявлен у 360 человек, сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом. Из этого числа заболевших – 308 человек, из них 58 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 255 человек, в Медвежьегорском районе – 8 человек (Медвежьегорск – 4, село Паданы – 1, поселок Пиндуши – 3), в Костомукше – 27 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (Пряжа – 1, поселок Матросы – 1), в Прионежском районе – 19 человек (поселок Деревянка – 1, поселок Новая Вилга – 3, поселок Шуя – 6, поселок Мелиоративный – 3, СНТ «Сфера» - 1, поселок Ладва – 2, поселок Кварцитный – 1, село Заозерье – 1, деревня Уя – 1), в Сегежском районе – 26 человек (Сегежа – 18, поселок Надвоицы – 7, поселок Волдозеро - 1), в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 6, село Видлица -1, деревня Тукса – 1, деревня Коткозеро – 1, деревня Мегрега – 1), в Беломорске – 5 человек, в Лахденпохья – 3 человека, в Суоярвском районе – 4 человека (Суоярви – 3, поселок Лахколампи – 1), в поселке Лоухи – 1 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Карелии достигло 12129 человек.

По данным на субботу, 21 ноября, увеличилось число погибших после заражения ковидом. За день скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее число жертв пандемии достигло 83 человек.

Выздоровели еще 489 человек: в Петрозаводске - 342, в Костомукше – 4, в Пудожском районе –7, в Медвежьегорском районе – 9, в Муезерском районе – 2, в Прионежском районе – 24, в Пряжинском районе – 10, в Кондопожском районе – 20, в Суоярвском районе – 7, в Беломорском районе – 7, в Кемском районе – 6, в Лахденпохском районе – 10, в Лоухском районе – 2, в Олонецком районе – 2, в Питкярантском районе – 5, в Сегежском районе – 19, в Сортавальском районе – 12, в Калевальском районе – 1.

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Двойное убийство во время застолья произошло в Петрозаводске

Следком Карелии сообщает, что в Петрозаводске мужчина обвиняется в двойном убийстве, которое он совершил в ходе застолья.

Петрозаводские следователи работают над уголовным делом в отношении 36-летнего мужчины, котрого обвиняют в совершении убийства двух человек.

По версии следствия, 18 ноября этого года обвиняемый в одной из квартир Петрозаводска выпивал в компании знакомых мужчин. В ходе застолья произошел конфликт и он с ножом напал сначала на одного мужчину, а затем на второго, причинив им ножевые ранения. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ссора с женщиной во время застолья в Петрозаводске закончилась жестоким убийством.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

"Очень сильно ломает, крутит мышцы и дико болит голова"

Пациентка ковид-центра в Петрозаводске рассказала, что чувствует человек, заразившийся коронавирусом.

"Очень сильно ломает, крутит мышцы, и дико болит голова, и пропадает обоняние... Начинаешь нюхать хлорку, а она не пахнет. Мой случай: я нюхала кофе и хлорку. И у меня до сих пор обоняние не очень. То есть я чувствую какие-то отдаленные запахи, но я еще не чувствую всё. И слабость. Вообще ничего не можешь. Ты можешь дойти только с кровати до туалета... И не чувствуешь высокую температуру. Кажется, что 37,5 градусов, меряешь, у тебя – 39 градусов", – рассказала пациентка монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Карелии.

18 ноября корреспондент "Столицы на Онего" стал первым представителем прессы, кому удалось попасть в "красную зону" ковид-центра. Там врачи спасают самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией.

Репортаж из "красной зоны" читайте далее.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Ресторан в Петрозаводске проигнорировал ограничительные меры и работал ночью

Сотрудники мэрии столицы Карелии отчитались об итогах рейда по соблюдению "противовирусных" требований петрозаводскими кафе и ресторанами.

Сотрудники мэрии Петрозаводска провели совместный рейд с представителями Минэка Карелии. Специалисты проинспектировали соблюдение антиковидных требований в ресторанах и кафе.

