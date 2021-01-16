Самые значимые события субботы

фото: Минздрав Карелии

Еще три жителя Карелии умерли от коронавируса, женщине было всего 59 лет

В Карелии за минувшие сутки подтвердили еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе.

По данным Оперштаба, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница поселка Кяппесельга 1962 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался 78-летний петрозаводчанин, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 66 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее количество смертей от коронавируса достигло в Карелии 197.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 293 человек. Из этого числа заболевших – 253 человека, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 327 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5161,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2399 случаев, по Северо-Западу – 4063,9.

Ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса по России приблизилось к 65 тысячам.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков извинился перед жителями Питкяранты и пообещал вернуть водоснабжение к понедельнику (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал в Питкяранту, чтобы лично проконтролировать ход работ по ликвидации последствий аварии в системе холодного водоснабжения.

По итогам поездки глава Карелии написал у себя на страницах в соцсети, что считает решение по прокладке нового резервного участка водопровода абсолютно верным.

По словам Артура Парфенчикова, эти работы удалось оперативно организовать.

- Все необходимые материалы доставлены на место. Сварка участков труб идет в теплом цехе, работают бригады высококлассных специалистов РК "Гранд", Петрозаводских коммунальных систем и УМР КСМ. Протяженность нового участка от водозабора до места врезки порядка 1100 м, более 20% труб для него уже сварено. Планируется ускорить работы за счет дополнительного станка, который доставила в Питкяранту компания УМР КСМ. Параллельно идет раскладка готовых участков вдоль трассы водопровода, - сообщил глава Карелии.

Кроме непосредственно самого монтажа, по словам Парфенчикова, предстоит решить еще одну важную техническую задачу по утеплению нового участка. Этим вопросом совместно с Минстроем также занимаются специалисты УМР КСМ и ПКС.

Параллельно бригада питкярантских коммунальщиков отогревает замерзший участок трубопровода.

- Пока результата эти работы не принесли, но будут продолжены. С завтрашнего дня идет потепление, что, безусловно, благоприятно и для проведения работ по монтажу нового участка, и увеличивает шансы на размораживание старой трубы. При этом мы понимаем, что она сильно изношена, и прежде чем вернуть ее в строй, понадобится провести ремонтные работы.

Парфенчиков напомнил, что в Питкяранте до 17 января введен режим ЧС.

- Это позволяет нам решать вопросы экстренного финансирования, обеспечения материалами техническими ресурсами. Однако подчеркну, что все работы нам удалось организовать и до его объявления.

Глава республики рассказал, что для обеспечения водой жителей города дополнительно пригнали из Петрозаводска цистерну объемом 24 кубометра. Таким образом, подвоз воды осуществляют три машины.

- Что касается сроков подачи воды в центральную систему водоснабжения: рассчитываем, что это удастся сделать к понедельнику. Уважаемые жители Питкяранты, приношу извинения за неудобства, которые вы вынуждено сейчас испытываете. Этой ситуации обязательно будет дана правовая оценка, с привлечением к ответственности виновных лиц.

фото: Наталья Девятилова,Маха Корепанова, Денис Тельпин / группа ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/dtpptz

"Все небо в дыму": на Древлянке горит дом в коттеджном городке (ФОТО)

В коттеджном городке на улице Отрадная в Петрозаводске пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме.

Очевидцы распространили в сети фото пожара в коттедже на Древлянке.

Свидетелм стал и корреспонжент "Столицы на Онего".

Фотографии появились в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

В эти минуты пожарные части Петрозаводска борются с огнем.

Как сообщили "Столице на Онего" в дежурной части МЧС, горит коттедж на улице Отрадная, дом 1. Пожару присвоен уровень 1-БИС.

По информации дежурного, погибших и пострадавших на пожаре нет.

Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться после того, как спасатели справятся с огнем.

ФОТО: Наталья Девятилова,Маха Корепанова, Денис Тельпин / группа ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/dtpptz

фото: Леонид Николаев / ИА Республика

Нужен ли Петрозаводску новый глава города? (ОПРОС)

Полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска заканчиваются 20 апреля.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

И в этом году 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

Примерно за три недели до этого начнет работать комиссия по отбору кандидатур (в ее состав войдут городские депутаты и представители республиканской власти). А персональный состав этой комиссии мы узнаем уже на февральской сессии Петросовета.

Как вы считаете, нужен ли Петрозаводску новый глава города? А, может, пора вернуть прямые выборы мэра?

