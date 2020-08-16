Самое важное за сегодня

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Еще один человек умер от коронавируса в Карелии

За минувшие сутки число летальных исходов от COVID-19 в Карелии увеличилось до 24.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки от коронавирусной инфекции скончалась жительница Кондопоги 1945 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Она находилась в ковид-отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов в Петрозаводске. Это 24-й летальный исход с начала эпидемии в республике.

За минувшие сутки подтверждены еще 19 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Костомукше – 2 человека, в Кеми – 2 человека, в Сортавале – 1 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Ихала), в Олонецком районе – 1 человек (деревня Гавриловка), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Пяозерский).

Выздоровели еще 25 человек.

Всего с начала пандемии заболели 2720 человек, выздоровели 1965.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 443 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 625,5 случая, по Северо-Западу – 668,8.

Ранее глава Карелии заявил, что "ситуация с распространением коронавируса в республике стабильна, однако, расслабляться рано".

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, 15 августа в 16:00 на 57 км автодороги Петрозаводск - Суоярви произошло столкновение двух автомобилей. На участке, где идет ремонт дороги, 41-летний водитель грузовика "Камаз" допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Ладой Гранта".

Водитель легковушки, 36-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее "Камаз" опрокинулся на трассе в Карелии.

фото: Сергей Жуков/instagram.com/sezhukov

Лидер группы "Руки вверх": "Похоже, уже вся Карелия прознала, что я здесь"

Певец и музыкант Сергей Жуков съездил на рыбалку и посетил мастер-класс по приготовлению карельской ухи.

На своей странице в Instagram лидер группы "Руки вверх" продолжает делиться со своими поклонникам впечатлениями о Карелии.

"Утром мы вместе с Энджелом отправились на рыбалку, пишет Сергей Жуков. - Совсем недалеко от нашего домика, в самом центре Сямозера, нашли маленький остров из камней. Его облюбовали чайки со своими гнездами.

К сожалению, кроме живописных фоток с этого места, мы ничего не наловили. Конечно, немного расстроились. Но нужно было возвращаться на берег, чтобы принять участие в мастер-классе по изготовлению местной карельской ухи.

Рецепт приготовления я полностью заснял, вы можете посмотреть его в Сториз. Любителям покулинарить очень рекомендую! Жаль, видео не передает ароматы. Лично я теперь буду есть только такую уху".

С рыбалкой Жукову в Карелии все-таки повезло. Судаков он поймал на Онежском озере.

"Похоже, уже вся Карелия прознала, что я здесь. Куда бы я ни приехал, люди говорят: "Мы следим за вашим Инстаграмом, мы знаем, что вы с семьей здесь", - пишет певец.

Ранее Сергей Жуков провел насыщенный день в Карелии и посоветовал всем россиянам ехать в нашу республику.

фото: Столица на Онего

Дорожники бросили трассу после вспышки коронавируса в поселке Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе дорожники не стали доделывать ремонт дороги.

Читатели "Столицы на Онего" прислали фотографии трассы в Олонецкои районе, которую в этом году начали ремонтировать вадовцы. После вспышки коронавируса в поселке Ильинский рабочие уехали, оставив трассу со срезанным верхним слоем.

"Дорогу никто доделывать не стал. Так все и бросили. Ограничители валяются. Пешеходный тротуар в Ильинском – полное убожество", - возмущены читатели.

Напомним, очаг COVID-19 был выявлен в Ильинском в мае.

фото: Столица на Онего

Стало известно, когда вернется летняя жара

Погода в центре европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа.

Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но по ночам из-за северного ветра будет холодно — от восьми до 13 градусов. Обычно такие ночные температуры бывают уже в сентябре, добавил Вильфанд.

Со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Так, днем воздух будет прогреваться до 24-26 градусов, а в отдельные дни — и до 28.

Ранее МЧС предупредил об усилении ветра в Карелии.

