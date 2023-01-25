Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы и Санкт-Петербурга состоится 4 февраля в Петрозаводске

Вход свободный, мероприятие бесплатное.

В феврале застройщики Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут встречу в Петрозаводске, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе.

Встреча состоится 4 февраля в 14.00 в Петрозаводске в конференц-зале отеля «Космос» по адресу: ул. Куйбышева, 26. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву, Санкт-Петербург или Ленинградскую область, тем, кто планируем приобретение для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905) 083-57-57.

На встрече вы узнаете:

в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

как выгодно инвестировать в недвижимость;

где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупных застройщиков, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры, скорее регистрируйтесь и приходите на встречу с застройщиками.

Группа компаний ЦДС входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объему вводимого в эксплуатацию жилья. Надежный девелопер за 22 года реализовал более 140 жилых домов. Жилые комплексы ЦДС — это закрытые дворы без машин, благоустроенный двор, все необходимые магазины и салоны на первых этажах.

Группа «Самолет» самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года. Миссия компании — создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс — время. Срок строительства — 18 месяцев от стадии котлована до выдачи ключей. Вы можете наблюдать за тем, как строится ваш дом, прямо на сайте — компания регулярно публикует фото и видеоотчеты о ходе строительства.

Ссылка для регистрации на мероприятие

Реклама / ИП Моисеева / ИНН 590309410740