Проголосовать можно здесь.

фото: Столица на Онего

Свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска предлагает купить с торгов землю под строительство административных зданий, объектов спортивной и торговой деятельности.

Администрация карельской столицы сообщила о возможности приобретения с торгов земельных участков, расположенных на территории Петрозаводского городского округа. Среди разрешённых видов использования – размещение административных зданий, автосервиса, заправки, осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной и торговой деятельности.



Перечень таких земельных участков опубликован на сайте мэрии: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/activi... Приобрести их может любое заинтересованное лицо.



Целевое назначение данных участков не является окончательным, так как государственная собственность на них не разграничена, уточнили в администрации города. Территории находятся в ведении Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия. Вид разрешенного использования может быть изменен на заявленный. В этом случае он должен быть согласован в соответствии с территориальной зоной, определенной Правилами землепользования и застройки города Петрозаводска в границах ПГО, утвержденными Решением Петросовета от 11 марта 2010 года № 26/38-771.



Более подробную информацию можно получить в управлении земельных ресурсов по телефону: 71-35-46, а также по электронной почте: sekretaruzr@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку.

фото: на фото Михаил Шогин. Фото: Сергей Юдин / Столица на Онего

"Судья ушел в отставку после того, как вынес приговор, поэтому надо бороться"

Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.

Бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом республики Денис Косарев вернулся в Петрозаводск из мордовской колонии, где отбывал срок за получение взяток. Примерно в это же время в Петрозаводском городском суде освободил свое кресло известный в профессиональных кругах судья Дмитрий Хромых, занимавшийся рассмотрением дел двух фигурантов этого резонансного коррупционного процесса: экс-чиновника Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова. Все трое – Косарев, Максимов и Морозов – являлись участниками скандальной истории о взятках в правительстве региона.

Точку в ней поставил судья Дмитрий Хромых осенью минувшего года. Он осудил за взятки Сергея Максимова и приговорил к 12 годам лишения свободы, а взяткодателя Степана Морозова – к 7 годам. После чего Хромых ушел в отставку. Зато в карельскую столицу вернулся ранее осужденный фигурант дела о взятках Денис Косарев, прежде возглавлявший Госкомимущества. Стоит напомнить, после ареста Косарев дал показания на своего коллегу и зама Сергея Максимова. Реальный срок Денису Косареву заменили на принудительные работы.

Об этом «Столице на Онего» рассказал адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взяток чиновникам.

Напомним, по версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

В итоге экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии. При этом после ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Сергея Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия и суда, взятки бывшим правительственным чиновникам давал бизнесмен Степан Морозов. Однако он не признает вину.

В сентябре 2020 года экс-заместитель председателя Госкомимущества Сергей Максимов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, а предприниматель Степан Морозов – к семи годам общего режима. Оба решения вынес судья Дмитрий Хромых и вскоре ушел в отставку.

Адвокат Михаил Шогин рассказал "Столице на Онего" о ходе резонансного процесса. Он считает, что в деле отсутствуют доказательства вины его подзащитного Степана Морозова.

Подробнее читайте здесь.

фото: видео и фото Татьяна Малки / https://vk.com/i_live_in_karelia

В дом жителей Карелии забралась норка (ФОТО, ВИДЕО)

Жители поселка Суоёки обнаружили норку, которая забралась к ним в дом.

В группе "Живу в Карелии" появились фотографии, которые жители поселка Суоёки Суоярвского района Карелии сделали у себя в доме, когда к ним забралась норка. Они же сняли видео, как зверек бегает по кухне.

По всей видимости, норка забежала в дом из-за морозов.

"Норка в дом забралась погреться", - написали авторы фото и видео.

Постепенно зверек освоился и начал кушать и пить воду.

фото: Нетипичная Питкяранта / https://vk.com/netipovapyatka

Питкяранта в дыму: в аварийном городе "варят новый трубопровод" (ФОТО)

В городе Карелии, где жители остались без водоснабжения, возникло задымление из-за работ по прокладке нового водопровода, сообщают очевидцы.

В группе "Нетипичная Питкяранта" появились фотографии задымления в районе заводского моста, которое, по словам очевидцев, возникло из-за работ по ликвидации аварии и прокладке нового водопровода.

"Задымление на заводском мосту - варят новый трубопровод", сообщают жители города.





Так же, по информации, активистов Питкяранты, в город сегодня после обеда должен прибыть глава республики Артур Парфенчиков.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Водоснабжение до сих пор не восстановлено. Воду в город привозят цистернами.

