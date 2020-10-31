Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии запретил барам и ресторанам работать в ночное время

Руководитель республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о запрете работы предприятий общественного питания с 00:00 до 06:00 часов.

"С сегодняшнего дня предприятиям общественного питания запрещено работать в ночное время. Соответствующее распоряжение подписал накануне вечером", - написал глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Согласно распоряжению кафе, рестораны, бары должны быть закрыты с 00:00 до 06:00 часов. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса. Они по-прежнему могут оказывать услуги по питанию в ночное время.

Кроме того, в распоряжении уточняются требования по обеспечению эпидбезопасности в объектах торговли и сферы услуг.

Так, если размеры помещения не позволяют установить защитные экраны высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра, необходимо установить перегородки таких размеров, которые исключат контакт персонала с посетителями. Защитные экраны в зоне расчетов с клиентами должны быть установлены до 1 декабря.

Еще одно уточнение касается парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов площадью менее 100 квадратных метров, а также в фитнес-центров. В них тоже в обязательном порядке до 15 декабря должны быть установлены обеззараживатели воздуха. Такие же приборы рекомендуется использовать и в магазинах.

Ранее Парфенчиков высказывался против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда наступит пик заболеваемости короновируса в республике

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.

"Прогнозы – дело неблагодарное, я не буду называть сейчас абсолютных цифр, но рост будет в прогрессии. Это очевидно по нашим графикам. То, что мы видим сейчас – это не предел. В настоящее время идет прирост в два с половиной раза, и это не конец. Пик придется на ноябрь, начало декабря. Потом, мы надеемся, пойдет на спад", - считает глава регионального Минздрава.

О том, какова на самом деле обстановка с коронавирусом и чего ждать жителям республики в связи с ростом заболеваемости, читайте в интервью с Михаилом Охлопковым.

фото: Администрация Петрозаводска

Березы вырубят еще на одной улице Петрозаводска

На улице Московская начались работы по сносу берез и тополей.

По сообщению администрации города, на Московской под снос пошли аварийные деревья. У тополей и берёз повреждены стволы, их корневая система разрушает асфальтовой покрытие.

"Работы проводятся в связи с необходимостью обеспечить свободное перемещение граждан по тротуару и передвижение уборочной техники. Сохранение деревьев не представляется возможным", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее березы снесли в одном из скверов Петрозаводска.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 6500

За минувшие сутки в республике выявлено 116 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Из 116-ти 91 человек заболел, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 67 человек, в Медвежьегорском районе – 7 человек (Медвежьегорск – 2, поселок Пиндуши – 1, село Толвуя – 3, село Шуньга – 1), в Кондопоге – 8 человек, в Пудожском районе – 3 человека (Пудож – 2, поселок Кривцы – 1), в Костомукше – 10 человек, в Кеми – 2 человека, в Сортавале – 3 человека, в Сегежском районе – 5 человек (Сегежа – 4, поселок Надвоицы – 1), в Прионежском районе – 7 человек (ДНТ "Северные просторы" – 1 , поселок Мелиоративный – 1, село Деревянное – 1, СНТ "Лососинка" – 3, поселок Новая Вилга – 1), в Олонецком районе – 3 человека (Олонец – 2, деревня Рыпушкалицы – 1), в Лахденпохье – 1 человек.



Оперштаб

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6591 человек.

За сутки выздоровели еще 49 человек. Всего выздоровевших – 4350.

Летальных случаев за минувшие сути не зарегистрировано. С начала пандемии умерли от коронавируса 47 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1073,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1090,3 случая, по Северо-Западу – 1549,3.

Напомним, накануне в Карелии за сутки коронавирус был выявлен у 117 человек.

фото: © Илья Тимин

В Карелии врачи борются за жизнь четверых тяжелобольных коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центре республики подключены четверо пациентов.

По сообщению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, на 31 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 380 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 367 пациентов, 9 тяжелобольных, и 4 в крайне тяжелом положении - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 35%.

Напомним, сутками ранее доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляла 34,4%.

фото: "ЛахденпохьЯ - навсегда!"/vk.com/lahden

Для пяти семей в поселке Карелии каждый поход в туалет может быть последним (ФОТОФАКТ)

В Сети появилось фото уличного туалета, которым пользуются жители поселка Эстерло Лахденпохского района.

В паблике "ЛахденпохьЯ - навсегда!" опубликовали фото аварийного туалета в поселке Эстерло.

"Действующий туалет на 5 семей. Альтернатива - поле. Посёлок Эстерло. Элисенваарское поселение, Лахденпохский район. Карелия. Наши дни", - пишут в паблике.

