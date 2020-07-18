Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Боднарчук начал давать показания – вину не признает

Городской суд Петрозаводска сегодня изберет меру пресечения для спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, подозреваемого в получении взятки в 1,5 млн рублей.

Напомним, председатель горсовета Петрозаводска был задержан 17 июля в своем загородном доме. Он подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук находится у следователей и уже начал давать показания. Свою вину он не признает.

Сегодня в 11 часов Петрозаводский городской суд изберет меру пресечения для спикера Петросовета.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Суд арестовал обвиняемого во взятке председателя горсовета Петрозаводска Боднарчука (СРОЧНО)

Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

Судья городского суда Петрозаводска Марина Носова сегодня, 18 июля, в закрытом заседании избрала меру пресечения председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, обвиняемому в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей, в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 сентября.



Столица на Онего

Защитником Боднарчука в суде выступает бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор на Онего".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук начал давать показания следователям. Свою вину он не признает.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

За сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса

Число заболевших COVID-19 в республике выросло до 1921, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным Оперштаба, за минувшие сутки 39 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 15 человек, в Медвежьегорске – 5 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Прионежском – 2 человека (поселки Чална-1, Мелиоративный), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Новое Машезеро), в поселке Муезерский – 1 человек, в Олонецком районе – 2 (поселок Ильинский), в Лоухском районе – 6 человек (поселок Чупа - 5, поселок Энгозеро – 1), в Сегежском районе – 2 (Ондская подстанция).

За сутки выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 22, в Прионежском районе – 4, в Пряжинском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 312,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 517,4 случая, по Северо-Западу – 497,3.

С начала пандемии заболели коронавирусом в Карелии 1921 человек, 12 из них умерли.

Накануне от коронавирусной инфекции скончалась жительница Сегежи 1935 года рождения, имевшая хронические заболевания.

фото: instagram.com / slepakovsemyon

Семен Слепаков навел красоту в Петрозаводске (ФОТО)

Известного кавээнщика Семена Слепакова подстригли в петрозаводской студии на набережной Варкауса.

В паблике студии "Sarafan Studio" 17 июля вечером появилось фото мастера с известным артистом и продюсером.

"Так безупречно подстригла @slepakovsemyon, что ему пришлось надеть бейсболку...", - комментируют фото в паблике.

Как стало известно "Столице на Онего", шоумен проводит свой отпуск в известной карельской клинике в Кондопожском районе.

Ранее стало известно, что Лиза Боярская с мужем годовщину свадьбы отметят в Карелии.

фото: © из личного архива Андрея Малафеева

Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта

Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев поделился секретами борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению заместителя главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. Баранова, дежурного кардиолога Андрея Малафеева, главное в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями банальная профилактика.

"Необходимо заниматься профилактикой, чтобы люди не курили, контролировали давление, сахар, холестерин, придерживались нормальной массы тела. Когда уже есть болезнь, нужно принимать рекомендованные препараты. Сейчас заработала программа по развитию первичного здравоохранения с привлечением кадров, реновацией районных поликлиник, строительство новых ФАПов в районах и др. Это правильно. Именно это даст эффект. Причем не сразу, минимум через несколько лет. Но это должна быть "массовая", постоянная работа со всеми пациентами, находящимися в зоне риска", - считает Малафеев.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

В лесу под Петрозаводском нашли труп мужчины, погибшего весной

Полиция Петрозаводска просит помочь опознать погибшего, которого нашли в лесу в Лососинном.

По сообщению МВД Карелии, 15 июля в лесном массиве местечка Лососинного было найдено тело неизвестного мужчины, погибшего, по предварительной оценке, в марте – апреле 2020 года.

На вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, на спине татуировка в виде иероглифа. Был одет в спортивный костюм черного цвета, полевую куртку цвета хаки, с собой имел камуфлированный рюкзак.

В рюкзаке находилась книга с дарственной надписью.

