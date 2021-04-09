Главные новости сегодняшнего дня

фото: © ИТАР-ТАСС/Денис Русинов

В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, увеличилось до 60

За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков отметил, что тяжелых случаев нет, все лечатся амбулаторно. Также сегодня утром поступило еще пять вызовов к младшим школьникам и 4 – к детям дошкольного возраста с жалобами на аналогичные симптомы. Им диагноз пока не установлен.

По информации главы Карелии, накануне вечером стали известны результаты анализов. По информации главного санитарного врача Людмилы Котович, у заболевших выявлен норовирус 2 генотипа. Норовирусы - одна из частых причин кишечных инфекций, как правило, они наиболее активны в весенне-зимний период, когда отмечается сезонный подъем заболеваемости.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано. Эпидрасследование продолжается: в лабораторию Роспотребнадзора доставлено более 90 проб, в том числе готового питания и сырых продуктов, воды, смывы поверхностей в пищеблоке школы. Также продолжается обследование контактных лиц и персонала", - написал Парфенчиков.

До окончательного выяснения причин массового заболевания принято решение перевести учеников начальной школы на дистанционное обучение.

По поручению главы республики в Олонец направлены главный педиатр Ольга Шорохова и главный инфекционист Михаил Тищенко – ситуация находится под их личным контролем.

Кроме того, как сказал Парфенчиков, обязательно будет дана и правовая оценка случившегося, Следственный комитет Карелии начал проверку.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в городе Олонец.

Также проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся олонецкой школы №1 проводит прокуратура.

фото: © Столица на Онего

Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

К четырем уже зарегистрированным кандидатам на пост главы Петрозаводского городского округа присоединился руководитель регионального отделения ДОСААФ.

В минувший четверг, 8 апреля, в конкурсную комиссию предоставил Валерий Таборов - руководитель регионального отделения ДОСААФ. Он дополнил список из четырех уже зарегистрированных кадидатов, среди которых есть и "святой".

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения.

Затем в комиссию поступили документы от учителя английского языка из МОУ Сунское, представителя партии Социальной защиты 35-летней Екатерины Ганюченко и президента ООО "Святые Карелии" 41-летнего Алексея Таранова.

Последней на сегодняшний день сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова.

Копия списка представленных кандидатур есть у "Столицы на Онего".

Ранее в Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

фото: © кадр из видео

Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на Карельском проспекте, где водитель сбил пятилетнего мальчика.

Напомним, в минувший четверг, 8 апреля, в 18:07 в районе дома № 12 по Карельскому проспекту автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, за рулем легкового автомобиля "Nissan Almera" находился 49-летний водитель. Он был в состояние алкогольного опьянения. Водитель сбил 5-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По данным ГИБДД Карелии, за минувшие сутки на дорогах республики было пресечено 13 нарушений пьяными водителями. В числе нарушителей - два водителя, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения, в том числе 38-летняя женщина (обоим водителям предстоит понести наказание в соответствии с уголовным кодексом).

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

В Петрозаводске инспекторы наказали "мастеров парковки" на белых Мерседесах (ФОТО)

Два автомобиля "Mercedes", принадлежащие нарушителям правил парковки, были отправлены на штрафную стоянку.

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала кадры эвакуации двух автомобилей "Mercedes" на штрафную стоянку. Машины были припаркованы на тротуарах, что противоречит правилам.

"За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре ч. 3. ст. 12. 19 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей и эвакуация транспортного средства", - напомнили в ГИБДД.

Ранее власти Петрозаводска призывали горожан жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов.

фото: © из личного архива

«Офицеры России» борются за пост мэра Петрозаводска

Список кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска пополнился – документы на конкурс подал руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов.

Его также знают как руководителя ДОСААФ в республике. Столица на Онего поинтересовалась у кандидата, зачем Валерий Таборов идет в мэры.

— Я выдвинул свою кандидатуру по инициативе общественной организации «Офицеры России». В управлении городом явно не хватает исполнительской дисциплины, элементарного порядка. Считаю, что именно в этом кроется причина основной массы накопившихся в городе проблем. Наладим дисциплину — будет нормально функционировать городское хозяйство.

