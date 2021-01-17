Все, что случилось сегодня

Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.
"С утра во многих квартирах в городе было холодно, хотя батареи у всех были горячие. Вероятно, ночью недобросовестные горожане опять сливали воду из батарей. Граждане, не делайте так, пожалуйста! На полном серьезе город рискует остаться без отопления!" - пишут в паблике "Нетипичная Питкяранта".
Накануне вечером в районной администрации прошло экстренное совещание, где рассмотрели вопрос по критической ситуации с теплоносителем города.
"Так как недобросовестные жители города продолжают отбирать горячую воду из батарей для технических нужд, котельная работает на пределе возможности. Под угрозой срыв отопительного сезона. Управляющим компаниям поручено выявлять и пресекать отбор воды из системы теплоснабжения. Также рекомендовано усилить работу по оповещению населения о подвозе питьевой воды", - пишут в официальном паблике администрации Питкярантского района.
Ранее глава Минстроя Карелии рассказал, что более 500 метров водопровода построили за два дня в Питкяранта.
Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.Смотреть подробнее
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в республике умерли еще два человека.
По данным по оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались 71-летний житель поселка Эссойла и 79-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 199 человек.
За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек. Из этого числа заболевших – 259 человек, из них 53 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.
За все время инфицировано в республике 32561 человек.
Выздоровели за минувшие сутки еще 317 человек. Всего выписались по выздоровлению 26737 пациентов.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5208,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2415,4 случая, по Северо-Западу – 4102,4.
Сутками ранее от ковида умерли три жителя Карелии.Смотреть подробнее
Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период.
"Я все больше склоняюсь к мнению, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период. Но это не означает, что в "теплый" период болезнь исчезает полностью. Как я отмечал ранее, ее динамика напоминает парагрипп. Таким образом, я ожидаю, что в марте-апреле этого года заболевание в республике примет спорадический характер и не будет массовым, как сейчас", - рассказал эпидемиолог Александр Гаврилов.
Подробнее читайте в интервью с Гавриловым, где заслуженный врач Карелии поделился своим взглядом на введенные в республике ограничительные меры и оценил работу регионального штаба по борьбе с коронавирусом.Смотреть подробнее
Сильные морозы ожидаются на большей части России в ближайшие дни.
Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов. Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоды, так и называемой — "аномально холодной". Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 (градусов. — Прим. ред.) тоже ниже нормы", — цитируют РИА Новости Вильфанда.
По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минут 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.
Холоднее всего, по словам специалиста, будет в Якутии, Хабаровской крае и на Чукотке. Там ожидается до минус 56, минус 50 и минус 51 градуса соответственно.
Ранее в карельском Гидрометцентре сообщали, что крещенских морозов в начале следующей недели ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до - 15 градусов. Но ближе к выходным в Карелию вернутся сильные морозы. Конец января будет холодным.Смотреть подробнее
Уникальный музей "Поезд Победы" прибудет в столицу Карелии 19 января, сообщили в правительстве республики.
Во вторник, 19 января, Петрозаводск первым примет "Поезд Победы". Экспозиция поезда будет доступна для посещения с 10:00 до 18:15 в течение четырех дне, до 22 января, на железнодорожном вокзале города города. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф, выбрав доступное свободное время.
"Поезд Победы" — масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.
Передвижной музей состоит из 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Здесь посетители увидят и зарисовки из довоенной жизни страны, которые сменятся страшными сценами из военных окопов, блокадой Ленинграда. Тут же будет санитарная часть, где врачи оперировали раненых прямо в пути.
Сопровождать экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки группы для посещения формируются из расчета одновременного нахождения в 8 вагонах 40 посетителей. Запуск малых групп по 5 человек будет производиться из первого вагона с интервалом каждые 5 минут. В самом поезде будут соблюдены все необходимые меры безопасности: на входе посетителям выдадут одноразовые маски и перчатки, доступны санитайзеры для обработки рук и приборы для измерения температуры тела.
Организаторы проекта "Поезд Победы" приглашают всех жителей Карелии в возрасте старше 12 лет посетить уникальную экспозицию, посвященную Великой Отечественной Войне. Посещение детей в возрасте до 12 лет возможно в сопровождении родителей.Смотреть подробнее
Из-за аварии на сетях на территории Кемского муниципального района вводится режим ЧС.