В полиции просят всех, кто имеет информацию о погибшем, сообщать по телефонам: +7-911-401-83-56, +7(8142) 73-90-22, 57-96-16.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Три пассажира автобуса пострадали при ДТП в Петрозаводске

Столкновение маршрутки с автомобилем произошло на Лососинском шоссе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 17 июля в 15:15 у дома №38, корпус 1, по Лососинскому шоссе 58-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ, выполняющего регулярный маршрут по городу, при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно без изменения направления движения автомобилю Mercedes-Benz. Автобус столкнулся с легковушкой, за рулем которого находился 25-летний водитель

В результате ДТП пострадали 3 пассажира автобуса - 61-летняя женщина, 17-летняя девушка и 9-летний мальчик. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее иномарка влетела в бетонный столб на трассе в Карелии.

фото: Столица на Онего

Адвокат спикера горсовета Петрозаводска: "Боднарчук – молодец. Держится хорошо"

Адвокат обвиняемого в получении взятки председателя Петросовета Елена Аскерова будет обжаловать решение суда об аресте Геннадия Боднарчука.

Как рассказала Елена Аскерова после заседания Петрозаводского городского суда, где сегодня была избрана мера пресечения для спикера Петросовета, она будет подавать апелляцию.

Адвокат обвиняемого в получении взятки в 1,5 миллиона рублей Геннадия Боднарчука просила суд отпустить своего подзащитного под домашний арест или ЗОД, либо отказать в удовлетворении иска следователей. Но судья Марина Носова сочла, что спикер Петросовета может скрыться от следствия или повлиять на показания свидетелей. Загранпаспорт, который действует до 21 августа 2020 года, у председателя горсовета забирать не стали.

Кроме того, отказывая адвокату, суд сослался и на то, что Боднарчук обвиняется в особо тяжком преступлении.

"Геннадий Боднарчук - молодец. Держится хорошо. Дает логические объяснения", - отметила Аскерова.

Заседание прошло в закрытом режиме. Семья спикера Петросовета не смогла присутствовать в суде.

После оглашения решения суда Геннадия Боднарчука отправили в изолятор колонии №9. Здесь он будет находиться ближайшие два месяца.

Напомним, Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

Председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор на Онего".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук начал давать показания следователям. Свою вину он не признает.

фото: © lyceum13.karelschool.ru

В Петрозаводске нашли директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом

В администрации Петрозаводска состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора Лицея № 13.

Как сообщили в мэрии, в конкурсе участвовало пять кандидатов. Наибольшее количество баллов набрала директор Петрозаводского базового медицинского колледжа Татьяна Васильева. Она теперь возглавит лицей №13.

Напомним, исполняла обязанности директора лицея до конца учебного года Ольга Тулубаева, учитель математики. Она пришла на смену Татьяне Черкавской, которая написала заявление об уходе по собственному желанию в январе нынешнего года. До Черкавской директором лицея №13 была Галина Васильева. Ее уволили 23 июня 2017 года без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам. Увольнение Васильевой вызвало большой общественный резонанс.

фото: karel.er.ru

Ханцевич временно возглавил горсовет Петрозаводска после задержания Боднарчука

Вице-спикер Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич приступил к исполнению обязанностей председателя после того, как Следком возбудил уголовное дело в отношении действующего спикера совета Геннадия Боднарчука.

Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе совета.

"У нас, согласно статье 28 устава Петрозаводского городского округа, предусмотрена на период отсутствия председателя такая возможность, как исполнение его обязанностей вице-спикером совета, который исполняет свою депутатскую деятельность на постоянной основе. У нас это Александр Ханцевич. Он на этот период будет исполнять обязанности спикера совета. Он приступил к исполнению обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Напомним, председатель горсовета Петрозаводска был задержан 17 июля в своем загородном доме. Он подозревается в получении взятки в 1,5 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, сейчас Геннадий Боднарчук находится у следователей и уже начал давать показания. Свою вину он не признает.

