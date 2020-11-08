Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки

Оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что в республике растет число заболевших COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 312 человек. Из этого числа заболевших – 287 человек, из них 58 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: два жителя Петрозаводска, 1953 и 1980 годов рождения, скончались в Республиканской инфекционной больнице. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, говорится в заявлении оперативного штаба.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 272 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Пряжа и Чална), в Медвежьегорском районе – 13 человек (Медвежьегорск – 7, поселок Пиндуши – 3, село Великая Губа – 1, деревня Великая Нива – 1, село Шуньга – 1), в Костомукше – 1 человек, в Муезерском районе – 4 человека (Муезерский – 1, поселок Ледмозеро – 3), в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 1, поселок Хелюля – 1, поселок Кааламо – 1, поселок Рускеала – 1), в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тукса), в Кемском районе – 4 человека (Кемь – 3, поселок Кривой порог – 1), в Сегежском районе – 4 человека (поселок Надвоицы), в Кондопожском районе – 7 человек (Кондопога – 5, село Кончезеро – 2).

Выздоровели еще 23 человека: в Петрозаводске – 21, в Питкярантском районе – 2.

Ранее глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике.

фото: Столица на Онего, коллаж

Премьер Чепик и замглавы Карелии Пшеницын заразились коронавирусом

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что COVID-19 обнаружен у Александра Чепика и Александра Пшеницына.

Артур Парфенчиков заявил, что от коронавируса пострадали премьер-министр Александр Чепик и заместитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын. Об этом глава республики написал в соцсети.

Ранее также сообщалось, что заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии, а также глава оперштаба по борьбе в с коронавирусом в республике Игорь Корсаков заразился коронавирусной инфекцией.

"Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии – премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику и его заместителю по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Юрьевичу Корсакову, заместителю Главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Николаевичу Пшеницыну", - заявил Парфенчиков.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Число жертв COVID-19 пополнилось 40-летним пациентом из Петрозаводска

За минувшие сутки в республике скончались два пациента с коронавирусом, один из которых 1980 года рождения.

По информации оперативного штаба карельского правительства по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в республике подтверждены еще две смерти от COVID-19.

В Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска, 1953 и 1980 годов рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, говорится в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии в Карелии скончался 61 человек, согласно официальной статистике властей.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)

Автомобилисты столицы Карелии забаррикадировали своими машинами вход в подъезд одной из городских многоэтажек.

Жители дома на улице Хейкконена, 14 жалуются на автолюбителей, перекрывших своими машинами доступ к подъезду. Люди утверждают, что вход в дом недоступен для людей с детской коляской.

"Мастера парковки нашего двора. Это еще слева машина уехала.. Между машин приходится протискиваться, выходя из подъезда, чтобы не испачкать одежду, а с коляской вообще не выйти. Это вообще законно?!", - пишет автор поста в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На фото видно, что автолюбители перекрыли доступ к пандусу.

Ранее жители карельской столицы уже заявляли, что автомобилисты перестали уважать пешеходов.

фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот

Парфенчиков призвал горожан не паниковать из-за резкого роста заражений COVID-19 в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков считает, что ситуация с ростом числа заражений коронавирусом находится под контролем.

Об этом Парфенчков сообщил в соцсети.

"Друзья, понимаю, что сегодняшняя информация о большом числе инфицированных в республике многих взволновала. Действительно, 312 человек – столько у нас впервые за все время пандемии. И все же давайте не будем паниковать, утверждая, что Карелия не готова к росту заболеваемости. Это не так", - заявил он.

Глава республики рассказал, что в Карелии увеличено число коек для больных коронавирусом.

"Мы увеличили число коек для пациентов с коронавирусом в лечебных учреждениях: с 6 ноября их стало на 60 больше. Всего в республике сейчас 842 койки для лечения COVID-19. И треть из них пока остаются свободными. Кислородом оснащены 360 коек и 94 оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких для крайне тяжелых пациентов. На сегодняшний день на ИВЛ у нас находятся 8 человек, то есть 86 коек с ИВЛ не заняты", - заявил губернатор.

По оценке Парфенчикова, медучреждения оснащены необходимым оборудованием.

"Для диагностики коронавируса мы установили во всех наших ковид-центрах компьютерные томографы. Они уже работают в Республиканской инфекционной больнице, противотуберкулезном диспансере, Городской поликлинике №1, в Госпитале для ветеранов войн. В ближайшее время будет введен в строй томограф в Питкяранте. К концу ноября новый цифровой томограф появится в Сортавальской ЦРБ", - отметил он.