Как пишут на официальной странице администрации Кемского района, режим функционирования "чрезвычайная ситуация" введен с 16 января в связи с аварией на водопроводных сетях.
Напомним, в поселке Рабочеостровск с 14 января коммунальные службы восстанавливают систему холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям. В северном поселке коммунальщики пытаются отогреть 500 метров водопровода, где произошла авария из-за сильных морозов.
Ранее режим ЧС был введен в Питкяранте, оставшейся без воды после заморозки водопровода.Смотреть подробнее
Адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взяток экс-руководителям Госкомимущества Карелии, считает странной отставку судьи Дмитрия Хромых.
Напомним, бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом республики Денис Косарев вернулся в Петрозаводск из мордовской колонии, где отбывал срок за получение взяток. Примерно в это же время в Петрозаводском городском суде освободил свое кресло известный в профессиональных кругах судья Дмитрий Хромых, занимавшийся рассмотрением дел двух фигурантов этого резонансного коррупционного процесса: экс-чиновника Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова. Все трое – Косарев, Максимов и Морозов – являлись участниками скандальной истории о взятках в правительстве региона.
"Причины (отставки судьи – Прим.ред) неизвестны, рассказал адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова. - Формально, по собственному желанию. Но мне это кажется странным: вот ни с того, ни с сего у него вдруг возникло желание уйти в отставку. У него прощания никакого не было. Просто вот 30 декабря – последний рабочий день. И человек пропал... Это вообще такой монстр юриспруденции… На сайте квалификационной коллегии Республики Карелия есть только решение, что прекращены его полномочия с 31 декабря на основании его личного заявления. То есть перевожу на русский язык: человек ушел в добровольную отставку. А как так вот? Он 17 лет отработал судьей. Ему до максимальной пенсии года два-три осталось. Человек работает. Всё, вроде бы, хорошо. Его всё устраивает. Его все хвалят. Взял и вдруг в отставку ушел. Я в такое не верю. Что-то тут не так".
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Два пожарно-спасательных подразделения тушили дом в поселке Ильинский Олонецкого района.
Как сообщили в олонецком отряде, пожар произошел 17 января в 01:05. Загорелся дом №7 на улице Котчильская в поселке Ильинский. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ОПС по Олонецкому району и 6 человек пожарной части-36 по охране поселка.
Причины, ущерб, пострадавшие устанавливаются.
Фото пожара опубликовали в паблике "ОПС по Олонецкому району".
Ранее пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке в Петрозаводске.Смотреть подробнее
Иномарка врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи на пересечении улиц Гоголя и Красноармейская.
Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 17 января, в 14-26 на регулируемом перекрестке Гоголя-Красноармейская. По словам очевидца происшествия, автомобиль скорой помощи ехал со звуковой сигнализацией и проблесковыми маяками по улице Гоголя со стороны центра. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Красноармейская в прямом направлении. Судя по видео, он выезжал на перекресток из полосы, предназначенной для поворота направо.
Примечательно, что остальные участники движения предоставили преимущество в движении "скорой".
Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.
Ранее автомобиль скорой помощи превратился в автохлам после ДТП на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.Смотреть подробнее
На пепелище частного дома в Кеми нашли тело мужчины.
Пожар, который произошел вечером 15 января в частном жилом доме в Кеми, унес жизнь одного человека. Тело мужчины обнаружили на пепелище, сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии.
Напомним, в пятницу, 15 января в 17:10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для тушения пожара в доме №18 по улице 2-ой Пятилетки в Кеми. Только через три часа пожар был ликвидирован.
В паблике кемского отряда опубликовали фото пожара, уничтожившего дом.
Ранее сообщалось, пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии.Смотреть подробнее
Стали известны подробности ночного пожара в поселке Салми Питкярантского района.
Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, в частном жилом доме в Салми, который сегодня горел ночью, найдено тело. Здание практически уничтожено огнем. Пожарные эвакуировали с места происшествия два газовых баллона.
Причины возгорания и личность погибшего устанавливаются.