Сегодня Петрозаводский городской суд изберет меру пресечения для спикера Петросовета.

фото: Санек Колядаев

"Шестерка" чуть не сбила пешехода и снесла ограждение на оживленном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошла сегодня днем на Лесном проспекте.

В паблике ДПТ ПТЗ очевидцы сообщили о происшествии на дороге между Древлянкой и Кукковкой. Авария произошла сегодня, 18 июля, в 12.41 на Лесном проспекте.

Судя по видео, размещенном комментаторами в паблике, водитель чуть не сбил пешехода, который шел по зебре. Уходя от столкновения, он врезался в ограждение.

В пресс-службе Госавтоинспекции Карелии нашему изданию сообщили о том, что за рулем ВАЗ-2106 находился водитель 1953 года рождения без водительских прав. Он не справился с управлением автомобилем. На месте ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются сотрудниками ГИБДД.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: Администрация Петрозаводска

Павильон популярной пекарни в Петрозаводске снесли (ФОТО)

Незаконно установленный павильон на улице Кирова демонтировали.

Власти Петрозаводска завершили работы по демонтажу незаконно установленного нестационарного объекта, расположенного в районе дома № 2 по улице Кирова. Павильон, который простоял более 20 лет, полностью разобрали.



Столица на Онего

Как стало известно "Столице на Онего", администрация Петрозаводска демонтировала незаконный объект по решению суда. Павильон был признан бесхозным. Все юридические лица, которые были с ним связаны, уже ликвидированы. Пекарня, занимавшая павильон, - субарендатор.



Столица на Онего

Незаконный объект был установлен с нарушением минимального противопожарного расстояния. МЧС привлекало администрацию города к административной ответственности.

Читатели "Столицы на Онего" запечатлели на фото то, что осталось от павильона.

Ранее власти Петрозаводска просят горожан быть бдительными при покупке гаражей. Хозяева незаконных объектов пытаются сбыть свое имущество до демонтажа.



Столица на Онего

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БОДНАРЧУКА, ДЕБОШИРКА В САМОЛЕТЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУПИНА В КРЕСЛО МЭРА СОРТАВАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 17 июля задержали председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука.

Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно сел в Петрозаводске из-за дебоширки.

Девушку, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, ждет уголовное наказание.

В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности

Сортавальский городской суд отменил решение местного горсовета об удалении в отставку избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

Коронавирус не отступает

От коронавируса в Карелии скончалось уже 12 человек

Обще число заболевших коронавирусом в Карелии на 17 июля составило 1882 человека. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 903 пациента, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о дальнейшем снятии ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Работа кинотеатров разрешается при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении иска о незаконности режима самоизоляции

Республиканские власти так и не представили суду оригинал губернаторского распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы региона.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тем временем

В Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях

Первые детские лагеря открылись с 13 июля, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Детские лагеря палаточного типа – "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица" – в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут. Не примет этим летом детей и единственный в республике стационарный лагерь "Старт", расположенный в Кондопожском районе.

Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска

В среду, 15 июля, в 17.00 на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Еще 11 человек заболели пневмонией в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 11 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 914 пациентов, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 17 июля в больницы с пневмонией попали 8 человек.

фото: "Северо-Запад. МБХ медиа"

Защитники "Каменного бора" в Петрозаводске провели серию одиночных пикетов

В столице Карелии активисты вышли на Ключевское шоссе с плакатами, протестуя против вырубок в парке "Кеменный бор" и демонтажа памятного знака в честь погибшего в этих местах бойца Якова Степанова.

Жители Петрозаводска, вступающие против вырубки территории парка "Каменный бор", где планируется строительство детского сада, сегодня провели очередную акцию протеста. Несколько человек вышли с плакатами на Ключевское шоссе.

