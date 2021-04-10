Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 415.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 10 апреля, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса. В Госпитале для ветеранов войн скончался 63-летний житель Пудожа, в Республиканской инфекционной больнице – 68-летний житель Петрозаводска, в Медвежьегорской ЦРБ – 73-летний житель деревни Толвуя. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 415 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших – 58 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных составляет 44648.

За сутки выздоровели еще 80 человек. Всего выписанных по выздоровлению 42397 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7270,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3151 случай, по Северо-Западу – 5561,8.

Накануне коронавирусная инфекция унесла жизни трех пожилых мужчин.

фото: кадр из видео

Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)

Движение на трассе Вологда — Медвежьегорск в Карелии вновь парализовано из-за размытия объездной дороги, сделанной на время ремонта моста в поселке Повенец.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» автомобилисты рассказали о ситуации, сложившейся на дороге у Повенца. Они сняли на видео, как фуры застряли на размытой трассе.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.

фото: Виктор Россыпнов/vk.com/id498739439

Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил о поэтапном расселении семи аварийных домов на улице Белинского.

Так, 29 марта 2021 года началась долгожданная стройка 43-х квартирного дома на улице Белинского для переселенцев из аварийного жилья. Объект возводится компанией КСМ. Об этом сообщил глава Минстроя Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

По словам министра, всего на улице Белинского расположено 7 аварийных домов, 1963 года постройки, признанных такими до 2017 года. Их нужно расселить в рамках действующей программы.

«В связи с небольшой площадью свободного земельного участка здесь возможно только поэтапное расселение: строительство первого дома на 43 квартиры, переселение в него жителей главным образом домов №№ 13, 15, 17 по ул. Белинского и ряда других, снос указанных домов №№ 13, 15, 17 и строительство второго дома на освобождаемом земельном участке. Дальше данные действия повторяются: сносятся расселенные дома и освобождается участок для третьего дома», - пишет Россыпнов.

Министр обозначит следующие сроки для расселения аварийки на Белинского:

- сдача первого дома и предоставление квартир – 4 квартал текущего года;

- подготовка земельного участка и снос аварийных домов №№ 13, 15, 17 – 1 квартал 2022 года;

- начало стройки второго дома на 40 квартир – не позднее 1 апреля 2022 года.

«Всего в Петрозаводске в рамках действующей программы до конца 2023 года нужно заключить контракты на расселение еще 500 квартир (в начале программы было 737 квартир). Из них около 160 квартир планируется предоставить во втором и третьем построенных домах по ул. Белинского и около 300 квартир – в доме, запланированном к строительству на ул. Боровой, проектирование которого уже началось», - сообщил глава Минстроя.

Ранее сенатор Игорь Зубарев, что Карелия вошла в число регионов, где Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отмечает хорошие темпы по расселению аварийного фонда.

фото: Столица на Онего

Общественники оценили техническое состояние разваливающегося здания школы в Петрозаводске

Специалисты и общественники проверили состояние здание бывшей школы на улице Волховской.

Здание школы на Волховской около 20 лет не видело учеников. Закрытое на ремонт в 2004-м году, оно так и пустует. Но активные петрозаводчане считают, что историческое здание 1938 года постройки должно быть восстановлено. В администрации Петрозаводска по инициативе Главы города Ирины Мирошник создана специальная рабочая группа, цель которой определить дальнейшую судьбу здания на Волховской. Свою вторую встречу участники группы – представители мэрии, Петросовета, специалисты и общественники – провели непосредственно в стенах бывшей школы.

«Когда люди видят здание снаружи, то думают, что оно еще крепкое, – сказал заместитель руководителя Управления капитального строительства Андрей Микитин. – Но внутри все выглядит иначе. Как специалист, могу сказать, что здание находится в аварийном состоянии. Разрушены все внутренние конструкции. Для того, чтобы понять может ли это здание функционировать в дальнейшем, необходимо провести технологическое обследование несущих конструкций и инженерных систем. Только тогда мы будем знать, насколько здание „живучее“, его степень износа и какие мероприятия необходимо провести для его восстановления».

Общественники оценили техническое состояние здания на «4», если не брать во внимание косметическую сторону и отсутствие каких-либо инженерных сетей.

«Здание имеет только одну небольшую трещинку», – написали в паблике «Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10».

