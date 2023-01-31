Квартиру для большой семьи в новом районе Петрозаводска можно купить по выгодной цене

В новом районе Петрозаводска TALOJARVI город у воды 3-комнатную квартиру можно приобрести по выгодной цене, воспользовавшись ставкой по ипотеке 4,1% годовых.

Известный в Карелии застройщик — компания «Баренц Групп», которая возводит в Петрозаводске на берегу Онежского озера новый район TALOJARVI город у воды предлагает приобрести 3-комнатную квартиру в доме № 6 по выгодной цене — 4 980 000 рублей. В подарок покупатель получает вместительную кладовую для хранения домашних вещей.

3-комнатная квартира в новом районе хорошо подойдет для большой семьи. В ней две отдельные комнаты и общее пространство — кухня и гостиная.

Приобрести квартиру можно в ипотеку, воспользовавшись низкой ставкой — 4,1% годовых. В этом случае, пока дом еще строится, — ежемесячный платеж составит 17 000 рублей. И в эту сумму заложена отделка «под ключ».

Интересно? Все подробности вы можете узнать у специалистов «Баренц Групп» по тел. 331-331.

Напомним, компания «Баренц Групп» на пересечении Соломенского шоссе и улицы Зайцева на берегу Онежского озера реализует проект TALOJÄRVI город у воды.

«TALOJÄRVI» — это комплекс монолитных домов разной этажности с автономными инженерными сетями, развитой торговой и деловой инфраструктурой, а также сформированной окружающей средой и большим отдельным парковочным массивом. Это зеленый район, где чувствуешь себя на стыке города и природы. Центральное место в районе займет большой парк, где есть все для спорта, отдыха, проведения досуга. Вдоль комплекса проходит своя набережная, спроектированная с учетом потребностей и интересов населения. Главной особенностью TALOJÄRVI город у воды является то, что практически все квартиры имеют вид на Онежское озеро. Планировки тщательно продуманы по эргономике пространства, солнечному освещению, меблировке и всем современным стандартам.

Подробную информацию вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331, а также, записавшись за встречу со специалистом в одном из офисов компании.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“». Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН 1211000003158, ИНН 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

*Основные условия кредитования. Период действия программы: Банк заключает кредитные договоры до 01.07.2024 Цель кредита: Покупка строящегося жилья у юрлица или в готовой новостройке у застройщика. Покупка или строительство дома с помощью юрлица или индивидуального предпринимателя. Построить дом можно самостоятельно. Ограничения: Кредит не предоставляется • на приобретение недвижимости на вторичном рынке; • на покупку апартаментов; •на рефинансирование действующей ипотеки Валюта кредита: Рубли РФ Мин. сумма кредита: 300 000 ₽ Макс. сумма кредита: 30 000 000 ₽ для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области; 15 000 000 ₽ — для кредитуемых объектов в других регионах; Не должна превышать 85% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог. Срок кредита: до 30 лет Первоначальный взнос: • От 15%; • От 30% для самозанятых. Обеспечение кредита: Для готового жилья: • Залог кредитуемого объекта; • Если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строящегося жилья: •Залог прав требования на строящееся жильё • Если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строительства жилого дома: • На период строительства — залог другой недвижимости или поручительство физлица; • После строительства — залог жилого дома. Страхование: Страхование недвижимости — обязательно. Исключение — земельный участок. Страховать нужно от утраты, гибели и повреждений в пользу СберБанка на весь срок действия кредитного договора. Процентные ставки: Со всеми доп. скидками 5,7%(в жилом доме № 6 возможно применить субсидирование ставки до 4,1%). На период строительства возможно взять ипотечные каникулы. Требования к заёмщикам: Возраст на момент предоставления кредита • не менее 18 лет; • не менее 21 года, если цель кредита — рефинансирование или строительство жилого дома. Возраст на момент погашения кредита: 75 лет. Стаж работы: не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Привлечение созаемщиков: Созаемщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчете кредита. Требования к созаемщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заемщику. Супруг (а) основного заемщика является созаемщиком в обязательном порядке (за исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга (и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ), вне зависимости от платежеспособности и возраста. Гражданство: Российская Федерация. *Кредит предоставляется ПАО Сбербанк.

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