По словам одного из участников акции Виталия Флеганова, люди хотят видеть в этом месте парк, а детские сады нужно возводить около новостроек, сообщается в паблике "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Эта территория по решению Верховного суда признана рекреационной. На этом основании строительство идет незаконно. Сейчас идут бюрократические трюки, которые позволяют оспорить решение суда и затягивать время. Строители это время используют для того, чтобы построить фундамент и сделать объект как недострой в Росреестре. Это известная схема. Я считаю, что это недопустимо", — рассказал корреспонденту Северо-Запад. МБХ медиа" Флеганов.

На месте несанкционированное акции побывала полиция. Но никто из защитников Камееного бора задержан не был.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но карельские чиновники заявили в ответ, что работы в районе Ключевского карьера будут продолжены, несмотря на протесты. В настоящее время горожане восстановили памятник на месте гибели Якова Степанова.

Горожане, выступающие в защиту парка "Каменный бор", добились признания незаконным перевода части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

В России за сутки подтвердили 6234 новых случая коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 достиг минимума с конца апреля.

По данным оперативного штаба по борьбе с кононавирусом, за последние сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 6234 человек.

Последний раз суточный прирост был меньше этого числа 27 апреля, когда за день COVID-19 выявили у 6198 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек. На втором месте по количеству заболевших - Свердловская область (259 человек), на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (247). В первую пятерку "лидеров" по числу заболевших за сутки также входят Санкт-Петербург (238) и Нижегородская область (205).

За минувшие сутки в России выздоровели 7490 человек, скончались 124 человека.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 765 437 человек. Из них 546 863 заболевших выздоровели, 12 247 умерли.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса.

фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Власти предлагают возобновлять международное авиасообщение с соблюдением ограничений

Возобновлять международное авиасообщение следует при сохранении определенных ограничений для профилактики коронавируса, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Подход к возобновлению авиасообщения содержит в том числе определенные обязательства, которые накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования. Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями",— сказал Мурашко журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: Pixabay

Названы сроки второй волны коронавируса

Осенью в России будет традиционный для этого времени года подъем заболеваемости, в том числе можно ожидать вторую волну коронавируса, считает главный инфекционист Минздрава России.

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, так как у многих россиян уже сформировался иммунитет к коронавирусу. К тому же люди психологически лучше подготовлены к соблюдению мер профилактики и серьезно относятся к рекомендациям Минздрава. Об этом агентству "Интерфакс" заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

"Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна", - сказал Владимир Чуланов.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, что будет с ковид-центрами после завершения пандемии коронавируса.

Погода в Петрозаводске сегодня, 18 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +12 ° …+23 ° 1 м/с З 759 мм.рт.ст. 58% день Облачно с прояснениями, +24 ° …+25 ° 0 м/с С 759 мм.рт.ст. 39% вечер Пасмурно, +18 ° …+24 ° 1 м/с ЮВ 758 мм.рт.ст. 63% ночь Пасмурно, +16 ° …+18 ° 1 м/с ЮЗ 759 мм.рт.ст. 76%

фото: Sudak.me

Около 200 кг технического масла попало в реку в Карелии из-за аварии на ГЭС

Выброс технического масла в реку Онда произошел вечером в пятницу из-за аварии на местной ГЭС.

17 июля вдоль береговой линии реки Онда были обнаружены сгустки масляных пятен, пишет ТАСС.

"Объем выброса составляет 200 кг. Ставятся боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель", - цитирует информагентство региональное ГУ МЧС.

В управлении отметили, что выброс произошел из-за аварии на Ондской ГЭС, под критерии ЧС разлив с учетом его объемов не попадает.

Ранее прокуратура начала проверку после разлива мазута на севере Карелии.

фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Власти Петрозаводска покупают квартиры для расселения "аварийки"

На сегодняшний день расселено 129 аварийных квартир, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В столице Карелии продолжается реализация Региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. Для этого, в том числе, проводятся аукционы по приобретению жилых помещений. К участию в них приглашаются собственники квартир - физические и юридические лица.