Подробнее читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Уголовное дело бывших начальников колонии №9 Петрозаводска вернули в Следком

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

«Кандидат юридических наук Сергей Губин привел аргументированные доводы в пользу принятого им решения возвратить это уголовное дело в Следком республики для производства дополнительного расследования, - рассказал адвокат Михаил Шогин. – Основной довод – заключение эксперта из Санкт-Петербурга. Он пришел к выводу, что изображения на видеофайле (появившейся в СМИ видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9 – прим. ред.) непригодны для сравнительного исследования. Говоря проще, экспертиза не подтвердила, что на этой видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев».

Напомним, что еще 13 октября 2019 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ, видеозапись с избиением осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения.

Подробнее читайте в материале «Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой».

фото: vk.com/minsportkarelia

Более 500 любителей бега приняли участие в космическом забеге в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии в пятый раз прошел космический спортивный фан-забег CosmoKarjala.

Любители бега и скандинавской ходьбы открыли сегодня в Петрозаводске соревновательный сезон на космическом спортивном фан-забеге CosmoKarjala, сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Первыми на набережной Онежского озера стартовали дети на дистанции 100 метров и 650 метров. На финише каждого маленького спортсмена ждали объятия родителей и поддержка зрителей.

Взрослые преодолели символическую дистанцию 1961 метр в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.

фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"/vk.com/pozarnayachast22kem

Десять пожарных тушили частный дом на севере Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в деревянном жилом доме в Кеми.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшую пятницу, 9 апреля, в 20:25 пожарно-спасательные подразделение Кемского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме №7 по улице Вицупа в Кеми. Десять пожарных, используя четыре спецмашины, работали в течение почти двух часов. В 22:00 пожар был ликвидирован.

Как пишут в паблике кемского отряда, пострадавших нет.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии пьяный водитель на иномарке вылетел с трассы и перевернулся

ДТП с пострадавшим произошло на трассе в Медвежьегорском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу, 9 апреля, в 15:00 на 624 км автодороги А-119 Вологда 32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной Opel Vectra, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил травмы, назначено амбулаторного лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту ДТП проводиться проверка.

Ранее автолюбители, вылетевшие в кювет, поблагодарили очевидцев происшествия, которые помогли им спастись из снежного капкана на обочине.

фото: ТАСС / Александра Мудрац

Пьяных детей и родителей, которые не кормят малышей, оштрафовали в городе горняков в Карелии

Комиссия по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрела инциденты с пьяными подростками и нерадивыми родителями.

Как сообщается в официальном паблике администрации Костомушского городского округа, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 14 административных материалов. Так, одна несовершеннолетняя была привлечена сразу по двум статьям КоАП РФ: за распитие алкогольных напитков и за нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также комиссией было рассмотрено шесть материалов по вопросам ненадлежащего воспитания и содержания родителями несовершеннолетних детей. В некоторых случаях причиной инцидентов стал алкоголь либо антисанитария и отсутствие продуктов питания в квартире, где проживают малолетние дети.

Ранее в Костомукше оштрафовали мужчину, который регулярно справляет нужду в общественном месте.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Врачи в Карелии продолжают бороться за жизнь шести крайне тяжелых больных коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 апреля, в стационарах находятся 360 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 325 - в состоянии средней тяжести, 29 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Сутками ранее также 6 пациентов были на особом контроле врачей, но 9 апреля только один крайне тяжелый больной находился на инвазивной ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек, трое мужчин скончались. Общее число инфицированных составляет 44648. Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 415 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, НЕЗАКОННАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА И ОТРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых «святой»

Стали известны персоны первых претендентов на пост главы Петрозаводского городского округа. В ПЯТНИЦУ, 9 апреля, к четырем уже зарегистрированным кандидатам на пост главы Петрозаводского городского округа присоединился руководитель регионального отделения ДОСААФ.

Суд признал незаконной платную парковку у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Суд апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Арбитражного суда Карелии о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске.

В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, увеличилось до 60

За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 — ученики младших классов школы № 1 и один взрослый — сотрудник пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В отпуск!

Самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая

Авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.

Рельсовый автобус «Орлан» будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии

РЖД проводит ремонтные работы для открытия нового железнодорожного маршрута «Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала».

Внимание! Дети!

Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на Карельском проспекте, где водитель сбил пятилетнего мальчика.

Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти

Пострадавшего в результате перестрелки в Кингисеппе 10-летнего мальчика прооперировали.

Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска — ребенок чудом остался жив (ВИДЕО)

На проспекте Ленина автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами — ребенок чудом не оказался под колесами.

Шестилетний пешеход был сбит на переходе в Карелии

В Сортавале шестилетний ребенок оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе.

Петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по «встречке» (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД остановили водителя-нарушителя, подвергшего ребенка опасности, сообщили в Госавтоинспекции города.

Суд да дело

Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина

Верховный суд Карелии сегодня отменил решение суда первой инстанции и признал незаконной сессию Сортавальского районного совета 16 ноября прошлого года, на которой главой Сортавалы избрали Сергея Крупина.

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу

Алексей Щепин объяснил, почему 6 апреля не пришел на заседание в суд Улан-Удэ, где Следкомом Бурятии он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Поздравляем!

В Карелии омбудсмен Лариса Бойченко отмечает день памяти мученицы Ларисы

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко рассказала в соцсети о великомученице, которая удостоилась вечной жизни.

Минстрой России включил Петрозаводск в топ-20 крупных городов по комфортности городской среды

Министерство строительства России вычислило индекс качества городской среды в России — Петрозаводск занял 20 место среди крупных городов.

фото: кадр из видео

Водитель чуть не сбил пешехода на тротуаре, уходя от столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на пересечении улиц Калинина и Загородная.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео происшествия, которое зафиксировано сегодня, 10 апреля, около 17.00 на пересечении улиц Калинина и Загородная.

ДТП произошло, когда один участник происшествия двигался по улице Калинина по направлению к проспекту Невского, а второй поворачивал с Калинина на Загородную. Пытаясь уйти от столкновения водитель мчавшийся к проспекту, вылетел на тротуар, врезался в дерево, напугал пешехода и потерял диск с колеса.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Сампо.Ру".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Старинная церковь в поселке Леппяниеми может превратиться в «туристическую жемчужину» Карелии

Старинная церковь в поселке Леппяниеми в Суоярвском районе пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.

Здание лютеранской церкви в поселке Леппяниеми и расположенный рядом с ним дом священника попали в число таких объектов недавно – в 2007 году, и многим в Карелии эти деревянные памятники финской архитектуры конца XIX столетия совсем неизвестны, поскольку поселок находится вдали от основных туристических потоков республики.

Между тем лютеранская церковь в Леппяниеми – это самый ближайший к Петрозаводску образец финского деревянного модерна, который приезжающим в Карелию туристам обычно показывают в Сортавале. Но Сортавальский район значительно меньше пострадал от двух войн между Советским Союзом и Финляндией, поэтому для Суоярвского района памятники Леппяниеми являются по-настоящему уникальными объектами, нуждающимися в особом внимании муниципальных и республиканских властей.

Сейчас о таком внимании говорить не приходится. Несмотря на свое довольно неплохое состояние, церковное здание в бывшей финской деревне выглядит давно заброшенным и бесхозным.

По словам члена секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры России Виталия Скопина, старинная финская церковь в Леппяниеми является настолько ценным архитектурным памятником, что в ближайшие годы его необходимо, как минимум, полностью обследовать, а затем восстановить утраченные и поврежденные элементы, чтобы он превратился в «туристическую жемчужину» Карелии.

Подробнее читайте в материале «Высший пилотаж финской архитектуры».

фото: © Николай Смирнов/ИА Республика

Ветераны, байкеры и педагоги претендуют на места в Общественной палате Карелии

Депутатский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел апреля кандидатов в члены Общественной палаты Карелии, которых должен избрать республиканский парламент.

Как сообщила на заседании парламентского комитета его председатель Анна Лопаткина, в Законодательное собрание поступили документы от 19 кандидатов, баллотирующихся в Общественную палату Карелии от республиканского парламента. Это чуть меньше, чем в 2018 году, когда депутатам пришлось выбирать свою десятку из 22 общественников.

Однако узнаваемых новых лиц среди кандидатов оказалось немного. Среди них – педагог из Шокши Нина Коренькова, выдвинутая Обществом вепсской культуры, и бывший глава Беломорского района Михаил Третьяков, который в прошлом году сложил с себя полномочия муниципального руководителя, чтобы, по его словам, "сконцентрироваться на социальной и проектной деятельности".

