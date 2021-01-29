Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © "Столица на Онего"

Глава Карелии потребовал создать в районах оперштабы по борьбе со снежными заносами

В связи с продолжительными снегопадами по распоряжению главы Карелии в городах и районах республики будут сформированы оперативные штабы, сообщили в Минтрансе республики.

"Решение о создании оперативных штабов принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и возможными осложнениями в движении транспорта и пешеходов, вызванными продолжительными снегопадами. Представители городских и районных оперативных штабов будут вести мониторинг складывающейся обстановки и информировать службы и организации, осуществляющие содержание участков автомобильных дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и лестничных спусков для оперативного принятия мер по своевременной снегоочистке и ликвидации скользкости", - говорится в сообщении ведомства.

Вся информация о ситуации на дорогах и на общественных территориях будет ежесуточно поступать в правительство региона.

В Минтрансе напомнили, что для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием региональных автодорог, можно обращаться по телефону +7(8142) 59-99-89 (диспетчерская служба КУ РК "Управтодор РК"), федеральных дорог - в Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург—Мурманск Федерального дорожного агентства" (ФКУ "Упрдор "Кола"), телефон диспетчера +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб. Список здесь.

Ранее сообщалось, молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском. 31-летний водитель автомобиля Ford Mondeo неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожных и метеорологических условий.

фото: Артур Парфенчиков в "ВКонтакте"/vk.com/id419407976

Парфенчиков назвал главный итог визита Мишустина в Карелию

Глава Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги рабочей поездки премьер-министра правительства России Михаила Мишустина в Петрозаводск.

"Считаю, что один из главных итогов – это поддержка нашего предложения о строительстве нового хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи. Учреждение с Михаилом Владимировичем посетили лично…

В новом хирургическом корпусе, проект которого должен быть готов в июле текущего года, планируется разместить 12 операционных залов, противошоковую операционную, вертолетную площадку на крыше, подземную парковку и газовую котельную. Новый корпус расположится на месте нынешней парковки и будет соединен с основным корпусом трехуровневым переходом", - отметил руководитель республики.

Сколько средств требуется на хирургический корпус, читайте в рубрике "Прямая речь".

фото: Госавтоинспекция Карелии

Молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском

Авария на "встречке" произошла на трассе "Кола" в Прионежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу, 29 января на 435 трассы под Петрозаводском 31-летний водитель автомобиля Ford Mondeo неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожных и метеорологических условий. В результате его автомобиль занесло, он оказался на встречной полосе движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen.

Участники аварии с ушибами доставлены в БСМП. Там им назначено лечение. Пострадали 47-летний водитель автомобилем Volkswagen и его две пассажирки 19 и 44 лет, а также водитель Ford Mondeo .

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, водители попали в больницу после жесткого лобового ДТП в Петрозаводске.

фото: Правительство Карелии

Мишустину рассказали о новом карельском бренде – клубнике

На встрече премьер-министром правительства России Михаилом Мишустиным с предпринимателями обсудили развитие агротуризма.

Во время рабочего визита в Карелию 29 января глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин встретился в Петрозаводске с представителями малого и среднего бизнеса. Премьер-министр ответил на вопросы местных предпринимателей из разных сфер, включая сельский туризм.

Модератор встречи депутат карельского парламента Леонид Лиминчук, анонсируя вопрос руководителя фермерского хозяйства Юлии Шелемех, заявил, что Карелия традиционно удерживает лидирующие позиции среди российских регионов по туристической привлекательности.

"Мы отмечаем рост активного спроса и начала развития агротуризма. Карельская клубника становится новым бредом Карелии", - сказал Лиминчук.

Юлия Шелемех, которая занимается выращиваем клубники, хочет на территории своего фермерского хозяйства обустроить туристическую инфраструктуру. Но законодательство запрещает использовать земли сельхозназначения для строительства объектов, не связанных с сельхозпооизводством.

