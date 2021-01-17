Все, что случилось сегодня

фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka

Райцентр Карелии, где произошла авария на водопроводе, стал замерзать из-за несознательных горожан

Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.

"С утра во многих квартирах в городе было холодно, хотя батареи у всех были горячие. Вероятно, ночью недобросовестные горожане опять сливали воду из батарей. Граждане, не делайте так, пожалуйста! На полном серьезе город рискует остаться без отопления!" - пишут в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Накануне вечером в районной администрации прошло экстренное совещание, где рассмотрели вопрос по критической ситуации с теплоносителем города.

"Так как недобросовестные жители города продолжают отбирать горячую воду из батарей для технических нужд, котельная работает на пределе возможности. Под угрозой срыв отопительного сезона. Управляющим компаниям поручено выявлять и пресекать отбор воды из системы теплоснабжения. Также рекомендовано усилить работу по оповещению населения о подвозе питьевой воды", - пишут в официальном паблике администрации Питкярантского района.

Ранее глава Минстроя Карелии рассказал, что более 500 метров водопровода построили за два дня в Питкяранта.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число жертв коронавируса в Карелии приближается к 200

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в республике умерли еще два человека.

По данным по оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались 71-летний житель поселка Эссойла и 79-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 199 человек.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек. Из этого числа заболевших – 259 человек, из них 53 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

За все время инфицировано в республике 32561 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 317 человек. Всего выписались по выздоровлению 26737 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5208,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2415,4 случая, по Северо-Западу – 4102,4.

Сутками ранее от ковида умерли три жителя Карелии.

фото: © Александр Гаврилов, фото из личного архива

Эпидемиолог рассказал, как будет протекать эпидемия коронавируса в Карелии в 2021 году

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период.

"Я все больше склоняюсь к мнению, что COVID-19 приобретает сезонный характер с пиком распространения в осенне-зимний период. Но это не означает, что в "теплый" период болезнь исчезает полностью. Как я отмечал ранее, ее динамика напоминает парагрипп. Таким образом, я ожидаю, что в марте-апреле этого года заболевание в республике примет спорадический характер и не будет массовым, как сейчас", - рассказал эпидемиолог Александр Гаврилов.

Подробнее читайте в интервью с Гавриловым, где заслуженный врач Карелии поделился своим взглядом на введенные в республике ограничительные меры и оценил работу регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

фото: Столица на Онего

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Сильные морозы ожидаются на большей части России в ближайшие дни.

Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов. Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении — "аномально холодной" погоды, так и называемой — "аномально холодной". Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 (градусов. — Прим. ред.) тоже ниже нормы", — цитируют РИА Новости Вильфанда.

По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минут 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.

Холоднее всего, по словам специалиста, будет в Якутии, Хабаровской крае и на Чукотке. Там ожидается до минус 56, минус 50 и минус 51 градуса соответственно.

Ранее в карельском Гидрометцентре сообщали, что крещенских морозов в начале следующей недели ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до - 15 градусов. Но ближе к выходным в Карелию вернутся сильные морозы. Конец января будет холодным.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Петрозаводск приедет "Поезд Победы"

Уникальный музей "Поезд Победы" прибудет в столицу Карелии 19 января, сообщили в правительстве республики.

Во вторник, 19 января, Петрозаводск первым примет "Поезд Победы". Экспозиция поезда будет доступна для посещения с 10:00 до 18:15 в течение четырех дне, до 22 января, на железнодорожном вокзале города города. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф, выбрав доступное свободное время.

"Поезд Победы" — масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Передвижной музей состоит из 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Здесь посетители увидят и зарисовки из довоенной жизни страны, которые сменятся страшными сценами из военных окопов, блокадой Ленинграда. Тут же будет санитарная часть, где врачи оперировали раненых прямо в пути.

Сопровождать экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки группы для посещения формируются из расчета одновременного нахождения в 8 вагонах 40 посетителей. Запуск малых групп по 5 человек будет производиться из первого вагона с интервалом каждые 5 минут. В самом поезде будут соблюдены все необходимые меры безопасности: на входе посетителям выдадут одноразовые маски и перчатки, доступны санитайзеры для обработки рук и приборы для измерения температуры тела.

Организаторы проекта "Поезд Победы" приглашают всех жителей Карелии в возрасте старше 12 лет посетить уникальную экспозицию, посвященную Великой Отечественной Войне. Посещение детей в возрасте до 12 лет возможно в сопровождении родителей.

фото: © правительство Карелии

Режим ЧС введен еще в одном районе Карелии

Из-за аварии на сетях на территории Кемского муниципального района вводится режим ЧС.