Чуть позже я обязательно обнародую свою программу развития Петрозаводска. Сейчас могу озвучить несколько тезисов: во-первых, городская власть должна быть внимательна к людям, думать о них. Особенно это касается людей старшего поколения, пенсионеров. Любой городской чиновник обязан реагировать действием на жалобы и пожелания простых людей, а не отписываться и перекладывать ответственность. За отсутствие действенной реакции на обращение — немедленное увольнение. Во-вторых, нужно заниматься молодежью, ведь это наши дети и внуки. Сейчас этого нет, поэтому молодежь продолжает уезжать из Петрозаводска в поисках лучшей жизни. Нужно возродить систему бесплатных кружков, спортивных секций, подростковых клубов. И в третьих, считаю, что мэр города должен быть открыт и доступен 24 часа в сутки. Если выберут меня, номер моего мобильного будет у каждого жителя города.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.



С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения. Затем зарегистрировались учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко и президент ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, а также сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Жертвами коронавируса стали еще три жителя Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 412.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 9 апреля, в республике подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. В Сортавальской ЦРБ скончался 47-летний житель поселка Харлу, в Республиканской инфекционной больнице умерли 60-летний житель Петрозаводска и 59-летний житель села Заозерье. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в республике скончались 412 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 68 человек. Из этого числа заболевших – 67 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в Карелии теперь составляет 44585.

За сутки выздоровел еще 81 человек. Всего выписанных по выздоровлению 42317 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7238,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3144,7 случая, по Северо-Западу – 5552,6.

Накануне в Карелии две женщины стали жертвами пандемии коронавируса.

фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Цены в Карелии растут быстрее, чем в прошлом году

Потребительские цены на товары и услуги в Карелии с начала года выросли на 2,3%.

Инфляция ускорилась по сравнению с прошлым годом, когда за тот же период цены выросли лишь на 1,7%.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен. Продовольственные товары с начала 2021 года подорожали на 2,7%, непродовольственные – на 2,6%, услуги - на 0,9%. Еще больше выросла стоимость условного минимального набора продуктов питания - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске обвиняемая в фальсификации доказательств дознаватель полиции отправлена под домашний арест

Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения сотруднице полиции, которую обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов отправил под домашний арест женщину-дознавателя полиции Петрозаводска, которой вменяется в вину фальсификация доказательств по уголовному делу. Сотрудница МВД будет находиться под домашним арестом до 22 мая.

По информации "Столицы на Онего", женщина-дознаватель 1980 года рождения была задержана два дня назад. Факт предполагаемой фальсификации доказательств по уголовному делу обнаружила прокуратура в ходе проверки соблюдения закона сотрудниками органов внутренних дел. Материалы проверки надзорное ведомство передало в Следком.

Если вина сотрудницы полиции Петрозаводска будет доказана, за это преступление ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

фото: © "Столица на Онего"

Непогода вновь надвигается на Карелию

В ближайшие часы в Карелии усилится ветер, предупредили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня с 15 до 18 часов местами по Карелии, начиная с юго-западных, западных районов, ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15-18 м/с.

Порывистый ветер сохранится в течение суток 10 апреля.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся Карелия.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Стал известен поставщик еды в школу Карелии, где отравились дети

Роспотребнадзор Карелии проводит эпидемиологическое расследование в школе №1 Олонца, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Управление Роспотребнадзора по Карелии выдало в адрес ООО «Прибой», организации, которая кормит детей в школе №1, а также самого учреждения образования и ЦРБ Олонецкого района предписание об организации и проведении противоэпидемических мероприятий. Здесь должны провести заключительную дезинфекцию, забор материала от персонала пищеблока, заболевших и контактных лиц, сообщили в ведомстве.

В настоящее время на пищеблоке школы уже сделаны отбор проб готовой продукции, сырья, смывов на микробиологические и вирусологические исследования, воды, суточные пробы блюд для проведения лабораторных исследований. В работе сейчас находится 91 проба.

