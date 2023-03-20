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Сбербанк поможет построить «Счастье» — пятую секцию нового жилого комплекса «САМПО»

Новости. Общество
10:14, 14 Декабря 2022
фото: © КСМ

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Сбербанк предоставил кредит для возведения очередной секции первого дома нового жилого комплекса «Сампо». Сампо в карело-финской мифологии — источник счастья, благополучия и изобилия.

Жилой комплекс возводит компания ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ» (официальный сайт: kcm-kvartira.ru) в микрорайоне «Древлянка-6» по концепции «Город в городе» с максимальным комфортом для жизни с развитой социальной инфраструктурой и благоустройством.

По словам управляющего Карельским отделением Сбербанка Константина Бугрима, с одним из самых надёжных застройщиков и крупнейших строительных предприятий Карелии — группой компаний КСМ — Сбербанк связывает многолетнее успешное и плодотворное сотрудничество. «КСМ» в Карелии и далеко за ее пределами представлять не нужно — за свою 59-летнюю историю построено и введено в работу более 350 объектов: жилые дома, детские сады и школы, торговые центры и административные здания, промышленные комплексы и объекты малой гидроэнергетики, и многое другое. За плечами компании множество успешно реализованных проектов, в том числе и в партнерстве со Сбербанком. В Петрозаводске это уже девятый общий проект, который помогает городу расти, а его жителям — обрести современное и комфортное жилье. Константин Бугрим отметил, что совместными усилиями жилая инфраструктура города будет развиваться и дальше.

Так, Сбербанк профинансировал строительство «Стройинвест КСМ» четырех первых секций в ЖК «САМПО», три жилых дома в ЖК «Перспектива», ЖК «Смарт».

Поддержка строительной отрасли — одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Спрос на проектное финансирование в Карелии постоянно растет. В 2022 году объем кредитов на возведение объектов недвижимости, предоставляемых Карельским отделением Сбербанка, значительно вырос.

Сбер предоставляет широкую линейку кредитных продуктов на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, до cashout-финансирования под будущую прибыль реализуемых проектов. Всё это даёт клиентам банка возможность более уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.

Напомним, что с 01 июля 2018 года средства дольщиков аккумулируются на эскроу-счетах до сдачи дома. На новую схему финансирования переходят и карельские застройщики.

Реклама / ПАО Сбербанк / ИНН7707083893

 
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