Ранее деревенский туалет в Карелии стал яблоком раздора.

фото: Кадр из видео/ДТП ПТЗ

Подростки устроили опасные игры на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дети чуть не попали под колеса автомобиля, перебегая дорогу на "красный" перед движущимися машинами.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Подростки перебегали дорогу перед машинами, когда для пешеходов уже горел запрещающий сигнал светофора.

"Может кто-то узнает своих детишек и научит их правильно переходить дорогу", - комментирует автор свое видео.

"У подростков сейчас такие игры. Перебежать дорогу перед идущей машиной, а потом будут искать виноватого. Уже сколько раз про эти игры писали. Водители, будьте бдительны", - пишут подписчики в паблике.

Ранее появилось видео, как автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Петрозаводске.

фото: Столица на Онего

Экс-мэр Олонца предрекает конец местному самоуправлению в Карелии

Бывший мэр Олонца, секретарь Олонецкого районного отделения КПРФ Геннадий Степанов считает, что реформы карельского правительства в области местного самоуправления приведут к тому, что в районах не останется ни одного управленца, избранного народом.

"Похоже, у правительства Карелии "новая фишка" - объединение поселений в муниципальный округ. Поскольку идея эта появилась и в Калевале, и в Муезерке почти одновременно, то без правительства тут не обошлось. Несложно предположить, что через год- два это коснется большинства районов. Причина называется вполне разумная - сокращение чиновников и соответственно экономия бюджетов. Знакомая тема? Мы ведь уже "освобождены" от выборов глав районов, глав городских поселений, районных депутатов. Много выиграли? Кто-нибудь видел какие-либо цифры на этот счет? Я вот цифр не видел, но заходя в администрацию Олонецкого района заметил, что ее работники уже и первый этаж заняли, чего не было ни в советские, ни в последующие времена. Спокойно вмещались на 2 и 3 этажах. Все оптимизируемся", - счиает Геннадий Степанов.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Классы и группы в Карелии продолжают закрываться на карантин из-за коронавируса

Новые случаи коронавирусоной инфекции выявлены в двух классах петрозаводских школ и четырех группах в колледжах.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса перевели один класс в школе №9 и один класс в школе №43 в Петрозаводске. На "дистант" ушли одна группа в колледже технологии и предпринимательства, две группы в автотранспортном техникуме и одна группа в речном училище.

Также на карантин из-за коронавируса вышли две группы в кондопожском детском саду №20 и в детском саду "Светлячок" поселка Новая Вилга.

За сутки завершенных карантинов в образовательных учреждениях нет.

Ранее глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с переводом школ на дистанционное обучение в регионе.

фото: © Столица на Онего

Эксперты не смогли определить по видеозаписи, кто избивал осужденного в колонии Карелии

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Как следует из имеющегося в нашем распоряжении заключения эксперта, ей для "сравнительного исследования" была представлена видеозапись с избиением осужденного. А также сделанный сотрудниками ГТРК "Карелия" видеорепортаж из колонии № 9, на котором изображены Савельев и Ковалев и видеозапись их допроса. Была представлена и фотография бывшего оперуполномоченного "девятки" Павла Дмитриева, который, по версии следствия, также изображен на скандальной видеозаписи, однако в избиении осужденного не участвовал.

Судя по заключению Надежды Бормышевой, ответить на вопросы, одно или разные лица (Савельев, Ковалев и Дмитриев) "изображены на видеозаписи с избиением осужденного и их фотоизображениями не представляется возможным". Причина – низкое качество видеозаписи с избиением, напомним, так и неустановленного осужденного.

"Производство портретной экспертизы окончено еще 20 мая, - говорит Михаил Шогин. – Однако с ее результатом обвиняемых и защитников почему-то ознакомили совсем недавно. Видимо, все это время следствие безуспешно пыталось найти изображенного на видеозаписи потерпевшего".

Подробнее читайте в материале "Мутная запись".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АВАРИЯ НА БЕЛОПОРОЖСКОЙ ГЭС-2, ВСПЫШКА COVID-19 В ПРЕЗИДЕНТСКОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ И НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Из-за чрезвычайной ситуации, возникшей на строящихся Белопорожских ГЭС в Кемском районе, ввод объекта ФЦП в эксплуатацию будет перенесен.

Жители Кеми после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС сказали, что "речке каюк". Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС. Глава Кемского района Дмитрий Петров сказал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии. В пятницу, 30 октября, в правительстве Карелии заявили, что работы по ликвидации загрязнения реки Кемь нефтепродуктами завершены в полном объеме.

