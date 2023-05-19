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Целый год без забот: «Пятерочка» запустила новую акцию с семейными подарками

Новости. Общество
11:04, 30 Мая 2023
фото: © ТС Пятёрочка

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В сети магазинов «Пятерочка» стартовала акция, в которой можно выиграть семейный автомобиль, годовой запас любимых продуктов, а также сертификаты на покупки, бытовую технику и многое другое.

Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Без забот на год вперед». Акция проходит во всех магазинах сети до 9 июля 2023 года.

Каждый гость «Пятерочки» с чеком от 300 рублей может принять участие в еженедельном розыгрыше подарочных карт на сумму 3 000 рублей. Чек необходимо зарегистрировать на сайте.

При регистрации более трех чеков в неделю на сумму от 300 рублей покупатели смогут выиграть годовой запас любимых продуктов из «Пятерочки». Розыгрыш – каждую неделю вплоть до конца акции. Всего в торговой сети разыграют 180 таких запасов.

На главный приз – семейный автомобиль – может претендовать любой участник, зарегистрировавший более десяти чеков от 300 рублей за время акции. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте actions.5ka.ru.

Гостей «Пятерочки» ждут также гарантированные призы. После регистрации первого чека каждый покупатель получит промокод и сможет целый месяц пользоваться сервисом «Пакет» всего за 1 рубль. Также на карту Х5 Клуба вам зачислят 1100 баллов.

Кроме того, все, кто активировал промокод, имеют шанс выиграть смартфон. Гаджеты будут разыгрывать каждую неделю. А покупателей, оформивших  покупки в сервисе экспресс-доставки, ждут еженедельные розыгрыши сертификата на покупку посудомоечной машины.

И это еще не все! В акции «Без забот на год вперед» предусмотрены призы за покупку товаров от брендов «Даниссимо», KOTEX, Amstel (безалкогольное), Лоск, Персил, GLADE, «Туалетный утёнок», «Черноголовка», «Чистая линия».

При покупке этих товаров наши гости смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше. Среди призов – умные часы, кофемашина, электрогриль, робот-пылесос, а также сертификаты на покупки в парфюмерном магазине и многое другое.

Наконец, «Пятерочка» снова дает всем своим друзьям шанс стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо выбрать самого везучего друга и отправить ему ссылку на участие в акции. По ней он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам акции одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

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Реклама / ООО «Агроторг» / ИНН7825706086

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