Вновь баллотироваться в члены палаты решили руководитель Центра политических и социальных исследований республики "Гражданского общество" Анатолий Цыганков, председатель Карельской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Черненко, президент мотоклуба "Ночные волки. Карелия" Николай Мазов, который, выступая в законодательном собрании, особо подчеркнул, что он – не байкер, а русский мотоциклист, и другие.

Зачем люди идут в Общественную палату и что из тревожит, читайте здесь.

фото: gov.karelia.ru

Уникальные тренажеры появятся на набережной Петрозаводска

Компания MB Barbell запускает производство уникальных тренажеров, которые установят в Петрозаводске.

О перспективах развития компании MB Barbell ее руководитель Вадим Маркелов рассказал главе Карелии Артуру Парфенчикову, который посетил производственный цех, сообщается на сайте правительства.

Предприятие MB Barbell изготавливает тренажеры, диски, гантели, грифы, напольные покрытия для спортзалов, уличные тренажеры. В связи с пандемией коронавируса производство пришлось перестроить и сосредоточиться на выпуске спортивного оборудования для дома и улицы. Но количество заказов, как говорит Вадим Маркелов, увеличилось.

«В этом году мы выводим на улицы новые тренажеры абсолютно уникального типа. Думаю, что и на набережной поставим много новых моделей», − сообщил генеральный директор компании MB Barbell.

Планы модернизации производства связывают с новым оборудованием, прибытие которого на завод ожидается в ближайшее время. Современные аппараты позволят продолжить автоматизацию процессов.

Сегодня компания MB Barbell поставляет свою продукцию в Россию и за рубеж: практически все страны Европы, Ближний Восток, часть Африки, Мексика, США, Южная Корея, всего − более 40 государств.

фото: © pixabay.com

Прокуратура пообещала помочь сироте из Петрозаводска с получением жилья после обращения на RT

Прокуратура Карелии защитит права 26-летней сироты из Петрозаводска, которой отказали в предоставлении адресной социальной помощи в приобретении жилья.

Об этом пишет RT, в проект которого «Не один на один» обратилась 26-летняя сирота из Петрозаводска Нонна Чернявская. Девушка в течение шести лет не может добиться положенного ей по закону жилья. Она в одиночку воспитывает семилетнюю дочь, у которой врождённое заболевание опорно-двигательного аппарата.

В октябре 2015 года администрация Прионежского муниципального района включила Чернявскую в очередь на обеспечение жилым помещением в статусе сироты.

Девушка утверждает, что за четыре года очередь практически не продвинулась, на что она пожаловалась в администрацию.

«У меня было решение суда о том, что квартиру мне обязаны выдать без очереди, но я так ничего и не получила, — рассказывает Нонна. — Когда я обратилась в администрацию, мне порекомендовали перейти в петрозаводскую мэрию, так как там очередь двигалась быстрее. Мне сказали, что мой номер в очереди не изменится, но в итоге я оказалась в самом её конце».

RT направил запрос в прокуратуру Республики Карелия с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

После проведённой проверки было установлено, что Чернявская состоит в списке очередников под номером 219 и своего жилья не имеет ни по праву собственности, ни по договору социального найма.

«По информации администрации Петрозаводского городского округа, предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда указанной категории граждан осуществляется в соответствии со списком по муниципальному образованию с учётом судебных решений, находящихся на исполнении в администрации Петрозаводского городского округа, о внеочередном предоставлении детям из числа детей-сирот жилых помещений, — комментируют в надзорном ведомстве. — Чернявская обращалась в администрацию Петрозаводского городского округа по вопросу обеспечения её жилым помещением, однако в ответах администрация указывает, что жилое помещение ей будет предоставлено в порядке очереди исходя из номера в списке».

Прокуроры отмечают, что необеспечение Чернявской жильём в течение длительного времени «нарушает её жилищные права».

Как рассказал RT уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев, в качестве одного из вариантов решения проблемы Чернявской предложили обратиться в специальную комиссию при правительстве Республики Карелия, которая занимается оказанием адресной помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Девушка собрала все необходимые документы и подала заявление в Министерство социальной защиты Республики Карелия на приобретение жилья, но через месяц ей пришёл отказ.

