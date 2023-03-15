Показываем, как идет строительство нового района Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера (ВИДЕО)

В новом районе «Talojarvi. Город у воды» активно ведется строительство трех домов.

В компании «Баренц Групп» рассказали, как продвигается реализация проекта «Talojarvi. Город у воды».

Менеджер по продажам новостроек компании «Баренц Групп» Рая Данилевская сообщила новости со строительной площадки нового района, который возводится на первой береговой линии Онежского озера на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе.

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды» будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах.

В настоящее время здесь ударными темпами возводятся три дома, открыты продажи следующих двух домов.

В доме № 1 идет декоративная облицовка фасадов, а также работы по установке межкомнатных перегородок, установке радиаторов отопления, электромонтажные работы по разводке электрики в квартирах и другие.

В доме № 2 происходит остекление и утепление фасадов здания.

Дом № 6 будет 25-этажным, и сейчас здесь ведется строительство на уровне 4-го этажа.

Напомним, что «Talojarvi. Город у воды» — это большой район с развитой социальной инфраструктурой. В центре района — парк площадью 3 гектара, на берегу Онежского озера — обустроенная набережная с собственным пирсом.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте https://talojarvi.ru/ или записавшись на встречу со специалистом отдела продаж в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

----------------------------------------------------------------------

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353459 / ООО „Специализированный Застройщик ‚ДСК-1‘