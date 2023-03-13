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Советы экспертов Газпромбанка: сохранить и приумножить

Новости. Общество
11:20, 07 Декабря 2022
фото: © Shutterstock

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Несколько полезных лайфхаков от экспертов Газпромбанка.

Кто только сегодня не предлагает свою помощь в решении финансовых вопросов! Банки, инвестиционные и финансовые компании, да что там! — операторы сотовой связи готовы открыть вам счет или вклад, выпустить карту, сделать перевод. При этом обещают великие барыши. Как разобраться в этом многообразии и не упустить действительно выгодное предложение?

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Прежде чем приступить к активным действиям следует провести полную ревизию своих желаний и возможностей: определить адекватные цели на ближайшее и удаленное будущее и оценить имеющиеся финансовые ресурсы для их реализации.

Личное финансовое планирование поможет здраво оценить реальное положение дел и достичь желаемого результата, избежав при этом финансовых потерь, как больших, так и малых. Подобные потери могут сильно пошатнуть финансовое положение на любом этапе жизни, особенно в те периоды, когда ваших доходов недостаточно.

Чем раньше вы начнете — тем эффективнее будут ваши финансовые решения.

КОПИТЬ. ВКЛАД VS НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

Итак, Вы определились со стратегическими целями, на реализацию которых требуется определенная сумма, которой вы пока не располагаете. Банки предлагают множество инструментов для накопления, самые привычные — вклад и накопительный счет. И то, и другое можно открыть без визита в офис в мобильном приложении банка, клиентом которого вы являетесь. Крупную сумму, которая вам точно не потребуется длительное время, разумнее разместить во вклад, для среднесрочных накоплений, когда необходимо, чтобы деньги всегда буди под рукой, но при этом работали, подходит Накопительный счет.

Как это работает?

Допустим, ваш ежемесячный доход — 50 тыс. руб. Обычно вы расходуете их следующим образом: 5 тыс. — обязательные платежи (квартплата, телефон и т. п.), 20 тыс. — продукты, еще 15 тыс. — хоз. расходы, одежда, развлечения. Оставшиеся 10 тысяч вы привыкли тратить по обстоятельствам и, возможно, не всегда можете вспомнить, на что именно (по статистике, человек не помнит, на что потратил около 10%). Эти «гуляющие» 10 тысяч сразу же после поступление зарплаты смело переводите на накопительный счет. Ставки по нему сопоставимы со ставками по вкладам. Если вам срочно потребовались деньги, вы можете в любой момент перевести со счета обратно на карту необходимую сумму. Условия по Накопительному счету у разных банков отличаются: проценты могут начисляться за целый календарный месяц, или за 30/31 день, на минимальный или среднемесячный остаток. Размер процентной ставки банк может изменить в любой момент в зависимости от текущей ситуации и величины ключевой ставки. Неизменно одно — вы имеете доступ к своим деньгам 24 часа в сутки и рыночную доходность на остаток.

В отличие от накопительного счета, процентная ставка по вкладу останется неизменной в течение всего срока, банк не имеет права ее изменить. Это является большим преимуществом в период снижения ключевой ставки, но при ее увеличении играет против вас. Кроме того, при досрочном закрытии вклада вы можете частично или полностью потерять начисленные проценты.

Узнать подробнее о вкладах, накопительных счетах, а также множестве других финансовых услуг жители Петрозаводска могут в комфортном и современном офисе Газпромбанка. Сотрудники офиса проконсультируют о способах решения любых финансовых вопросов и помогут подобрать индивидуальное предложение из широкой линейки имеющихся банковских продуктов.

Офис Газпромбанка в Петрозаводске: пр. Ленина, д. 25.

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