Парфенчиков добавил, что благодаря созданию дополнительных ПЦР-лабораторий, существенно выросло и число тестов.

"Все, кто внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса в нашей стране, знает, что сейчас рост заболеваемости отмечается практически во всех регионах. Вырос в России и уровень смертности от COVID-19. Наша республика не исключение. Но при этом у нас он по-прежнему вдвое ниже среднероссийского показателя. Безусловно, уход из жизни каждого человека – это трагедия и тяжелая утрата, смириться с которой невозможно", - заявил Артур Парфенчиков и призвал горожан соблюдать меры безопасности.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

фото: © instagram.com/dorozhko

СМИ: Бразильский футболист бросил модель из Карелии ради новой пассии

Футболист Луис Адриано порвал отношения с женой из Карелии Екатериной Дорожко ради бразильской модели, сообщают СМИ.

Бразильский нападающий Луис Адриано, ранее выступавший в составе московского "Спартака", расстался с Екатериной Дорожко. Об этом сообщает LIFE. По информации издания, футболист разорвал отношения с девушкой из Карелии ради бразильской модели.

Сообщается, что ранее ради отношений с Дорожко бразилец бросил жену с тремя детьми и стал учить русский язык. После ухода из "Спартака" Адриано принял решение вернуться на родину, где стал выступать за "Палмейрас". Екатерина Дорожко тоже отправилась в Бразилию, там пара сыграла свадьбу.

По информации СМИ, на данный момент Луис Адриано завел новые отношения. Очередной избранницей футболиста стала бразильская модель Лума Симойнш.

Сообщается, что Екатерина Дорожко пока никак не комментирует разрыв с футболистом и остаётся в Сан-Паулу.

Напомним, модель из Карелии Екатерина Дорожко вышла замуж за бразильского футболиста в ноябре 2019 года.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот

Водитель иномарки пошел на нелепый таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии водитель легкового автомобиля совершил странный маневр и устроил ДТП

Авария произошла днем седьмого ноября на пересечении улицы Луначарского и набережной Гюллинга в Петрозаводске.

Водитель легкового автомобиля выезжал с набережной Гюллинга на улицу Луначарского. В момент правого поворота он протаранил автомобиль, двигавшийся навстречу.

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения "Ситилинк". Ролик опубликован в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось, что мертвецки пьяный водитель в Петрозаводске протаранил автобус с пассажирами.

фото: eparhia.karelia.ru

Масочный режим из-за пандемии COVID-19 не распространяется на храмы в Карелии?

Как карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.

Первого ноября православные верующие впервые отмечали день торжества Собора новомучеников и исповедников земли Карельской. По этому случаю митрополит Петрозаводский и Карельский Константин служил литургию в кафедеральном соборе Александра Невского в Петрозаводске. Однако ни сам митрополит – к слову сказать, кандидат медицинских наук, ни кто-либо еще из священнослужителей соблюдать масочный режим в храме, где присутствовали многочисленные прихожане, не стали. Проигнорировали маски певчие, алтарники, да и многие прихожане, собравшиеся на праздничную службу, не посчитали для себя нужным воспользоваться этим обятельным, по распоряжению главного санитарного врача России, средством профилактики коронавирусной инфекции.

Подробности читайте далее.

фото: Столица на Онего

Центр по распределению больных COVID-19 создан в Карелии

В Республиканской инфекционной больнице создан ситуационный центр, который займется сбором и анализом оперативной информации о местах для пациентов с коронавирусом в клиниках.

Оперштаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил о создании на базе Республиканской инфекционной больницы ситуационного центра, в котором будет идти сбор информации о наличии свободных мест как в Госпитале для ветеранов войн, так и в других стационарах, куда госпитализируются пациенты с нетяжелой формой заболевания.

Как заявляют в оперштабе, ситуационный центр будет в режиме онлайн мониторить обстановку с нагрузкой на медучреждения.

"Республиканская инфекционная больница (РИБ) сегодня – главный форпост в борьбе с инфекцией, поскольку именно сюда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, оказывают им помощь, пока проводятся исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. И в зависимости от результатов диагностики принимают решения о направлении больных в специализированные ковид-стационары или продолжении лечения в РИБ", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее Парфенчиков призвал горожан не паниковать из-за резкого роста заражений COVID-19 в Карелии

фото: Поисковый отряд "Два берега" / ВК

Неизвестное воинское захоронение обнаружено в Карелии (ВИДЕО)

В Питкярантском районе состоялось открытие ранее неизвестного воинского захоронения, сообщает поисковый отряд "Два берега".

