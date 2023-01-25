Новый дом: узнайте первыми цены и планировки

В марте стартуют продажи второй очереди жилого комплекса «Новая жизнь».

Жилой комплекс «Новая жизнь»: удобная локация в 5 минутах от площади Гагарина, закрытый благоустроенный двор, парковка, малая этажность — это только часть преимуществ нового объекта от ООО «СФК».

Площадь квартир в новых секциях: от 37 до 66 кв. м. На выбор: классические и европланировки, варианты с террасами.

Если вы хотите быть среди тех, кто первым узнает условия приобретения и планировки квартир, записывайтесь в лист ожидания по тел. 44-55-55

О проекте:

4-этажный дом возводится на ул. Фурманова 20. Центральная секция будет сдана осенью текущего года. В продаже ещё есть 3-комнатные квартиры различных планировок. Вторая очередь — секции 1,2,3 будут расположены ближе к ул. Фурманова.

Благодаря удачной локации новостройки вы получите быстрый доступ ко всей инфраструктуре на пр. Ленина: рестораны, магазины, места отдыха, спортивные клубы... При этом сам дом будет находится в удалении от шума центральных дорог. В шаговой доступности — два детских сада и 3 общеобразовательные школы, десятки детских клубов, магазины и аптеки.

Отличная транспортная доступность нового дома будет радовать вас каждый день. Никаких пробок утром и вечером. Пешком или на машине — 5 минут — и вы на пл. Гагарина. А здесь уже и остановки общественного транспорта, и ж/д вокзал, и автовокзал.

Одно из главных преимуществ ЖК «Новая жизнь» — закрытая территория. Здесь вы сможете по достоинству оценить приватность, комфорт и уют, которые начинаются уже за пределами вашей квартиры. Для тех, кто любит активный образ жизни, — спортивная площадка с тренажёрами. Для детей — игровая площадка с разнообразными комплексами рассчитанными на различные возрастные группы. Просторная парковка решит вопрос безопасного хранения вашего автомобиля. Видеонаблюдение по всему периметру новостройки — это контроль 24/7 и повышенный уровень безопасности каждого жителя.

Хотите посмотреть, каким будет ЖК «Новая жизнь»? Приглашаем вас на 3D экскурсию.

Нужно больше информации о новом объекте? Звоните в офис продаж ООО «СФК» по тел. 8 (8142) 44-55-55

ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП № 1». ОГРН 1201000003808 / ИНН 1001348160. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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