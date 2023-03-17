Официальный дилерский центр CHANGAN открылся в Петрозаводске

В Петрозаводске открылся новый официальный дилерский центр CHANGAN.

Теперь выбрать качественный автомобиль китайского бренда CHANGAN можно в «ПКФ СЛОВО» на Лососинском шоссе, 39 стр. 2



Официальный дилерский центр CHANGAN — качественные автомобили, квалифицированный вежливый персонал, удобная клиентская зона, большая парковка и уютная атмосфера. Мы сделаем ваше прибывание в дилерском центре CHANGAN приятным и продуктивным!

Уже сейчас Вы можете познакомиться с модельным рядом автомобилей CHANGAN, представленном в нашем салоне:



— Безопасный и надёжный Changan CS55

— Яркий и динамичный Changan Uni-V

— Стильный и технологичный Changan CS35PLUS

— Элегантный и практичный купе-кроссовер Changan CS85COUPE





В «ПКФ Слово» вы можете записаться на тестовую поездку на новом автомобиле CHANGAN и по достоинству оценить качество китайского бренда.



Получить подробную консультацию или записаться на тестовую поездку можно по телефону: +7 (8142) 44-44-03 или на сайте Дилерского центра CHANGAN.



г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 39 стр. 2

Реклама / ООО ПКФ СЛОВО / ИНН1001088338