Они посетили шесть объектов, расположенных на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и в Песках. В одном из них было выявлено нарушение: ресторан продолжал работу для посетителей после положенного времени. Напомним, в соответствии с распоряжением главы республики, подобные заведения могут работать до 23 часов.

Ранее сообщалось, что автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще трех человек в Карелии

Общее число скончавшихся больных в Карелии, у которых был обнаружен COVID-19, достигло 83 человек.

Как сообщает оперштаб, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции.

Житель Петрозаводска 1955 года рождения и жительница села Святозеро 1946 года рождения скончались в Республиканской инфекционной больнице, житель поселка Валдай 1956 года рождения скончался в инфекционном отделении Медвежьегорской ЦРБ. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, заявляют в оперативном штабе.

Согласно официальной статистике, за все время пандемии коронавируса в карельских клиниках скончались 83 человека.

Общее число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Две иномарки устроили ДТП на шоссе в Петрозаводске (ФОТО)

В результате аварии оба автомобиля серьезно пострадали.

ДТП произошло 20 ноября, в 5:50, на Соломенском шоссе, д.3 в Петрозаводске. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

54-летний водитель автомобиля "Nissan" при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Honda".

В результате происшествия машины оказались повреждены.

22-летнему водителю автомобиля "Honda" в БСМП Петрозаводска назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель улетел на "пятнашке" в кювет в Приладожье Карелии.

фото: © Евгений Курсков/ТАСС

Замерзающие жители поселка в Карелии обратились к Парфенчикову

Жители посёлка Шальский в Пудожском районе остались без тепла в результате аварии, которую оперативно не могут устранить.

Секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов сообщил на своей странице в соцсети, что жители дома, находящегося на улице Октябрьская, 6 в поселке Шальский, остались без тепла из-за аварии. ЧП произошло 18 ноября, но теплоснабжение не восстановлено до сих пор.

"Жители 12-квартирного дома остаются без тепла вторые сутки. Замерзающие жители звонят во все колокола. Говорят, что "ответственные" чиновники из районной администрации вместе с главой поселения Кравцовой Н.Н. побывали ... на месте аварии и долго о чём-то совещались. Однако уехали, пообещав направить на устранение аварии специалистов. Но не направили. Жители замерзающих квартир продолжают мёрзнуть, а "ответственные" чиновники ждут получки и повышения своих окладов. За сутки ничего не сделано. Хорошо потеплело. А если не выдержит проводка в доме, кто будет нести ответственность? Почему такая безответственность? Там же живут люди - пожилые и дети. Где аварийные службы?", - написал Леонид Попов.

Попов считает, что власти демонстрируют неготовность к зиме. Он направил соответствующее обращение в личные сообщения главе Карелии Артуру Парфенчикову в соцсети. Автор сообщения заявил, что жители дома по ул. Октябрьская, 6 в поселке Шальский просят оказать срочную помощь в ремонте системы отопления. Попов пояснил, что авария произошла из-за того, что лопнула труба в квартире. Затем дом отключили от тепла. На данный момент автор письма не получил ответ от губернаторской команды.

Ранее сообщалось, что глава Карелии предложил предпринимателям утеплить квартиры малоимущих жителей республики.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Рост числа зараженных коронавирусом продолжается в России: побит очередной рекорд

За последние сутки в России выявлено 24 822 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 ноября, в России выявлено 24 822 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Вчера в стране было обнаружено 24 318 случаев COVID-19.

За нынешние сутки подтверждено 467 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 35 778 человек.

За день выписано в связи с выздоровлением 26 021 человек. За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 577 435 человек.

Всего с начала пандемии было обнаружено 2 064 748 случаев заражения ковидом.

В Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Мощный опасный ветер ожидается в Карелии в воскресенье: спасатели призывают к бдительности

МЧС по Карелии предупреждает о неблагоприятном погодном явлении в виде усиления ветра.

