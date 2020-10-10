Главные новости сегодняшнего дня

фото: Илья Варламов/instagram.com/varlamov/

Блогер Варламов восторгается Карелией спустя месяц после пресс-тура за 4,8 млн рублей (ФОТО)

Топовый российский блогер Илья Варламов объявил неделю Карелии в своем Инстаграме, поблагодарив правительство Карелии за приглашение.

"Объявляю неделю Карелии! В сентябре я ездил туда в путешествие и это одно из тех мест России, в котором можно восторгаться и природой, и тем, что создали люди. Начать хочу с острова Кижи, где архитектура украшает и дополняет природу", - написал в минувшую пятницу Варламов в своем инстаграм-профиле.

Блогер описывает красоты музея деревянного зодчества под открытым небом, где удалось сохранить оригинальную деревянную русскую архитектуру.

"Уже подплывая к острову, видно двадцатидвухглавую Преображенскую церковь 1714 года постройки. За столько лет сложно сохранить деревянное здание, поэтому церковь много раз закрывалась на реставрацию. Иногда из-за работ полностью менялся её облик. Последний ремонт спас церковь от окончательного разрушения. Он начался в 2009 году и сейчас только-только заканчивается. Реставраторы пытались сохранить каждое бревно, тщательно подбирая древесину, вплоть до совпадения рисунка и количества годовых колец. Где-то видна свежая древесина, но со временем она потемнеет и её не отличишь от оригинала", - рассказывает своим 867 тысячам подписчикам.

"Кроме церквей, здесь есть крестьянские домики, часовни и даже мельница. Выглядят они потрясающе. Окна, ставни, резной декор в целом — это всё делалось вручную. Внутри можно увидеть крестьянской быт и буквально прикоснуться к прошлому — посмотреть на музыкальные инструменты, на мебель и утварь, изучить ткацкое дело, попробовать традиционную кухню и научиться готовить самому. Периодически здесь проходят праздники и фестивали", - пишет Варламов.

Восторгается блогер и образцовым деревянный посёлком для сотрудников музея.

"Как же это красиво и непривычно — дома без заборов, стеклопакетов и кондиционеров. Аккуратная русская деревня в едином стиле. Аж душа радуется!" - не скрывает своих эмоций участник пресс-тура.

Илья Варламов поблагодарил правительство Республики Карелия за приглашение, а за организацию тура компанию "Калева тур".

Напомним, блогер Илья Варламов побывал Карелии с 9 по 11 сентября в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Он побывал на острове Кижи, в Кеми и Костомукше. Акция была запланирована для пиара Карелии. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.

фото: Читатели "Столицы на Онего"

Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех

В больнице умер еще один участник аварии на Карельском проспекте.

По данным ГИБДД Карелии, водитель "Лады Гранта" скончался в больнице. Он стал третьей жертвой аварии, которая произошла сегодня, 10 октября, около 17:00.

Напомним, по предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль "Лада Гранта" "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.

В ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада Гранта" - мужчина и женщина.

Водитель Lexus находится в тяжелом состоянии.

фото: МЧС Карелии

Жесткое ДТП с участием трех автомобилей перекрыло движение между микрорайонами в Петрозаводске

На Лесном проспекте образовалась огромная пробка из-за аварии.

Как сообщили читатели "Столицы на Онего", в настоящий момент полностью перекрыто движение по полосе со стороны Кукковки на Деревянку после кукковского кольца.

В Госавтоинспекции Карелии нашему изданию уточнили, что причиной пробки стало ДТП на Лесном проспекте. Водитель автомобиля, двигающегося со стороны Древлянки в сторону Кукковки, в районе моста врезался в впередиидущую машину. От удара автомобиль выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с другим авто.

"С Кукковки на Древлянку полностью перекрыло движение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших будет позже", - сообщили в Госавтоинспекции республики.

фото: Столица на Онего

Иномарка превратилась в автохлам после жесткого ночного ДТП в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Автомобили не поделили перекресток на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской.

По информации МЧС Карелии, 9 октября в 21:18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (11 человека, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге: столкнулись два автомобиля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.

Судя по кадрам видеозаписи с камеры компании "Сампо", один авомобиль поворачивал налево со стороны Октябрьского на Московскую на "желтый", а другой на большой скорости двигался по Октябрьскому проспекту в сторону центра на запрещающий сигнал светофора. После столкновения "гонщика" отбросило на припаркованный рядом с остановкой автомобиль.