"Есть такой запрет. Но то, что вы говорите очень важно. В правительстве подумаем, что с этим сделать", - ответил фермеру Мишустин и поделился своими воспоминаниями об отдыхе в Карелии.

По его мнению, Карелия - замечательный регион для туризма.

"В советское время все прекрасно помнят, как здорово путешествовать по Карелии. Это было и со мной, студентом первого курса. Переходя на второй курс, я был приглашён преподавателями кафедры "Теоретической механики" в поход в Карелию. Провел я здесь 17 дней. Мы спускались на байдарках по рекам, видели богатые флору и фауну. Это одни из самых ярких воспоминаний моей молодости, студенчества. Уверен, что Карелия с её великолепной природой, местами, которые давно знают люди, которые путешествуют, вернёт себе лидерские позиции туристического региона страны", - сказал премьер-министр правительства России.

Ранее сообщалось, Парфенчиков попросил у Мишустина 6,4 млрд рублей на завершение ФЦП к 100-летию Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 227.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончался 64-летний мужчина, в Больнице скорой медицинской помощи умерла 70-летняя женщина. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сегодня сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 227 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек. Из этого числа заболевших – 221 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в республике составляет 35905.

Выздоровели за сутки еще 322 человека. Число выписанных по выздоровлению увеличилось до 30540.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5767,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2598,4 случая, по Северо-Западу – 4537,3.

Сутками ранее коронавирус унес жизни еще трех жительниц Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель легковушки, влетевшей в грузовик на трассе в Карелии, уснул за рулем

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности страшной аварии в Олонецком районе.

Напомним, сегодня, 30 января в 7:59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 312 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля MAN с легковым автомобилем Hyundai Solaris.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, по предварительным данным уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом.

Водитель легковушки был осмотрен врачами, ему оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

фото: ОПС по Олонецкому району/vk.com/club176813874

Легковушка превратилась в автохлам после ДТП с грузовиком на трассе в Карелии (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло на трассе в Олонецком районе.

Сегодня, 30 января в 7:59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 312 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля MAN с легковым автомобилем Hyundai Solaris. Об этом сообщается в паблике олонецкого отряда противопожарной службы.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части по охране села Коткозеро и отделение ПЧ-35 по охране Олонца. Пожарные осмотрели места ДТП, отключили аккумуляторную батарею, пролили дорожное полотно и обеспечили беспрепятственный проезда автотранспорта по федеральной трассе.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском.

Водители попали в больницу после жесткого лобового ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Авария с тремя пострадавшими произошла на Вознесенском шоссе в столице Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 29 января в 16:25 на Вознесенском шоссе, 16 58-летний водитель автомобиля Nissan Tiida не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Almera.

Виновник аварии был госпитализирован в БСМП Петрозаводска, где ему назначено стационарное лечение. 51-летний водитель Nissan Almera после ДТП так же госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. 49-летнему пассажиру Nissan Almera назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии.

фото: ТНТ

Надувной банан пополнил коллекцию необычных арт-объеков Петрозаводска

В Петрозаводске появился новый арт-объект, посвященный отпуску.

Арт-объект, символизирующий безграничный отдых, лето и тепло, невзирая на погодные условия, стал частью уличной экспозиции “Галереи промышленной Истории”. Экспонат, вдохновленный работой художника Маурицио Каттелани, представляет собой классический надувной банан с шестью местами для желающих прокатиться и внушающими габаритами: длиной 5 метров и высотой - 1.2. Такой подарок сделал городу телеканал ТНТ в преддверии выхода сериала "Отпуск", сообщили в пресс-службе телеканала.

"Галереи промышленной истории” в подарке увидела свой подтекст. Эксперты художественного рынка считают, что арт-объект, созданный сотрудниками телевидения, выполнен в поддержку международного флешмоба художника-хулигана Маурицио Каттелани #cattelanbanana. Это тот самый художник, который прилепил банан к стене скотчем и продал его за 120 000 долларов.