Спасатели со ссылкой на данные Карельского гидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий в финале выходных.

Утром и днем в воскресенье, 22 ноября, в Карелии ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 18 территорий: Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы .

МЧС дает рекомендации: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Как "черные лесорубы" уничтожают лес в Карелии

В рейтинге эффективности лесного хозяйства Карелия провалилась во вторую десятку российских регионов.

В первой половине нынешнего года объем незаконных рубок в карельских лесах составил более 2,5 тысячи кубометров. Такие данные привело Федеральное агентство лесного хозяйства в рейтинге регионов страны по нелегальной заготовке древесины. На фоне общего объема лесозаготовки в республике, который в первом полугодии превысил 4 миллиона кубометров, размах деятельности "черных лесорубов" в Карелии выглядит не столь масштабным, как, например, в Сибири или на Дальнем Востоке, но ситуация все же далека от благополучной.

Подробности читайте далее.

фото: страница Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте

Госавтоинспекция получит новые приборы для проверки водителей, но это будут не алкотестеры

Сотрудники ГИБДД получат новые приборы, которые позволят быстро определить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.

"Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков – "РИА Новости"). Такие проверки должны быть внедрены", - сказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Подробности - на "Вестях Карелии".

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей на дорогах Карелии (ФОТО)

Автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом виде, грозит крупный штраф и лишение прав.

Госавтоинспекторы спецвзвода остановили в Кондопоге нетрезвого 24-летнего водителя, который управлял "Нивой". А в деревне Вокнаволок был отстранен от управления автомобилем "Toyota Land Cruiser" нетрезвый 31 - летний житель Костомукши. Об этом информирует ГИБДД.

Автомобили перемещены на штрафстоянку.

В отношении водителей составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения. Их ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что пьяный юноша на чужих "Жигулях" попался в руки инспекторов.

фото: © ТАСС/ Юрий Машков

Сын депутата парламента Карелии возглавил Кондопожский суд

Сергей Зайков, сын депутата регионального парламента Николая Зайкова, стал председателем Кондопожского суда.

Сергей Зайков назначен председателем Кондопожского суда. Соответствующий указ накануне подписал президент страны Владимир Путин.

Новому председателю Кондопожского суда 41 год. Он - младший сын депутата карельского парламента Николая Зайкова. Ранее Сергей Зайков в течение 6 лет возглавлял Суоярвский суд.

Прежним председатели Кондопожского суда был 56-летний Александр Соколов. В мае 2019 года он добровольно ушел в отставку. С тех пор его обязанности исполняла заместитель Маргарита Бахорина.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что Сергей Зайков прошел все согласования, требующиеся для назначения на должность председателя Кондопожского суда.

Также напомним, что старший сын депутата - 46-летний Виталий Зайков - осенью 2018 года был назначен начальником полиции Мурманской области и получил звание генерал-майора.

фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций. Об этом сообщает ТАСС.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

После того как 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Путин свои указом продлил действие эмбарго еще на год. Впоследствии оно продлевалось трижды, в последний раз - 24 июня 2019 года - до конца 2020 года.

В июне 2019 года президент РФ продлил контрсанкции до 31 декабря 2020 года и внес изменения в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БЕЛУГИ, МОРДОБОЙ И ПЛЕВКИ В АВТОБУСЕ И ПЕРВЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки

Предпринимателя Леонида Белугу задержали на 48 часов, его подозревают в даче взятки (статья 291 УК РФ).

Через 48 часов Белугу отпустили.

В правоохранительных органах не объяснили причин задержания, а также не рассказали, в каком статусе – подозреваемого или свидетеля – находится предприниматель.

В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

Врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира (ВИДЕО)

После введения ограничительных мер главой Карелии в маршрутках Петрозаводска в часы пик горожане устраивают потасовки.