Машины получили значительные повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Два человека погибли в ДТП, перекрывшем движение между микрорайонами в Петрозаводске (ФОТО)

Стали известны подробности сегодняшней аварии на Карельском проспекте.

Напомним, на Лесном проспекте образовалась огромная пробка из-за аварии. По данным ГИБДД Карелии, авария произошла на Карельском проспекте около 17 часов. В ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль "Лада Гранта" "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.



Читатели Столицы на Онего

В ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада Гранта" - мужчина и женщина.

Водители "Лады" и Lexus находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы с места ДТП.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорая".



Читатели Столицы на Онего

Обстоятельства ДТП устанавливаются, личности погибших устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.



Читатели

В Госавтоинспекции Карелии предупреждают, что на верхнем Кукковском кольце движение патрулируют сотрудники ГИБДД. Движение с Кукковки на Древлянку временно ограничено.

фото: © Упрдор "Кола"

ГИБДД Карелии предупредила водителей об установке еще одной камеры под Петрозаводском

На автодороге Кола - Подъезд к Петрозаводску появилась новая камера, определяющая скорость движения автомобилей.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, с 9 октября в режиме фиксации средней скорости движения транспортного средства заработала камера на участке с 3 по 7 км автодороги Кола - Подъезд к Петрозаводску (от родника до поворота на кладбище).

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим.

По информации ГИБДД Карелии, с начала года на дорогах республики посредством приборов фотовидеофиксации установлено свыше 328 тысяч административных нарушений ПДД.

Ранее на федеральной автотрассе в Карелии была организована зона контроля скоростного режима протяженностью пять километров.

Появилось видео ДТП в Петрозаводске, где пострадала 17-летняя пассажирка

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как произошло ДТП с пострадавшей на древлянском кольце.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео аварии на Лососинское шоссе, где травмы получила 17-летняя девушка.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, ДТП произошло в минувшую пятницу, 9 октября, в 22:35 на Лососинское шоссе. 31- летний водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по проспекту, выезжая на перекресток с круговым движением не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.

В ДТП травмирована 17-летняя пассажирка Renault Logan. После происшествия девушка была доставлена в БСМП, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Еще одна пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Карелии

Число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 41, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в республике подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: умерла петрозаводчанка 1949 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Пожилая женщина скончалась в монопрофильном центре, развернуом на базе госпиталя для ветеранов войн.

По данным оперштаба, за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 72 человек. Из этого числа заболевших - 62 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, один – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 51 человек, в Кеми – 3 человека, в Калевале – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Кондопожском районе – 9 человек (Кондопога – 8, поселок Кяппесельга – 1), в Прионежском районе – 4 человека (поселки Шуя, Чална-1, Деревянка, деревня Бесовец), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский).

За минувшие сутки выздоровели еще 39 человек: в Петрозаводске – 30, в Сегежском районе – 3, в Медвежьегорском районе – 2, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

Всего с начала пандемии заразились COVID-19 4613 человек, выздоровели 3716 пациентов, умер 41 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 751,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 867 случаев, по Северо-Западу – 895,2.

Ранее сообщалось, что свободных мест в больницах Карелии для больных COVID-19 осталось около 40%.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

После аварии на Лесном проспекте 17-летняя пассажирка был отправлена в БСМП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувшую пятницу, 9 октября, в 22:35 на Лососинское шоссе. 31- летний водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по проспекту, выезжая на перекресток с круговым движением не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.

В ДТП травмирована 17-летняя пассажирка Renault Logan. После происшествия девушка была доставлена в БСМП, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Ранее появились кадры с места смертельного ДТП на севере Карелии.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Власти Петрозаводска назвали условия для передачи управления транспортом республике

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал о ситуации с управлением общественного транспорта в городе.

В Карелии чиновники городского и республиканского уровня не могут определиться, кому из них взять на себя миссию по спасению деградирующего общественного транспорта в Петрозаводске.

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев заявил "Столице на Онего", что под прямым контролем мэрии находится муниципальный троллейбусный парк, вместе с тем, существенного влияния на частных маршрутчиков администрация не имеет. При этом в мэрии заявляют, что не видели никакого конкретного проекта, который бы предлагал решение по передаче полномочий от города республике.