Петрозаводск стал первым городом России, который принял участие в международном флешмобе зарубежного художника.

В пресс-службе ТНТ сообщили о том, что 1 февраля на телеканале состоится премьера комедийного сериала "Отпуск".

Ранее в "деревне дураков" в Карелии украли арт-объект.

фото: © коллаж "Столица на Онего"

Руководитель аэропорта "Петрозаводск" получил предупреждение от прокурора за странную закупку

Карельская транспортная прокуратура проверила аэропорт "Петрозаводск", для которого пытались закупить миллионы литров питьевой воды.

9 октября 2020 года республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск" заключило с индивидуальным предпринимателем Ариной Марковой договор на поставку питьевой воды в объеме – и вот тут внимание! – более 9,6 тысячи кубометров (это 9,6 миллиона литров!). Такие цифры указаны в официальном ответе министра финансов Карелии Елены Антошиной на обращение депутата Законодательного собрания республики Евгения Ульянова, который попросил надзорные органы провести проверку обоснованности бюджетных трат на эту закупку.

Копия этого ответа имеется в распоряжении редакции "Столицы на Онего", и в нем утверждается, что заключенный бюджетным учреждением договор был в итоге расторгнут. Правда, причины отказа от поставки 9,6 миллиона литров питьевой воды министр финансов Карелии предпочла в письме депутату не указывать.

Интересно, что отказ бюджетного учреждения от закупки миллионов литров питьевой воды совпал с проверкой, которую инициировал депутат республиканского парламента Евгений Ульянов. Ее проводила Северо-Западная транспортная прокуратура, и вот, что ей удалось выяснить.

"В процессе исполнения контракта учреждением ("Аэропорт "Петрозаводск" – прим. "Столицы на Онего") оценено фактическое водопотребление и установлено, что объем, предусмотренный контрактом, многократно превышает нужды аэропорта (выделено автором). В связи с отсутствием потребности воды в объемах, определенных условиями контракта 2 декабря 2020 года принято решение о расторжении контракта по соглашению сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В связи с расторжением контракта аэропорту уменьшена сумма финансирования до размера оплаты по контракту в соответствии с фактически поставленным объемом воды", – говорится в письме заместителя Северо-Западного транспортного прокурора Евгения Пузанова депутату карельского парламента Евгению Ульянову.

Подробнее о странной закупке читайте здесь.

фото: Ника Плюс | Интернет-СМИ | Петрозаводск/vk.com/nika_news

"Водяной воробей" устроил купания в Лососинке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Редкую птицу запечатлел оператор «Ники Плюс» на берегу Лососинки.

Евгений Евдокимов встретил на берегу Лососинки оляпку, пишут в паблике "Ника Плюс".

Краснокнижные оляпки в Петрозаводске не живут и не гнездуются, лишь останавливаются на перелетном пути. Сегодня их можно увидеть в городе даже не каждый год, уточнили в паблике.

Еще этих птиц называют "водяными воробьями" и "водолазами", потому что они ищут еду в воде — в любую погоду.

Ранее стало известно, сколько Серых шеек зимуют в Петрозаводске на Лососинке.

фото: vokzal.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска предупредил о повышении стоимости проезда на пригородных автобусах

Повышение стоимости проезда в пригородном направлении автовокзал проведет в этом году в два этапа.

Как пишут в официальном паблике автовокзала Петрозаводска, с 1 марта 2021 года изменяется стоимость проезда в пригородном направлении. Изменения будут проводиться в 2 этапа. Сначала стоимость проезда повысится с 1 марта, а затем - с 1 октября. В результате билеты в пригородных автобусах будут стоить дороже на 10-30 рублей.

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можно в паблике или на официальном сайте автовокзала.

Ранее сообщалось, автовокзал изменил расписание автобусов до аэропорта "Петрозаводск".

