Реклама

В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)
15.03.2023 16:30
Показываем, как идет строительство нового района Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 16:30
Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений
16.03.2023 22:00
Минус министр?
Сегодня 14:30

Показываем, как идет строительство нового района Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:30, 17 Марта 2023

Новости партнеров

В новом районе «Talojarvi. Город у воды» активно ведется строительство трех домов.

В компании «Баренц Групп» рассказали, как продвигается реализация проекта «Talojarvi. Город у воды».

Менеджер по продажам новостроек компании «Баренц Групп» Рая Данилевская сообщила новости со строительной площадки нового района, который возводится на первой береговой линии Онежского озера на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе.

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды» будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах.

В настоящее время здесь ударными темпами возводятся три дома, открыты продажи следующих двух домов.

В доме № 1 идет декоративная облицовка фасадов, а также работы по установке межкомнатных перегородок, установке радиаторов отопления, электромонтажные работы по разводке электрики в квартирах и другие.

В доме № 2 происходит остекление и утепление фасадов здания.

Дом № 6 будет 25-этажным, и сейчас здесь ведется строительство на уровне 4-го этажа.

Напомним, что «Talojarvi. Город у воды» — это большой район с развитой социальной инфраструктурой. В центре района — парк площадью 3 гектара, на берегу Онежского озера — обустроенная набережная с собственным пирсом.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте https://talojarvi.ru/ или записавшись на встречу со специалистом отдела продаж в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

----------------------------------------------------------------------

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353459 / ООО „Специализированный Застройщик ‚ДСК-1‘

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
16.03.2023, 09:00
РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток
15.03.2023, 18:43
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:30
Тема недели
Минус министр?
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки в сумме 10 млн рублей, заключен под стражу до 14 мая.
Сортавала склоняется
16.03.2023 11:00
Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске»
15.03.2023 12:12
Помогаем каждому: в Карелии семьи участников СВО получают господдержку
14.03.2023 12:17
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.