фото: © Александр Гаврилов, фото из личного архива

"Тогдашний министр вообще не верил, что есть вирусы!"

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов рассказал, что в Карелии нет эпидемиологической школы, а в штате министерства здравоохранения отсутствует должность главного эпидемиолога.

- У нас в регионе вообще нет не только эпидемиологической школы, но и региональной школы инфектологии. В штатах республиканского Минздрава нет даже должности главного эпидемиолога! В других регионах России такая служба есть, - рассказал Александр Гаврилов. - В свое время я убеждал развивать Центр СПИД и как противоэпидемическую службу Минздрава Карелии. Не получилось. Тогдашний министр вообще не верил, что есть вирусы! Сейчас пошли дальше! Упразднили сам Центр СПИД, как юрлицо!

В других субъектах России Центры СПИД развиваются и обеспечивают профессиональную работу в борьбе с инфекциями. Кроме того, в мединституте Петрозаводского университета нет кафедр эпидемиологии, инфекционных болезней. Соответственно, нет специалистов уровня докторов наук. Преподавание эпидемиологии будущим врачам сводится к нескольким часам. В республике нет клинических вирусологов, клинических иммунологов. Нужны ли такие специалисты у нас, и в каком количестве? Не знаю. Но нужна дискуссия по этому вопросу! И почему молчит наша карельская медицинская наука, я тоже не знаю. Впрочем, молчание было и тогда, когда "оптимизировали" здравоохранение. Может, сказать нечего?

Подробнее читайте в интервью с Александром Гавриловым.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

За сутки коронавирус выявили почти у 300 жителей Карелии

Коронавирусную инфекцию за минувшие сутки подтвердили у 293 жителей Карелии, сообщили в Оперштабе.

По данным Оперштаба, из 293 выявленных случаев, 253 человека заболели, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 327 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5161,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2399 случаев, по Северо-Западу – 4063,9.

За минувшие сутки подтвердили три летальных исхода: в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница поселка Кяппесельга 1962 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался 78-летний петрозаводчанин, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 66 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее количество смертей от коронавируса достигло в Карелии 197.





Напомним, что записаться на привику от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках по месту жительства.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Десять больных коронавирусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ

Медики борются за жизни 10 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 694 человека.

Из них 549 – в состоянии средней тяжести, 135 – тяжелых больных. И еще у 10 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Водоснабжение в Питкяранте до сих пор не восстановлено – жителям подвозят воду на машинах

Власти Питкярантского района Карелии опубликовали график подвоза воды в город, где замерз водопровод, на 16 января.

Власти Питкярантского района сегодня опубликовали график подвоза воды в город, где замерз водопровод, на 16 января 2021 года.

При этом напомнили жителям, что, забирая воду, они должны соблюдать дистанцию и находиться в масках и перчатках.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Ранее сообщалось, что житель Питкяранты, где из-за морозов произошла авария на водопроводе, умер на роднике.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЕРТВЫЙ РЕБЕНОК, ЗАМЕРЗШИЙ ВОДОПРОВОД В РАЙОНАХ И СНЯТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ ЛЮДЕЙ В ТРАНСПОРТЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

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Тем не менее Следком Карелии продолжает расследовать уголовное дело о пропавшем 6-летнем мальчике - назначена судмедэкспертиза

Жители Питкяранты остались без холодной воды из-за заморозки трассы

Из-за сильных морозов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

Водопровод замерз еще в поселке Рабочееостровск Кемского района

Режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе, сообщил глава администрации района Дмитрий Петров.

В Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов

Следком Карелии также начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске

МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода

Ситуацию с водоснабжением Питкяранты взял на контроль генпрокурор России

Власти Карелии приняли решение не ремонтировать старый участок водопровода, замерший в Питкяранте, а построить новый.

Около сотни человек брошены на ликвидацию аварии на сетях в райцентре Карелии

В Питкяранте организован подвоз воды, а также ищут волонтеров, которые могут привезти воду пожилым и больным людям.

А пока люди в Питкяранте сами решают проблемы с водой, ходят на родник.

Сегодня 70-летний мужчина умер прямо на роднике, подняв канистру.

В Рабочеостровске также идут работы по восстановлению холодного водоснабжения

Глава Карелии из-за морозов отменил ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте

В связи с низкими температурами воздуха и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте, сообщил Артур Парфенчиков.

