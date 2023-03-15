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Карельский предприниматель при помощи господдержки развивает бизнес по транспортировке маломобильных людей

Новости. Общество
16:16, 09 Декабря 2022

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За четыре года компания «Перевозка лежачих больных» заслужила доверие клиентов на территории республики и осуществляет перевозки в другие регионы России.

Компания Романа Новикова занимается транспортировкой маломобильных людей. Услуги оказывают круглосуточно, без праздников и выходных.  Большим спросом пользуется перевозка из больницы домой и сопровождение в поликлинику или в травмпункт. При этом клиент получает только транспортировку, вызванные специалисты переносят клиента от кровати до машины, а после — до места назначения.

В 2018 году Роман Новиков зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и выкупил у знакомого готовый бизнес. Сегодня у компании имеются две машины, предприниматель арендует гараж и офис. В прошлом году Роман обратился за помощью в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия и получил содействие в продвижении в соцсетях. Также принял участие в конкурсе грантов для социальных предпринимателей от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и получил софинансирование на развитие дела. Предприниматель купил ноутбук, смартфон, антисептики и маски, а также частично оплатил аренду офиса и гаража.

— Хотелось бы развивать дело дальше, иметь офис и гараж в одном месте, обновить автопарк, — говорит предприниматель.

За четыре года работы предприятие организовало порядка 16 тысяч транспортировок. Предприниматель работает не только в Карелии. Имеется опыт перевозки людей из Петрозаводска в Санкт-Петербург, Архангельск и даже Финляндию. Некоторым клиентам требуется полное сопровождение — например, во время подготовки к операции. Для маломобильных людей подъем по лестницам и даже передвижение по коридорам в поликлинике — серьезное препятствие для получения медицинских услуг. Команда перевозки берет на себя полное сопровождение клиента.

Узнать больше о доступных мерах поддержки социальные предпринимали могут на сайте Центра «Мой бизнес» Республики Карелия, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу наб. Гюллинга, 11.

Реклама / ИНН1001041869 / АО «Корпорация развития Республики Карелия»

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