фото: Госавтоинспекция Карелии

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Водитель устроил аварию на "встречке" на трассе "Кола" в Кондопожском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувшую пятницу, 29 января, на 453+45км трассы Кола в Кондопожском районе в 20:10. 25-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Toyota Yaris.

В результате ДТП травмирован водитель Lada, 41-летняя водитель Toyota и ее 46-летняя пассажирка. Участники ДТП с ушибами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее водитель иномарки оказался в кювете после заноса на трассе в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Глава Петрозаводска рассказала, когда откроют садики на Ленинградской и в "Чистом городе"

Помимо строительства новых детсадов власти Петрозаводска продолжают заниматься возвращением зданий в систему дошкольного образования.

В многострадальном здании на Ленинградской, 6Б уже завершены все ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников, и закуплено необходимое оборудование. Администрация города, как собственник здания, заказала повторное исследование пожарного надзора и получила положительное заключение.

"Сейчас проходит экспертиза Роспотребнадзора. Мы должны убедиться, что садик на Ленинградской соответствует всем требованиям санитарных норм и правил. В феврале мы сможем выходить на процедуру лицензирования. А в марте садик примет своих воспитанников – более 300 детей", – сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Когда откроется детский сад в "Чистом городе" на Древлянке-8, читайте здесь.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Глава Карелии мечтает о спа-отеле на Белом море

Новые планы правительства республики озвучили на совещании, где обсуждалось социально-экономическое развитие Беломорского района.

Не успели жители одного из самых бедных регионов Северо-Запада России забыть о намерениях республиканских властей открыть в нем центр китайской медицины и заняться промышленным выращиванием иван-чая, как глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил членам своего правительства и изумленным муниципальным чиновникам, что к нему опять постучались крупные инвесторы. По словам Парфенчикова, они хотели бы "построить хороший четырехзвездочный отель на берегу Белого моря в красивом месте с созданием всей соответствующей инфраструктуры". Более того, как утверждает губернатор, речь идет о "спа, связанном с морской водой, водорослями и солью".

Подробнее читайте здесь.

фото: © Илья Тимин

Число коек для пациентов с ковидом в Карелии продолжает сокращаться

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 21,8%.

На 30 января в ковид-центрах Карелии осталось 21,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Сутками ранее этот показатель составлял 25,6%.

По данным на 30 января, в стационарах находятся 675 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 569 - в состоянии средней тяжести, 98 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ. Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек, умерли два пациента. Общее число инфицированных в республике составляет 35905. Всего умерших с начала пандемии - 227.

фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

В Карелии полицейские спасли мужчину, который упал на улице и чуть не замерз насмерть

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Беломорского района обнаружили мужчину в состоянии сильного переохлаждения и отвезли в больницу, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в январе в Беломорске. В ходе патрулирования городских улиц сотрудники патрульно-постовой службы полиции Павел Кудров и Илья Лютый увидели около одного из домов лежащего на земле мужчину. Полицейских это насторожило, тем более что в тот день столбик термометра на севере республики опустился ниже -30 градусов. Опасения стражей порядка оправдались. Оказалось, мужчина упал и не мог самостоятельно передвигаться, кожа его рук из-за мороза уже изменила естественный цвет. Полицейские подняли его с земли, донесли до патрульной машины и доставили в Беломорскую центральную районную больницу. Врачи подтвердили сильное переохлаждение и диагностировали у 46-летнего горожанина обморожение пальцев кистей и стоп. Медики отметили, что от летального исхода пациента отделяли считанные минуты.



МВД Карелии

Пострадавшему была оказана неотложная помощь. Сейчас он находится на стационарном лечении, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Карелии полицейские спасли девушку, бросившуюся с моста в ледяную реку.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИШУСТИН В КАРЕЛИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЗА ПАРТЫ И ОТКРЫТИЕ МОСТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Три федеральных министра приезжают в Карелию вместе с премьером Мишустиным

Вместе с премьером Михаилом Мишустиным в Петрозаводске сегодня будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Прибыл премьер-министр без маски и перчаток, его не пугала пандемия коронавируса, так как сам он уже переболел опасным вирусом.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин возмутился состоянием помещений в больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске, назвав БСМП "обшарпанным зданием, прости Господи".