фото: © EPA/ROBIN UTRECHT

МЧС предупреждает об усилении ветра в Карелии

Сильный ветер ожидается сегодня в пяти районах республики.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 16 августа, с 11 до 14 часов местами по северным районам республики ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии оценил четвертый фестиваль Ruskeala Symphony

Артур Парфенчиков рассказал о развитии музыкального фестиваля, который прошел в горном парке "Рускеала" в четвертый раз.

"Сегодня мы провели уже четвёртый фестиваль Ruskeala Symphony! А ведь история самого первого праздника началась неожиданно: в июне 2017 году я был в горном парке с деловой поездкой и увидел у Мраморного каньона девушку, которая пела карельскую песню. Меня поразила акустика, рожденная самой природой, и появилась идея организовать здесь праздник оперы. И уже через два месяца состоялся первый фестиваль", - написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в этом году решение провести Ruskeala Symphony далось непросто, но важно, что даже в нынешней ситуации в республике сохранили эту прекрасную традицию.

"При этом, фестиваль развивается и каждый раз отличается от предыдущего. В 2020 году одним из открытий стало дебютное выступление Мужского камерного хора Карельской филармонии. Коллектив появился совсем недавно, в этом году, но за короткий период подготовил великолепную программу для выступления – сегодня овации не смолкали долго", - рассказал Парфенчиков о фестивале.

По мнению руководителя республики, самой яркой частью фестиваля стал гала-концерт с участием звёзд мировой оперной сцены Олеси Петровой и Сергея Семишкура, а также заслуженного артиста России виолончелиста Бориса Андрианова, лауреата международных конкурсов скрипачки Юлии Игониной и оркестра Карельской государственной филармонии.

"Мы уже сейчас думаем о дальнейшем развитии фестиваля, который полюбили жители и гости республики из разных регионов и стран. Мы хотим сделать праздник ещё зрелищнее. Одна из задумок организаторов – соединить на одной сцене оперу и балет", - сообщил глава Карелии.

фото: Из архива Олега Погодина

Гинеколог рассказал, какие операции сегодня пользуются спросом в Перинатальном центре Карелии

Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин поделился, с чем приходят к нему пациентки.

"Много проблем, связанных с наступлением беременности. И мы делаем разные операции, чтобы дама в результате смогла осуществить свою мечту о материнстве. Это и гистероскопии (патологии внутри матки), лапароскопии (удаление миоматозных узлов) и т.д. Наша цель скорректировать все таким образом, чтобы женщина смогла затем самостоятельно или с помощью репродуктивных технологий получить свою беременность.

Другой пласт связан с проблемами женского здоровья в целом. Это и кровотечения, которые приводят к снижению гемоглобина, ухудшению качества жизни. Это проблема с недержанием мочи, выпадением и опущением женских половых органов. Вы не представляете, какой масштаб на сегодняшний день имеют эти проблемы. Мы могли бы заниматься сейчас только этим. Огромное количество женщин нуждается в нашей помощи", - рассказал Олег Погодин.

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

За сутки 11 человек с пневмонией попали в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом..

Еще 11 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы поступили 1092 пациента, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне три человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз

В последний год руководства холдингом Павла Дегтярева, получившего премию в 26 миллионов рублей, чистая прибыль "Кареллеспрома" в Карелии сократилась с 263 миллионов до 24 миллионов рублей.

В начале августа лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" обнародовала финансовую отчетность за 2019 год. Напомню, это был последний год директорства Павла Дегтярева, который возглавлял холдинг с марта 2017-го и запомнился многим в Карелии своей беспрецедентной премией в 26 миллионов рублей. Ее выплатили бывшему руководителю компании в прошлом году – незадолго до того, как республиканское правительство продало 44 процента акций "Кареллеспрома", находившихся в государственной собственности, и утратило статус крупнейшего совладельца холдинга.

