Новоселы ЖК «Флотилия» смогут любоваться потрясающими видами на Онежское озеро

В Петрозаводске в районе пересечения улицы Антонова и Онежской флотилии появится новый жилой комплекс из трех домов с видовыми квартирами на Онежское озеро.

Напомним, строительная компания «Баренц Групп» приступила к реализации еще одного проекта комплексного освоения территории прибрежной зоны Онежского озера.

Жилой комплекс «Флотилия», состоящий из трех 17-этажных домов, будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и улицы Онежской флотилии.

Это, с одной стороны, - всего в 10-ти минутах от центра Петрозаводска. И одновременно – рядом с Онежским озером, куда буду разворачиваться потрясающие виды из широких окон квартир.

Кроме видовых квартир, в новом ЖК «Флотилия» есть и другие преимущества.

Одно из главных – то, что он строится в районе с уже развитой социальной инфраструктурой. Рядом с жилым комплексом "Флотилия" находятся школы, детские сады, поликлиника №4, магазины, салоны услуг, остановки общественного транспорта. Недалеко располагается физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

Совсем рядом, в пешей доступности находится новый парк «Каменный бор», который в ближайшее время получит вторую жизнь благодаря участию в проектах «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив.

Планируется поэтапное развитие парка. Уже известно, что здесь создадут экотропу для прогулок, пляжную и концертную зоны, площадки для воркаута, фотозоны. В Каменном бору откроется вейк-парк и фуд-корты. Здесь благоустроят спуск в карьер для дайевров и многое другое.

Напомним, в настоящее время идут работы по подготовке площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия». Получено официальное разрешение на строительство дома.

За более подробной информацией по раннему бронированию квартир в новом жилом комплексе «Флотилия», планировках, стоимости и другим вопросам можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Выбрать и бесплатно забронировать квартиру в ЖК «Флотилия» можно по ссылке.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании на пр. Карла Маркса, 1а (здание бывшего Речного вокзала) вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Жилой район «Флотилия»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

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