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«STARTUP» — три шага к финансовой поддержке начинающих предпринимателей

Новости. Общество
09:30, 01 Февраля 2023
фото: © shutterstock

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Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Карелии предлагает начинающим бизнесменам средства на развитие бизнеса в 3 шага.

Три шага к развитию бизнеса.

Раз > До одного миллиона рублей!

Два > Всего два процента годовых!

Три > Срок до трех лет!

Акция действует с 1 февраля  до 31 марта 2023 года. Успейте взять микрозайм на действительно уникальных условиях!

Основные условия акции в рамках программы «STARTUP»:

Сумма: от 100 тыс. руб.  до 1 млн. руб.
Процентная ставка: 2% годовых.
Срок: 36 месяцев.
Обеспечение — залог и/или поручительство.
Микрозаймы в сумме до 200 тыс. руб. предоставляются без залога и поручительства.

По итогам работы 2022 года предоставлено микрозаймов по программе «STARTUP» на сумму более 20 млн. руб. Всего за период осуществления микрофинансовой деятельности Фонд оказал финансовую поддержку начинающим предпринимателям на сумму более 95 млн. руб.

Адрес:
Петрозаводск,
наб. Гюллинга, д. 11, оф. 11, оф. 9

Телефоны:
(814-2) 67-20-51
+79210112065

Предварительную консультацию можно также получить по электронной почте: fsk.karelia@yandex.ru

Подробная информация о деятельности Фонда размещена на официальном сайте http://garfond.karelia.ru,

Основные условия. Программа «STARTUP» Сумма: от 50000 ₽ до 1500000 ₽. Срок: 36 мес.. Льготный период: на срок до 24 месяцев. Обеспечение: Поручительство и/или залог имущества. Процентная ставка: 6.00% годовых. Целевое назначение: приобретение основных средств; пополнение оборотных средств. Условия по другим программам кредитования

РЕКЛАМА / ФСК КАРЕЛИИ (Микрокредитная  Компания) / ИНН1001019831

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