Собственно, этим и интересен опубликованный документ: он дает ясную картину того, с чем оставил компанию ее экс-директор, который в начале нынешнего года занял пост начальника республиканского управления автомобильных дорог. И картина получилась не слишком радостная: в последний год руководства холдингом господина Дегтярева чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз – с 263 миллионов до 24 миллионов рублей.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

За сутки в России выявили около 5 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 969 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным оперативного штаба, из 4 969 новых зарегистрированных на воскресенье случаев 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни.

В Москве заболели 688 человек, в Санкт-Петербурге 163, а в Подмосковье 154.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов, выздоровели 732 968 человек.

Напомним, за минувшие сутки число летальных исходов от COVID-19 в Карелии увеличилось до 24.

фото: ОНФ в Карелии

Глава администрации района в Карелии об остановке очистных: "Пока нам удалось не допустить режима ЧС"

Глава администрации Суоярвского района Роман Петров признался, что решить вопросы с сетями в городе быстро не получится.

В минувший вторник в Суоярви был введен режим повышенной готовности из-за остановки канализационных очистных сооружений. Он длился всего пять часов, но у местных властей нет никаких иллюзий – ситуация с остановкой КОСов может повториться в любой момент. Уже много лет Суоярви, по улицам которого периодически бегут зловонные реки, находится в заложниках у частников. Все сети водоснабжения и водоотведения с канализационными насосными станциями и очистными сооружениями принадлежат отнюдь не муниципалитету. Не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

"Все органы в курсе того, что происходит в Суоярви. В пятницу, 7 августа, мы написали и в прокуратуру, и в полицию, и в ФСБ, чтобы занимались этим вопросом. Мы сообщили об остановке очистных в правительство республики. Пока нам удалось справиться и не допустить режима ЧС. Что будет дальше, посмотрим. Но рычагов влияния на собственников сетей у муниципалитета нет", - признался Роман Петров.

"То есть вы бессильны? И ничего не сможете предпринять, чтобы не допустить серьезных аварий, грозящих Суоярви экологической катастрофой?" – поинтересовалась "Столица на Онего" у Романа Петрова.

"Мы разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству канализационных очистных сооружений, наружных сетей водоотведения и канализационных насосных станций. Правительство республики нам помогло, выделив на это средства. До конца года или в начале следующего документация будет сделана. После чего будем участвовать в различных программах по строительству этих сетей и сооружений", - ответил глава администрации Суоярвского района.

Подробнее читайте в материале "Суоярви в режиме постоянной готовности".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Городу в Карелии грозит экологическая катастрофа



ОНФ Карелии

В Суоярви был введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений. Через сутки режим готовности сняли . При этом специалисты говорят, что в Суоярви еще не раз могут остановить очистные сооружения, пока они находятся в руках частников.

Вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска (ВИДЕО)



Камера наблюдения Sampo.ru / скриншот

Так, 8 августа группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей. Полицейские установили личности подростков, запечатленных на видеозаписи. Их ждет наказание.



Ирина Ларионова/

Специалисты не могут смыть вандальные надписи на стене, так как вандалы изрисовали стены на невысохшей краске. Полиция нашла мужчину, совершившего этот акт вандализма, возбуждено уголовное дело.

Вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход в Петрозаводске (ФОТО)



© Николай Смирнов /

Администрация Петрозаводска сообщила об актах вандализма в пешеходном тоннеле между улицами Фурманова и Максима Горького.

Вандалы "расстреляли камнями храм" в Карелии (ФОТО)



паблик

В поселке Ляскеля Питкярантского района Карелии неизвестные разбили окна в храме, который когда-то строили всем миром.

Актриса Марина Александрова побывала на острове Кижи в Карелии (ФОТО)



© instagram.com/p/CDq0OdDiq94

Известная российская актриса поделилась впечатлениями от поездки в Карелию на своей странице в Instagram.

Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО)



© instagram.com/p/CDx7FFHAomH

Екатерина Рождественская вместе с сыновьями отдыхает в Карелии.

Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске



Юлия Гильди/паблик

Известный шоумен Тимур Родригез посетил с семьей столицу Карелии. Его заметили в Парке культуры и отдыха. А потом выяснилось, что он в Карелии снимает передачу "Орел и решка" (ФОТО).

Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)



instagram.com/sezhukov/

Известный российский певец Сергей Жуков вместе с семьей приехал на 10 дней отдыхать в Карелию. Певец собирает белые грибы прямо рядом с домом, в котором он отдыхает с семьей на берегу Сямозера.

Коронавирус на отступает

Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике



© Владимир Гердо/ТАСС

В течение последних двух недель мы фиксируем в среднем 20 инфицированных в сутки, сообщил глава министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Несмотря на оптимистичный настрой главы Минздрава, число умерших от коронавируса в Карелии достигло 23 человек, общее число заболевших на 14 августа составляет 2476 человек, выздоровевших – 1909.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1078 пациент, 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Тем временем, Парфенчиков ведет свой подсчет умерших пациентов с коронавирусом, которые скончались от сопутствующих заболеваний. И это число уже достигло 15.

Суд да дело

В Петрозаводске суд признал незаконным снос деревьев на территории "Каменного бора"

Защитники "Каменного бора" добились очередной победы в суде: вырубки в парке признаны незаконными.

Верховный суд Карелии признал незаконным "удаление в отставку" главы Сортавалы

В ближайшее время в городском суде Сортавалы будет рассмотрен вопрос о восстановлении избранного руководителя муниципалитета в должности.

Другая тема

Лесничие с полицией в Карелии будут ловить сборщиков неспелых ягод

Любителей лесных даров, нарушивших сроки сбора ягод, ждет штраф, сообщили в Минприроды Карелии.

Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

В месте купания петрозаводчан на улице Московской обнаружили переизбыток бактерий и фекалий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии

В излюбленных местах купания жителей Лахденпохского района обнаружены бактерии группы кишечных палочек и свежие фекальные загрязнения, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

фото: vk.com/nevskaiakrasa

Жительница Петрозаводска участвует в конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках

Петрозаводчанка Анна Яблокова просит поддержать ее как участницу всероссийского конкурса красоты.

Жительница Петрозаводска принимает участие в конкурсе красоты для девушек на инвалидных колясках "Невская краса-2020", который состоится в Санкт-Петербурге 11 сентября. Чтобы помочь Анне Яблоковой, необходимо оценить ее фото в интернет-голосовании.

"Дорогие друзья! Подарите мне еще немножко ваших симпатий, просто поставив лайк. Может, приглянусь кому", - пишет девушка в соцсетях.

Напомним, жительница Карелии получила титул "самая нежная" на международном конкурсе красоты.

фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

В Карелии будут выпускать антисептики

Карельская компания запускает производство антисептиков.

По сообщению правительства республики, производить стратегически-важную в период пандемии продукцию под торговой маркой SeptActive (СептАктив) будет компания "Онега Премиум".

Продукция соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора по эффективности против COVID-19, а также требованиям ГОСТ. Безопасность и антимикробная активность продукции подтверждена испытаниями в сертифицированной лаборатории, сертификатом качества республики «Сделано в Карелии» и декларацией соответствия Евразийского экономического союза (ЕАС).

Средства SeptActive разработаны на спиртовой основе, наиболее эффективной для быстрого уничтожения микроорганизмов. Высокая массовая доля этилового спирта в рецептурах сбалансирована функциональными добавками, ухаживающими за кожей рук. Средства SeptActive рекомендованы для личного и профессионального использования.

Продукция поступит в продажу осенью этого года. Предприятие из Петрозаводска готово обеспечить антисептиками не только Карелию, но и соседние регионы.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков дал оценку результатам работы маркетплейса "Сделано в Карелии", созданного министерством экономического развития для предпринимателей, готовых продавать свои товары и услуги через интернет.

фото: © Depositphotos / by_ShiShkin

В Карелии мужчина душил жену на глазах детей в годовщину свадьбы

В Олонецком районе 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после угроз убийством.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию обратилась олончанка: муж душил ее на глазах у детей и обещал убить.

