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Скальная порода станет надежным фундаментом для нового жилого комплекса «Флотилия» (ФОТО)
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Скальная порода станет надежным фундаментом для нового жилого комплекса «Флотилия» (ФОТО)

Новости. Общество
17:00, 27 Июня 2023
фото: © Баренц Групп

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В Петрозаводске на пересечении улицы Антонова и Онежской флотилии начали строить жилой комплекс.

Строители компании «Баренц Групп» приступили к работам на площадке ЖК «Флотилия». Напомним, этот жилой комплекс, состоящий из трех 17-этажных домов, будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и улицы Онежской флотилии всего в 10-ти минутах от центра Петрозаводска. Это живописное место, где можно наслаждаться потрясающими видами на Онежское озеро.

В настоящее время получено разрешение на строительство первого дома, и квартиру можно купить по минимальной цене на стадии котлована.   

Недавно здесь появилась техника и начались земляные работы.

Любопытно, что новый жилой комплекс будет стоять на твердой и надежной скальной породе. Она станет своеобразной основой для «Флотилии».

Напомним, что одно из главных преимуществ нового жилого комплекса – его удачное расположение. Совсем рядом с ЖК «Флотилия», в пешей доступности находится парк «Каменный бор», который в ближайшее время получит вторую жизнь благодаря участию в проектах «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив. Планируется поэтапное развитие парка (создание экотропы, пляжной и концертной зон, площадки для воркаута, фотозоны, вейк-парка, фуд-кортов, спуска в карьер для дайевров и многое другое).

Рядом с жилым комплексом «Флотилия» - школы, детские сады, поликлиника, магазины, салоны услуг, остановки общественного транспорта. Недалеко находится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

За более подробной информацией по раннему бронированию квартир в новом жилом комплексе «Флотилия», планировках, стоимости, а также акции «кладовка в подарок» и другим вопросам можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Выбрать и бесплатно забронировать квартиру в ЖК «Флотилия» можно по ссылке.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании на пр. Карла Маркса, 1а (здание бывшего Речного вокзала) вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Жилой район «Флотилия»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
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