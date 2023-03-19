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Как устроены коммуникации в жилом доме «Онегин» (ВИДЕО)
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Как устроены коммуникации в жилом доме «Онегин» (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:49, 20 Марта 2023

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На примере жилого комплекса «Онегин» рассказываем, как устроены системы вентиляции, водоснабжения и другие коммуникации в современном жилом доме.

Специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Кристина рассказала об особенностях систем коммуникации в жилом доме «Онегин», который строится в Петрозаводске на пересечении улиц Ригачина и Державина, всего в 5 минутах от Онежской набережной.

«Стояки холодного и горячего водоснабжения, а также система вентиляции вынесены в зону подъезда. Доступ для сотрудников управляющих компаний будет облегчен. Что дает эта система? Это надежный барьер от шума. И она очень удобна в обслуживании. Счетчики потребления на все коммуникации также вынесены в зону подъезда. Для очередных замен и технических работ не потребуется доступ в квартиры. Управляющая компания сможет самостоятельно снимать замеры с приборов учета».

Для получения более подробной информации по жилому дому «Онегин» компания «Баренц Групп» приглашает посетить офис по адресу: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1а (здание Речного вокзала). Также ее можно получить по телефону 331-331.

Напомним, необычный высотный дом под названием «Онегин» (Onegin) — не только отсылка к герою бессмертного произведения Пушкина, но и, в первую очередь, — географическое обозначение жилого комплекса, который видовыми квартирами будет выходить прямо на Онежское озеро.

Близость к набережной, панорамные виды на Онего практически из каждой квартиры и большой подземный паркинг — вот далеко не полный перечень преимуществ этого жилого комплекса.  К ним можно добавить собственную газовую котельную, которая будет отапливать дом и круглый год обеспечивать жильцов горячей водой вне зависимости от сезонных отключений. Кроме этого, в районе, где строится «Онегин», — развитая и удобная инфраструктура — рядом Державинский лицей, поликлиника, набережная и парк, школы, детские сады, магазины — в шаговой доступности, много остановок общественного транспорта.

За более подробной информацией по наличию квартир в новом доме и их стоимости можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „ОНЕГИН“. 
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042. 
Проектные декларации на сайте Barenz.group

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Реклама /  ООО „СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК ‚ОНЕГИН‘ / ИНН1001353360

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