Было установлено, что ее 32-летний супруг находился в состоянии опьянения. В ходе дознания он пояснил, что в тот день была годовщина свадьбы, а жена его не поздравила. Это сильно расстроило мужчину и стало причиной конфликта. Вскоре он ударил супругу по лицу и толкнул в грудь, отчего та упала. Тогда он стал удерживать ее, при этом высказывая угрозы убийством. Один из детей попытался помочь матери и отвлек внимание пьяного отца на себя. В этот момент женщина ударила мужа ногой в пах и сбежала.

В настоящее время расследование по уголовному делу окончено. Материалы вместе с обвинительным постановлением направлены в суд. Супруга не простила обвиняемого и подала на развод.

Ранее в Карелии домашний тиран получил условный срок за избиение жены.

Погода в Петрозаводске сегодня, 16 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +15 ° …+19 ° 4 м/с З 745 мм.рт.ст. 81% день Пасмурно, +20 ° 5 м/с З 745 мм.рт.ст. 61% вечер Малооблачно, +11 ° …+19 ° 3 м/с СЗ 745 мм.рт.ст. 64% ночь Ясно, +7 ° …+10 ° 2 м/с З 746 мм.рт.ст. 81%

фото: "Живой Петрозаводск"

Свалка опасных ламп обнаружена под Петрозаводском (ФОТО)

Петрозаводчане нашли в 15 км от города свалку из люминесцентных ламп.

В паблике "Живой Петрозаводск" выложили фото опасной находки.

"Богаты и разнообразны леса под Петрозаводском (15 км в сторону Деревянного)! Не думаю, что это дело рук несознательного дачника!" - комментируют авторы фото.

Ранее в поселке Карелии свалку мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам

фото: Администрация Петрозаводска

Фасады домов в Петрозаводске моют перед ремонтом

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила ход работ по ремонту фасадов домов в центре города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ремонт дома №4 на проспекте Ленина закончен. В ближайшее время будут сданы фасады домов №3 и №5.

Представитель подрядчика рассказал главе города, что покрытие из облицовочного кирпича моют специальным составом. Это позволяет очистить фасады от скопившейся пыли и грязи, однако не спасает от застарелых загрязнений. Нижние этажи домов красят в цвета, которые предложил архитектор Александр Савельев и согласовали члены градостроительного совета. Последний этап – нанесение антивандального покрытия.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на пяти объектах уже завершены. В настоящее время подрядные организации обновляют 35 зданий.

Ранее депутат нашел способ защитить от голубей отремонтированные фасады домов в Петрозаводске.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Житель Мурманской области пьяным разъезжал по городу на севере Карелии

Автоинспекторы Карелии остановили в Сегеже пьяного водителя из соседнего региона.

По сообщению Госавтоинспекции республики, 16 августа в 08:30 на улице Ленина в Сегеже сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль "ВАЗ 2114". Машиной управлял 21-летний водитель, житель Мурманской области. Молодой человек был в состоянии опьянения.

В отношении водителя составлен административный материал. Ему придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишиться прав на срок от полутора до двух лет.

Решение примет суд.

Рейдовые мероприятия в Карелии продолжаются.

Ранее в Карелии водитель лишился прав, позволив пьяному сесть за руль своего автомобиля.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии водитель лишился прав, позволив пьяному сесть за руль своего автомобиля

В Сортавальском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя, который взял машину у знакомого.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу в Сортавальском районе был отстранен от управления автомобилем Opel Vectra водитель 1971 года рождения. Он был подшофе. Как выяснилось, машина мужчине не принадлежала. Хозяин автомобиля позволил пьяному сесть за руль.

В результате оба водителя были привлечены к административной ответственности.

"По закону и по справедливости обоим нарушителям грозит наказание в виде крупного штрафа и лишения водительских прав", - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее пьяный водитель в Петрозаводске подверг ребенка опасности.