В прокуратуре сочли отказ неправомерным и вышли в суд с исковым заявлением об обязании администрации Петрозаводского городского округа предоставить Чернявской благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

«Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры республики», — сообщили RT в ведомстве.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 10 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, +2 …+4 7 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 83% день Небольшой дождь, +4 …+5 6 м/с ЮЗ 745 мм.рт.ст. 75% вечер Небольшой дождь, +1 …+3 4 м/с ЮЗ 746 мм.рт.ст. 87% ночь Облачно с прояснениями, 0 …+1 5 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 83%

фото: Столица на Онего

Депутат Заксобрания Карелии 2,5 часа добирался до поселка Юшкозеро по замерзшей жиже

Карельский парламентарий Вадим Андронов удивился состоянию дороги от Калевалы до Юшкозеро.

В минувшую пятницу, 9 апреля, Вадим Андронов побывал в поселках Юшкозеро и Боровой и проверил состояние дорог.

«От Калевалы до Юшкозеро рано утром по замерзшей "жиже" на 16 дюймовых колёсах пробрались за 2.5 часа. Не без потерь. Одно колесо не выдержало. Возможно, поверхность дороги так взбивается из-за материала отсыпки. Это не нормально. В сравнение дорога от Борового на Костомукшу. Там такой каши нет. И качество содержания улучшается по мере приближения к "костомукшскому 16-му км." ("Боровская развилка"). После поездки по Калевальскому району можно сделать вывод, что на одной территории дороги в разном состоянии. У меня вопросы к исполнителям, заказчикам, контролерам. Буду разбираться», - пишет депутат Законодтаельного собрания Карелии на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, движение на трассе Вологда — Медвежьегорск в Карелии вновь парализовано из-за размытия объездной дороги, сделанной на время ремонта моста в поселке Повенец.

фото: Pixabay

Житель Петрозаводска остался без куртки и денег, пока наслаждался пиццей

Молодого человека обокрали в пиццерии, куда он пришел на обед, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился 25-летний горожанин. Пока он обедал в пиццерии, у него украли куртку. В ней находились документы, а также кошелёк с 2 тысячами рублями и банковскими картами. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественные преступления 21-летний мужчина. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, наличные денежные средства молодой человек успел потратить, от остального избавился.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске бомж обокрал женщину, которая дала ему крышу над головой и работу.

фото: kremlin.ru

Президент России наградил медалями педагога и врача из Карелии

Владимир Путин представил к государственной награде заместителя директора Университетского лицея Валентину Скабину и заведующую нефрологическим отделением Республиканской больницы Ольгу Барышеву.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях, указом президента России за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Скабина, заместитель директора Университетского лицея.

Заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Ольги Барышевой, заведующей нефрологическим отделением Республиканской больницы имени Баранова, отмечены медалью Луки Крымского.



© Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Кроме того, почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» президент присвоил известному карельскому журналисту и писателю Юрию Шлейкину.

«Уважаемые земляки, благодарю вас за труд, высокий профессионализм и преданность делу!» - пишет глава Карелии.

Ранее Путин наградил медалью двух педагогов из Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель микроавтобуса станет пешеходом после ночной пьяной езды по городу бумажников Карелии

В Кондопоге автоинспекторы поймали ночью водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, инспекторы ДПС в Кондопоге отстранили от управления водителя микроавтобуса Toyota. 30-летний мужчина был пьян.

Микроавтобус нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а сам водитель ожидает решения суда. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Ранее пьяный водитель на иномарке вылетел с трассы в Медвежьегорском районе и перевернулся.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяный водитель без прав попался автоинспекторам в поселке Карелии

Водитель подшофе разъезжал на УАЗике по поселку Спасская Губа Кондопожского района.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в поселке Спасская Губа инспекторы ДПС отстранили от управления 57-летнего водителя автомобиля «УАЗ», который ранее был лишён водительских прав.

В Госавтоинспекции Карелии напоминают, что за данное нарушение предусмотрено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Ранее сообщалось, за сутки в Петрозаводске задержали пять пьяных водителей.

фото: © Столица на Онего

Мокрый снег, дождь и порывистый ветер ожидаются в воскресенье в Карелии

О погоде на 11 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +1, -4°С, днем потеплеет +6, +11°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый сильный.

Столбик температура ночью остановится на отметке +1, -1°С, днем +7, +9°С.

Атмосферное давление будет расти.