Разрушенную дамбу на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии сняли с высоты птичьего полета

Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 175 курсантов инфицированы COVID-19

"По обновленным данным, на сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 в больнице, четверо в лазарете, 166 бессимптомных", - сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

Также глава Карелии рекомендует по возможности уйти на самоизоляцию .

Другая тема

Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр

По приказу Минздрава Карелии родильный дом им. Гуткина К.А. с 1 ноября начинает приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

С октября должностные оклады губернатора Артура Парфенчикова и карельских министров вырастут на 3%.

Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

В кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном центре для больных коронавирусной инфекцией, обрушился потолок.

фото: Беломорская трибуна/belomorskaya_tribuna

На севере Карелии коммунальщики бросили отремонтированную теплотрассу под открытым небом (ФОТО)

Жители поселков в Беломорском районе боятся, что новые трубы, оставшиеся под открытым небом, замерзнут.

В паблике районной газеты "Беломорская трибуна" жители поселка Сосновец рассказали о состоянии теплотрассы. Коммунальщики бросили отремонтированный участок на улице Ленина.

"Так выглядит теплотрасса в поселке Сосновец на улице Ленина. Больше месяца все в таком состоянии. Трубы положены уже больше двух недель, а закопать все не могут. Колодец закрыли старыми гнилыми досками, а он находится во дворе дома. А скоро грянут морозы и всё замерзнет", - пишут жители поселка, прислав в паблик фото.

Подготовка к отопительному сезону вызывает вопросы и у жителей поселка Пушной. Там также коммунальщики бросили теплотрассу под открытым небом.

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

За сутки в России от COVID-19 умерли 334 человека

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 27 990 летальных исходов от коронавируса, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 143 меньше, чем днем ранее. Отмечается, что среди новых зараженных 24,3% не имели симптомов болезни.

С начала пандемии зарегистрировано уже 1 618 116 случаев COVID-19 в России.

За последние сутки подтверждено 334 летальных случая с коронавирусом. Сутками ранее было 355 жертв. Всего с начала пандемии умерли 27 990 пациентов.

За сутки выздоровели 14 854 человека. В результате число выписанных пациентов выросло до 1 215 414.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 октбября остаются 380 224 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 59,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 582 тысячи тестов.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 6500.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 31 октября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +1 ° …+3 ° 2 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 85% день Пасмурно, +1 ° …+2 ° 2 м/с СВ 755 мм.рт.ст. 74% вечер Пасмурно, -1 ° …0 ° 1 м/с СВ 757 мм.рт.ст. 84% ночь Ясно, -2 ° …-1 ° 1 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 87%

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске продолжают устанавливать антивандальные остановки

Вместо торгового павильона у Республиканской больницы им. В. А. Баранова установили железный остановочный комплекс.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, на остановке возле Республиканской больницы им. В. А. Баранова смонтировали павильон ожидания транспорта. Ранее место было предназначено для нестационарного торгового объекта с павильоном, однако летом арендатор отказался от данной территории. В мэрию поступали обращения от горожан о возникших в связи с этим неудобствах.

На остановочном пункте было принято решение установить один из 20 новых павильонов ожидания транспорта, закупленных в этом году. В данный момент металлическая конструкция полностью смонтирована. Подрядчику осталось установить деревянную спинку скамейки.

"СтройИндустрия-С" оборудовало уже все 20 павильонов на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Подрядчик устраняет замечания и устанавливает последние недостающие элементы конструкций.

Ранее сообщалось, что в администрации легализовали остановку автобуса на Пограничной.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Карелию ввозили лес по поддельным сертификатам

На бизнесменов из Новгородской области, откуда карельские предприятия получали лесоматериалы, заведены уголовные дела.

По сообщению управления Россельхознадзора по Карелии, по результатам изучения информации о выданных карантинных сертификатах, размещенной в Федеральной государственной информационной системе "Аргус-Фито", ведомством были получены данные о ввозе на территорию Карелии лесоматериалов по поддельным документам. Лес был направлен карельским предприятиям организацией из Новгородской области. На сегодняшний день установлено 26 случаев ввоза лесоматериалов общим объемом 1300 куб. м.

Информация о выявлении документов с признаками подделки была передана Управлением Россельхознадзора в правоохранительные органы. Новгородским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено 8 уголовных дел.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жители Карелии отказываются от земельных участков после проверок Россельхознадзора.

фото: © Минздрав Карелии

Карелия получит дополнительные средства на оснащение лабораторий для диагностики COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.