После ряда скандалов и бунта в соцсетях Парфенчиков отменил скандальные ограничения в общественном транспорте Петрозаводска

РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ": "Столица на Онего" побывала в ковид-центре в Петрозаводске

Что происходит в стенах монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Карелии, где лежат самые тяжелые пациенты с коронавирусом.

Вирус атакует

Коронавирус обнаружен у 52 студентов и 24 сотрудников Петрозаводского университета

Петрозаводский государственный университет предоставил официальные данные по заражению студентов и сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии расширил список мест, в которых введены ограничения на шопинг пожилых граждан

Артур Парфенчиков добавил новые места в список населенных пунктов, в которых пожилые граждане могут посещать торговые точки в строго отведенные часы.

Автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров

В связи с ограничениями по наполняемости автобусов вводятся приоритеты посадки пассажиров, сообщается на сайте автовокзала.

Минздрав Карелии ограничил плановую медицинскую помощь в регионе из-за коронавируса

В стационарах и поликлиниках республики отменена плановая медпомощь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

В поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи

Поликлиники Петрозаводска принимают пациентов только в экстренных случаях, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Другая тема

Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, грозит до 5 лет лишения свободы

Дело обвиняемого в смертельном ДТП Сортланда рассмотрит зампредседателя Петрозаводского суда Мерков.

Городской суд Петрозаводска оставил Боднарчука под стражей до следующего года

Петрозаводский городской суд оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины января 2021 года.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Загрязнение Онежского озера в Карелии намерены ликвидировать в рамках международного проекта

Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе популярного у горожан Приозерного парка.

В конце прошлого года в карельской столице и финском городе Каяни началась реализация совместного российско-финляндского проекта PeatStop, направленного на очистку городских ливневых стоков. По словам руководителя проекта Оути Лаатикайнен из Университета прикладных наук Каяни, в течение двух с половиной лет на проведение наблюдений за нагрузкой на окружающую среду, разработку оптимальных очистных систем и строительство фильтров в двух городах планируется потратить более 400 тысяч евро. Эти средства выделены в рамках программы приграничного сотрудничества Karelia CBC, которую финансируют Европейский Союз, Финляндия и Россия.

Подробности читайте далее.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

В Петрозаводске неизвестный утащил из заведения банку с чаевыми (ФОТО)

Полиция ведет розыск молодого человека, которого подозревают в краже денег из банки, предназначенной для чаевых.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в совершении хищения денег из банки для чаевых, расположенной в одном из заведений общепита.

"Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: +7921-038-21-40. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД.

Ранее сообщалось, что полиция Карелии ищет мужчину, который скрылся от суда.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 21 ноября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, 0 ° 2 м/с З 751 мм.рт.ст. 90% день Небольшой снег, -1 ° …0 ° 2 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 83% вечер Небольшой снег, -1 ° …0 ° 4 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 85% ночь Снег, 0 ° 6 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 85%

фото: © Илья Тимин

Число коек для пациентов с ковидом в Карелии выросло

Согласно официальным данным республиканских властей, число мест в больницах для больных коронавирусом увеличилось.

По данным на субботу, 21 ноября, доля свободных коек для зараженных COVID-19 в Карелии составляет 40,2 процента. Сутки назад число свободных мест в больницах для больных с ковидом было равно 36,2 процентам.

Эта информация опубликована на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Напоним, по данным на 21 ноября, в Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии. Общее число жертв пандемии достигло 83 человек.

фото: © Ирина Ларионова/ паблик Вконтакте "Живой Петрозаводск"

Депутаты решают, как победить вандализм в Карелии

Парламентарии Законодательного собрания республики размышляют, как бороться в Карелии с проявлениями вандализма.