Седьмого ноября в Питкярантском районе, южнее озера Ниетъярви, состоялось торжественное открытие воинского захоронения.

По информации поискового отряда "Два берега", в этих местах во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов вела боевые действия 25-я моторизованная спешенная кавалерийская дивизия.

Холм на местах боев обнаружил житель Питкяранты Сергей Тимонин и предположил, что это братская могила. Его догадку подтвердили поисковики.

"В данном месте был сделан шурф. Все сомнения рассеялись. В братской могиле покоятся 30 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в "зимней" войне. На воинском захоронении был установлен памятник", - говорится в сообщении поискового отряда "Два берега".

Ранее сообщалось, что останки почти сотни бойцов обнаружили в Карелии.

фото: Константин Савандер / ВК / скриншот видео

Священник из Карелии сообщил о пользе ладана при лечении перитонита у мышей (ВИДЕО)

Священник Константин Савандер рассказал о чудесном эффекте ладана при исцелении болезней и при этом привел в пример излечившихся мышей.

Константин Савандер разместил у себя в соцсети видеоролик, где он рассказывает, в частности, о полезных свойствах ладана. По данным священника, ладан способствовал излечению мышей от перитонита.

"У нас все по науке, знаете. Еще раз повторюсь, не смущайтесь, что я вас немножечко как бы тревожу на службе, пытаюсь вас окадить всех ладаном. Потому что с точки зрения медицины, конечно, это, скажем так, помогает. Знаете, когда мышей пытались как-то использовать, проверить свойства ладана. Проверяли свойства ладана. Значит, вот из десяти мышей, зараженных перитонитом, пять мышей выжило. Но только пять! То есть это не значит, что, знаете, вот сто процентов помогает. Это, скажем так, если есть вера, то Господь даст помощь.. Это просто, вы знаете, по маловерию я вот это сказал. А вообще, конечно, мы подходим с точки зрения божественной благодати. Божественная благодать. Если человек верит и молится, даже он по воде может ходить. Если верит и молится, то он даже может любые чудеса совершать. Воскрешать мертвых человек может", - заявил священник Константин Савандер.

Пост священника, содержащий видеоролик, сопровожден комментарием: "Про бесноватых...гонителей...христианской...

.культуры..." (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

Фрагмент про ладан и мышей - на 13 минуте 30 секунде.

Ранее сообщалось, что Константин Савандер возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Пожилой пациент умер в Карелии от внебольничной пневмонии: число жертв болезни достигло 86 человек

В республике скончался мужчина 1931 года рождения от внебольничной пневмонии, сообщает оперштаб республике по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована смерть от внебольничной пневмонии. Умер мужчина 1931 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы. Тест на COVID - 19 у пациента был отрицательным, говорится в заявлении оперативного штаба.

Всего за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 15 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1963 пациента, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

Глава Минздрава Карелии поздравил рентгенологов, находящихся на передовой борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Охлопков поздравил медиков с Днем рентгенолога, который отмечают в России восьмого ноября.

Михаил Охлопков заявил, что в условиях пандемии рентгенологи заняты спасением человеческих жизней. Министр поздравил коллег с профессиональным праздником.

"Значимость открытия Вильгельма Рентгена мы особенно ощущаем в период пандемии коронавируса. Компьютерную томографию легких при подозрении на ковидную пневмонию проводят врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты. Это они делают ежедневно огромное количество КТ- исследований, изучают множество снимков, не упуская малейших изменений. Каждая спасенная жизнь – это и их заслуга", - написал в соцсети глава карельского Минздрава.

Также Охлопков рассказал о действиях властей по оснащению клиник необходимым оборудованием в период пандемии.

"Несмотря на все трудности, мы сумели организовать КТ-диагностику и успели ввести в действие новые томографы в самый востребованный период. Это стоило больших усилий. Первоначально у нас работал только один томограф в Республиканском противотуберкулезном диспансере, не было ни одного томографа в поликлиническом звене, а также в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн, где лечат больных коронавирусом. Закупить томографы было практически невозможно из-за большой востребованности такого оборудования в России. Не было помещений для организации кабинетов КТ – с усилением полов, наладкой электросетей, лучевой защитой. Теперь у нас есть 6 новых КТ, что позволило ликвидировать очередь на исследования", - заявил он.

