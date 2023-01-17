Сбер представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

Две умные колонки с ассистентами Салют — мощная SberBoom и компактная SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют — уже появились в продаже.

Две умные колонки с ассистентами Салют — мощная SberBoom и компактная SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют — уже появились в продаже. Обе новинки воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность. Колонки отличаются лаконичным и вместе с тем выразительным дизайном. Они разработаны для Сбера командой компании-партнера SberDevices.

При покупке SberBoom и SberBoom Mini пользователи могут подключить 60 дней подписки СберПрайм всего за 1 рубль. СберПрайм даёт доступ к HiFi-стримингу Звук и другие преимущества.

SberBoom выдаёт объёмный звук 360° мощностью 40 Вт. Инженеры добились выдающихся аудиохарактеристик благодаря акустической архитектуре устройства и дизайну акустической камеры.

Новинки открывают доступ к богатой аудиотеке HiFi-стриминга Звук, сервиса с самым высоким качеством. [1] По просьбе пользователя ассистенты Салют найдут и включат подкаст, радио, любимую песню, колыбельную, музыкальную подборку для спорта, вечеринки или любой другой ситуации — из новых колонок всё звучит хорошо. SberBoom идеально подходит для прослушивания композиций в HiFi-качестве, которых в Звуке миллионы.

Ещё один подарок меломанам — бесконечный персонализированный поток музыки. Содержание волны постоянно подстраивается под предпочтения пользователя — всего лишь надо регулярно оценивать звучащие композиции. Это можно делать голосом — «Салют! Лайк» или «Салют! Мне не нравится» — или при помощи отдельной кнопки с сердцем на SberBoom Mini.

Развлечения для самых маленьких

Для детей в Звуке есть раздел с образовательными подкастами, сказками, колыбельными и весёлыми песенками. Ассистенты Салют тоже помогают занять непосед — поддерживают беседу, отвечают на вопросы по школьной программе, включают микроподкасты об устройстве мира, играют с ребёнком и даже помогают ему уснуть под звуки природы. А чтобы родители ни о чем не переживали, на всех устройствах Sber есть детский режим.

Сердце цифрового дома

SberBoom и SberBoom Mini не только развлекают пользователей, но и делают их повседневный быт проще и удобнее. Колонки ставят будильники и таймеры, рассказывают о погоде, предупреждают о пробках и даже помогают контролировать обстановку в доме. Для этого в новинках есть уникальный для российского рынка сервис домашнего комфорта «Детектор шума».

Умные колонки SberBoom в цвете «Чёрная материя», а также SberBoom Mini в цветах «Туманный белый», «Синий Нептун», «Безоблачный голубой», «Марсианский красный» и «Звёздный жёлтый» уже можно заказать в официальном интернет-магазине SberDevices . Их стоимость 11990 рублей и 3990 рублей соответственно. С 31 января 2023 года новинки начнут продаваться в фирменных магазинах Сбера SberShop, на маркетплейсах, в магазинах электроники, а также в части отделений Сбербанка. [5] SberBoom в цветах «Туманный белый», «Лунный серый», «Галактический синий» и «Марсианский красный» поступят в продажу позже.

Также на старте продаж покупатели SberBoom и SberBoom Mini получат подарок — умную лампу Sber A60. [6]

[1] В формате FLAC по подписке СберПрайм. Доступно для определенных произведений. По исследованию R& D-центр «Октава ДМ», созданного на базе завода «Октава» (входит в Государственную корпорацию Ростех), лучшим признано качество аудио в формате *.flac (из числа отобранных для исследования российских сервисов такое качество предоставляет HiFi-стриминг Звук). [2] На старте продаж активация сервиса через приложение доступна только на Android-смартфонах. [3] На старте продаж доступно только для Android-смартфонов. [4] Больше сценариев — на официальном сайте умного дома Sber . [5] На старте продаж SberBoom будет доступна в офисах СберПремьер в городах Барнаул, Воронеж, Екатеринбург, Железнодорожный, Иркутск, Казань, Москва, Одинцово, Самара, Саратов; SberBoom Mini будет доступна в офисах Сбербанка в городах Барнаул, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Железнодорожный, Иркутск, Казань, Крировск, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Одинцово, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тюмень, Уфа, Хабаровск. [6] Правила акции размещены на страницах https://sberdevices.ru/legal/bundlelamp и https://sberdevices.ru/legal/sberprime.

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Иточник: ПАО Сбербанк