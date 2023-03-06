Показываем, какой панорамный вид открывается из окна жилого дома «Онегин» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Дом с потрясающим видом на Петрозаводск и Онежское озеро строят в карельской столице.

Жилой дом «Онегин» строят в Петрозаводске на пересечении улиц Ригачина и Державина, а значит, всего в 5 минутах от набережной Онежского озера.

Специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Рая Данилевская покажет, какой вид открывается из окон ЖД «Онегин».

Почему строит выбрать ЖК «Онегин»:

— Это высококачественный монолитный комплекс разной этажности с ярко оформленными фасадами. Крышная газовая котельная. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода. Дизайнерские парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

— Правильные планировки с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».

— В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продовольственные магазины.

— Вокруг дома — огороженная территория с озеленением, на ней — детский развивающий комплекс. Большой подземный и наземный паркинги.

В ЖК «Онегин» современные квартиры с увеличенными окнами.

И сегодня в продаже есть еще несколько свободных квартир с панорамным видом.

За более подробной информацией по наличию квартир в новом доме и их стоимости можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

На сайте onegin.barenz.group вы узнаете больше о проекте, планировках, стоимости, а также можете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

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ЖК «Онегин»: Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „ОНЕГИН“. Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН:1151001006232 ИНН:1001297042. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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