По результатам лабораторного исследования материала от 5 заболевших выделен норовирус 2 генотипа.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблок. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Число крайне тяжелых ковидных больных в Карелии продолжает расти

В ковид-центрах республики 6 крайне тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 9 апреля, в стационарах находятся 368 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 328 - в состоянии средней тяжести, 34 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 1 человек из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что 7 апреля было только двое крайне тяжелых больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 68. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44585 человек. Выздоровели – 42317. Умерло 412 пациентов.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Следком Карелии просит суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца

Ходатайство следователя о продлении ареста Геннадия Боднарчука 13 апреля рассмотрит судья Петрозаводского суда Эдуард Новоселов.

Во вторник, 13 апреля, в 15.00 судья Петрозаводского суда Эдуард Новоселов планирует начать рассмотрение ходатайства карельского Следкома о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, срок содержания которого под стражей заканчивается 16 апреля.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, расследующий это уголовное дело следователь по особо важным делам Следкома республики Александр Брюханов просит суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца.

Напомним, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. Более 8 месяцев он находится в СИЗО. 25 марта арестованному председателю Петросовета Боднарчуку было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске.

Также ему было предъвлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. Всего же с марта 2016 по декабрь 2018 года городской бюджет оплатил Боднарчуку расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286, ч.1 УК РФ).

фото: Невские новости

Бывший пациент психдиспансера, устроивший смертельную поножовщину в Петербурге, пойман в Карелии

В Карелии задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек, в результате которого один из них скончался.

Предполагаемый виновник смертельной поножовщины на площади Победы в Санкт-Петербурге задержан в Республике Карелия. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на Следком.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который был ранее судим.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", задержанный ранее судимый мужчина прежде долгое время находился на лечении в психдиспансере. С апреля 2012 года он был отправлен в специальное учреждение с интенсивным наблюдением. Такое решение принял суд, отменив уголовную ответственность. Мера медицинского характера неоднократно продлевалась. В январе 2018 года мужчина завершил лечение в психдиспансере.

Днем 7 апреля у гостиницы на площади Победы преступник ударил ножом 61-летнего мужчину и его 41-летнего сына, после чего скрылся на машине. В результате нападения сын скончался, а его отца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был задержан вечером 7 апреля в Карелии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также покушения на убийство двух лиц.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Автобусные рейсы из Петрозаводска в Вологду отменили из-за размытой дороги

Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров об изменении в расписании автобуса «Петрозаводск – Вологда».

Как сообщается в офиуциальном паблике автовокзала, по обращению частного перевозчика 12, 15, 19, 22 и 26 апреля отменяется рейс маршрута № 9900/2388 «Петрозаводск – Вологда» отправлением с автовокзала Петрозаводска в 07:10. Причина – ухудшение дорожной обстановки из-за весенней распутицы.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска возобновляет рейсы до Санкт-Петербурга.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Вандалы изрисовали только что отремонтированный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)

Неизвестные нанесли надписи на только что покрашенный дом по улице Свердлова.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото разрисованных вандалами домов на улице Свердлова.

"Фасады наших домов по улице Свердлова, 1, 3, 4, 5 осенью прошлого года были отремонтированы, и буквально сразу вандалы их исписали, - рассказал горожанин. – Управляющая компания регулярно стирала вандальные надписи, а позавчера, 6 апреля, на фасадах домов краску вновь обновили, все покрасили. Чистота продержалась недолго, и ночью неизвестные вновь все изрисовали".

Напомним, что в Карелии возбуждено 15 уголовных за вандализм.

фото: © Камера компании "Сампо.ру" / скриншот видео

ГИБДД Петрозаводска ищет свидетелей лобового столкновения в центре города

Автомобилист спровоцировал лобовое столкновение на перекрестке улиц Гоголя и Герцена и уехал.

В четверг, 8 апреля, в 10.58 на перекрестке улиц Гоголя и Герцена произошло столкновение автомобилей Renault Duster и Toyota.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП и водителя, совершавшего левый поворот с улицы Герцена на улицу Гоголя.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.