"Обращаем внимание, что администрация не приобретает квартиры путем размещения объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Приобретение квартир осуществляется на специализированной платформе в соответствии с № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - цитирует пресс-служба администрации начальника управления жилищного хозяйства Ольгу Морозову.

Всего в рамках реализации программы в Петрозаводске необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017, общей площадью 30 тыс. кв.м. На сегодняшний день расселено 129 квартир общей площадью 6,2 тыс. кв.м.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов заявил, что администрация Петрозаводска сталкивается с большими сложностями при приобретении квартир на вторичном рынке в рамках программы расселения аварийного жилья.

фото: © паблик Ансамбль "Кантеле"

Национальный ансамбль Карелии "Кантеле" набирает артистов

Начался прием заявок на участие в прослушивании Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле".

Набор в кадровый резерв будет проводиться в следующие структурные подразделения ансамбля:

- Женская народная вокальная группа "Айно" – должность "артист-вокалист";

- Оркестр – должность "артист оркестра" (хроматическое кантеле);

- Танцевальная группа – должность "артист балета".

"Кантеле" предоставляет своим работникам официальное трудоустройство и социальный пакет, комнату в общежитии, гибкий рабочий график.

Резюме можно присылать на адрес электронной почты dom.kantele@yandex.ru. Претенденты в кадровый резерв ансамбля "Кантеле" должны пройти прослушивание на соответствие требованиям, о дате и времени проведения которого будет сообщено дополнительно. Справки по телефону: +7 953 53 44 185.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии пьяный водитель пытался спрятаться от автоинспекторов в ночном лесу

Сотрудники ГИБДД сегодня ночью устроили на трассе "Кола" погоню за 30-летний водителем, находящемся в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинпекции Карелии, сегодня около 1:30 на 464 км федеральной автодороги Кола 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2104" не остановился по требованию автоинспекторов. Увеличив скорость, он продолжил движение, а затем покинул свою машину и попытался скрыться в лесу. Полицейские настигли нарушителя.

Мужчина находился с признаками опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался .

Теперь нарушителю грозит штраф и лишение прав.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.

фото: © pixabay.com / StartupStockPhotos

Мошенники пригласили студентку из Петрозаводска на подработку в полицию и оставили без денег

Поиск работы для 22-летней петрозаводчанки закончился напрасным ожиданием у отделения полиции.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию обратилась 22-летняя жительница Петрозаводска. Студентка решила подзаработать и разместила объявление на интернет-сервисе по подбору персонала о поиске работы в качестве переводчика.

Вскоре ей позвонил потенциальный наниматель и представился сотрудником МВД. Он сообщил, что, якобы для проведения конференции с правоохранителями Великобритании, требуется переводчик. Заплатить обещал 5 тысяч рублей. Встречу звонивший назначил у одного из подразделений полиции Карелии. Для "министра по безопасности" молодую женщину попросили приобрести кабель USB, что она и сделала. Все расходы обещали возместить. После, по просьбе звонившего, она перевела на номера мобильных телефонов в общей сумме 5 тысяч рублей. Когда студентка приехала по адресу в назначенный час, то позвонила лжеполицейскому. Мужчина сказал, что его нужно подождать 5-10 минут. Но и через полчаса к девушке никто не подошел и на звонки больше не отвечал. На ее смс: "Мы с Вами сотрудничаем?", ответили: "Нет". Тогда переводчица поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка.

Сыщики Карелии взяли обманувшего пенсионеров "родственника" в Новосибирской области.

фото: © Столица на Онего

В воскресенье воздух в Карелии прогреется до +27 градусов

О погоде на 19 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра

По прогнозу синоптиков, завтра, 19 июля, на территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменный слабый.

Ночью температура воздуха составит +10, +15 градусов, местами похолодает до +6 градусов. Днем будет +22, +27 градусов.

В Петрозаводске также прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14 градусов. Днем потеплеет до +24, +26.