Премьер-министр также на встрече с бизнесменами Карелии вспомнил студенческие годы и поход по Карелии.

Мишустин в Карелии пообещал помочь в развитии Соломенского лесозавода и "Амкодор-Онего".

Школьники и студенты Карелии возвращаются на учебные места

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

После открытия моста в Петрозаводске на нескольких улицах изменилось движение (ФОТО)

После открытия автомобильного моста на улице Кирова в Петрозаводске на прилегающих улицах изменилась схема движения транспорта.

Актуально в пандемию

Парфенчиков разрешил пенсионерам Карелии посещать кафе, спортзалы и бассейны в пандемию

Глава Карелии Артур Парфенчиков частично смягчил ограничения по противодействию коронавирусу, которые распространялись на пенсионеров старше 65 лет. Магазины остаются под запретом после 13.00.

Для театров в Карелии снимут ограничения по рассадке зрителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков снимет ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Во время пандемии Парфенчиков разрешил заведениям общепита работать до полуночи – ограничения смягчены

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

Ковид-центр Карелии заказал на полгода 390 перевозок трупов

Госпиталь для ветеранов войн, переоборудованный во время пандемии в ковид-центр, выступил заказчиком услуги по перевозке тел умерших от коронавируса.

Закон суров

Бизнесмена, давшего взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, отправили в колонию на 3 года

Руководителя строительной компании Александра Ивина, который дал взятку в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими

МВД по Карелии проводит проверку по делу о стрельбе из травматического оружия на парковке на Кукковке.

Вымогателей, устроивших перестрелку в столице Карелии, взяли под стражу.

Названы обвиняемые по делу о гибели рабочего из Карелии при сносе СКК в Санкт-Петербурге

Следком РФ завершил расследование дела о гибели рабочего из Карелии при сносе Спортивно-концертного комплекса в Петербурге.

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Власти Медвежьегорского района Карелии заменили выданную погорельцам страшную комнату на благоустроенное жилье

Многодетной семье, пострадавшей при пожаре в Медвежьегорске, выделили благоустроенную трехкомнатную квартиру вместо предоставленной ранее страшной комнаты в общежитии.

Вместо Парка Культуры и Отдыха в Петрозаводске появится Государев сад

На карте Петрозаводска появились новые улицы и скверы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Принимать детей в первые классы в Петрозаводске будут по месту прописки

Приемная кампания в первые классы школ столицы Карелии начнется 1 апреля по новым правилам.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Более 19 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в России достигло 3 832 080.

За последние сутки в России выявлено 19 032 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сегодня сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 3 832 080 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 24 502 человека. Число выписанных пациентов выросло до 3 279 964.

За последние сутки подтверждено 512 летальных исходов с коронавирусом. Всего умерли 72 697 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 101,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки проведено 423 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 января остаются 639 620 человек.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек, умерли два пациента. Общее число инфицированных в республике составляет 35905. Всего умерших с начала пандемии - 227.

фото: © ТАСС/ Юрий Машков

В Карелии суд наказал двух женщин за призывы к несанкционированным митингам

Две жительницы Карелии опубликовали призывы к несанкционированным митингам в соцсетях и попали под суд.

Жительница Кондопожского района предстала перед судом за репост сообщения с призывом выйти на несанкционированную акцию протеста. В суде женщина свою вину признала. Ей было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Фигуранткой дела за публикацию схожей записи на своей странице "ВКонтакте" стала и петрозаводчанка. Женщина также свою вину признала и раскаялась. Тем не менее, суд признал ее виновной в совершении правонарушения и отправил ее под арест на двое суток.