"Решение принимается представительным органом власти, то есть в данном случае депутатами Петрозаводского городского совета. Но, насколько нам известно, официального предложения либо проекта закона о перераспределении полномочий до настоящего момента не поступало. Знаем, что он готовится. Но, тем не менее, официально, чтобы депутаты могли сказать "да" или "нет" – его пока не было. Вместе с тем, естественно, мы обсуждаем с коллегами этот вопрос и не видим здесь проблем, если все-таки проект закона будет подготовлен, поскольку все ведь направлено на улучшение жизни горожан", – сказал Андрей Бекелев.

Подобный проект закона, по оценке мэрии, должен быть подготовлен карельским правительством, к примеру, Минтрансом.

Андрей Бекелев пояснил, что администрация Петрозаводска не будет противиться передаче полномочий по управлению городским транспортом, если будет расшифрована модель нового распределения полномочий.

Подробнее читайте в материале "Как в Карелии делят транспортный пирог".

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Кукис и десерты из морошки в Доме Берга порадовали главу Карелии

Артур Парфенчиков вновь посетил Дом Берга в Сортавале, где после критики руководителя республики стали торговать продукцией местных производителей.

"Очень приятно, когда на критику не обижаются, а воспринимают ее конструктивно. Вчера в Сортавале зашёл в Дом Берга. В отличие от прошлого визита был приятно удивлен: теперь здесь покупателям предлагают только местную продукцию. В планах - эксклюзивный кофе по рецепту Берга", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

В видеоролике Парфенчиков рассказал о том, что он купил в Доме Берга.

"Посмотрите, вся продукция местная. Очень интересные бренды. Я купил пирожные и торт, и еще два десерта морошковых, и еще некий кукис. Рыбная продукция, валаамская продукция продается", - радуется руководитель региона.

Ранее глава Карелии раскритиковал арендаторов Дома Берга за продажу питерской выпечки. Как сообщало ИА "Республика", после этого Артур Парфенчиков позвонил вице-премьеру по вопросам экономики Дмитрию Родионову и поручил разобраться с этой ситуацией.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Омбудсмен по правам человека в России обратилась в Верховный суд Карелии по делу Дмитриева

Верховный суд Карелии получил и рассмотрит обращение Уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию на 13 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили "Интерфакс" в пресс-службе суда. Суть обращения омбудсмена в Верховном суде не раскрыли, но 1 октября Москалькова сообщила агентству, что запросила в суде материалы по делу и приговору в отношении Дмитриева, осужденного на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

"Я запросила сегодня в суде приговор и уголовное дело, которое имею право изучать и сделать свои выводы", - сказала она тогда.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии назначил исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима.

Дело по двум другим обвинениям - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья - суд направил на новое рассмотрение. 22 июля Петрозаводский городской суд оправдал историка по этим двум пунктам, а по делу о насилии назначил 3,5 года с учетом смягчающих обстоятельств.

Юрий Дмитриев вину не признает. По оценке осужденного, его преследуют за изучение событий в Сандармохе – месте массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

За сутки еще девять классов в Карелии ушли на "дистант" из-за коронавируса

Случаи коронавирусной инфекции выявлены в школах поселков Рыбрека, Куркиеки и Кондопоге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице "ВКонтакте" о новых случаях карантина в образовательных учреждениях республики. Так, за сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены семь классов в школе поселка Рыбрека Прионежского района, один класс в Кондопожской школе №8, один класс в школе поселка Куркиеки Лахденпохского района и одна группа в колледже культуры.

Также на карантин из-за случаев коронавируса отправлена одна группа в детском саду поселка Заозерье Прионежского района.

К очному формату обучения вернулись 13 классов Лоухской школы.

Ранее в Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель получил травмы, улетев в кювет на трассе под Петрозаводском

ДТП произошло на трассе Кола в Пряжинком районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу в 14:20 на 390.7 км трассы Кола 51-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21103", двигаясь в сторону Петрозаводска не учел скорость движения и при прохождении левого поворота не справился с управлением. Он съехал с дороги в правый придорожный кювет.

В ДТП пострадал сам водитель. С травмами мужчина был госпитализирован в БСМП.

Ранее водитель внедорожника оказался в кювете у дачного поселка под Петрозаводском.

фото: ТАСС / Александр Некрасов

Подготовлены два варианта индексации пенсий работающим пенсионерам

Фракция "Единая Россия" подготовила и направила в правительство предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Об этом рассказал первый замглавы партии Андрей Исаев.

"Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента", - рассказал он ТАСС. По его словам, предложение включает в себя два сценария возобновления индексации пенсий: одновременное для всех категорий, а также поэтапный. Что об этом ранее говорил президент РФ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России суточный прирост заразившихся COVID-19 установил новый рекорд

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 12 846 человек, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии, пишет РБК. Предыдущий рекорд был побит 9 октября, когда в стране заболели 12 126 человек. До этого максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 11 мая (11 656 заразившихся). По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавирусом заразились 1 млн 285 тыс. 84 человека.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. 3338 (26%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 1%.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Республике Чувашия (0,4%), Московской и Тульской областях, республиках Тыва, Татарстан Башкортостан и Чукотском АО (по 0,5%).

Новые 4 105 случаев выявлены в Москве, 501 в Санкт-Петербурге, 416 в Московской области, 269 в Ростовской области, 257 в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.

За сутки скончались 36 пациентов в Санкт-Петербурге, 30 в Москве, 10 в Ростовской области, девять в Московской области, семь в Ямало-Ненецком АО.

Напомним, в Карелии за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 72 человек.

фото: Минздрав Карелии

Свободных мест в больницах Карелии для больных COVID-19 осталось около 40%

При необходимости Минздрав республики готов развернуть резервный коечный фонд, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, симптомы средней тяжести, при которых требуется госпитализация, отмечаются у небольшого числа пациентов в Карелии, случаи протекания коронавируса в тяжелой и крайне тяжелой, требующей подключения к ИВЛ, форме, единичны, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Свободными на сегодняшний день остаются 38,2% от созданного по нормативу коечного фонда. Но учреждения здравоохранения готовы развернуть и резервный коечный фонд, отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Карелии обсудили на заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом. Как отметила главный санитарный врач республики Людмила Котович, рост числа инфицированных COVID-19 был ожидаем, кроме того, на него повлияло начало учебного года, формирование детских коллективов, завершение периода отпусков в рабочих коллективах. При этом эпидемиологическая обстановка остается контролируемой. Число инфицированных коронавирусом в Карелии на 100 тысяч населения по-прежнему ниже, чем в среднем по России и Северо-Западу.

Большую роль играет своевременное проведение противоэпидемических мероприятий в случае выявления как ковидной инфекции, так и ОРВИ. Напомним, что по ОРВИ основанием для введения карантина является уровень заболеваемости 20% учеников в классе. В таких случаях решения о переводе детей на дистанционное обучение принимаются оперативно. Благодаря своевременному реагированию на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения была ниже эпидпорога на 10,8% (в то время, как в начале сентября этот показатель значительно превышал эпидемический порог). Всего на прошлой неделе ОРВИ заболели 4 тыс. 882 жителя республики.

Как сообщили в оперштабе, случаи инфицирования коронавирусом среди школьников и студентов по-прежнему единичны, однако если коронавирусная инфекция обнаружена даже только у одного ученика, весь класс или группу отправляют на дистанционное обучение. В итоге удается избежать возникновения крупных очагов заболеваемости в образовательных учреждениях.

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о росте завозных случаев COVID-19.

фото: © пресс-служба правительства

Карелия совершила культурный прорыв за 1,5 млрд рублей

Общий объем средств, выделенных на модернизацию отрасли в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, составляет более 1,5 млрд рублей.

В минувший четверг Петрозаводск посетила Статс-секретарь − заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.

К юбилею Карелия приводила в порядок не только дороги, больницы, школы, различные объекты инфраструктуры, но учреждения культуры и памятники, которых ждет новая жизнь. И в культуру были вложены немалые деньги. Как отметила заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник, общий объем средств, выделенных на модернизацию отрасли в рамках работы Госкомиссии, составляет более 1,5 млрд рублей. В 2013 году отдельным распоряжением российского правительства был утвержден План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 100-летия образования Карелии на 2018-2020 годы. Он включил в себя событийные, гастрольные, культурно-массовые мероприятия, выставочные проекты, книгоиздание и проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. На 25 таких мероприятий было выделено 303,8 млн рублей, из которых 282 млн рублей – средства федерального бюджета.

"Сделан огромный прорыв, видный невооруженным взглядом для всех, кто был в Карелии раньше", – сказала замминистра культуры России Алла Манилова,

Подробнее читайте здесь.

фото: © Нина Макарова/vk.com/sortavalafm

"Рускеальский экспресс" в Карелии перевез стотысячного пассажира

Со станции Сортавала в горный парк отправился 100-тысячный пассажир ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Юбилейным пассажиром сегодня, 10 октября, оказалась Ангелина Солнцева. Представители дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД" поздравили путешественницу и вручили сертификат, подтверждающий статус 100-тысячного пассажира, золотую карту "РЖД-Бонус", а также памятные подарки, сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

"Я давно планировала путешествие в горный парк "Рускеала" именно на ретропоезде, хотелось проникнуться этой особенной атмосферой. Очень неожиданно и особенно приятно, что именно я оказалась юбилейным пассажиром", - рассказала Ангелина Солнцева.