Как пишут на официальной странице администрации Кемского района, режим функционирования "чрезвычайная ситуация" введен с 16 января в связи с аварией на водопроводных сетях.

Напомним, в поселке Рабочеостровск с 14 января коммунальные службы восстанавливают систему холодного водоснабжения девяти двухэтажных домов, школы и Центра помощи детям. В северном поселке коммунальщики пытаются отогреть 500 метров водопровода, где произошла авария из-за сильных морозов.

Ранее режим ЧС был введен в Питкяранте, оставшейся без воды после заморозки водопровода.

фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов

Адвокат об уходе в отставку известного судьи в Карелии: "Что-то тут не так"

Адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взяток экс-руководителям Госкомимущества Карелии, считает странной отставку судьи Дмитрия Хромых.

Напомним, бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом республики Денис Косарев вернулся в Петрозаводск из мордовской колонии, где отбывал срок за получение взяток. Примерно в это же время в Петрозаводском городском суде освободил свое кресло известный в профессиональных кругах судья Дмитрий Хромых, занимавшийся рассмотрением дел двух фигурантов этого резонансного коррупционного процесса: экс-чиновника Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова. Все трое – Косарев, Максимов и Морозов – являлись участниками скандальной истории о взятках в правительстве региона.

"Причины (отставки судьи – Прим.ред) неизвестны, рассказал адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова. - Формально, по собственному желанию. Но мне это кажется странным: вот ни с того, ни с сего у него вдруг возникло желание уйти в отставку. У него прощания никакого не было. Просто вот 30 декабря – последний рабочий день. И человек пропал... Это вообще такой монстр юриспруденции… На сайте квалификационной коллегии Республики Карелия есть только решение, что прекращены его полномочия с 31 декабря на основании его личного заявления. То есть перевожу на русский язык: человек ушел в добровольную отставку. А как так вот? Он 17 лет отработал судьей. Ему до максимальной пенсии года два-три осталось. Человек работает. Всё, вроде бы, хорошо. Его всё устраивает. Его все хвалят. Взял и вдруг в отставку ушел. Я в такое не верю. Что-то тут не так".

Подробнее читайте здесь.

фото: "ОПС по Олонецкому району/vk.com/club176813874

Жилой дом сгорел ночью в поселке Карелии (ФОТО)

Два пожарно-спасательных подразделения тушили дом в поселке Ильинский Олонецкого района.

Как сообщили в олонецком отряде, пожар произошел 17 января в 01:05. Загорелся дом №7 на улице Котчильская в поселке Ильинский. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ОПС по Олонецкому району и 6 человек пожарной части-36 по охране поселка.

Причины, ущерб, пострадавшие устанавливаются.

Фото пожара опубликовали в паблике "ОПС по Олонецкому району".

Ранее пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке в Петрозаводске.

фото: ДТП ПТЗ/dtpptz.ru/index.php

"Легковушка" влетела в автомобиль скорой помощи на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Иномарка врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи на пересечении улиц Гоголя и Красноармейская.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 17 января, в 14-26 на регулируемом перекрестке Гоголя-Красноармейская. По словам очевидца происшествия, автомобиль скорой помощи ехал со звуковой сигнализацией и проблесковыми маяками по улице Гоголя со стороны центра. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Красноармейская в прямом направлении. Судя по видео, он выезжал на перекресток из полосы, предназначенной для поворота направо.

Примечательно, что остальные участники движения предоставили преимущество в движении "скорой".

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее автомобиль скорой помощи превратился в автохлам после ДТП на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

фото: "ОПС по Кемскому району"/vk.com/pozarnayachast22kem

Один человек погиб на пожаре в райцентре Карелии

На пепелище частного дома в Кеми нашли тело мужчины.

Пожар, который произошел вечером 15 января в частном жилом доме в Кеми, унес жизнь одного человека. Тело мужчины обнаружили на пепелище, сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии.

Напомним, в пятницу, 15 января в 17:10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для тушения пожара в доме №18 по улице 2-ой Пятилетки в Кеми. Только через три часа пожар был ликвидирован.

В паблике кемского отряда опубликовали фото пожара, уничтожившего дом.

Ранее сообщалось, пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Пожарные обнаружили тело в сгоревшем доме в поселке Карелии

Стали известны подробности ночного пожара в поселке Салми Питкярантского района.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, в частном жилом доме в Салми, который сегодня горел ночью, найдено тело. Здание практически уничтожено огнем. Пожарные эвакуировали с места происшествия два газовых баллона.

