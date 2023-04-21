Два масштабных фестиваля пройдут на набережной Онежского озера в июле

Блюда карельской, вепсской, поморской и даже арктической кухни предложат вам рестораны со всей республики. Кроме того, можно принять активное участие в ярмарке-фестивале «Земляничное лукошко» с клубникой от карельских фермеров.
Первый гастрономический фестиваль «Кухни народов Карелии» пройдёт 8 июля с 13 до 22 часов.
В программе фестиваля:
Поединок мастеров по калиткам
- Гастрономический конкурс «Под соусом»
- Кулинарное шоу «Самый семейный рыбник»
- Конкурс по созданию кофейного напитка на основе карельских
продуктов «Кофе из Карелии»
- Фудкорт от ресторанов Петрозаводска и других районов Республики, где будут представлены карельская, вепсская, поморская, арктическая кухни.
Второй - ярмарка-фестиваль «Земляничное лукошко» с клубникой от карельских фермеров будет работать на протяжении 9 дней с 8 по 16 июля ежедневно с 11 до 20 часов.
В программе ярмарки:
- Творческие мастер-классы;
- Ростовые куклы;
- Фотозона;
- Беспроигрышная лотерея для детей на ягодную тематику;
- Конкурс на лучшее фото на ярмарке #МойбизнесУгощает;
- Дегустация карельских морсов.
Место проведения: пересечение проспекта Ленина и Онежской набережной.
Дополнительную информацию можно получить у организаторов в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 (доб. 140 и 142).
Содействие оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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Реклама / АНО по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой Бизнес» Республики Карелия» / ИНН 1001357213
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