фото: © pixabay.com

В борьбе за наследство жительница Карелии воткнула нож в ногу своей сестре

Семейный конфликт в Кондопоге из-за доставшейся по наследству квартиры закончился поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, 41-летняя горожанка нанесла 38-летней сестре телесные повреждения.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала участковому уполномоченному полиции о том, что они с сетрой в очередной раз поссорились из-за квартиры, которая им досталась по наследству от матери. Младшая сестра схватила старшую за волосы, когда та чистила картошку. Женщина дала отпор — и нанесла в ответ удар ножом в голень. После чего, испугавшись, вызвала скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Уникальный памятник финской архитектуры в Карелии оказался вдали от туристических потоков

Старинная церковь в поселке Леппяниеми пережила две войны и простояла без реставрации более ста лет.

«Я не ожидал увидеть такое в Карелии», – признался «Столице на Онего» известный исследователь деревянной архитектуры, профессор Берлинского университета Йенс Киклер после знакомства со старинной финской церковью в поселке Леппяниеми, которая считается в республике объектом культурного наследия регионального значения. По словам профессора, такие деревянные храмы более характерны для Западной Европы, но особенно удивило немецкого ученого довольно неплохое состояние памятника, пережившего две войны и не знавшего реставрации.

Ученый из Германии побывал в небольшом поселке Суоярвского района вместе с карельским реставратором Виталием Скопиным, который является членом секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры России, и руководителем республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлией Алиповой. Заметим, что здание лютеранской церкви и расположенный рядом с ним дом священника попали в число таких объектов недавно – в 2007 году, и многим в Карелии эти деревянные памятники финской архитектуры конца XIX столетия совсем неизвестны, поскольку поселок Леппяниеми находится вдали от основных туристических потоков республики.

Читайте подробнее в статье «Высший пилотаж финской архитектуры».

Один из резидентов первого в Карелии промпарка отказался создавать там производство

ООО "Спецкрой", собиравшееся организовать швейное производство на территории первого в Карелии промышленного парка "Надвоицы", лишилось статуса резидента.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Предприятия, которые не могут начать свою производственную деятельность, более того – допускают какие-то нарушения по использованию, например, государственных субсидий, имеют задолженность по арендной плате, они не могут быть резидентами. Поэтому после длительных уговоров, переговоров и работы по поддержке этого предприятия "Спецкрой", к сожалению, инициатор этого инвестиционного проекта не пожелал в дальнейшем продолжить свою работу. Поэтому всякие отношения с ним прекращены, он исключен из списка резидентов", - сказал Ермолаев. ООО "Спецкрой" получило статус резидента промпарка "Надвоицы" 5 лет назад. Инвестор обещал вложить в организацию там швейного производства 12 млн рублей, но дело так и не дошло до выпуска продукции. Что происходит с другими резидентами промпарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК

Музей световых фигур откроется в Карелии (ФОТО)

В Сортавале появится шатер, в котором будет открыт музей световых фигур.

Администрация Сортавальского поселения в соцсети проанонсировала скорое открытие музея световых фигур, который появится в районе парка Ваккосалми в Сортавале.

"На пустыре у входа в парк Ваккосалми в ближайшее время будет сооружен шатер, в котором будет размещён музей световых фигур. Парковка автомобилей будет сохранена. По словам инициаторов, музей по своей креативности и привлекательности составит конкуренцию Горному Парку Рускеала. Строительство благоустроенных туалетов - главное условие, выдвинутое Главой города", - говорится в сообщении местной администрации.

Ранее сообщалось, что Ладожское озеро и горный парк "Рускеала" в Карелии были включены в битву брендов.

фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС

Перечень профессий, дающих право на бесплатную землю, будет расти, заявили в парламенте Карелии

Парламент Карелии будет вносить изменения в закон, согласно которому работники определенных профессий в сельской местности бесплатно получают участки под ИЖС – список таких профессий может быть увеличен.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике депутат Ольга Шмаеник. Она представила законопроект, согласно которому, перечень специалистов, имеющих право на бесплатную землю, пополнится музыкальными педагогами.

По мнению Шмаеник, этим внесение поправок в закон не ограничится. "Стали поступать обращения непосредственно от работников, и мы стали добавлять в перечень специалистов…Сейчас это музыкальные работники. Может быть, мы будем еще в этот перечень кого-то добавлять", - сказала депутат. Она также отметила, что дополнительные возможности получения участков дают изменения в федеральном законодательстве. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Работу Корпорации развития Карелии оценили, в том числе, по количеству ликвидированных компаний

Министерство экономического развития Карелии оценивает как успешную работу государственной Корпорации развития в 2020 году, в том числе, по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике глава Минэка Олег Ермолаев.