Причины возгорания и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, дом №9 на улице Тулемская в поселке Салми вспыхнул 16 января в 23:10. Пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (9 человек, 2 единицы техники) боролись с огнем в течение 5 часов.

фото: Виктор Россыпнов

Более 500 метров водопровода построили за два дня в райцентре Карелии, где произошла авария на сетях

Глава Минстроя Карелии рассказал о ситуации со строительством нового водопровода в оставшейся без воды Питкяранте.

В Питкяранте продолжаются работы по подготовке параллельной ветки водопровода. Об этом сообщил министр строительства, жилищного-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

"Работы по подготовке параллельной ветки водопровода продолжаются, сейчас сварено в общей сумме более 500 метров", - пишет глава Минстроя, опубликовав фото с места строительства нового водопровода.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС. Глава Карелии Артур Парфенчиков извинился перед местными жителями и пообещал вернуть водоснабжение к понедельнику.

фото: © Илья Тимин

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 вновь сократилась в больницах Карелии

В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 17 января до 19,1%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что сутками ранее этот показатель равнялся 20%.

По данным на 17 января, в стационарах находятся 706 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 576 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольной и девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек, два человека умерли.

фото: Столица на Онего

Глава Карелии предложил собирать с туристов дополнительную плату

Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора.

Речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Поскольку начало эксперименту положил федеральный закон, принятый в июле 2017 года, то для включения Карелии в перечень российских регионов, где с туристов взымают дополнительную плату, Госдуме необходимо внести в этот закон поправку. Но уже первое обсуждение проекта такой поправки в карельском парламенте, который затем направит ее в Москву, показало, что республиканские власти имеют мало представления о том, как будет взыматься курортный сбор в Карелии и зачем он, собственно говоря, нужен.

Подробнее читайте здесь.

фото: pixabay

Детсады закрыли, школы перевели на дистант в городе Карелии, где введен режим ЧС из-за аварии на сетях

Власти Питкяранского района рассказали о работе детских садов и школ в оставшейся без воды Питкяранте.

В администрации Питкярантского района прошло совещание с руководителями образовательных учреждений города. Его темой стало начало учебной четверти очного обучения и организации питания детей 1, 4, 9, 11 классов.

"В связи со сложившейся ситуацией принято решение - до устранения аварии городские школы работают в дистанционном режиме, дошкольные учреждения не работают", - пишут на официальной странице администрации района в соцсетях.

По информации местных властей, по состоянию на 15:00 17 января на месте проведения аварии на сетях продолжаются работы по отогреву центрального водопровода диаметром 400 мм. Общая протяженность участка - 900 м. Сварен трубопровод протяженностью 600 м. По линии МЧС привлечено 40 сотрудников и 5 единиц техники. Подвоз питьевой воды населению и в социально-значимые объекты осуществляется согласно графика.

Ранее сообщалось, что Питкяранта может остаться не только без водоснабжения, но и без тепла, если местные жители не перестанут сливать воду из батарей.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Более 23,5 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 23 586 случаев COVID-19.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 23 586 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в 85 регионах. Число заболевших ковидом в стране увеличилось до 3 568 209.

За минувшие сутки в России подтвержден 481 летальный исход с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 65 566 человек.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 23 440 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 960 431.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 478 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 января остаются 614 180 человек.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек, два человека умерли.

фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka

Власти Карелии продлили режим ЧС в оставшейся без воды Питкяранте

Режим чрезвычайно ситуации продлен в Питкяранте, где произошла авария на водопроводных сетях, до 20 января.

"На территории города Питкяранта продлен режим ЧС до 18.00 20 января", - говорится в сообщении администрации Питкярантского района.

Ранее сообщалось, что детские сады не будут работать в Питкяранте до полной ликвидации аварии. Школы в городе переведены на дистанционное обучение.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка почти в 1 км центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС. На сегодняшний день построено 600 метров нового водопровода.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЕРТВЫЙ РЕБЕНОК, ЗАМЕРЗШИЙ ВОДОПРОВОД В РАЙОНАХ И СНЯТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ ЛЮДЕЙ В ТРАНСПОРТЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

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Тем не менее Следком Карелии продолжает расследовать уголовное дело о пропавшем 6-летнем мальчике - назначена судмедэкспертиза

Жители Питкяранты остались без холодной воды из-за заморозки трассы

Из-за сильных морозов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

Водопровод замерз еще в поселке Рабочееостровск Кемского района

Режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе, сообщил глава администрации района Дмитрий Петров.

В Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов

Следком Карелии также начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске

МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода

Ситуацию с водоснабжением Питкяранты взял на контроль генпрокурор России

Власти Карелии приняли решение не ремонтировать старый участок водопровода, замерший в Питкяранте, а построить новый.

Около сотни человек брошены на ликвидацию аварии на сетях в райцентре Карелии

В Питкяранте организован подвоз воды, а также ищут волонтеров, которые могут привезти воду пожилым и больным людям.

А пока люди в Питкяранте сами решают проблемы с водой, ходят на родник.

Сегодня 70-летний мужчина умер прямо на роднике, подняв канистру.

В Рабочеостровске также идут работы по восстановлению холодного водоснабжения

Глава Карелии из-за морозов отменил ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте

В связи с низкими температурами воздуха и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте, сообщил Артур Парфенчиков.

На выход

Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии

Глава республики внёс в региональный парламент законопроект об упразднении Конституционного суда, сообщили в карельском правительстве.

Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.

Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.

ЧП

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В праздничные дни в санатории "Марциальные воды" 34 человека заболели норовирусом.

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Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев покинул колонию в Мордовии и вернулся в Петрозаводск.

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Суд продлил арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно.

фото: Минспорта Карелии

Спортсменка из Карелии может попасть в сборную России по биатлону

Ирина Соловьева вошла в десятку сильнейших на всероссийских соревнованиях, являющихся одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров.

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. Соревнования являлись одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров, которое пройдёт с 24 февраля по 7 марта в Австрии, сообщили в Минспорта Карелии.

Лучший результат из сборной Карелии, которую представляли четыре спортсмена, показала Ирина Соловьева. Она заняла 10 место в спринте на 6 км и 11 место в гонке на 10 км.

Второй этап отбора пройдет в конце января в Ижевске, у карельской биатлонистки есть шанс на попадание в сборную России, отметили в Минспорта республики.

Ранее карельские легкоатлеты завоевали "золото" на соревнованиях в Москве.

Погода в Петрозаводске сегодня, 17 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -15 ° …-12 ° 2 м/с З 748 мм.рт.ст. 85% день Небольшой снег, -11 ° …-9 ° 2 м/с З 748 мм.рт.ст. 85% вечер Небольшой снег, -9 ° …-8 ° 2 м/с З 747 мм.рт.ст. 88% ночь Небольшой снег, -7 ° …-6 ° 2 м/с З 747 мм.рт.ст. 89%

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Финляндии могут ужесточить ограничения на границе из-за нового штамма коронавируса

По словам премьер-министра Санны Марин, Финляндии необходимо сократить пассажирское сообщение и увеличить количество тестов на паромах и границах.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) крайне встревожена новыми штаммами коронавируса. Она верит, что стране удастся остановить их распространение с помощью вакцинации населения и ужесточения ограничений, сообщает служба новостей Yle

По словам Марин, правительство в пятницу обсудит возможное ужесточение пограничных ограничений.

"Нам необходимо сократить пассажирское сообщение и в то же время распространить тестирование на все пункты пересечения границы – не только на аэропорты, а также на паромное сообщение и сухопутные границы", - отметила премьер-министр Финляндии.

Марин заявила, что в муниципалитетах уже прилагают все усилия по осуществлению вакцинации и карантинных мер.

"В пятницу правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые подготавливаются в министерствах в сотрудничестве с Ведомством здравоохранения и социального развития THL", - сказала Марин.

Ранее правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в страну со стороны России до 9 февраля из-за коронавируса.

фото: ТОС "Соломенное"/vk.com/tos_solomennoe

Лиса бегает по отдаленному микрорайону Петрозаводска

Лесная гостья бродит по улицам в Соломенном.

В паблике ТОС "Соломенное" горожане рассказали о лисе, которая путешествует по микрорайону. Лесную гостью видели на улице трудовых Резервов, около поликлиники, у школы и детского сада.

"Они постоянно бегают", - пишет подписчик в паблике, выложив фото лисы.

Ранее сообщалось, шесть волков терроризируют жителей района в Карелии.

фото: pixabay.com

Пять часов пожарные тушили дом в поселке Карелии

Пожар произошел в жилом доме в поселке Салми Питкярантского района.

По сообщению МЧС Карелии, 16 января в 23:10 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме № 9 по улице Тулемская в поселке Салми.

На борьбу с возгоранием у пожарных ушло пять часов. Только в 04:10 пожар ликвидирован.

Причина, ущерб, пострадавшие устанавливаются.