фото: Администрация Петрозаводска

Двадцать специализированных машин расчищают улицы Петрозаводска от смета, сообщили в мэрии

По информации городского оперативного штаба, в субботу для уборки улиц задействована специализированная техника и мобильный бригады.

Подрядчик продолжает очищать от смёта и мусора тротуары и проезжие части. Элементы инфраструктуры подметают и моют. Противогололёдные материалы, оставшиеся с зимнего периода, вывозят с петрозаводских улиц. Работы в разных районах ведутся круглосуточно, сообщили в администрации города.

По данным городского оперштаба, ночью упор был сделан на механизированную уборку. Днём в работах также активно участвуют мобильные бригады, которые вручную расчищают от смёта и мусора тротуары, территории возле остановочных комплексов, газоны. Сегодня на улицах города задействовано два десятка специализированных машин. Накануне автогрейдер восстанавливал ровность покрытия грунтовых дорог в районе ТИЗ «Усадьба», а также к свалке твердых бытовых отходов в Орзеге. На требующих этого участках техника удаляла наледь.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры жители города могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Жители Карелии продолжают добровольно расставаться с оружием

За неделю жители республики сдали росгвардейцам 19 стволов.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, с 1 по 8 апреля сотрудники подразделений провели 103 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли две единицы оружия.

Росгвардейцы составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

Жители Карелии добровольно сдали 19 единиц оружия.

Ранее сообщалось, в Карелии обнаружили подпольных оружейников.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Жители Карелии помогли полицейским выявить более 20-ти преступлений с наркотиками

Подведены итоги первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», рассказали в МВД Карелии.

Во время первого этапа акции от жителей Карелии поступило несколько десятков сообщений по фактам употребления наркотиков. В результате выявлено 24 административных правонарушения по линии незаконного оборота запрещенных средств. Факты зафиксированы в Петрозаводске, Кондопожском, Сегежском, Лоухском, Медвежьегорском, Пудожском районах и на территории Приладожья.

Полицейские выявили 28 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Так, в Питкяранте сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков установлен источник поступления запрещенного вещества на территорию района. У фигуранта изъято наркотическое вещество «метадон» массой более 3 граммов.

Ранее наркотики обнаружили у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском.

фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Студентка из Карелии стала финалисткой всероссийского конкурса для будущих учителей

Студентка ПетрГУ Лиана Отвиновская вышла в финал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты».

В Балтийском федеральном университете имени И. Канта прошли конкурсные испытания для студентов-участников окружного полуфинала в Северо-Западного федеральном округе. Путевку в финал от Карелии получила Лиана Отвиновская из Петрозаводского государственного университета» (2 курс, магистратура), сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

«Участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» – это один из путей повышения моей профессиональной компетенции. Ценность данного конкурса для меня в приобретении опыта и новых знакомств, – рассказала Лиана Отвиновская. – А тем, кто еще только думает – принимать ли участие в конкурсе, хочу сказать – самое главное – это опыт участия, чем больше участвуешь в подобных конкурсах, тем более уверенно чувствуешь себя!»

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

фото: администрация Петрозаводска

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске закроют в понедельник из-за выставки пожарной техники

В администрации столицы Карелии напомнили об изменении схемы движения на площади Кирова.

По сообщению мэрии, 12 апреля с 8 до 20 часов будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Временные ограничения вводятся из-за выставки специализированной техники в преддверии Дня пожарной охраны Карелии.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

фото: © "Столица на Онего"

Росгвардейцы в Карелии не дали мужчине выпить и закусить крадеными деликатесами

В Кеми бойцы Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося вынести из сетевого магазина алкоголь и колбасу.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, кнопка тревожной сигнализации была нажата в охраняемом сетевом магазине вечером 8 апреля. За хищение товара – бутылки алкогольного напитка и мясных деликатесов – сотрудниками Кемского отдела вневедомственной охраны задержан 37-летний гражданин.

Задержанный был передан местному участковому.

Ранее гость из Нижегородской области попался на краже мясных деликатесов из магазина в Карелии.

фото: © Столица на Онего

В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче

В МЧС напомнили о новых требованиях пожарной безопасности для дачников и садоводов.

Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние от них до дома и других построек составляет не менее пяти метров, при этом надо соблюдать правила пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. В частности, правила не устанавливают полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Однако это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности.

По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.

Спасатели уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня грозит штраф. Для граждан он составляет до 5 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.

С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.