На выход

Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии

Глава республики внёс в региональный парламент законопроект об упразднении Конституционного суда, сообщили в карельском правительстве.

Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.

Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.

ЧП

На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего работника Сегежского ЦБК

Вспышка заболевания, сопровождающегося диареей и рвотой, произошла в санатории Карелии

В праздничные дни в санатории "Марциальные воды" 34 человека заболели норовирусом.

Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

В ковид-центре Карелии скончался больной пневмонией 52-летний житель Сегежи.

После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы

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Карелию причислили к аутсайдерам по дорожному строительству

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Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев покинул колонию в Мордовии и вернулся в Петрозаводск.

Осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи

Суд Петрозаводска оставил за решеткой председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве

Суд продлил арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии хотят ввести курортный сбор для туристов, хотя в других регионах он себя не оправдал

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора.

Напомним, речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Между тем предварительные результаты эксперимента в южных регионах страны свидетельствуют о явно завышенных ожиданиях финансового эффекта от введения курортного сбора. В 2017 году ряд российских экспертов утверждал, что проведение эксперимента позволит Краснодарскому краю получить от 5 до 7 миллиардов рублей дополнительных доходов, а Крыму – от 1,4 до 4 миллиардов. Однако их реальные поступления во всех регионах, где был введен курортный сбор, не достигли в 2018 и 2019 годах и миллиарда, а в прошлом году, как уже отмечалось выше, этот сбор был почти повсеместно обнулен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Очевидно, что Карелии с ее единственным курортом Марциальные воды рассчитывать на такие огромные поступления курортного сбора не стоит, поэтому реализовать на них крупные инфраструктурные проекты не удастся.

Подробнее о том, как инициатива Артура Парфенчикова обсуждалась в Заксобрании Карелии читайте здесь.

Волонтеры начали доставлять родниковую воду жителям Питкяранты, которые не могут выйти из дома (ФОТОФАКТ)

В городе Карелии, где жители остались без водоснабжения из-за аварии на сетях, волонтеры развозят воду старикам, инвалидам и многодетным семьям.

Команда волонтёров начала свою работу по оказанию помощи в доставке воды с 10 часов утра в субботу, 16 января, сообщает администрация Питкярантского района:

- Уже обслужили около 20 заявок. Пожилым людям, инвалидам, маломобильным, женщине с 3 детьми, которая не может выйти из дома, доставлена родниковая вода.

Напомним, 14 января морозы вывели из строя водопровод Питкяранты. Из-за аварии местные жителя остались без воды.

Ситуацию в городе взяли под контроль прокуратура, Следком и генпрокурор России.

Чиновники карельского правительства приехали на место происшествия и руководят ремонтными работами. Принято решение строить 900 метров нового водопровода. Почти сотня рабочих привлечены к устранению аварии на водопроводе.

Водоснабжение до сих пор не восстановлено.

фото: МЧС Карелии

Пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке

В МЧС Карелии сообщили о ликвидации пожара в жилом доме на улице Отрадная в Петрозаводске.

Почти два часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать серьезный пожар, возникший на Древлянке в одном из коттеджей.

Как сообщили в дежурной части МЧС Карелии, в 14:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (11 человек и 3 единицы техники), привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. ул. Отрадная, д. 1.

Пожар удалось ликвидировать в 16:31.

По информации дежурного, погибших и пострадавших на пожаре нет. Однако дом серьезно пострадал от огня.

Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться.

фото: Pixabay

В отдаленном районе Петрозаводска отключат электроснабжение

На следующей неделе будет временно отключено электроснабжение в районе Зимника, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как стало известно, 21 января с 10.00 до 15.00 планируется отключение электроэнергии в районе Зимника.

Временные неудобства вызваны работами на объектах электросетевого хозяйства АО "Прионежская сетевая компания", сообщили в администрации Петрозаводска.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -27 ° …-26 ° 2 м/с СВ 751 мм.рт.ст. 78% день Небольшой снег, -25 ° …-24 ° 1 м/с С 751 мм.рт.ст. 79% вечер Небольшой снег, -23 ° …-20 ° 1 м/с СЗ 750 мм.рт.ст. 81% ночь Небольшой снег, -19 ° …-16 ° 1 м/с З 749 мм.рт.ст. 83%

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Пожилая женщина умерла в Карелии от пневмонии при отрицательном тесте на COVID-19

В Карелии, начиная с апреля прошлого года, от внебольничной пневмонии умерли 107 человек, сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

В Карелии 33 человека за сутки попали в стационары с внебольничной пневмонией.