"Если говорить о результатах по 2020 году, то, несмотря на все те проблемы, которые испытывала экономика, у нас коэффициент ликвидации предприятий по региону один из самых низких в Российской Федерации – 90 на 1 тыс. организаций. А в России в 2 раза больше. Если говорить о численности субъектов МСП, то у нас показатель – 42 субъекта МСП в расчете на тысячу жителей Республики Карелия. Это тоже выше, чем, в среднем, по России", - сказал Ермолаев. Также он назвал в числе показателей результативности число инвестиционных проектов по созданию и развитию предприятий, которые находились на сопровождении в Корпорации. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Yuri Smityuk/TASS

Ограничения для движения грузовиков по дорогам Карелии смягчены для поддержки бизнеса

Власти Карелии приняли решение смягчить ограничения на движение большегрузных автомобилей по дорогам республики в весенний период для поддержки предприятий.

Об этом сообщил на брифинге в правительстве министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Запрет на движение большегрузного транспорта вводится ежегодно в весенние месяцы, чтобы минимизировать нагрузку на дорожное полотно, пока дороги не просохли. Исключения обычно делают для транспорта МЧС, компаний, торгующих продовольствием, и ряда других предприятий. "Мы в прошлом году это решение не принимали – это дало возможность нормально работать предприятиям в этот период. В этом году мы такое решение приняли, но не для всех. По весенней просушке дорог это ограничение не будет теперь действовать для градообразующих предприятий в моногородах, для резидентов Арктической зоны и для резидентов ТОСЭР. Это тоже такая мера поддержки для наших предприятий…", - пояснил Ермолаев. Ранее Минтранс составил подробный перечень видов автотранспорта, на которые не распространяется приказ о временном ограничении движения большегрузов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

В Карелии 28 отцов и 16 бабушек ушли в декретный отпуск

По данным Фонда социального страхования, в Карелии в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся более 3450 жителей республики.

В настоящее время в республике в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет находятся 3410 мам, 28 отцов и 16 бабушек. Самому младшему из отцов — 22 года, а старшему — 52. Каждый из них получит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, отметили в Фонде социального страхования по Карелии.

В Фонде напомнили, что по законодательству воспользоваться правом выхода в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет сегодня могут мать, отец, бабушка, дедушка, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за малышом. В семьях, где воспитываются сразу двойня, тройня, погодки, к примеру, мать имеет право оформить отпуск за одним ребенком, а отец – за другим. Размер пособия рассчитывается одинаково для всех – 40 процентов от среднего заработка гражданина, оформляющего отпуск, за предшествующие два календарных года. Есть максимальная и минимальная сумма, которые каждый год меняются. В этом году верхняя планка – 29600,48 рублей, а минимальная сумма без учета районного коэффициента в республике составляет – 7082,85 рублей. При этом совершенно не имеет значения, какой это по счету в семье ребенок.

Законодательством также предусмотрено, что граждане могут работать на условиях неполного рабочего времени, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. В таком случае им выплачивается пособие в полном размере и заработная плата в соответствии с отработанным временем.

Ранее сообщалось, что в Карелии рождается все больше двоен и троен.

фото: © Заксобрание Карелии

Парламентарии в Карелии рассчитывают победить «наливайки» с помощью лицензирования торговли пивом

Комитет по экономической политике Заксобрания республики предложил ввести лицензирование на розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков.

На заседании парламентского комитета сегодня, 9 апреля, депутаты одобрили инициативу направить в правительство России обращение с предложением ввести лицензирование на розничную продажу пива в торговых точках и местах общественного питания.



Авторами документа выступили депутаты Законодательного собрания республики Лариса Жданова, Ольга Шмаеник и Антонина Жеребцова. Парламентарии предлагают устранить «лазейки» в федеральном законодательстве, которые позволяют предпринимателям продавать в «наливайках» пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сидр, пуаре и медовуху. На сегодняшний день невозможно установить, каким образом ведется продажа данной алкогольной продукции - через магазин или кафе. В результате недобросовестные бизнесмены торгуют слабоалкогольными напитками практически круглосуточно: сначала в торговой точке «в розницу», а затем уже в кафе «в розлив».