фото: АСС/Александр Чумичев, Александр Шогин

Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала о новых подробностях трагедии под Ригой.

Женщина, назвавшая себя Парслой, сообщила в интервью телеканалу НТВ, что 15 августа 1990 года она видела, как мимо ее дома на огромной скорости пролетела машина, резко выскочила на встречку и врезалась в автобус. Свидетельница живет в 100 метрах от места ДТП.

Во всей округе в то время телефон был только в доме у Парслы. Это она вызывала скорую и милицию к месту трагедии, доставала тело из покореженной машины.

"Он влетел под автобус, мотор от удара отлетел к ветле. Столкновение было ужасным. Там уже ничем нельзя было помочь", - рассказала женщина.

На следующий день после аварии Парсла узнала у местных следователей причину аварии: в крови Виктора Цоя якобы было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

"А потом это все из документов вымарали. Будто он был кристально трезв", - заявила Парсла.

Следователь Эрика Ашмане, которая вела это дело, сейчас отказывается от любых интервью. Если Цой был нетрезв и кто-то пытался это скрыть, нежелание следователя говорить с журналистами вполне объяснимо. Но в 1991 году Эрика Ашмане еще была открыта для общения. В интервью журналу "Вираж" она заявила: "По моему субъективному мнению, Цой задремал за рулем".

Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус", пишет РИА Новости.

фото: Администрация Петрозаводска

Спортсменка из Петрозаводска вошла в число лидеров Чемпионата России по лыжероллерам

Петрозаводчанка Ксения Абрамовав составе эстафетной команды вошла в первую пятерку Чемпионата России по лыжероллерам, который прошел в Ленинградской области, сообщили в администрации города.

По информации республиканской Федерации лыжных гонок, Ксения Абрамова, представляющая Карелию и Санкт-Петербург, в составе эстафетной команды вместе с Анастасией Шуткиной вошла в первую пятерку Чемпионата России по лыжероллерам. Соревнования проводились на базе учебно-тренировочного центра "Кавголово" в Ленинградской области.

Высокий командный результат - 5 место среди женщин в эстафете свободным стилем (2 человека×2,5 км) × 3 - Ксения Абрамова добавила к двум личным достижениям: 10 место в гонке преследования (персьют) свободным стилем, 8 место - на дистанции 10 км классическим стилем.

Ранее спортсменка из Петрозаводска взяла "бронзу" на полумарафоне в Санкт-Петербурге.

фото: pixabay.com

Невеста прогнала мать со своей свадьбы после ее поздравления

Невеста отобрала микрофон у своей матери во время свадебного поздравления и прогнала с торжества.

Девушка была с самого начала не уверена, позволить ли матери выступить на ее свадьбе с торжественной речью из-за их натянутых отношений. Однако, вспомнив, что на свадьбе сестры все было тихо и мирно, она решила предоставить матери шанс, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на Daily Star.

В начале женщина шутила и говорила приятные слова в адрес жениха и невесты, однако затем начала вспоминать неприятные эпизоды из детства дочери и назвала ее "испорченным товаром". Девушка не выдержала и, отобрав у нее микрофон, выгнала.

Позже она описала конфликт в социальной сети, спросив у пользователей, правильно ли она поступила. Девушка сомневалась, на самом деле ли она перегнула палку или матери все-таки стоило держать язык за зубами. Один из юзеров написал, что в речи матери были не шутки, а неприятные личные нападки. Другой пользователь допустил, что мать невесты нуждается в «нескольких суровых уроках о том, как вести себя в обществе».

Ранее сообщалось о невесте, раскритиковавшей платье свекрови и озадачившей пользователей сети своей жалобой. Виновницу торжества разозлило, что свекровь собирается прийти на ее свадьбу в белом платье с крупным цветочным принтом.

фото: © Столица на Онего

Теплый понедельник без осадков обещают синоптики в Карелии

О погоде на 17 августа рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +9 градусов. Днем воздух прогреется до +15, +20, на севере +11, +16 градусов.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17, +19 градусов.