Мощевик как часть церковной утвари

Мощевик является важнейшим предметом в современной церковной утвари. В православном христианстве под мощевиком понимается общее название хранилищ для различных святынь. И прежде всего — для святых нетленных мощей. Общие же ларцы и хранилища для святых реликвий называются реликвариями. Мощевики же имеют более узкий функционал. Почитание святых мощей — это наиважнейшая часть христианской православной веры. И уже с самых первых веков существования христианской церкви многие верующие по-особому относились к останкам чтимых ими святых, в том числе и порой конкретные материальные вещи, которые имели для них особенную религиозную ценность. Например, это было древо Креста Господня, Туринская плащаница, Мамврийский дуб, гвозди с распятия.

Если в церкви хранятся подобные реликвии и мощи, то подобная церковная утварь просто обязана быть в храме. Это достояние прихода и епархии. Часто мощевики хранятся в монастырях, которые имеют местные чтимые святыни. А их богатое оформление показывает символично богатство веры людей и это не просто роскошная церковная утварь.

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