По мнению председателя Комитета по экономической политике Ларисы Ждановой, лицензирование торговли пивом и напитками на его основе станет еще одним барьером для «наливаек», псевдокафе и псевдобаров.

«Люди должны перестать страдать от шума, драк, мусора из-за расположенных поблизости или в самих жилых домах «наливаек», - подчеркнула Лариса Жданова.

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Должника по алиментам в Карелии судили шесть раз

В Лахденпохском районе местного жителя, задолжавшего более 100 тысяч рублей по алиментам своему ребенку, несколько раз судили, потом посадили за решетку и еще отправили на обязательные работы, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Лахденпохскому району находится исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина долгое время официально не работает. Доход, на который можно обратить взыскание, отсутствует, как и имущество. Должник неоднократно привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Мужчина не сделал необходимых выводов и мер к трудоустройству не предпринял, алименты на содержание своего ребенка выплачивать не стал.

Дознавателем было возбуждено уголовное. На судебном заседании должник прямо в суде оплатил всю задолженность, поэтому ему удалось избежать уголовного наказания.

Затем нерадивый отец еще трижды привлекался к уголовной ответственности за неуплату долга ребенку. На следующих двух заседаниях суда, также по уголовным делам о задолженности по алиментным обязательствам, он снова оплатил задолженность моментально.

В четвертый раз, когда уголовное дело вновь было передано для рассмотрения в суд, оплатить долг на месте не удалось, и алиментщик был осужден к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения в Коми.

Вернувшись из мест лишения свободы, мужчина вновь был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, ему были назначены обязательные работы сроком на 50 часов. Понимая, что можно вновь оказаться за решеткой, должник произвел частично оплату долга по алиментным обязательствам в размере 100 тысяч рублей, уменьшив долг до 39 тысяч рублей. Кроме того, мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю трудовой договор, и теперь удержания будут производиться бухгалтерией предприятия из его зарплаты.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, НЕЗАКОННАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА И ОТРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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фото: © rmiac.zdrav10.ru/zub_all

Минздрав Карелии запустил портал для очередников на льготное зубопротезирование

Жители Карелии, записанные на бесплатное зубопротезирование, смогут отслеживать свою позицию в очереди на специальном интернет-ресурсе.

Запуск нового портала для льготников анонсировал на своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков.

"Моя принципиальная позиция – здравоохранение должно быть максимально открыто для граждан. Поэтому мы внедряем современные онлайн технологии на наших ресурсах. Сегодня на сайте Республиканского медицинского информационно-аналитического центра в тестовом режиме запустили информационный портал, на котором граждане, записанные на льготное зубопротезирование, могут отслеживать свою позицию в очереди", - пишет министр.

По словам Михаила Охлопкова, удобный интерфейс позволит достаточно быстро увидеть свой номер в очереди с любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.

Новый интернет-ресурс пока работает в тестовом режиме.

"В ближайшее время мы планируем также создать электронную платформу для отслеживания операций по эндопротезированию суставов и всех видов операций по профилю высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил глава Минздрава республики.

фото: © Виктор Борисов/ИТАР-ТАСС

Рост эпидемии в Турции грозит коллапсом в туристической отрасли

Роспотребнадзор предупредил об опасности поездок в Турцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, и теперь турфирмы боятся массовых отказов от туров.

Как сообщает "КоммерсантЪ", по словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, ситуация в Турции на данный момент похожа на Великобританию в конце 2020 года, когда некоторым странам пришлось приостанавливать сообщение с Королевством.

Число новых случаев заражения COVID-19 в Турции 6 апреля достигло 50 тыс., из них 75% — британский штамм. Власти ужесточают меры безопасности: закрывают рестораны, вводят комендантский час. Россияне привозят оттуда новые мутации коронавируса, предупреждают в Роспотребнадзоре. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Погода в Петрозаводске сегодня, 9 апреля



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