По данным Оперштаба, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4145 пациентов, 107 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1932 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.



В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подтверждены три летальных исхода от коронавирса.

фото: pixabay.com

Пожарные три часа тушили загоревшийся жилой дом в райцентре Карелии

Серьезный пожар произошел накануне вечером в Кеми - спасателям потребовалось три часа, чтобы его потушить.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу, 15 января в 17:10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (12 человек, 4 единицы. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: Кемь, ул. 2-ой Пятилетки, дом 18.

Только через три часа, в 20:02 пожар был ликвидирован.

Кроме этого, накануне вечером произошел еще один пожар в частном жилом доме.

В 20:10 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: Сегежа, ул. Привокзальная, дом 9А.

Пожар был ликвидирован через час, в 21:20.

Ранее сообщалось, что страшный пожар ночью 14 января уничтожил дом в поселке Эссойла Пряжинского района.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Крещенские купания отменили в районе Карелии из-за коронавируса

Власти Олонецкого района сообщили об отмене традиционных крещенских купаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции сообщаем, что крещенские купания на водных объектах Олонецкого района проводиться не будут", - такое объявление появилось в официальном паблике районной администрации в соцсети.

Ранее сообщалось, что на организацию крещенских купаний в Петрозаводске не поступило ни одной заявки.

фото: Столица на Онего

В воскресенье сильные морозы уйдут из Карелии

Синоптики прогнозируют в воскресенье, 17 января минус 5-10 градусов на территории Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 17 января на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, утром и днём в большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -6…-11, местами до -15 градусов.

Днём -5…-10, местами до -15 градусов.

фото: Госавтоинспекция Пудожского района

Пьяного водителя на "Жигулях» поймали на трассе "Вологда-Медвежьегорск" в Карелии

Молодой человек оказался нетрезвым за рулем повторно, сообщили в Госавтоинспекции Пудожского района.

Накануне вечером, около 19.00 на 452 км автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в Пудожском районе в отношении 26-летнего водителя ВАЗ-21310 автоинспекторы составили материалы за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был отстранен от управления машиной.

Решение о привлечении его к уголовной ответственности примет суд.

Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 1102, напомнили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на службу в ГИБДД приглашаются мужчины со стойким характером.

фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

Шесть единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Карелии

Сотрудники Росгвардии провели 24 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и изъяли у жителей Карелии шесть стволов.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, за минувшую неделю по итогам 24 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, из оборота изъяли шесть единиц оружия. Было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.



Управлением Росгвардии продолжается проведение операции «Оружие», направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Ранее сообщалось, что в первую неделю нового года жители Карелии добровольно расстались с 24 стволами.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске за год поймали около 800 пьяных водителей

Очередной рейд "Контроль трезвости" пройдет в столице Карелии 17 января.

В Петрозаводске 17 января будут проводиться массовые проверки водителей "Контроль трезвости". Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ГИБДД Петрозаводска, в 2020 году на территории карельской столицы зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 16 человек получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 786 нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В МЧС советуют не держать дома елки до весны

Елки становятся пожароопасными, если их держать долго в квартирах, сообщили в МСЧ России.

Спасатели МЧС России советуют не держать долго елки в квартирах после новогодних праздников, так как они становятся пожароопасными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожароопасны и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. "При горении они выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья", - подчеркнули в ГУ МЧС. Спасатели советуют также осыпавшуюся хвою сразу убрать, поскольку она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.

фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Россия возобновляет полеты в Финляндию

Россия решила возобновить полеты в четыре страны – с 27 января разрешены рейсы во Вьетнам, Индию, Катар и соседнюю Финляндию

Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение возобновится с 27 января, сообщает РБК.



По информации издания, решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.



В сообщении говорится, что с 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:



Москва - Ханой, два раза в неделю;

Москва - Дели, два раза в неделю;

Москва - Хельсинки, два раза в неделю;

Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю;

Москва - Доха, три раза в неделю.



Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир с трех до пяти раз в неделю.



В то же время некоторые из этих стран разрешили въезд лишь для некоторых категорий россиян.

К примеру, в Финляндию до 9 февраля попасть можно лишь при наличии близкого родственника - финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Въезд также разрешен для владельцев недвижимости, которым нужно провести неотложный ремонт. Индия, в свою очередь, с октября разрешила въезд всем категориям иностранцев, кроме туристов.