Ретропоезд "Рускеальский экспресс" был запущен 1 июня 2019 года и стал единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Интерьер самого ретропоезда выполнен в стиле "Николаевского экспресса", в его составе курсируют общие вагоны купейного типа, а также вагон-ресторан. График ретропоезда удобно состыкован с поездами "Ласточка", следующими по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала – Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что "Рускеальский экспресс" оснастят еще одним вагоном-рестораном.

фото: Столица на Онего

Вице-премьер правительства Карелии: "Мы предпринимателей очень хорошо понимаем"

Вице-премьер правительства Карелии по экономике Дмитрий Родионов рассказал о взаимодействии с предтавителями бизнеса в период пандемии.

"Мы предпринимателей очень хорошо понимаем. Когда ты бизнесмен, ты можешь рассчитывать только на себя, твой источник дохода – это твой вид деятельности. И фраза о том, что во время эпидемии законы эпидемиологии выше законов экономики, – она не работает, точнее предпринимателю ее невозможно понять, когда ты закрываешься и остаешься без средств к существованию", - сказал Дмитрий Родинов.

По словам вице-премьера по экономике он лично общался со многими предпринимателями, которые очень категорично высказывались, например, по мерам господдержки.

"С Александром Лукьяновым виделся, с Романом Гольцевым… И я их всех понимал, и не было у меня никаких эмоций, кроме как желания им помочь. И в процессе диалога, пускай сложного, горячего, рождались правильные решения. Ведь это бизнес нам подсказал – введите компенсацию заработной платы, вы же не хотите массовых увольнений! И мы сразу же отреагировали и буквально через две недели ввели эту меру. Тоже самое – по компенсации аренды", - отметил Родионов.

Готовятся ли в Минэке республики ко второй волне коронавируса, читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА, ЖАЛОБЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Карелии пьяный отец до полусмерти избил 4-месячного младенца

В Петрозаводске пьяный 36-летний мужчина до состояния комы избил своего 4-месячного сына. Мальчик попал в детскую республиканскую больницу. Врачи борются за его жизнь. Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, комментируя ситуацию, выразил надежду, что мальчик выкарабкается – он сильный.

Органы опеки в Петрозаводске взяли под защиту избитого до полусмерти младенца

На время следствия интересы избитого 4-месячного мальчика будет представлять не его родная мать, а органы опеки.

Глава Карелии также прокомментировал ситуацию и рассказал о состоянии избитого малыша.

Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу общественного транспорта в городе.

Власти Петрозаводска просят прокуратуру проверить транспортные предприятия города в связи с жалобами горожан на плохую работу маршруточников.

Парфенчиков заявил: "Мы сделаем в рамках правового поля все необходимое, чтобы изгнать с маршрутов общественного транспорта хамов и нерях"

В Карелии продолжают умирать больные пневмонией

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1431 пациент, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Около 80 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за минувший четверг, 8 октября.

Число заболевших достигло 4541, выздоровели – 3677, умерли за время пандемии в Карелии 40 человек.

Другая тема

Маленькая девочка в Петрозаводске помахала папе рукой и выпала с балкона 5-го этажа

Девочка находится в тяжелом состоянии.

В Карелии госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи

В многолетней истории реставрации поставлена точка.

Об этом заявила журналистам в Петрозаводске заместитель министра культуры России Алла Манилова. По её словам, реставрация была сложнейшей, а Кижи являются восьмым чудом света.

Прогноз погоды на субботу



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фото: © "Столица на Онего"

Петрозаводск получил дополнительные 30 млн рублей для расселения "аварийки"

На выделенные Минстроем Карелии власти города панируют расселить еще 700 кв. м. аварийного жилья.

Как сообщили в мэрии, по обращению администрации Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики выделило дополнительные средства в размере 30 млн рублей на расселение граждан в 2020 году. На эту сумму планируется расселить еще 700 кв.м. аварийного жилья. В настоящее время заключается соглашение о предоставлении денег.

Дополнительные средства городу выделены после того, как администрация карельской столицы достигла целевых показателей исполнения I и II этапов программы расселения авариного жилья. Он составляет порядка 7200 кв.м.

