Будущие новоселы ЖК «Свиристель» участвуют в конкурсе на самое позитивное фото

Получая ключи от новых квартир в доме 18/3 ЖК «Свиристель» от компании «Баренц Групп», будущие новоселы участвуют в конкурсе на самое позитивное фото.

Компания «Баренц групп» начала передачу ключей от очередного дома, построенного в экологически чистом жилом квартале «Свиристель», который находится в районе Кукковка-3.

Этот яркий современный комплекс, состоящий из серии монолитный домов с придомовыми территориями, оборудованными детскими площадками и большими парковочными зонами, невозможно не заметить – он расположен в конце Комсомольского проспекта за известным гипермаркетом. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Девятиэтажный дом 18/3 – предпоследний в ЖК «Свиристель».

Молодая семья - Максим и Валерия купили в нем «евротрешку», взяв ипотеку. Получая ключи от новой квартиры, охотно приняли участие в конкурсе на самое позитивное фото.

Отдельно сфотографировали именные брелки с буквами «М» и «В», которые изготовили специально перед торжественной передачей ключей.

«Когда мы выбирали район, для нас главным было наличие рядом детского садика и школы, поэтому мы остановились на ЖК «Свиристель», - пояснили будущие новоселы.

Также важной для Максима и Валерии оказалась возможность купить квартиру с отделкой «под ключ».

«Мы очень довольны, как сделан ремонт, и готовы въехать в самое ближайшее время. Ждем гардероб и кухню, - и сразу въезжаем».

Напоминаем, что участниками конкурса на самое позитивное фото могут все дольщики дома 18 корпус 3 ЖК "Свиристель".

Компания «Баренц Групп» установила в холле дома фотозону.

Размещая фото на своей страничке ВКонтакте с хэштегом #баренцдом и отмечая группу @barenzgroup, получатели ключей становятся участниками конкурса и получают возможность выиграть приз. А компания «Баренц Групп» с радостью размещает фото в группе компании.



Конкурс длится с 23 января до последней переданной квартиры. Приз - сертификат в ресторан «Фрегат».

Совсем недавно компания «Баренц Групп» объявила старт продаж квартир в доме № 19 ЖК «Свиристель». Этот 9-этажный монолитный дом станет последним в ансамбле жилых зданий нового квартала. Согласно проекту, на каждом этаже будут располагаться всего 4 квартиры. Предусмотрены самые популярные и продуманные планировки: евро2 и евро3. В каждом подъезде дома будут созданы холлы с дизайнерским оформлением, установлены бесшумные грузопассажирские лифты. На крыше дома расположится своя газовая котельная, благодаря чему жильцы всегда будут обеспечены горячей водой и отоплением и смогут значительно сэкономить на коммунальных платежах.

Дом № 19 станет завершающим этапом строительства жилого квартала «Свиристель», поэтому если кто-то мечтает жить в комфортном и красивом экологически чистом районе, он еще может осуществить свою мечту.

Всю информацию о старте продаж квартир в доме №19 вы можете получить здесь https://sviristel.barenz.group/

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж компании «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Забронировать квартиру можно на сайте отдела продаж или по указанному телефону: 331-331.

ЖК «Свиристель». Застройщик ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС». Город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А ОГРН 1141001002119 ИНН 1001280955. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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