Ранее глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда наступит пик заболеваемости короновируса в республике.

фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации района Карелии считает, что при аварии на Белопорожских ГЭС в реку попало безвредное масло

Возглавляющий администрацию Кемского района Дмитрий Петров утверждает, что трансформаторное масло, оказавшееся в местной реке после аварии на Белопорожских ГЭС, не представляет существенной угрозы.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети о повторном выезде на реку Кемь, в ходе котрого он не заметил следов масштабного загрязнения воды.

"Проводил визуальный осмотр акватории и береговой линии (левый берег) в районе пос. Шомба и до впадения реки Шомба (5 - 8 км. ниже по течению от Белопорожских ГЭС). По итогам осмотра можно сказать следующее - река Кемь гораздо больше загрязнена негативными комментариями в соцсетях, чем нефтепродуктами", - заявил он.

"Вдоль береговой линии не наблюдается следов загрязнения. Есть незначительные остатки загрязнения нефтепродуктами в тихих местах, вдоль берегов (в затонах; там, где река замедляет своё течение, и по берегам - в местах, где скопился плавучий мусор)", - добавил Петров.

Он заявил, что сейчас начинаются работы по очистке акватории от плавучего мусора. Участки, где будут выявлены загрязнения, планируется обработать специальными реагентами.

"Нефтепродукты, предположительно, попавшие в реку, - трансформаторное масло. Оно чистое, только с завода, не работало от слова совсем. То есть опасных веществ, образующихся при работе, в нем нет. Согласен, что это масло в любом случае является чужеродной субстанцией для воды реки Кемь. В силу своих физико-химических свойств масло с водой не смешивается. Распространяется тонкой пленкой по поверхности. Опасности для системы водоснабжения поселений, расположенных ниже по реке не представляет (водозабор Кривопорожского поселения расположен на глубине 5 метров, водозабор Кеми - на глубине 9 метров)", - заявил Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявлял, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

Ранее глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров сообщал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19, ВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ В КАРЕЛИИ И ПАРФЕНЧИКОВ С ЧАЧЕЙ И ЛЕПЕШКАМИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

Также с 9 ноября школьников в Карелии (с 5 по 8 классы и 10-классников) переведут на дистанционное обучение

Парфенчиков разрешил столовым на предприятиях работать по ночам

Абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут в Карелии

За сутки 5 ноября в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 217 человек, два пациента скончались.

По состоянию на 6 ноября в Карелии зарегистрировано 7444 инфицированных коронавирусом, 4704 пациента выздоровели, умерли 57 человек с диагнозом COVID-19.

Сейчас в Карелии врачи борются за жизни восьми больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Карелии: "Сегодняшняя сводка явно показывает одну из "пиковых волн" заболеваемости коронавирусом"

А тем временем, врачи скорой помощи не успевают обслуживать огромное количество вызовов. И в ночь на 5 ноября произошел беспрецедентный случай: Врачам скорой помощи Петрозаводска пришла подмога. Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

Глава Карелии опрокинул стопку чачи за сослуживцев в День судебных приставов (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков поздравил 3 ноября бывших коллег с Днем судебного пристава и выпил за это.

Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства

И показал, какие они у него получились.

Другая тема

"За вред природе придется отвечать": глава Карелии пообещал наказать виновников аварии на Белопорожских ГЭС

Артур Парфенчиков заявил, что встревожен экологическими последствиями аварии на Белопорожских ГЭС и пообещал открыто сообщать о всех работах по ликвидации ЧП.

Боновые заграждения повторно установили на реке Кемь в месте строительства Белопорожских ГЭС

Определено, что масляные пятна выделяли впитавшие нефтепродукты порубочные остатки – ветки, куски стволов, строительные бруски.

На месте аварии на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии вновь работают спасатели

Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился"

Заступивший на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Иван Белкин покинул пост.

Руководителем диспансера назначена главным врачом Республиканской инфекционной больницы Карелии

ЧП

Три человека погибли ночью в страшной аварии в Петрозаводске

На Шуйском шоссе автомобиль "ВАЗ" врезался в опору ЛЭП, погибших вырезали из искореженной машины сотрудники МЧС Карелии.

Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

Стало известно, кто погиб в ночном ДТП под Петрозаводском

Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в здании администрации поселка Чална, сообщили в МЧС Карелии.