Ранее прокуратура вновь предостерегла жителей Карелии от участия в акциях в поддержку Навального.

Погода в Петрозаводске сегодня, 30 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -3 4 м/с В 733 мм.рт.ст. 92% день Небольшой снег, -3 4 м/с В 732 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой снег, -5 …-4 3 м/с ЮВ 732 мм.рт.ст. 92% ночь Небольшой снег, -7 …-5 2 м/с В 732 мм.рт.ст. 92%

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полицейские в Карелии нашли 45-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал

Житель Олонца ушел ночью 27 января из дома, о его местонахождении ничего не было известно.

Ранее сообщалось, полиция Олонецкого района разыскивает без вести пропавшего 45-летнего Игоря Ч. Житель Олонца в ночь на 27 января ушел из дома и пропал.

По информации МВД Карелии, сотрудники полиции Олонецкого района установили местонахождение гражданина, ориентировка на которого была размещена 29 января. Криминальной составляющей в исчезновении нет.

В МВД поблагодарили всех, кто откликнулся, за содействие органам внутренних дел.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Петрозаводске бывший воспитанник пришел в соцучреждение для детей-сирот и устроил погром

Молодой человек пришел пьяным в учреждение, оказывающее помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

Как рассказали в Росгвардии Карелии, в четверг, 28 января, около 23.00 сигнал тревоги поступил на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны из республиканского учреждения, оказывающего помощь детям, которые остались без попечения родителей. Причиной вызова сотрудников стал визит бывшего воспитанника. Он пришел в состоянии алкогольного опьянения и устроил погром: повредил пожарный шкаф и стену вокруг него.

Нарушитель был задержан и передан в полицию.

На днях молодой человек должен был уехать из Петрозаводска по месту прописки.

Ранее росгвардейцы задержали нарушителя в охраняемой гостинице. Не желая платить за номер, постоялец гостиницы в Петрозаводске вышиб дверь.

фото: Минздрав Карелии

Глава Минздрава России пообещал помочь в развитии пульмонологической службы Карелии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Республиканскую больницу им. В.А. Баранова.

Как сообщили в Минздраве Карелии, знакомство с Республиканской больницей Михаил Мурашко начал с приемного отделения, побывал в подразделениях регионального сосудистого центра, ангиографическом кабинете, клинико-диагностической лаборатории, хирургическом отделении и респираторном центре.

Региональным сосудистым центром круглосуточно оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, а также консультативная и лечебно-диагностическая помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящимся на лечении в медицинских организациях Республики Карелия.

Современное оснащение ангиографического отделения, высокая квалификация специалистов позволяют выполнять высокотехнологичные вмешательства пациентам с острым коронарным синдромом. Есть возможность эффективно их лечить в Петрозаводске, не прибегая к помощи центральных клиник. Наличие нескольких операционных позволяет разделить потоки пациентов на "плановые" и "срочные". Соответственно, в "плановой" операционной выполняются любые, в том числе и длительные вмешательства, без опасения «задержать» оказание помощи экстренному пациенту. Несмотря на ограничительные мероприятия, связанные со сложной эпидемической ситуацией по COVID-19, оказание помощи не останавливается. По словам главного врача РБ Тамази Карапетяна, всего в 2020 году в отделении выполнено 3412 вмешательств, включая чрезкожные коронарные вмешательства, при этом 282 пациента переведены из первичных сосудистых отделений в районах республики. Число пациентов с ОНМК, госпитализированных в первые сутки, увеличилось по сравнению с 2019 годом: 965 в 2020 году, 941 - в 2019 году.

В клинико-диагностической лаборатории Михаилу Мурашко продемонстрировали оснащение современным оборудованием, рассказали о функционировании лабораторной информационной системы. За 2020 год всего выполнено 1193340 исследований, в том числе для Прионежского филиала.

