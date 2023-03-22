Компания «КСМ» поделилась свежим видео жилого дома в поселке Пиндуши Медвежьегорского района

70-квартирный жилой дом построен в рамках программы по расселению из аварийного жилья.

Строительство объекта началось в марте текущего года, к настоящему моменту работы завершены, дом введён в эксплуатацию. В ближайшие дни ключи от квартир будут переданы жильцам и, вероятно, многие из них встретят новый год в своих новых квартирах.

На видео запечатлены этапы строительства дома, а фото можно посмотреть здесь.

Кроме того, компания «КСМ» ввела в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом по улице Белинского в Петрозаводске. Строительство 132-квартирного дома в Беломорске, 145-квартирного и 155-квартирного домов в Суоярви продолжается. Все 3 дома будут введены в эксплуатацию в следующем году.

Реклама / АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КСМ» / ИНН1001000982