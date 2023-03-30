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В Петрозаводске открылась предновогодняя ярмарка-продажа товаров ручной работы

Новости. Общество
13:40, 26 Декабря 2022
фото: предоставлено КРРК

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Идеи для новогодних подарков подскажут мастера-участники ярмарки.

В петрозаводском торгово-развлекательном центре «Макси» 24 декабря открылась ярмарка-продажа «Сделано волшебниками». В торговых рядах представлен широкий ассортимент подарочных наборов и отдельных товаров к Новому году. Большая часть продукции — изделия ручной работы.

На предновогодних прилавках посетители ярмарки найдут самую разнообразную продукцию — от свечей с рождественскими ароматами и мыла ручной работы до вязаных сумок и кожаных чехлов для телефонов. На память о Карелии на выставке-продаже можно присмотреть полотна и магниты со стилизованными избами и северными пейзажами, а также сувениры из дерева и экоматериалов.

— Изготавливаю изделия из дерева и акриловые светильники, — рассказывает участник ярмарки и создатель мастерской «Коти» Дмитрий. — Дерево — бук, специально привозится из Краснодарского края. Пропитано льняным маслом, но может быть использована и морилка — в зависимости от желаемого цвета. Правда, обычно хватает пропитки, чтобы сувениры не боялись воды и не пачкались. А моя соседка делает игрушки из натурального меха и вторсырья, но сырья экологически чистого.

Особый интерес ярмарка представляет для любителей новогодних чаепитий. Сувенирные пряники и пряничные наборы станут отличным украшением чайного стола, а интригующие чайные композиции наполнят дом ароматом праздника. Юных посетителей ярмарки удивят пряники-раскраски и чайные бомбочки, устраивающие искрящийся фейерверк в чашке чая. Приобрести на ярмарке можно и предметы для декорирования и сервировки праздничного стола.

— Мы изготавливаем новогодние украшения в вертикальном исполнении, под бокалы и свечи, с LED-фонариками и из литой сосны, — рассказывает участник ярмарки и создатель студии декора и дизайна «Морошка» Юлия Свинцицкая. — Также мы делаем сервировочные салфетки с твёрдой основой внутри и съёмные чехлы из стопроцентного хлопка, которые при необходимости можно заменить под настроение или повод.

Ярмарка-продажа продолжит работу до 30 декабря. Торговые ряды открыты ежедневно с 10 утра до 21 часа. Они расположились на втором и третьем этаже торгово-развлекательного центра «Макси». Проведение ярмарки стало возможным благодаря содействию Корпорации развития Республики Карелия и Центра «Мой бизнес», которые предоставили торговые места участникам выставки-продажи на безвозмездной основе. Единственное условие участия в ярмарке — быть представитель малого и среднего бизнеса или самозанятым.

Реклама / ООО «Корпорация развития Республики Карелия» / ИНН1001041869

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