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В Петрозаводске мужчина вынес из магазина пылесос под одеждой

В столице Карелии из магазина бытовой техники пропал робот-пылесос за 11 999 рублей.

По сообщению МВД Карелии, в начале июля в одном из крупных сетевых магазинов работниками была выявлена недостача товара. Из торгового зала пропал робот-пылесос стоимостью 11 999 рублей. Запись камеры видеонаблюдения показала, что к хищению причастен мужчина. Информация была передана в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний петрозаводчанин, на счету которого уже несколько имущественных преступлений. Пылесос ему удалось спрятать под одеждой. Свой трофей он продал

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина перепутал в магазине аппарат для считывания штрихкода с крутым гаджетом и украл.

фото: © Администрация Петрозаводска

Стало известно, какие детские площадки отремонтируют в Петрозаводске

В ближайшее время ремонт ждет 6 игровых городков в столице Карелии.

"Городской комбинат благоустройства" отремонтирует площадки на улицах Калинина (между домами № 59 и 61), Ключевой (вблизи домов № 14 и 16), Борнаволокской (у дома № 2), Чкалова (у домов № 48 и 52), Торнева (у дома № 7), у Розовой и проезда Тидена, сообщили в администрации города.

В рамках муниципального контракта подрядчик ремонтирует и красит поврежденные элементы и подсыпает основания. Работы уже были выполнены на игровых и спортивных площадках в парках Ямка и Зарецком, в скверах Приозёрном, Машезерском, Машиностроителей и 70-летия Победы, на Первомайском (у дома № 4Б) и Октябрьском (у дома № 6) проспектах, на аллее 300-летия Петрозаводска, на улицах Маршала Мерецкова, Анохина (у дома № 18) и Мурманской (у дома № 26А).

Ранее хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска.

фото: Заповедник "Костомукшский"/vk.com/kostzap

Экотропу в заповеднике на севере Карелии подсветят

На экотропе "Удивительное рядом" в Костомукшском заповеднике начались работы по установке опор линии освещения.

Фонари будут освещать путь от начала тропы до вышки на берегу озера. Это будут обычные столбы, похожие на те, что установлены в городе. Освещение не окажет негативного влияния на экосистему рекреационной зоны, пишут "Новости Костомукши".

За год по тропе проходит примерно 16 тысяч человек. Теперь даже в тёмное время суток на любимой прогулочной дорожке будет светло.

Ранее сообщалось, что зеленая тропа, связывающая парк Победы и трассу "Фонтаны" в Петрозаводске, станет более комфортной для прогулок в вечернее время.

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Около 800 звонков поступило на телефон психологической службы в период пандемии коронавируса

Служба психологической помощи населению в условиях распространения коронавируса продолжает работать в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

С 1 апреля на телефон психологической службы поступило около 800 обращений, пишет министр здравоохранения на своей странице в "ВКонтакте".

"По телефону (+7) 900-458-43-36 опытные медицинские психологи Республиканского наркологического диспансера дадут рекомендации жителям республики, как сохранить спокойствие и благоприятный психологический климат и настрой в этот непростой период. Звонки принимаются специалистами ежедневно с 8 до 20 часов", - сообщил Михаил Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса.

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Названы самые популярные направления для путешествий в 2021 году

В будущем году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ.

Крупнейшая швейцарская туристическая компания использовала доступные данные поисковых систем и составила карту самых востребованных мест для отпуска в 2021 году. Специалисты проанализировали запросы, касающиеся будущего отпуска, от пользователей из 131 страны, пишут РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet.

Оказалось, что, например, американцы и канадцы заинтересованы в путешествии по Японии, а россияне очень хотят посетить Мексику.

Европейцы ждут поездки на Мальдивы, а для жителей Южной Америки самое популярное направление – Перу. Австралийцы же сосредоточились на островах Фиджи.

Если смотреть глобальные данные, то сразу после ОАЭ в списке наиболее желанных направлений - Катар, Канада, США и Египет.