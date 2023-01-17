Новый район Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»: каким он будет? (ВИДЕО)

В компании «Баренц Групп» рассказали, каким будет район «Talojarvi. Город у воды», строительство которого идет на первой береговой линии Онежского озера.

Жилой комплекс «Talojarvi. Город у воды» расположен на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе. Комплекс будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах.

«Talojarvi. Город у воды» — это большой район с развитой социальной инфраструктурой. Здесь будут построены школа, детский сад, автозаправочная станция. В центре района — парк площадью 3 гектара, на берегу Онежского озера — обустроенная набережная с собственным пирсом.

Об этих и других особенностях крупного проекта «Talojarvi. Город у воды» рассказала специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Анастасия Кратюк.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте https://talojarvi.ru/ или записавшись на встречу со специалистом отдела продаж в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“

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