В хирургическом отделении в 2019 году выполнен ремонт. На ремонтные работы и оснащение отделения потрачено 86 миллионов рублей, в том числе 18 миллионов — на покупку медицинской техники. В отделении оборудованы самые современные операционные. Активно идет процесс обучения врачей высоким медицинским технологиям. Специализированную помощь в хирургическом отделении в 2020 году получили 1653 пациента, выполнено 1490 операций.

Михаила Мурашко заинтересовал опыт работы респираторного центра – уникальное сочетание функциональной диагностики заболеваний органов дыхания и клинической работы врачей-специалистов: пульмонологов, торакальных хирургов и аллергологов, - что позволяет осуществлять комплексную оценку состояния больного и подобрать наиболее сбалансированную терапию. Министр поручил подготовить предложения по дальнейшему развитию пульмонологической службы Карелии, включая модернизацию оборудования.

Во время общения с журналистами Михаил Мурашко сказал, что он не первый раз в Карелии и детально знает систему здравоохранения республики.

"Здравоохранение в Карелии развивается в последние годы. Есть, конечно, и то, что требует улучшения. Мы планируем направить 3,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена, потому что поликлиника – это первое учреждение, куда обращается человек за помощью. Средства, в первую очередь, пойдут на ремонты и строительство поликлиник, приобретение оборудования и автотранспорта, и часть автомобилей была приобретена ещё в декабре 2020 года и уже поступила в медицинские организации. Но помимо таких приобретений, должны происходить определенные изменения, которые бы чувствовал каждый житель страны, в частности, различные сервисы для удобства населения. Сегодня мы уже делаем первые такие шаги: появилась, например, запись на вакцинацию против коронавируса через сайт "Госуслуги", через мобильное приложение", - отметил руководитель Минздрава России.

Напомним, глава Минздрава находился 29 января в Петрозаводске с группой руководителей органов власти федерального уровня во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса, и остался доволен

фото: © Depositphotos / leungchopan

Трое жителей Карелии перевели мошенникам 700 тысяч рублей за сутки

Лжеработники банка вновь выманили у жителей республики деньги, напугав кредитами.

Как сообщили в МВД Карелии, одно из обращений зарегистрировано в УМВД России по Петрозаводску. 38-летний петрозаводчанин рассказал, что перевёл мошенникам 500 тысяч рублей. По словам мужчины, с ним на связь вышла якобы сотрудница службы безопасности финансового учреждения. Девушка предупредила петрозаводчанина о том, что неизвестные пытаются взять на его имя кредит. Житель карельской столицы зашёл в личный кабинет и убедился в том, что заявка на долговые обязательства в размере 500 тымсяч рублей, действительно, одобрена. В разговоре "работник" банка настаивала, что в целях предотвращения противоправных действий заявителю необходимо через онлайн-сервисы получить заёмные средства, затем обналичить их и перевести на другой, "защищённый", счёт. Петрозаводчанин выполнил все продиктованные ему инструкции. Только после того, как деньги были отправлены, мужчина позвонил на горячую линию финансовой организации, рассказал о случившемся, а затем обратился в полицию.

За минувшие сутки в подобной ситуации оказались ещё несколько человек, проживающих на территории региона. Так, у 46-летнего жителя Пряжинского района лже-сотрудники банка обманным путём выманили 124 988 рублей. 58-летняя жительница Медвежьегорского района лишилась 75 тысяч рублей.

Ранее три миллиона рублей перевел мошенникам пенсионер из Петрозаводска.