Принятие документа позволит обеспечить оснащение (дооснащение) в 84 субъектах Российской Федерации (за исключением Москвы) не менее одной лаборатории медицинских организаций оборудованием для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это позволит увеличить точность диагностики COVID-19, увеличить охват населения высокочувствительными методами диагностики, а также повысить выявляемость новой коронавирусной инфекции среди населения Российской Федерации, сообщили в правительстве РФ.

"Деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения", — отметили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Карелии.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Почта изменит режим работы из-за Дня народного единства

График работы отделений Почты России в Карелии изменится 3 и 4 ноября.

По сообщению пресс-службы Почты России, во вторник, 3 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше. В День народного единства, 4 ноября, объявлен выходным для всех отделений. В этот день почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания, а пенсии и пособия 4 ноября будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда с учётом особенностей конкретных регионов.

С 5 ноября отделения начнут работать в обычном режиме.

Напомним, следующая рабочая неделя будет сокращенной.

фото: © Корпорация развития Карелии

На Осенней сельскохозяйственной ярмарке стартовала специальная акция – "Мясные дни"

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка по улице Инженерной приглашает горожан на "Мясные дни".

Свежую говядину, свинину, телятину, птицу, мясные продукты и полуфабрикаты можно будет приобрести у крупных карельских поставщиков из Олонецкого и Пряжинского районов – ООО "Совхоз "Аграрный", ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" (только 31 октября), ОАО "Племсовхоз "Мегрега" (только 31 октября) и АО "Эссойла".

АО "Эссойла" ждёт покупателей свежего мяса с 9.00 до 17.00.

Мясо и мясные продукты можно также приобрести у представителей местных фермерских хозяйств – КФХ Сулим Т.В., КФХ Фурман И.В., КФХ Байрамова Х.С. и КФХ Мустафаева Е.А.

Мясные полуфабрикаты – фарш, колбасные изделия, консервы и пельмени – представят ООО ПМК "Онежские деликатесы", ИП Полетаев А.Е. и ИП Евдокимов И.А.

И что особенно приятно, для жителей Кукковки, Древлянки и Ключевой до 1 ноября организованы бесплатные рейсы на ярмарку! Расписание смотрите здесь.

фото: © Столица на Онего

Ночью в Карелии подморозит до минус 6 градусов

О погоде на 1 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра, 1 ноября, в Карелии будет облачно с прояснениями. На севере республики ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью температура воздуха составит -1, -6°С. Днем потеплеет до 0, +5°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный слабый.

Столбик термометра остановится ночью на отметке -1, -3°С. Днем воздух прогреется до +1,+3°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: © pixabay.com

Жители Петрозаводска смогут в воскресенье пробежать "Километр здоровья"

Регистрация участников акции "Километр здоровья" заканчивается сегодня в 12 часов.

По сообщению администрации Петрозаводска, завтра, 1 ноября, на городском стадионе "Юность" стартует очередной "Километр здоровья". В этот раз он пройдёт в непривычном для традиционной акции формате. Любители спорта могут выбрать "Бегущие огни" - для этой серии забегов необходим фонарик. Дети как обычно преодолевают 500 метров, а взрослым предлагаются разные дистанции - 1, 5 или 10 км.

"Перед началом соревнований мы приглашаем детей на весёлые легкоатлетические эстафеты. Принять в них участие смогут все желающие (дети от 5 до 9 лет). И даже те, кто ещё не готов пробежать километр. А для участников забегов на 500 и 1000 метров - эстафеты станут отличной разминкой. Начало – в 15.30, дополнительная регистрация не требуется", - отмечают организаторы акции.

Маршрут дистанций 5000 и 10000 метров проложен через парк "Ямка", 500 и 1000 метров участники бегут вокруг стадиона "Юность". Первый старт планируется на 16 часов.

На дистанции 1000 метров спортсмены будут состязаться в пяти возрастных группах. На дистанциях 5000 и 10000 метров также будет выявлена и награждена первая тройка спортсменов у женщин и мужчин. Победители и призёры получают специальные призы от компании-спонсора.

Зарегистрироваться на мероприятие можно сегодня до 12.00 здесь.

фото: © РИА Новости Крым. Илья Питалев

Жителю Карелии грозит 5 лет колонии за один удар полицейского

В Сегеже мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре 2020 года сотрудниками полиции был задержан 49-лений житель Сегежи за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции. Там он нанес удар головой в лицо оперативному дежурному, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее житель Карелии получил условный срок за удар головой полицейского.