Напомним, дом №9 на улице Тулемская в поселке Салми вспыхнул 16 января в 23:10. Пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (9 человек, 2 единицы техники) боролись с огнем в течение 5 часов.Смотреть подробнее
Глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации со строительством нового водопровода в оставшейся без воды Питкяранте.
В Питкяранте продолжаются работы по подготовке параллельной ветки водопровода. Об этом сообщил министр строительства, жилищного-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.
"Работы по подготовке параллельной ветки водопровода продолжаются, сейчас сварено в общей сумме более 500 метров", - пишет глава Минстроя, опубликовав фото с места строительства нового водопровода.
Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС. Глава Карелии Артур Парфенчиков извинился перед местными жителями и пообещал вернуть водоснабжение к понедельнику.Смотреть подробнее
В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом.
Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 17 января до 19,1%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
Отметим, что сутками ранее этот показатель равнялся 20%.
По данным на 17 января, в стационарах находятся 706 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 576 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольной и девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек, два человека умерли.Смотреть подробнее
Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора.
Речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.
Поскольку начало эксперименту положил федеральный закон, принятый в июле 2017 года, то для включения Карелии в перечень российских регионов, где с туристов взымают дополнительную плату, Госдуме необходимо внести в этот закон поправку. Но уже первое обсуждение проекта такой поправки в карельском парламенте, который затем направит ее в Москву, показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как будет взыматься курортный сбор в Карелии и зачем он, собственно говоря, нужен.
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Власти Питкяранского района рассказали о работе детских садов и школ в оставшейся без воды Питкяранте.
В администрации Питкярантского района прошло совещание с руководителями образовательных учреждений города. Его темой стало начало учебной четверти очного обучения и организации питания детей 1, 4, 9, 11 классов.
"В связи со сложившейся ситуацией принято решение - до устранения аварии городские школы работают в дистанционном режиме, дошкольные учреждения не работают", - пишут на официальной странице администрации района в соцсетях.
По информации местных властей, по состоянию на 15:00 17 января на месте проведения аварии на сетях продолжаются работы по отогреву центрального водопровода диаметром 400 мм. Общая протяженность участка - 900 м. Сварен трубопровод протяженностью 600 м. По линии МЧС привлечено 40 сотрудников и 5 единиц техники. Подвоз питьевой воды населению и в социально-значимые объекты осуществляется согласно графика.
Ранее сообщалось, что Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.
Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.Смотреть подробнее
За последние сутки в России выявлено 23 586 случаев COVID-19.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 23 586 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в 85 регионах. Число заболевших ковидом в стране увеличилось до 3 568 209.
За минувшие сутки в России подтвержден 481 летальный исход с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 65 566 человек.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 23 440 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 960 431.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 478 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 января остаются 614 180 человек.
Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек, два человека умерли.Смотреть подробнее
Режим чрезвычайно ситуации продлен в Питкяранте, где произошла авария на водопроводных сетях, до 20 января.
"На территории города Питкяранта продлен режим ЧС до 18.00 20 января", - говорится в сообщении администрации Питкярантского района.
Ранее сообщалось, что детские сады не будут работать в Питкяранте до полной ликвидации аварии. Школы в городе переведены на дистанционное обучение.
Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка почти в 1 км центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС. На сегодняшний день построено 600 метров нового водопровода.Смотреть подробнее
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
Тело 6-летнего Филиппа, пропавшего в поселке Карелии перед Новым годом, найдено в реке.
Тем не менее Следком Карелии продолжает расследовать уголовное дело о пропавшем 6-летнем мальчике - назначена судмедэкспертиза
Жители Питкяранты остались без холодной воды из-за заморозки трассы
Из-за сильных морозов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.
Водопровод замерз еще в поселке Рабочееостровск Кемского района
Режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе, сообщил глава администрации района Дмитрий Петров.
В Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов
Следком Карелии также начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске
МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода
Ситуацию с водоснабжением Питкяранты взял на контроль генпрокурор России
Власти Карелии приняли решение не ремонтировать старый участок водопровода, замерший в Питкяранте, а построить новый.