Комитет по законности и правопорядку республиканского парламента собрался во вторник на свое очередное онлайн-заседание, чтобы обсудить, как бороться в Карелии с проявлениями вандализма. По словам председателя комитета Александра Федичева, эта тема возникла в повестке дня заседания неслучайно: в мае в поселке Лахколампи Суоярвского района были разбиты несколько мемориальных плит с именами героев Великой Отечественной войны, в июле в Петрозаводске был поврежден новый фонтан на набережной Варкауса, а в ноябре неизвестные отломали часть барельефа у стелы "Город воинской славы". Однако с самого начала обсуждения стало очевидно, что останавливать вандалов и привлекать их к ответственности в республике никто особо не стремится, хотя из карельской казны на деятельность административных комиссий ежегодно выделяются миллионы рублей.

Подробности читайте далее.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

Житель Карелии вместо суда решил отправиться на заработки

Полиция Карелии ищет мужчину, который скрылся от суда.

Сотрудники олонецкой полиции разыскивают скрывшегося от суда Петрова Петра Николаевича 1971 года рождения.

Мужчина является жителем поселка Верхнеолонецкий. Ему на вид 50 лет, рост 175-180 см., волосы светлые кудрявые, имеется залысина.

В полиции предполагают, что он выехал на заработки вахтовым методом.

"Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-14-18, 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Петрозаводска занервничала и перевела все свои деньги мошенникам.

фото: © Андрей Махонин/ТАСС

Работу такси проверят в одном из районов Карелии

Автоинспекторы возьмут под контроль организацию работы такси в Беломорском районе.

С 20 по 27 ноября инспекторы проводят профилактические рейды под наименованием "Такси", в ходе которых особое внимание сконцентрировано на безопасности перевозок. Об этом сообщает паблик "Полиция Беломорска".

"Госавтоинспекция призывает водителей такси строго соблюдать все установленные правила безопасности перевозок легковыми такси. А гражданам настоятельно рекомендует пользоваться только услугами лицензионного перевозчика, а также неукоснительно соблюдать правила для пассажиров", - говорится в заявлении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяного таксиста задержали в Петрозаводске.

фото: © pixabay.com/rawpixel

Оперштаб Карелии сообщает о госпитализации 29 пациентов с пневмонией за сутки

За сутки в больницы республики поступили новые пациенты, у которых была выявлена внебольничная пневмония.

29 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Смертей от внебольничной пневмонии в этот день не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2334 пациентов, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

По данным на субботу, 21 ноября, в Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мокрый снег, дождь и гололедица ждут жителей Карелии в воскресенье

О погоде на 22 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 22 ноября, по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями.

Ночью и утром умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель; днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, днем 0, +5°С.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями.

Ночью снег, мокрый снег; днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо падать.

фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Пьяный юноша на чужих "Жигулях" попался в руки инспекторов

Молодой человек тайно забрался в машину знакомого, поехал кататься и к тому же выпил, после чего оказался в руках ГИБДД.

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела по факту угона, сообщает МВД по Карелии.

Как информируют в полиции, в августе в поселке Боровой сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 18-летнего местного жителя.

Водитель не смог предъявить документы, кроме того, у него были выявлены признаки опьянения.

В отношении задержанного был составлен административный материал. Дальнейшая проверка показала, что машина молодому человеку не принадлежит. Ее законный владелец обратился в полицию с заявлением об угоне.

Как выяснилось, в один из дней молодой человек гулял по поселку и обратил внимание на автомобиль знакомого, припаркованный на участке возле дома. Водительская дверь машины была не закрыта. Молодой человек сел за руль, соединил провода зажигания и поехал кататься. По дороге встретил приятеля, с которым выпил, а затем продолжил путь. В дальнейшем, по словам обвиняемого, он собирался незаметно вернуть машину на место.

Молодой человек вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Калевальского района, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что трое молодых людей не смогли далеко уйти от погони на угнанной "пятерке" в Петрозаводске.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии расстались с 17 стволами

Карельское управление Росгвардии сообщает, что жители республики добровольно сдали 17 единиц оружия.