фото: Столица на Онего

"Сбормобиль" проедет завтра по улицам Петрозаводска

В расписании 23 остановки передвижного пункта приёма вторсырья в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

Очередной рейс "Сбормобиль" совершит 1 ноября. Волонтёры каждые первое и третье воскресенье месяца принимают у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки участникам акции нужно соблюдать правила социального дистанцирования и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру, имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

Полный список того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе "Сбормобиль ПТЗ".

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтёры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города.

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Еще 17 человек попали с пневмонией в больницы Карелии

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки не зарегистрировано.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, 17 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1835 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, сутками ранее в больницы поступили 37 пациентов с пневмонией.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Росгвардейцы в Карелии задержали мужчин, воровавших парфюм и алкоголь

В Сегеже любитель парфюма был пойман, когда вернулся на место преступления.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, в минувшую среду в охраняемом сетевом магазине на улице Гагарина в Сегеже сработала кнопка тревожной сигнализации. Продавцы заметили в торговом зале молодого человека, который в предыдущий визит украл мужскую туалетную воду за 5 500 рублей, тогда же была составлена ориентировка.

До прибытия сотрудников районного отдела вневедомственной охраны работники торгового заведения не упускали подозреваемого из поля зрения – ему не помогло даже то, что он вышел и направился в другой магазин, расположенный рядом. В итоге 20-летний гражданин задержан.

В этот же день в Сегеже при попытке выноса товара из охраняемого магазина на улице Спиридонова задержан 19-летний гражданин. Он пытался похитить виски, но удача была не на его стороне.

Задержанные переданы полицейским, в первом случае сумма ущерба позволяет говорить об уголовной ответственности, во втором – об административной.

Ранее в Петрозаводске молодая пара украла в магазине продукты, чтобы не тратить деньги из семейного бюджета.

фото: © shutterstock.com

В Карелии рецидивист вынес из магазина 12 флаконов шампуня

В Кондопоге полицейские установили подозреваемого в краже 12 одинаковых флаконов шампуня, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Кондопожскому району поступило заявление от работников универсального магазина. На предоставленной видеозаписи было запечатлено, как неизвестный мужчина украл из торгового зала 12 одинаковых флаконов шампуня.

Оперативники выяснили, что к краже причастен ранее судимый 22-летний петрозаводчанин. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что похищенный товар продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Петрозаводчанин арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в преступлении женщину.

фото: Kevin Winter / Getty Images for AFI

Умер лучший Джеймс Бонд в истории кино

Британский актер Шон Коннери, первым сыгравший агента 007 Джеймса Бонда, умер сегодня в возрасте 90 лет.

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на BBC News.

Причины смерти звезды не уточняются. Однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.

Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Агента Коннери начал играть в 32 года, закончил в 41. Причем прошел жесткий конкурс. Его гонорар за "Доктора Но" составил скромные 6 тысяч фунтов, но впоследствии на этой роли он заработал больше 18 миллионов долларов.

Шон Коннери - единственный лауреат премии "Оскар" из всех исполнителей Бонда. Согласно зрительским опросам, проводившихся в разных странах, Коннери неоднократно признавался лучшим Бондом.

Сам актер своим любимым фильмом назвал "Из России с любовью" 1963 года.

Шон Коннери стал лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств), а также был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II. В числе других фильмов с актером "Охота за Красным Октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Найти Форрестера", "Скала", "Неприкасаемые".

Карьера Коннери в кино длилась почти 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах.

фото: Василий Федосенко / Reuters

Белоруссия с 1 ноября ограничит иностранцам въезд в страну

Это ограничение не распространяется на граждан РФ, следующих транзитом через территорию Белоруссии.

С 1 ноября Белоруссия временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства, сообщили в Госпогранкомитете.

Как пишет РБК, речь идет о пересечении границы в автодорожных пунктах пропуска республики, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и в речных портах. На тех, кто прибывает в страну через национальный аэропорт Минск данное ограничение не распространяется. Такая мера принята для предотвращения распространения коронавируса.

Пересекать границу без ограничений могут:

- иностранные граждане, имеющие дипломатические и служебные паспорта,

- главы и члены официальных делегаций,

- водители, выполняющие международные автомобильные перевозки,

- члены экипажей судов внутреннего водного транспорта и поездных бригад,

- россияне, следующие транзитом через территорию Белоруссии в Россию.

Кроме того, это ограничение не касается тех, кто является супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, а также тех, кто имеет разрешение на работу в стране и других.

При этом белорусы, иностранцы, имеющие супругов, родителей или детей в Белоруссии, а также имеющие право на проживание в стране должны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия. Это касается прибывающих из государств, включенных Минздравом в перечень стран с неблагополучной ситуацией с COVID-19.