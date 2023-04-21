Два масштабных фестиваля пройдут на набережной Онежского озера в июле

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18:00, 29 Июня 2023
фото: © АНО по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой Бизнес» Республики Карелия»

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Блюда карельской, вепсской, поморской и даже арктической кухни предложат вам рестораны со всей республики. Кроме того, можно принять активное участие в ярмарке-фестивале «Земляничное лукошко» с клубникой от карельских фермеров.

Первый гастрономический фестиваль «Кухни народов Карелии» пройдёт 8 июля с 13 до 22 часов.

В программе фестиваля:

Поединок мастеров по калиткам

- Гастрономический конкурс «Под соусом»

- Кулинарное шоу «Самый семейный рыбник»

- Конкурс по созданию кофейного напитка на основе карельских
продуктов «Кофе из Карелии»

- Фудкорт от ресторанов Петрозаводска и других районов Республики, где будут представлены карельская, вепсская, поморская, арктическая кухни.

Второй - ярмарка-фестиваль «Земляничное лукошко» с клубникой от карельских фермеров будет работать на протяжении 9 дней с 8 по 16 июля ежедневно с 11 до 20 часов.

В программе ярмарки:

- Творческие мастер-классы;

- Ростовые куклы;

- Фотозона;

- Беспроигрышная лотерея для детей на ягодную тематику;

- Конкурс на лучшее фото на ярмарке #МойбизнесУгощает;

- Дегустация карельских морсов.

Место проведения: пересечение проспекта Ленина и Онежской набережной.

Дополнительную информацию можно получить у организаторов в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 (доб. 140 и 142).

Содействие оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Реклама / АНО по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой Бизнес» Республики Карелия» / ИНН 1001357213

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