В период с 13 по 20 ноября сотрудники Росгвардии проведели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Было выявлено 7 правонарушений в сфере оборота оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности. Изъята 1 единица оружия.



Граждане добровольно сдали 17 единиц огнестрельного оружия, сообщили в Росгвардии.

Управление Росгвардии продолжает проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уроженец Северного Кавказа, вооружившись пистолетом, вымогал деньги у жителя Карелии.

Карелия готовится к VI национальному чемпионату "Абилимпикс"

VI Национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет в период с 23 по 29 ноября.

В этом году представители 83 субъектов Российской Федерации будут соревноваться в своих регионах в очно-дистанционном формате.

Площадками проведения Чемпионата в Карелии станут Петрозаводский педагогический колледж, Лесотехнический техникум, Колледж технологии и предпринимательства, а также Петрозаводский базовый медицинский колледж. Сейчас ведется работа по подготовке площадок на базе данных учреждений: видеотрансляции, брендирования и закупке необходимых расходных материалов.

От Республики Карелия в соревнованиях принимают участие восемь победителей регионального этапа.

Специалисты будут соревноваться в компетенциях: социальная работа, экономика и бухгалтерский учет, предпринимательство.

Студенты в компетенциях: портной, ландшафтный дизайн, малярное дело, разработчик виртуальной и дополненной реальности, медицинский и социальный уход.

Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий. Главные эксперты, находясь в Москве, будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и оценивать работы конкурсантов удаленно с помощью средств визуального контроля.

В ходе деловой программы чемпионата эксперты обсудят новые компетенции, порядок проведения демонстрационного экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сопровождаемое трудоустройство.

Наблюдать за событиями чемпионата можно будет при помощи онлайн-трансляции на официальном сайте www.abilympics-russia.ru, а также через мобильное приложение "Event Rocks" (в поисковой строке приложения ввести код мероприятия Абилимпикс2020). Приложение позволит следить за новостями, а также общаться с другими участниками по всей стране.

фото: ТАСС / скриншот видео

Пугало-"киборг" обращает в бегство опасных медведей (ВИДЕО)

В Японии придумали, как разгонять медведей при помощи новых технологий.

Власти японского города Такикава нашли необычный способ защитить город от бродящих в округе медведей. Об этом сообщает ТАСС.

Животных начали отпугивать роботизированными установками в виде волков.

Работа такой установки зафиксирована на видео.

фото: pixabay.com / Ajale

Названы распространенные ошибки при приеме витаминов

Почему не стоит горстями пить поливитамины и как гипервитаминоз влияет на здоровье, рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Сейчас люди скупают и в большом количестве принимают поливитамины в надежде защититься от коронавируса, сезонных инфекций и вообще укрепить здоровье. Однако это может привести к неприятным последствиям, рассказал врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный. Об этом информирует радио Sputnik.

По его словам, нет необходимости принимать поливитамины, если питаться свежими овощами, фруктами и качественными продуктами.

"В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе. Исключение составляют только "Йодомарин" для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет, который необходимо вводить извне. Более того, уже несколько лет считается, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно", – сказал Алексей Бессмертный.

При злоупотреблении витаминными комплексами мы можем попасть в состояние гипервитаминоза, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов, отметил врач.

"Гипервитаминоз витамина D или витамина A небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", – пояснил Алексей Бессмертный.

Признаки гипервитаминоза достаточно размыты, поэтому чаще всего тяжело понять, что же с человеком происходит.

"Это тошнота, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи в том числе, при гипервитаминозе D – рвота, то есть все признаки интоксикации. Добиться такой интоксикации довольно тяжело. Но люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение", – предупредил Алексей Бессмертный.

При этом увлечение витаминами, как и дефицит витаминов, глобально не влияют на иммунную систему, но влияют, особенно гипервитаминоз, на общее состояние здоровья, отметил врач аллерголог-иммунолог.