Ушел из жизни бывший главный архитектор Петрозаводска

Бывший главный архитектор столицы Карелии, главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак умер в больнице.

"Это потеря для республики": глава Карелии выразил соболезнования родным архитектора Куспака

Артур Парфенчиков почтил память ушедшего из жизни бывшего главного архитектора столицы Карелии, главного архитектора музея-заповедника "Кижи" Владислава Куспака.

Коллектив музея "Кижи" об архитекторе Куспаке: "Уход Владислава Николаевича невосполнимая утрата для всех нас"

фото: Лиля Кончакова / ИА "Республика"

Вандалы испортили барельеф у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске (ФОТО)

Неизвестные вандалы повредили барельеф, установленный рядом со стелой "Город воинской славы" в столице Карелии.

Недавно открытый барельеф в центре столицы Карелии поврежден вандалами. Об этом сообщает издание "Республика".

Неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин, после чего обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии микроавтобус влетел в дерево (ФОТО)

На трассе "Кола" водитель микроавтобуса не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево.

Авария произошла утром седьмого ноября в Сегежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На 670 километре федеральной дороги "Кола" 26-летний водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" не справился с управлением, совершил съезд в кювет и затем врезался в дерево.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © Илья Тимин

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом выросло в Карелии

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил о количестве свободных мест в клиниках для пациентов, у которых обнаружен COVID-19.

Доля свободных коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом в Карелии, составляет 34,2% по данным на восьмое ноября. Сутки назад свободными были 30,4% коек для больных COVID-19.

Такую статистику приводит Михаил Охлопков у себя на странице в соцсети.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

Погода в Петрозаводске сегодня, 8 ноября



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фото: pxhere.com

Мошенник заманил жертву в Петрозаводск обещанием продать два баяна

В карельской полиции рассказали детали сложной мошеннической схемы, жертвой которой стал житель Владимирской области, отправившийся в Карелию за баянами.

В петрозаводскую полицию обратился 37-летний житель Владимирской области. Он пришел в участок вместе с петрозаводчанином. Оба обратившихся оказались втянуты в мошенническую схему.

Как сообщает МВД по Карелии, житель Владимирской области нашел в Интернете объявление о продаже двух баянов. Общая стоимость инструментов составляла 77 тыс. рублей. Указывалось, что продавец якобы проживает в Петрозаводске.

Покупатель и продавец активно общались, в том числе по телефону. Житель Владимирской области получил фотографии и характеристики товара. Затем продавец попросил предоплату в размере 25 тыс. рублей. Покупатель согласился перевести 19 800 рублей, а оставшиеся 57 200 рублей обещал заплатить при личной встрече.

Предоплата была перечислена. Владелец музыкальных инструментов выслал фотографию человека, державшего паспорт в руках, и указал адрес в карельской столице, по которому можно забрать покупку. Житель Владмирской области купил билет на поезд и отправился в Карелию забирать баяны.

В Петрозаводске мужчина нашел указанный ему дом, позвонил в домофон и услышал незнакомый голос. В свою очередь, петрозаводчанин, встретив приезжего в подъезде, с удивлением узнал, что неизвестные использовали его фото для обманной сделки.

Горожанин пояснил, что не размещал объявлений о продаже инструментов, не получал денежных переводов, ни разу не общался с мужчиной из Владимирской области. В полицию мужчины направились вдвоем.

Оперативникам петрозаводчанин рассказал, что некоторое время назад в Интернете пытался оформить заем. Тогда от него потребовали выслать фотографию с паспортом. Однако кредитные средства он так и не получил, а о том, что фотографией могут воспользоваться злоумышленники, не думал.

Как сообщили в полиции, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей.

фото: © Денис Абрамов/ТАСС

Выборы депутатов горсовета Сортавалы стартовали в Карелии: в списках избирателей более 18 тысяч человек

ЦИК республики сообщил первые официальные данные о начале выборов в органы местного самоуправления Карелии, которые проходят в Сортавальском и Лоухском районах.

В Сортавальском районе стартовали выборы депутатов совета городского поселения первого созыва. По информации ЦИК, к работе там приступили 13 участков. В списки избирателей включены 18661 человек. Досрочно проголосовали 1079 избирателей (5,78%).

В Лоухском районе состоится отложенное голосование на дополнительных выборах депутата совета Пяозерского городского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. К работе, по данным ЦИК, приступил один участок. В списки избирателей включены 149 человек. Досрочно проголосовали два избирателя (1,34%).