На сегодняшний администрация фактически расселила 155 жилых помещений общей площадью 7,3 тыс кв.м. Квартиры предоставлены 69 семьям, еще 86 получили денежные компенсации.

Ранее сообщалось, расселение аварийного жилья в Карелии идет на 2 года быстрее запланированного.

В Карелии арестовали женщину за пьяное вождение без прав

Автоледи попалась пьяной за рулем на 630 км федеральной автодороги А119 Вологда – Медвежьегорск, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел 9 октября на 630 км федеральной автодороги А119 Вологда – Медвежьегорск. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем "Лада Веста" 47-летнюю женщину, которая не имела права управления транспортными средствами, но имела признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения нарушительница отказалась, за что в отношении ее составлены административные материалы

Суд вынес решение арестовать автолюбительницу на 10 суток.

Напомним, в Карелии пять человек погибли по вине пьяных водителей с начала года.

фото: © Столица на Онего

Небольшое похолодание ожидается в воскресенье в Карелии

О погоде на 11 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +3, +8 С, местами 0 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +13°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Столбик термометра остановится ночью на отметке +4, +6°С. Днем потеплеет до +10, +12°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо меняться.

фото: pixabay

В Карелии магазины торгуют сигаретами рядом со школами

Сотрудники карельского управления Роспотребнадзора выявили нарушения законодательства в сфере оборота табачных изделий.

Как сообщается на сайте ведомства, в целях реализации мероприятий по противодействию потреблению табака Управлением за 9 месяцев 2020 года на территории республики проверено 32 объекта, осуществляющих продажу табачных изделий, а также 10 объектов, в которых оказывались образовательные и медицинские услуги. Нарушения установлены в 10 объектах.

Проверки показали, что магазины торгуют табачными изделиями ближе чем в 100-метрах от границ территорий образовательных учреждений, не соблюдают требования к размещению знака о запрете курения.

За установленные нарушения законодательства Управлением вынесено 13 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 134 тыс. рублей, 3 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждения; выдано 10 предписаний об устранении нарушений.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов мясной продукции почти на 900 тысяч рублей.

фото: © ТАСС/ Юрий Машков

Предпринимателя в Карелии наказали за незаконную рекламу

В Кемском районе бизнесмен ответил в суде за нарушение в установке рекламных конструкций.

По сообщению прокуратуры Карелии, ведомством был выявлен факт эксплуатации индивидуальным предпринимателем наружных рекламных конструкций с нарушением законодательства о рекламе. Бизнесмен не получил разрешение от органа местного самоуправления.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Решением Арбитражного суда Карелия бизнесмен признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Решение суда вступило в законную силу.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяную автоледи на иномарке поймали автоинспекторы в Карелии

В Питкяранте отстранили от управления автомобилем 40-летнюю женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 9 октября, автоинспекторы Питкяранты отстранили от управления автомобилем Renault Symbol 40-летнюю водительницу. Женщина была пьяна.

В отношении нарушительницы был составлен протокол, по которому будет вынесено судебное решение. Женщину ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до 2 лет.

Ранее четыре пьяных водителя в Петрозаводске стали пешеходами после встречи с сотрудниками ГИБДД.

фото: Минздрав Карелии

Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в больницы попали 1438 пациентов. За последние сутки их было семь.

За минувшие сутки летальных исходов от пневмонии не зарегистрировано. С 1 апреля от этого недуга умерли 80 человек (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Столетнее здание в городе Карелии отреставрируют за 67 млн рублей

Исторического здания банка в Сортавале, где размещается отделение Почты России, начнется уже в этом году.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"Построенное более 100 лет назад, в 1913-м, здание является объектом культурного наследия республиканского значения. Оно – украшение города (Сортавала - Прим. Ред.) , но давно нуждается в обновлении и реставрации. Подготовка к этому велась в течение двух последних лет. Были проведены инженерные исследования, разработанный в прошлом году проект реконструкции прошел все необходимые в таких случаях экспертизы – историческую, сметную. В ближайшие дни будет подписан контракт с компанией, выигравшей конкурс, после чего начнутся работы. Их стоимость - более 67 миллионов рублей", - пишет Парфенчиков.

Ремонт ждет кровлю, фасад, коммунальные сети, внутреннее электроснабжение. Интерьеры исторического здания отреставрируют. В здании установят охранную и пожарную сигнализацию.

В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены к августу 2021 года.

Ранее сообщалось, что всероссийская конференция по сохранению малых исторических городов проходит в Сортавале.