фото: Администрация Петрозаводска

Ночью вывезли 70 самосвалов снега с площади Кирова в Петрозаводске

Подрядчик чистит магистрали и тротуары столицы Карелии в круглосуточном режиме, сообщили в администрации города.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью с площади Кирова было вывезено 70 самосвалов снега. Уборка шла на проспекте Ленина, в Октябрьском районе, на улице Чапаева и трассе, ведущей на полигон ТБО в Орзеге. Посыпаны все дороги магистрального и местного значения в районах Зарека, Центр, Перевалка, Древлянка, Пятый посёлок, Сулажгорский Кирпичный Завод, Соломенное, Сулажгора. Оплужка проведена на Кукковке, Ключевой, Птицефабрике, в Сайноволоке и Сулажгоре. На данный момент в уборке задействованы 20 единиц техники. От снега очищают также тротуары, остановочные площадки и пешеходные переходы.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Напомним, в связи с продолжительными снегопадами по распоряжению главы Карелии в городах и районах республики будут сформированы оперативные штабы.

фото: Администрация Петрозаводска

Подрядчика оштрафовали на 1,2 млн рублей за некачественную уборку улиц Петрозаводска

Администрация Петрозаводска с октября выписала подрядной организации, занимающейся уборкой города, штрафов на 1,2 млн рублей.

Как сообщили в мэрии, в рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" круглосуточно следит за чистотой и безопасностью улично-дорожной сети карельской столицы. Специалисты администрации регулярно контролируют уборку города. В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют. Так, с октября 2020 год подрядной организации выписано штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Сейчас подрядчик продолжает работать в круглосуточном режиме. Дороги и тротуары чистят от снега, улицы обрабатывают противогололёдными материалами, проезжие части оплуживают. Днём и ночью на улицах города задействовано несколько десятков единиц техники, а также мобильные бригады. Особое внимание уделено уборке пешеходных переходов и остановочных комплексов.

С начала зимнего периода из карельской столицы вывезли около 20 тысяч тонн снега. Общий объем, предусмотренный муниципальным контрактом, составляет 60 тысяч тонн. Прошлой зимой в связи с небольшим количеством осадков было вывезено около 6 тысяч тонн, а средние показатели в предыдущие годы составляют около 30 тысяч тонн.

В мэрии напомнили, в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее глава Карелии потребовал создать в районах оперштабы по борьбе со снежными заносами.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Массовые проверки водителей пройдут в Карелии в воскресенье

Автоинспекторы проведут 31 января профилактический рейд "Нетрезвый водитель", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В выходные дни автоинспекторы выйдут на карельские дороги, чтобы проверить водителей на трезвость.

С начала года автоинспекторами были отстранены от управления автомобилем 150 нетрезвых водителей, включая 12 женщин. Теперь 15 водителям грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Среди уголовно преследуемых - одна женщина.

Наиболее пьющий возраст для мужчин - от 30 до 39 лет - более 50 нарушителей. Один водитель управлял в возрасте 70+.

Возраст женщин, любительниц руля и алкоголя, до 30 лет - 6 нарушительниц. После 50 лет фактов нарушений женщинами на зафиксировано.

Чаще всего пьяные и без водительских прав садятся за руль мужчины в возрасте от 40 до 49 лет - 9 нарушителей.

На улицах Петрозаводска были отстранены от управления - 49 водителей. В районах - Сегежский и Костомукша, где было пресечено по 11 нарушений.

Госавтоинспекция Карелии просит с пониманием относиться к кратковременным остановкам для контроля трезвости.

"Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый гражданин, сообщив сведения о нетрезвом водителе в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции", - напомнили в Госавтоинспекции республики.

Ранее сотрудники ГИБДД поблагодарили петрозаводчан, задержавших пьяного водителя.

фото: © "Столица на Онего"

Пациенты с пневмонией продолжают десятками поступать в больницы Карелии

За сутки еще 34 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 34 человека попали с пневмонией в больницы. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4543 пациента, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 33 человека попали в клиники Карелии с внебольничной пневмонией.

фото: © Столица на Онего

Небольшой снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Карелии

О погоде в воскресенье, 31 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха составит -4, -9°С в течение суток. Ночью по северным районам местами подморозит до -15°С.

В Петрозаводске также будет облачная погода. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -7, -9°С. Днем будет чуть теплее: -5, -7°С.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.