О том, как жители Сортавалы избирают городской совет, можно почитать в тексте "Столицы на Онего".

фото: Госавтоинспекция Кондопоги / ВК

В Карелии водитель под градусом и без прав попался в руки инспекторов

В Кондопоге нетрезвый водитель, не имеющий прав, отстранён от управления автомобилем, сообщают в ГИБДД.

Седьмого ноября в три часа ночи в Кондопоге на ул. Строительной от управления транспортным средством был отстранен пьяный водитель, информирует Госавтоинспекция Кондопоги. Как выяснилось, у нетрезвого автомобилиста отсутствовали и водительские права.

"Во время проверки установлено, что мужчина не имеет права на управление транспортными средствами. В соответствии с ч.3 ст.12.8 КоАП РФ нарушителя ждет наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. Решение о наказании примет суд", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пьяный водитель застрял на бордюре.

фото: © РИА Новости / Стрингер

Супруга Трампа готовится подать на развод

Жена действующего президента США Дональда Трампа Меланья ожидает окончания его полномочий, чтобы подать на развод.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

"Меланья считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост и она сможет развестись", — рассказала бывшая помощница президента Омароса Маниголт-Ньюман.

По ее словам, пара до сих пор не распалась, так как первую леди могли ждать неприятные последствия.

"Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать", — считает она.

По словам другой бывшей помощницы первой леди, Стефани Волкофф, брак Трампа с Меланьей был своего рода сделкой. Супруги даже спали в разных комнатах.

Как утверждает Волкофф, переезд первой леди из Нью-Йорка в Вашингтон произошел только спустя пять месяцев после инаугурации из-за переговоров о постбрачном соглашении. Оно было необходимо, чтобы сын президента Бэррон получил свою долю в наследстве.

В материале отмечается, что Меланья Трамп неоднократно заявляла в интервью о прекрасных отношениях с супругом. Однако, как считает адвокат Кристина Превайт, Меланье может быть запрещено критиковать мужа в СМИ по условиям брачного контракта. Аналогичную договоренность Трамп заключил со своей второй женой Марлой Мейплз. Ей запрещено писать книги о бывшем супруге или негативно отзываться о нем в интервью.

Журналисты не раз обращали внимание на разные признаки того, что отношения между супругами охладели. Так, американский лидер бросал жену под дождем, а сам уходил с зонтом. На одном из мероприятий на видео попал момент, как Трамп пытается взять супругу за руку, но она в ответ лишь шлепает его по ладони. А в феврале 2018 года модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала, что Трамп изменял жене с ней.

Дональд и Меланья Трамп поженились в январе 2005-го, а через год у супругов родился сын Бэррон.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мокрый снег выпадет в Карелии в понедельник, на дорогах будет скользко

Гидромтецентр дал прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на понедельник, девятое ноября.

В понедельник по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на севере местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью и утром западный, юго-западный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью: 0, -5°С, днем: 0,+5°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем временами порывистый.

Температура воздуха ночью: -1, -3°С, днем: +1,+3°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем слабо падать.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Навигация закрывается на водоемах Петрозаводска

С понедельника на водоемах столицы Карелии закрывается навигационный период для маломерных судов.

Пресс-центр администрации карельской столицы сообщает, что с девятого ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа и не предназначенных для судоходного сообщения, закрывается навигационный период.

"Основанием для закрытия является постановление Правительства республики № 513-П от 28 октября 2020 года.

Неделей ранее навигация завершилась в северных районах Карелии. В связи с запретом выхода на водоемы на маломерных судах, инспекторы ГИМС предостерегают горожан и гостей карельской столицы от возможных нарушений. Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимнего периода становятся крайне опасными", - говорится в сообщении мэрии города.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии навигация для плавания на маломерных судах с начала ноября.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Почти 20,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 ноября.

За последние сутки в России выявлено 20 498 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.

Всего с начала пандемии выявлено 1 774 334 случая заражения COVID-19.

За сутки умерли 286 человек с коронавирусом, выписаны в связи с выздоровлением 11 492 человека.

За весь период от коронавируса умерло 30537 человек, выписано по выздоровлению 1 324 419 человека.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России

Эксперт считает, что население должно выработать коллективный иммунитет.

Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

"Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным", - сказал он.

По прогнозу специалиста, снижение числа инфицированных COVID-19 можно ожидать весной.

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.