Ранее сообщалось о ночном пожара в жилом доме в поселке Ильинский Олонецкого района.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Невролог предупредила о малоизученных осложнениях после COVID-19

Невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала об осложнениях у переболевших коронавирусом.

Эксперт в интервью "Российской газете" отметила, что неврологические осложнения, которые могут появиться как в острый период инфицирования, так и после выздоровления, пока малоизучены.

"Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее", — сказала невролог.

При этом после коронавируса у человека возникают проблемы с центральной нервной системой: у него ухудшается сон, а также есть поражение мышц.

Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания", — объяснила Неонила Фомина-Чертоусова.

Кроме того, у человека с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом существует возможность развития деменции — без COVID-19 она развивается медленнее. После перенесенной болезни также могут возникнуть хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания. Их причина кроется в недостаточном получении мозгом кислорода из-за легочной недостаточности. Также врач напомнила и о заболеваниях спинного мозга из-за перенесенной инфекции.

У пожилых пациентов из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера или Паркинсона. При этом различные нарушения выявляют не только у этой возрастной категории.

При коронавирусе часто страдает периферическая нервная система, а в группе риска, по словам невролога, есть и молодые люди. Она привела в пример случай, когда у человека с коронавирусом внезапно онемели кисти рук и стопы ног. Кроме того, молодые люди попадают в больницу с болями в конечностях из-за коронавируса. Также в зоне риска находятся и люди с хроническими неврологическими болезнями, получающие подавляющую иммунную систему терапию.

Фомина-Чертоусова посоветовала следовать рекомендациям по основному диагнозу, если все-таки человек с неврологическими заболеваниями заразился коронавирусной инфекцией. Кроме того, нужно внимательно следить за состоянием здоровья и соблюдать противоэпидемические правила.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

Еще один пожилой мужчина скончался от пневмонии в Карелии

Общее число умерших от внебольничной пневмонии достигло 108.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 79-летний мужчина, имевший сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 37 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4182 пациента, 108 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне пожилая женщина умерла в Карелии от пневмонии при отрицательном тесте на коронавирус.

фото: МВД Карелии

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов на севере Карелии

В Сегежском районе мужчина совершил сразу несколько краж из торговых точек.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сегежскому району устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на фотографии. Он может быть причастен к серии магазинных краж, сообщили в МВД Карелии.

"Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7953-543-77-40. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении МВД республики.

Напомним, полиция в Петрозаводске разыскивает очевидцев осеннего ДТП, в котором пострадал 18-летний пешеход.

фото: Столица на Онего

"Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут сегодня по Петрозаводску

В течение воскресенья, 17 января, "Сбормобиль" и "Металлмобиль" сделают 23 остановки для приема вторсырья в разных районах столицы Карелии, сообщили в администрации города.

Сегодня в первый рейс 2021 года вышел не только "Сбормобиль", но и "Металлмобиль". Волонтеры примут у петрозаводчан на переработку вторсырье: макулатуру, определенные виды пластика, стеклотару. Сдать черные и цветные металлы, в том числе жестяные банки и баллончики, неисправную электронику и бытовую технику можно в период объезда "Металлмобиля".

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру, имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Организаторы просят горожан проявить ответственность и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

В мэрии напомнили, из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. 80% вырученных от переработки вторсырья средств идут на поддержку бездомных животных.

Полный список того, что принимается на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы на странице организаторов проекта в социальной сети.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске волонтёры "Сбормобиля" в 2020 году приняли на переработку около 100 тонн вторсырья.

фото: © shutterstock

Мужчина попался на краже продуктов в магазине на севере Карелии

Росгвардейцы задержали 34-летнего сегежанина, пытавшегося пронести продукты мимо кассы, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 15 января в одном из сетевых магазинов Сегежи, где сработала сигнализация. Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны, прибыв на место происшествия, выяснила, что 34-летний местный житель, живущий в двух кварталах от магазина, пытался пронести мимо кассы продукты питания.

Злоумышленник был задержан и передан в полицию.

Ранее в райцентре Карелии рецидивист украл 5 литров алкоголя.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В понедельник в Карелии потеплеет до минус 4 градусов

О погоде на понедельник, 18 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 18 января в районах республики будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, по северным районам северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7, -12°С, местами подморозит до -16°С. Днем потеплеет до -4, -9°С, местами до -13°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -9, -11°С, днем -6, -8°С.

Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Водителям в России разрешат ездить без прав

В этом году Минцифры планирует запустить эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в нескольких российских регионах могут разрешить не брать с собой в дорогу права. Об этом пишет "Российская газета".

"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - рассказал замглавы Минцифры.

Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.

Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит сертификацию.