Около сотни человек брошены на ликвидацию аварии на сетях в райцентре Карелии
В Питкяранте организован подвоз воды, а также ищут волонтеров, которые могут привезти воду пожилым и больным людям.
А пока люди в Питкяранте сами решают проблемы с водой, ходят на родник.
Сегодня 70-летний мужчина умер прямо на роднике, подняв канистру.
В Рабочеостровске также идут работы по восстановлению холодного водоснабжения
Глава Карелии из-за морозов отменил ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте
В связи с низкими температурами воздуха и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте, сообщил Артур Парфенчиков.
На выход
Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии
Глава республики внёс в региональный парламент законопроект об упразднении Конституционного суда, сообщили в карельском правительстве.
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.
Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске
Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.
ЧП
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Вспышка заболевания, сопровождающегося диареей и рвотой, произошла в санатории Карелии
В праздничные дни в санатории "Марциальные воды" 34 человека заболели норовирусом.
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
В ковид-центре Карелии скончался больной пневмонией 52-летний житель Сегежи.
После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы
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Карелию причислили к аутсайдерам по дорожному строительству
Карелию включили в список отстающих регионов по дорожному строительству.
Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии
Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев покинул колонию в Мордовии и вернулся в Петрозаводск.
Осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи
Суд Петрозаводска оставил за решеткой председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве
Суд продлил арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно.Смотреть подробнее
Ирина Соловьева вошла в десятку сильнейших на всероссийских соревнованиях, являющихся одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров.
В Уфе завершились Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. Соревнования являлись одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров, которое пройдёт с 24 февраля по 7 марта в Австрии, сообщили в Минспорта Карелии.
Лучший результат из сборной Карелии, которую представляли четыре спортсмена, показала Ирина Соловьева. Она заняла 10 место в спринте на 6 км и 11 место в гонке на 10 км.
Второй этап отбора пройдет в конце января в Ижевске, у карельской биатлонистки есть шанс на попадание в сборную России, отметили в Минспорта республики.
Ранее карельские легкоатлеты завоевали "золото" на соревнованиях в Москве.Смотреть подробнее
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По словам премьер-министра Санны Марин, Финляндии необходимо сократить пассажирское сообщение и увеличить количество тестов на паромах и границах.
Премьер-министр Санна Марин (СДП) крайне встревожена новыми штаммами коронавируса. Она верит, что стране удастся остановить их распространение с помощью вакцинации населения и ужесточения ограничений, сообщает служба новостей Yle
По словам Марин, правительство в пятницу обсудит возможное ужесточение пограничных ограничений.
"Нам необходимо сократить пассажирское сообщение и в то же время распространить тестирование на все пункты пересечения границы – не только на аэропорты, а также на паромное сообщение и сухопутные границы", - отметила премьер-министр Финляндии.
Марин заявила, что в муниципалитетах уже прилагают все усилия по осуществлению вакцинации и карантинных мер.
"В пятницу правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые подготавливаются в министерствах в сотрудничестве с Ведомством здравоохранения и социального развития THL", - сказала Марин.
Ранее правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в страну со стороны России до 9 февраля из-за коронавируса.Смотреть подробнее
Лесная гостья бродит по улицам в Соломенном.
В паблике ТОС "Соломенное" горожане рассказали о лисе, которая путешествует по микрорайону. Лесную гостью видели на улице трудовых Резервов, около поликлиники, у школы и детского сада.
"Они постоянно бегают", - пишет подписчик в паблике, выложив фото лисы.
Ранее сообщалось, шесть волков терроризируют жителей района в Карелии.Смотреть подробнее
Пожар произошел в жилом доме в поселке Салми Питкярантского района.
По сообщению МЧС Карелии, 16 января в 23:10 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме № 9 по улице Тулемская в поселке Салми.
На борьбу с возгоранием у пожарных ушло пять часов. Только в 04:10 пожар ликвидирован.
Причина, ущерб, пострадавшие устанавливаются.
Ранее сообщалось о ночном пожара в жилом доме в поселке Ильинский Олонецкого района.Смотреть подробнее
Невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала об осложнениях у переболевших коронавирусом.
Эксперт в интервью "Российской газете" отметила, что неврологические осложнения, которые могут появиться как в острый период инфицирования, так и после выздоровления, пока малоизучены.
"Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее", — сказала невролог.
При этом после коронавируса у человека возникают проблемы с центральной нервной системой: у него ухудшается сон, а также есть поражение мышц.
Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания", — объяснила Неонила Фомина-Чертоусова.
Кроме того, у человека с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом существует возможность развития деменции — без COVID-19 она развивается медленнее. После перенесенной болезни также могут возникнуть хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания. Их причина кроется в недостаточном получении мозгом кислорода из-за легочной недостаточности. Также врач напомнила и о заболеваниях спинного мозга из-за перенесенной инфекции.
У пожилых пациентов из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера или Паркинсона. При этом различные нарушения выявляют не только у этой возрастной категории.
При коронавирусе часто страдает периферическая нервная система, а в группе риска, по словам невролога, есть и молодые люди. Она привела в пример случай, когда у человека с коронавирусом внезапно онемели кисти рук и стопы ног. Кроме того, молодые люди попадают в больницу с болями в конечностях из-за коронавируса. Также в зоне риска находятся и люди с хроническими неврологическими болезнями, получающие подавляющую иммунную систему терапию.
Фомина-Чертоусова посоветовала следовать рекомендациям по основному диагнозу, если все-таки человек с неврологическими заболеваниями заразился коронавирусной инфекцией. Кроме того, нужно внимательно следить за состоянием здоровья и соблюдать противоэпидемические правила.Смотреть подробнее
Общее число умерших от внебольничной пневмонии достигло 108.
За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 79-летний мужчина, имевший сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
За сутки 37 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4182 пациента, 108 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне пожилая женщина умерла в Карелии от пневмонии при отрицательном тесте на коронавирус.Смотреть подробнее
В Сегежском районе мужчина совершил сразу несколько краж из торговых точек.
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сегежскому району устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на фотографии. Он может быть причастен к серии магазинных краж, сообщили в МВД Карелии.
"Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7953-543-77-40. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении МВД республики.
Напомним, полиция в Петрозаводске разыскивает очевидцев осеннего ДТП, в котором пострадал 18-летний пешеход.Смотреть подробнее
В течение воскресенья, 17 января, "Сбормобиль" и "Металлмобиль" сделают 23 остановки для приема вторсырья в разных районах столицы Карелии, сообщили в администрации города.
Сегодня в первый рейс 2021 года вышел не только "Сбормобиль", но и "Металлмобиль". Волонтеры примут у петрозаводчан на переработку вторсырье: макулатуру, определенные виды пластика, стеклотару. Сдать черные и цветные металлы, в том числе жестяные банки и баллончики, неисправную электронику и бытовую технику можно в период объезда "Металлмобиля".
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру, имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Организаторы просят горожан проявить ответственность и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.
В мэрии напомнили, из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. 80% вырученных от переработки вторсырья средств идут на поддержку бездомных животных.
Полный список того, что принимается на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы на странице организаторов проекта в социальной сети.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске волонтёры "Сбормобиля" в 2020 году приняли на переработку около 100 тонн вторсырья.Смотреть подробнее
Росгвардейцы задержали 34-летнего сегежанина, пытавшегося пронести продукты мимо кассы, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел днем 15 января в одном из сетевых магазинов Сегежи, где сработала сигнализация. Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны, прибыв на место происшествия, выяснила, что 34-летний местный житель, живущий в двух кварталах от магазина, пытался пронести мимо кассы продукты питания.
Злоумышленник был задержан и передан в полицию.
Ранее в райцентре Карелии рецидивист украл 5 литров алкоголя.
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О погоде на понедельник, 18 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 18 января в районах республики будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный, по северным районам северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7, -12°С, местами подморозит до -16°С. Днем потеплеет до -4, -9°С, местами до -13°С.
В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
Столбик термометра ночью остановится на отметке -9, -11°С, днем -6, -8°С.
Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться.Смотреть подробнее
В этом году Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в нескольких российских регионах могут разрешить не брать с собой в дорогу права. Об этом пишет "Российская газета".
"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - рассказал замглавы Минцифры.
Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.
Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию.Смотреть подробнее
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